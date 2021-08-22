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Новости Политика Украины
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Для создания мощного флота на Черном море Украине нужна помощь партнеров, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Для создания мощного флота на Черном море Украине нужна помощь партнеров, - Зеленский

Украине нужен мощный флот, который позволит разблокировать Черноморско-Азовский регион.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на совместном брифинге с канцлером Германии Ангелой Меркель, информирует Цензор.НЕТ.

"О развитии нашего украинского Черноморского флота. Нам это нужно, чтобы разблокировать Черноморско-Азовский регион. Поэтому решено на уровне нашей страны, на уровне СНБО сделать украинский флот таким же мощным, каким он был 30 лет назад. Флот, благодаря которому никогда Россия не смогла бы незаконно аннексировать наш украинский полуостров и теперь по туристическому сердца Украины сделать милитаризованный, как я уже говорил, "авианосец" в Украине", - подчеркнул Зеленский.

Читайте также: Зеленский о поставках оружия из Германии: "Нам нужны предметные вещи. Рассчитываем и ожидаем"

Глава государства отметил, что для реализации цели по флота Украины нужна помощь международных партнеров, и добавил, что работа в этом направлении продолжается.

"Мы обращались к Великобритании - получили поддержку, обращались к США и очень предметно я собираюсь на встрече 31 августа обсудить этот вопрос с президентом Байденом", - добавил Зеленский.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ВМС Украины провели тактические учения по обороне побережья Азовского моря. ФОТОрепортаж

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Топ комментарии
+20
Я буду карсти, моі биканови будуть красти, мої олігархи будуть красти , мої єрмаки здавати державні секрети, уся моя влада буде розвалювати країну - А ВИ МЕНІ ПОДАЙТЕ ДОПОМОЖЕЧКУ БУДЬЛАСОЧКА!!!
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22.08.2021 16:06
+19
В общем,у зебобы полный провал,а не встреча с меркельшей
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22.08.2021 16:06
+14
"Будем всех тапить..." (с)

Для створення потужного флоту на Чорному морі Україні потрібна допомога партнерів, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8547
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22.08.2021 16:13
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Правила форума Совет форумчан
В общем,у зебобы полный провал,а не встреча с меркельшей
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22.08.2021 16:06 Ответить
Я буду карсти, моі биканови будуть красти, мої олігархи будуть красти , мої єрмаки здавати державні секрети, уся моя влада буде розвалювати країну - А ВИ МЕНІ ПОДАЙТЕ ДОПОМОЖЕЧКУ БУДЬЛАСОЧКА!!!
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22.08.2021 16:06 Ответить
"Будем всех тапить..." (с)

Для створення потужного флоту на Чорному морі Україні потрібна допомога партнерів, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8547
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22.08.2021 16:13 Ответить
полундра ! спасайся кто может ! Для створення потужного флоту на Чорному морі Україні потрібна допомога партнерів, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3914
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22.08.2021 16:22 Ответить
Для створення потужного флоту на Чорному морі Україні потрібна допомога партнерів, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1663
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22.08.2021 16:25 Ответить
"и теперь по туристическому сердца Украины" и этот набор слов он действительно произнес?Источник: https://censor.net/ru/n3284102
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22.08.2021 21:18 Ответить
Как в суфлёре написано, так и прочитал. Ему "некогда думать стратегически" (это как раз его собственная "мысль").
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22.08.2021 22:14 Ответить
Помощь мозгов твоих не требуется, за их отсутствием !
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22.08.2021 16:13 Ответить
"Блазню"! Того хто вміє "будувать флот", ти в тюрмі гноїш!!!
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22.08.2021 16:13 Ответить
А может сначала посадить миллиард деревьев, чтобы было из чего строить?
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22.08.2021 16:16 Ответить
Для створення потужного флоту на Чорному морі Україні потрібна допомога партнерів, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1919
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22.08.2021 16:24 Ответить
Я так понимаю кацапы чтобы аннексировать Крым десант морем высадили? Вот так вот куча десантных кораблей подошла и десентировали своих орков?
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22.08.2021 16:16 Ответить
ХОТИТЕ УКРАИНСКИЙ ВМФ? - ДА ВОТ ОН. ЯХТА АСЕ КОСЮКА ДЛИННОЙ 87 М. - ЭТО 40 АРТИЛЛЕРИЙСКИХ КАТЕРОВ ГЮРЗА ОДИН НОВЕЙШИЙ КОРВЕТ.
Vyacheslav Shalashenko:

Хотите украинский ВМФ? - Да вот он. Яхта Асе ******* Косюка длиной 87 м , водоизмещением около 2000 тонн - это 40 артиллерийский катеров Гюрза водоизмещением 50 тонн или один новейший корвет, о лучших из них можно прочесть здесь https://topwar.ru/65551-korvety-vmesto-kreyserov.html

А есть еще почти такая же яхта у Медведчука, но больше всего яхт приписывают олигарху из Днепра - Игорю Коломойскому. Сейчас нардеп, а в прошлом журналист Сергей Лещенко сообщал, что плавучая империя бизнесмена насчитывает 4 лодки и стоит по приблизительным подсчетам $165 млн.

Самая пафосная из них, пожалуй, называется Trident, что в переводе означает «трезубец». Она 65 метров в длину, может перевозить 15 гостей и столько же членов экипажа, оснащена лифтом и вертолетной площадкой.

Сейчас эта яхта находится у берегов греческого острова Миконос, известного своими белоснежными деревушками. Кстати, рядышком плавает 40-метровая яхта по-скромнее под названием Apostrophe.

Джеймс Клефан, сотрудник одной из европейских фрахтовых компаний утверждает, что ее купил нардеп Виталий Хомутынник. Лодка была сделана по спецзаказу и обошлась молодому политику в $56 млн.

Но вернемся к Коломойскому. Другая лодка олигарха с начала июня стоит на Французской Ривьере в марине Канн. Еще две - в данный момент пришвартованы на итальянском острове Сардиния, правда в разных портах https://strana.ua/…/24437-yahty-kolomojskogo-nasardine-i-vo…

Представляете сколько можно купить корветов и подводных лодок, продав все эти наворованные яхты, да и на достройку своих фрегатов и крейсера Украна еще останется.

Но и это еще не все, сколько яхт поменьше у проворовавшихся прокуроров, судей и бизнесменов, не внесенных в декларации, вообще никто не считал, а ведь стоит поставить на них крупнокалиберный пулемет и противозенитный ракетный комплекс и штурмовой катер готов.

Так делали все страны во время Второй Мировой войны. Предвидя возмущенные возгласы, хочу спросить: Камазы, Богданы и трактора когда брали на нужды армии можно было, а яхты, купленные на украденное у украинцев, почему нет?

А пара сотен таких катеров, еще и оснащенных БПЛА, создаст для доходящего ВМФ высокодуховной такую массу целей, что ни один флот не справится.

Всвязи с вышеизложенным утверждаю - ФЛОТ МОЖНО ПОСТРОИТЬ ЗА МЕСЯЦЫ, а не за полвека!

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22.08.2021 16:17 Ответить
НАТО все еще не решилось атаковать ядерный флот России, а Зеленский на уровне СНБО уже всё решил и завтра в атаку. Только вот денех нет.
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22.08.2021 16:18 Ответить
А где тебе не нужна помощь партнеров?
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22.08.2021 16:18 Ответить
Для создания мощного флота в Украине: зе-рагулю нужно прекратить грабить страну и начать создавать мощный флот. Помощь партнеров нихера не нужна!
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22.08.2021 16:18 Ответить
Повернути 5,5 млрд доларів за приват банк від Бені тут і на 4-6 корветів вистачає по европейської ціна десь по 250 млн доларів за штуку інфраструктури для них,4-6 берегових комплексів Нептун,і ще на десяток F18 super Але як це зробити коли Земля був в долі і також отримав частку вкраденого....
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22.08.2021 16:36 Ответить
нужно просто перестать воровать
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22.08.2021 16:20 Ответить
"Что касается кредитования, то Украина, если честно, напоминает актрису из немецких фильмов для взрослых. То есть готова принять в любом количестве, с любой стороны...", - шутил когда-то актер-клоун Зеленский ...

Таки Да, под твоим керівництвом берет и слева и справа... И вове почему-то сейчас не смешно, как и его избирателям....
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22.08.2021 16:22 Ответить
"Нужно просто перестать стрелять" - не сработало что ли?
теперь нужен флот, оружие и все такое?
- а кто будет возвращать сданные врагу позиции ВСУ в Золотово и других местах?
- ты что ли Клоун?
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22.08.2021 16:25 Ответить
Можна хоча б замовити пару буксирів для їх будівництва думаю не потрібно супер якогось обладнання.А то якщо Флот буде збільшуватися то потрібно і буксирів.
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22.08.2021 16:27 Ответить
Так твой партнёр папа карломойский! Какого хера ты нам втираеш? Разведе его на флот и делов то !!!
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22.08.2021 16:31 Ответить
так яхты конфискуй у дружбанов олигархов и ... мини флотилия с довольно комфортными , скоростными судами , дооборудовать , вооружить и вперёд , без долгов и попрошайничества
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22.08.2021 16:33 Ответить
КонфіскуВати-Продати- обміняти...
Та як завгодно!!😁
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22.08.2021 16:39 Ответить
Вот же идиот зеленый)
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22.08.2021 16:42 Ответить
а мощную авиацию это мудило создавать не собирается ? Для створення потужного флоту на Чорному морі Україні потрібна допомога партнерів, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3832
совсем недавно был скандал . выяснилось что зарплата у наших пилотов ВСУ меньше чем в гражданской авиации и даже меньше чем у пилотов Нацгвардии

пытаясь что то изменить командование ВСУ направило в МО письмо с предложениями по данному вопросу . на что МО ответило что эти предложения нецелесообразны . вот так вот Для створення потужного флоту на Чорному морі Україні потрібна допомога партнерів, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9123
https://mil.in.ua/uk/news/u-minoborony-vidhylyly-propozytsiyi-povitryanyh-syl-po-zberezhennyu-lotchykiv/
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22.08.2021 16:52 Ответить
Надо Зеленскому подсказать, что строить флот долго, дорого и морочно. Пусть 31го попросит у Байдена в аренду шестой флот. А вдруг даст. Для створення потужного флоту на Чорному морі Україні потрібна допомога партнерів, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8532
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22.08.2021 16:57 Ответить
Задолбал уже этот вороватый попрошайка.
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22.08.2021 17:00 Ответить
Главная задача усеять наши границы и побережье оборонительным вооружением так , чтобы не один парашник не пролез, а уж потом можно думать и о кораблях. А строить нужно на своих верфях , забрав их у новицкого и ему подобных.
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22.08.2021 17:02 Ответить
Надо Зеленскому подсказать, что строить флот долго, дорого и морочно. Пусть 31го попросит у Байдена в аренду шестой флот. А вдруг даст. Для створення потужного флоту на Чорному морі Україні потрібна допомога партнерів, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3811
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22.08.2021 17:03 Ответить
а каким был флот Украины 30 дет назад?если до 1997 (24 гожа назад) раздела флота не было.
у него хоть среднее образование не фальшивое,как высшее? Для створення потужного флоту на Чорному морі Україні потрібна допомога партнерів, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4750
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22.08.2021 17:20 Ответить
воно дурненьке Для створення потужного флоту на Чорному морі Україні потрібна допомога партнерів, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2662

тридцать лет назад не было ничего . первый корабль " СКР-112 ". а это 1992-ой год . в этом же году корабль управления "Славутич" . в 1993 " Гетьман Сагайдачный " и " Луцк "
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22.08.2021 17:28 Ответить
Лисий тобі партнер....
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22.08.2021 17:28 Ответить
Це була спроба "думати стратегічно"?
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22.08.2021 17:54 Ответить
Мощный военный флот?
В запертом турецкими проливами Чёрном море?
В море, которое с востока на запад 1150 км, а севера на юг 580 км?

Этот мальчик вообще понимает, что он лепечет?

Собственно комментарии под статьёй не лучше. Ну разве что некоторые понимают, что планируют большой распил денег.
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22.08.2021 18:36 Ответить
Управляемые ракеты наземного базирования и ракетные катера в комплексе с авиацией, легко превратят Черное море в самую настоящую ловушку для флота парашки.
Но простые решения не для зеленой макаки!
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22.08.2021 18:54 Ответить
Держава -взять под коннтроль судостроительные заводы
Два корабля на продаж -один себе за заработанные деньги
Тогда будет флот
А если 40летние збийки покупать -- это преступление против народа
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22.08.2021 19:43 Ответить
Мені здається, що ця істота вже нагрібла на довічне! А під час, війни діє військовий трибунал, і на що воно заслужило - всі адекватні люди розуміють. Це недолуге дорозвалило, що могло, що хоч трохи почали відновлювати попередник.
Перед цим, Кучма, який дозволив москалям розташуватися у Севастополі, і при ньому військові не служили, а картоплю саджали полковникам і генералам,та їм же дачі будували. Потім - період "Ме"- Ющенка (донищення авіафлоту - в нього ж "незнашлося" грошей на заміну бомбардувальників). Повного введення ФСБ на пости при "янику", який розвалив все, що можна, і все це отримав "Порошенко+ Яценюк": розвалену екноміку, пустий золотовалютний запас, але якось стабілізували ситуацію, але для "наріда" - він поганий! І "вишенька на торті" - тупий імбіцильний блазень, який тільки робить показуху-пшик і донищує те, що попередні спробували хоч якось стабілізувати!
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22.08.2021 20:14 Ответить
Нам вполне хватило бы и прибрежного флота с РО.А вот те млрд ,которые Зе якобы стимулирует на большие корабли, переадресовать на планируемую разработку тактического ЯО для ВСУ и припугнуть этим потенциальных наших союзников дабы не жлобились в поставке новейшего вооружения и не ездили так частенько на консультации в рашу..
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23.08.2021 10:41 Ответить
 
 