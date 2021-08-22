Для создания мощного флота на Черном море Украине нужна помощь партнеров, - Зеленский
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Украине нужен мощный флот, который позволит разблокировать Черноморско-Азовский регион.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на совместном брифинге с канцлером Германии Ангелой Меркель, информирует Цензор.НЕТ.
"О развитии нашего украинского Черноморского флота. Нам это нужно, чтобы разблокировать Черноморско-Азовский регион. Поэтому решено на уровне нашей страны, на уровне СНБО сделать украинский флот таким же мощным, каким он был 30 лет назад. Флот, благодаря которому никогда Россия не смогла бы незаконно аннексировать наш украинский полуостров и теперь по туристическому сердца Украины сделать милитаризованный, как я уже говорил, "авианосец" в Украине", - подчеркнул Зеленский.
Глава государства отметил, что для реализации цели по флота Украины нужна помощь международных партнеров, и добавил, что работа в этом направлении продолжается.
"Мы обращались к Великобритании - получили поддержку, обращались к США и очень предметно я собираюсь на встрече 31 августа обсудить этот вопрос с президентом Байденом", - добавил Зеленский.
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Vyacheslav Shalashenko:
Хотите украинский ВМФ? - Да вот он. Яхта Асе ******* Косюка длиной 87 м , водоизмещением около 2000 тонн - это 40 артиллерийский катеров Гюрза водоизмещением 50 тонн или один новейший корвет, о лучших из них можно прочесть здесь https://topwar.ru/65551-korvety-vmesto-kreyserov.html
А есть еще почти такая же яхта у Медведчука, но больше всего яхт приписывают олигарху из Днепра - Игорю Коломойскому. Сейчас нардеп, а в прошлом журналист Сергей Лещенко сообщал, что плавучая империя бизнесмена насчитывает 4 лодки и стоит по приблизительным подсчетам $165 млн.
Самая пафосная из них, пожалуй, называется Trident, что в переводе означает «трезубец». Она 65 метров в длину, может перевозить 15 гостей и столько же членов экипажа, оснащена лифтом и вертолетной площадкой.
Сейчас эта яхта находится у берегов греческого острова Миконос, известного своими белоснежными деревушками. Кстати, рядышком плавает 40-метровая яхта по-скромнее под названием Apostrophe.
Джеймс Клефан, сотрудник одной из европейских фрахтовых компаний утверждает, что ее купил нардеп Виталий Хомутынник. Лодка была сделана по спецзаказу и обошлась молодому политику в $56 млн.
Но вернемся к Коломойскому. Другая лодка олигарха с начала июня стоит на Французской Ривьере в марине Канн. Еще две - в данный момент пришвартованы на итальянском острове Сардиния, правда в разных портах https://strana.ua/…/24437-yahty-kolomojskogo-nasardine-i-vo…
Представляете сколько можно купить корветов и подводных лодок, продав все эти наворованные яхты, да и на достройку своих фрегатов и крейсера Украна еще останется.
Но и это еще не все, сколько яхт поменьше у проворовавшихся прокуроров, судей и бизнесменов, не внесенных в декларации, вообще никто не считал, а ведь стоит поставить на них крупнокалиберный пулемет и противозенитный ракетный комплекс и штурмовой катер готов.
Так делали все страны во время Второй Мировой войны. Предвидя возмущенные возгласы, хочу спросить: Камазы, Богданы и трактора когда брали на нужды армии можно было, а яхты, купленные на украденное у украинцев, почему нет?
А пара сотен таких катеров, еще и оснащенных БПЛА, создаст для доходящего ВМФ высокодуховной такую массу целей, что ни один флот не справится.
Всвязи с вышеизложенным утверждаю - ФЛОТ МОЖНО ПОСТРОИТЬ ЗА МЕСЯЦЫ, а не за полвека!
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Таки Да, под твоим керівництвом берет и слева и справа... И вове почему-то сейчас не смешно, как и его избирателям....
теперь нужен флот, оружие и все такое?
- а кто будет возвращать сданные врагу позиции ВСУ в Золотово и других местах?
- ты что ли Клоун?
Та як завгодно!!😁
совсем недавно был скандал . выяснилось что зарплата у наших пилотов ВСУ меньше чем в гражданской авиации и даже меньше чем у пилотов Нацгвардии
пытаясь что то изменить командование ВСУ направило в МО письмо с предложениями по данному вопросу . на что МО ответило что эти предложения нецелесообразны . вот так вот
https://mil.in.ua/uk/news/u-minoborony-vidhylyly-propozytsiyi-povitryanyh-syl-po-zberezhennyu-lotchykiv/
у него хоть среднее образование не фальшивое,как высшее?
тридцать лет назад не было ничего . первый корабль " СКР-112 ". а это 1992-ой год . в этом же году корабль управления "Славутич" . в 1993 " Гетьман Сагайдачный " и " Луцк "
В запертом турецкими проливами Чёрном море?
В море, которое с востока на запад 1150 км, а севера на юг 580 км?
Этот мальчик вообще понимает, что он лепечет?
Собственно комментарии под статьёй не лучше. Ну разве что некоторые понимают, что планируют большой распил денег.
Но простые решения не для зеленой макаки!
Два корабля на продаж -один себе за заработанные деньги
Тогда будет флот
А если 40летние збийки покупать -- это преступление против народа
Перед цим, Кучма, який дозволив москалям розташуватися у Севастополі, і при ньому військові не служили, а картоплю саджали полковникам і генералам,та їм же дачі будували. Потім - період "Ме"- Ющенка (донищення авіафлоту - в нього ж "незнашлося" грошей на заміну бомбардувальників). Повного введення ФСБ на пости при "янику", який розвалив все, що можна, і все це отримав "Порошенко+ Яценюк": розвалену екноміку, пустий золотовалютний запас, але якось стабілізували ситуацію, але для "наріда" - він поганий! І "вишенька на торті" - тупий імбіцильний блазень, який тільки робить показуху-пшик і донищує те, що попередні спробували хоч якось стабілізувати!