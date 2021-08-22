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Крымскую платформу организовал ФОП Игорь Малахов за 6,7 млн гривен из госбюджета. СМЕТА

Новости Цензор.НЕТ Экономика

На организацию саммита Крымской платформы из государственного бюджета было выделено 6,7 миллионов гривен. При этом исполнителем работ является физическое лицо-предприниматель Игорь Малахов из Киева.

Как передает Цензор.НЕТ, смету организации саммита опубликовала в Фейсбуке народный депутат Виктория Сюмар. 

Крымскую платформу организовал ФОП Игорь Малахов за 6,7 млн гривен из госбюджета 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": На открытие "Крымской платформы" приедут 14 глав государств, всего будет 44 иностранные делегации, - Кулеба

Сюмар отметила: "Никогда не забуду, как в 2014 году мы создавали линию 565 ... Пустая казна, отсутствует армия, захвачен Крым и угроза вторжения на Донбасс.

Позвонить на 565 означало перевести 5 грн для армии ... Мне поручили тогда снять ролик о 565, но никаких средств, конечно, не было. На первый же публичный призыв пришли ребята из пиар агентств, и сделали. Быстро, качественно, для страны.

Далее был другой вызов. Мы не могли предоставлять информацию о ситуации на фронте, потому что в Минобороны не было ни одного фотоаппарата, способного делать фото и видео. И мы просили волонтеров купить технику ... ну и покупали за свои деньги ...

Мы делали ролики о наших военных без копейки. Тысячи людей соглашались работать волонтерами на информационном фронте. Ролики, статьи, пресс-конференции для иностранных СМИ, конференции, выставки, концерты ...

Теперь на всем этом, что творилось народом и его лучшими людьми с нуля и тяжелыми усилиями пиарятся крайне циничные ребята. Которые не только пиарятся на армии, созданной не ими. На фоне оружия, которое они прекратили производить из-за недофинансирования.

Они даже умудряются зарабатывать на этом пиаре, бесстыдно отмывая миллионы на каждом мероприятии, контент которых точно должна создаваться их министерствами и пресс-службами, в чем им охотно могли бы помочь волонтеры.

Но нет, на "детях Крыма" можно отмыть восемь тысяч долларов, на сценарий "списать" 40000, за полтора миллиона можно организовать "звездную пыль" ... И сделать это с таким выражением лица, будто это божья роса, а не нам насцали между глаз.
Чмошники.

PS. Это смета одного вечера в Парковом. Закупки через один ФЛП, согласно закону об отмене тендеров на всем, что типа приурочено к национальному празднику Дню независимости. Настоящий дерибан - простой и наглый до  края)".

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Топ комментарии
+61
Ну чого ви такі врєдниє? Бубачка нє крадьот. Он нє марадьор. Квартал - наше фсьо!
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22.08.2021 16:28
+57
За что Зеленский не берется -
все превращается в говно.
А если за говно берется,
то просто тратит меньше сил.
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22.08.2021 16:40
+56
Розробка проекту декорування - 312 тыс грывень))))
Крымскую платформу организовал ФОП Игорь Малахов за 6,7 ммлн гривен из госбюджета - Цензор.НЕТ 8303
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22.08.2021 16:45
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Правила форума Совет форумчан
комментарий отмечен как спам
Скабеевой не забудьте отправить почитать Крымскую платформу организовал ФОП Игорь Малахов за 6,7 ммлн гривен из госбюджета - Цензор.НЕТ 666
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22.08.2021 16:28 Ответить
Ну чого ви такі врєдниє? Бубачка нє крадьот. Он нє марадьор. Квартал - наше фсьо!
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22.08.2021 16:28 Ответить
Просто "патріотичне" ЗЕлене кодло нічого не хоче робити безкоштовно - все рахується в мільйонах!
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22.08.2021 18:08 Ответить
ну хоть не из Растова)))
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22.08.2021 16:28 Ответить
))))))))))))))))))))))))))
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22.08.2021 16:29 Ответить
Галерея "Зоряний пил" ... Крымскую платформу организовал ФОП Игорь Малахов за 6,7 ммлн гривен из госбюджета - Цензор.НЕТ 6696
це
чисто ЗЕбильний роспил.
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22.08.2021 16:33 Ответить
Крымскую платформу организовал ФОП Игорь Малахов за 6,7 ммлн гривен из госбюджета - Цензор.НЕТ 2072
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22.08.2021 16:33 Ответить
Олег Леусенко@leusenko1

На святкування ювілею Незалежності у Зеленського витратять рекордну суму за останні роки! Держструктури вже витратили 115 млн. і планують розбазарити ще щонайменше 80 млн.
+ Ще 19,5 млн. на організацію урочистого концерту за участю Зеленського і його чиновників.
+ 15 млн на концерт "Ковчег"
+ 6,8 млн на вручення цяцьки Зеленського "Легенда"
+ 4,6 млн на комунікаційну кампанію для підняття прапорів в різних регіонах за участю Зеленського
+ 1 млн на відосик про це. В цілому на святкові ролики у Зеленського витратили вже мінімум 42 млн
Крім цього, Зеленський підписав закон на дозвіл закупівель в обхід відкритих тендерів на Велике крадівництво на 5,3 млрд грн під виглядом підготовки до святкування 30-ї річниці Незалежності.
У минулі роки на святкування Дня Незалежності витрачали суми в десятки разів менше. У 2020 році лише 4 млн грн, а в 2019 році - 10 млн. За Порошенка, коли була введена система Prozorro, до Дня Незалежності в 2016 р. витратили лише 870 тис. грн.
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22.08.2021 21:40 Ответить
какая прелесть..
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22.08.2021 16:38 Ответить
вот ето прєлєсть

Кримську платформу організував ФОП Ігор Малахов за 6,7 млн гривень із держбюджету - Цензор.НЕТ 3573
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23.08.2021 10:31 Ответить
головне - зна співачка цю свою ціну ? чи переполовинять ? чи зовсім не дадуть )))
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23.08.2021 10:52 Ответить
ну как при ялынковиче- минимум 50% отката а с учётом возможности попиарится и
зарисоваться на международной тусовке так и все 75%..... это реально мерзость
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23.08.2021 11:54 Ответить
Цікавить три питання:1.Скільки ще бабла (наших з вами грошей) "відмиють" на Кримській платформі навколокварталівські бізнесмени.
2.Чи просував би Зєлєнскій цю платформу безкоштовно, як патріот країни? Чи можна було б зробити ці інсталяції коштами патріотів, волонтерів і кримської - татарської і не тільки діаспори, не залучаючи б'юджет ні кошти?
3.Чи переплюне корупційні складова платформи корупційні складову Баальшой стройкі в абсолютних цифрах?
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22.08.2021 16:39 Ответить
За что Зеленский не берется -
все превращается в говно.
А если за говно берется,
то просто тратит меньше сил.
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22.08.2021 16:40 Ответить
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Сколько доказательств что боинг не сбивали? Каждый верит в то, что ближе к сердцу, твое на даче под москвой.
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22.08.2021 16:55 Ответить
Видно, что Зеленский за тебя взялся основательно. Кримську платформу організував ФОП Ігор Малахов за 6,7 млн гривень із держбюджету - Цензор.НЕТ 9184
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22.08.2021 17:14 Ответить
но вовсе не потратил сил))))))))))
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22.08.2021 23:28 Ответить
Сірожа, це ти просто перднув у калюжу. Ну дочого це?
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22.08.2021 17:18 Ответить
Потому что он пирдун, это его любимое занятие.
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23.08.2021 10:35 Ответить
без тендера , по тихому пильнули почти семь лямов и ОК , не ну а шо - деньги тишину любят
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22.08.2021 16:40 Ответить
Ну і чим "сванарчуки" Бубочки краще за "свинарчуків" Пороха?
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22.08.2021 17:31 Ответить
От "свинарчуков" Пороха польза государству была (в виде работающего оружия), а от свинарчуков зельцмана только пиар для зеленого дерьма---в этом разница.
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22.08.2021 23:38 Ответить
6,8 млн за видосики Крымскую платформу организовал ФОП Игорь Малахов за 6,7 ммлн гривен из госбюджета - Цензор.НЕТ 1712
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22.08.2021 16:42 Ответить
Ну тогда крымскую платформу организовал украинский надогоплательщик , а не какойто малахов.
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22.08.2021 16:42 Ответить
умилило розробка - сценарію,візуалізации,декорування !!!
на всю эту хрень почти пол миллиона
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22.08.2021 16:42 Ответить
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И че? Цензор пукнул в лужу.Я считаю что она обязана проведена за деньги бюджета.Кстати каzапьский визг по поводу и есть доказательством что все идет по плану
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22.08.2021 16:44 Ответить
Зебил это твои 6.7 миллиона так что ты будешь меньше кушать! Крымскую платформу организовал ФОП Игорь Малахов за 6,7 ммлн гривен из госбюджета - Цензор.НЕТ 4021
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22.08.2021 16:45 Ответить
Это Порошенко с Гонтаревой вкрав! Крымскую платформу организовал ФОП Игорь Малахов за 6,7 ммлн гривен из госбюджета - Цензор.НЕТ 9625
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22.08.2021 16:44 Ответить
Це , без варіантів. Крымскую платформу организовал ФОП Игорь Малахов за 6,7 ммлн гривен из госбюджета - Цензор.НЕТ 1971
Крымскую платформу организовал ФОП Игорь Малахов за 6,7 ммлн гривен из госбюджета - Цензор.НЕТ 4048
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22.08.2021 16:47 Ответить
Кримську платформу організував ФОП Ігор Малахов за 6,7 млн гривень із держбюджету - Цензор.НЕТ 2633
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22.08.2021 17:06 Ответить
Кримську платформу організував ФОП Ігор Малахов за 6,7 млн гривень із держбюджету - Цензор.НЕТ 1481
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22.08.2021 17:33 Ответить
Были времена... "лидоры думок" от зелибоб
Кримську платформу організував ФОП Ігор Малахов за 6,7 млн гривень із держбюджету - Цензор.НЕТ 4827
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22.08.2021 18:24 Ответить
Розробка проекту декорування - 312 тыс грывень))))
Крымскую платформу организовал ФОП Игорь Малахов за 6,7 ммлн гривен из госбюджета - Цензор.НЕТ 8303
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22.08.2021 16:45 Ответить
Остапа Ибрагимовича помнится за это побили. Побьют ли Владимира Ссаныча за это?!
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22.08.2021 16:46 Ответить
не узнаю , арахамия ? или жека из квартала ?
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22.08.2021 16:54 Ответить
Это хведорович зеледенту машет приветливо из Ростова.
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22.08.2021 16:59 Ответить
Приветливо и призывно. Кримську платформу організував ФОП Ігор Малахов за 6,7 млн гривень із держбюджету - Цензор.НЕТ 5755
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23.08.2021 10:39 Ответить
Никто и никогда не бил Остапа Ибрагимовича...Попытки были,но он свято чтил уголовный кодекс...За это "полотно"Остапа и его "мальчика"просто сняли с рейса.Остап очень обиделся,что творение не поняли.Он так видел этого сеятеля...
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22.08.2021 21:48 Ответить
"Какая разница" (с)
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22.08.2021 16:49 Ответить
А можно "Крымскую платформу!" на хлеб намазать? Оказывается можно! Но это икорка только для слуг нарида! Крымскую платформу организовал ФОП Игорь Малахов за 6,7 ммлн гривен из госбюджета - Цензор.НЕТ 6024
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22.08.2021 16:49 Ответить
Цікаво, а скільки "витратив" Сивохо на "платформу примирення".
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22.08.2021 16:49 Ответить
До самой смерти Сивохи бухать не перебухать!
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22.08.2021 16:50 Ответить
Крымскую платформу организовал ФОП Игорь Малахов за 6,7 ммлн гривен из госбюджета - Цензор.НЕТ 6172
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22.08.2021 16:49 Ответить
...интересно что у ФОП-а 3-й группы лимит по оборотам в год 7 млн грн.
Чётенько посчитали, чтобы не вылезть за лимит Крымскую платформу организовал ФОП Игорь Малахов за 6,7 ммлн гривен из госбюджета - Цензор.НЕТ 323
Интересно, какой штат сотрудников у этого ФОП-а, который за 10 дней снимет и смонтирует 73 (!) видеоролика и один клип?! И это не считая всяких там мультимедийных кубов, галерей и инетрактивных фотозон! Крымскую платформу организовал ФОП Игорь Малахов за 6,7 ммлн гривен из госбюджета - Цензор.НЕТ 4462
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22.08.2021 16:50 Ответить
Кримську платформу організував ФОП Ігор Малахов за 6,7 млн гривень із держбюджету - Цензор.НЕТ 382
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22.08.2021 16:52 Ответить
там по моему еще и ограничения суммы в квартал = 1/4 от 7 млн.
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22.08.2021 18:26 Ответить
тогда Малахов попал Кримську платформу організував ФОП Ігор Малахов за 6,7 млн гривень із держбюджету - Цензор.НЕТ 3849 заплатит 15% вместо 5% Кримську платформу організував ФОП Ігор Малахов за 6,7 млн гривень із держбюджету - Цензор.НЕТ 4355
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22.08.2021 18:47 Ответить
Нет. Никаких квартальных или месячных ограничений нет. Исключительно годовой лимит
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22.08.2021 19:38 Ответить
Кримську платформу організував ФОП Ігор Малахов за 6,7 млн гривень із держбюджету - Цензор.НЕТ 7837
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22.08.2021 16:55 Ответить
Скоро літр олії коштуватие саме таку купюру!
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22.08.2021 17:36 Ответить
это шедевр.....
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23.08.2021 11:56 Ответить
Обратите внимание на дату подписания этой филькиной грамоты- 13 августа.
Я об этой "платформе" читаю уже который месяц, а она только родилась. Кримську платформу організував ФОП Ігор Малахов за 6,7 млн гривень із держбюджету - Цензор.НЕТ 3737
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22.08.2021 16:56 Ответить
"Скорее всего, я не тем занимаюсь." Не ТЕМ, разумеется. ТЕМ занимается и.о. главы Комиссии по регулированию азартных игр Гетьман - доверенное лицо Баканова. 90 тсч гринов в ручки белые за службу народу и красивые глаза. И никаких смет и никаких ФОПов. " Я ваш вирок !".
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22.08.2021 17:00 Ответить
За это шапито платим все мы, и не только деньгами
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22.08.2021 17:01 Ответить
Все - таки зелених потвор потрібно виносити , так як вони щось дуже розпаясились і гребуть бабло мілліардами !
Ці квартпльщики наваяють стільки сценарієв по розбазарюванню бюджетних грошей , що залишимося голими , босими
І голодними ☹️
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22.08.2021 17:06 Ответить
Отмыв бабулесов, этим Набу, прокуратура, Сбу должна заниматься. В Украине коррупции нет
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22.08.2021 17:07 Ответить
Пилите, Шура, пилите, они золотые!
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22.08.2021 17:10 Ответить
надто дорого обходиться українцям діяльність цього довбаного кварталу з Зеленським.
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22.08.2021 17:11 Ответить
Надо увидеть это чудо-ролики... когда начинается - неплохо бы то же указывать...
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22.08.2021 17:11 Ответить
В Киеве шо, ещё пр. героев сталинграда есть? Ото вы даёте.
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22.08.2021 17:18 Ответить
Глава Крыма Сергей Аксенов похвалил президента Украины Владимира Зеленского за то, что тот вовремя платит за квартиру. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».
По словам Аксенова, глава государства перечисляет 6 тыс. руб. ежемесячно. Он назвал Зеленского дисциплинированным плательщиком. «Молодец. По 6 тыс. руб. в месяц. Благодарность ему. Приводим его в пример. Смотрите, даже человек не приезжает, не живет, а оплачивает», - отметил глава республики (цитата по «РИА Новости»). ©. Поди клевещут, собаки, на нашего любимого президента.
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22.08.2021 17:28 Ответить
Теперь ясно где искать вскоре
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22.08.2021 18:05 Ответить
Почти весь лимит выбрал фоповский. На этот год 300к осталось.
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22.08.2021 17:31 Ответить
Это не платформа,там галерея,ролик,визуализация,зона,чисто бабло из воздуха люди сделали,а налогоплательщик все эту аферу оплатил.
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22.08.2021 17:35 Ответить
Статус ФОП - припинено, тобо ці упирі на лівого ФОПа записали всі витрати. https://prnt.sc/1qekoxj
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22.08.2021 17:38 Ответить
Тут би гучне журналістське розслідування провести, але усі журналісти-правдоруби сидять з набитим у рот бєніним баблом.
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22.08.2021 18:03 Ответить
Тут в комментах есть стишок про "правдорубов" типа Серлеща, Внайома и прочих холуев Зеленского. ... "Наем прикрив смердючий рот..."
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22.08.2021 19:05 Ответить
Это ТОВ припинено, ФОП действует. Гуглите внимательнее Кримську платформу організував ФОП Ігор Малахов за 6,7 млн гривень із держбюджету - Цензор.НЕТ 9963
И даже виды деятельности профильные Кримську платформу організував ФОП Ігор Малахов за 6,7 млн гривень із держбюджету - Цензор.НЕТ 707
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22.08.2021 18:51 Ответить
Примечательно что у Михайлова в ТОВ-ке партнер на 50% был известный политолог Сергей Гайдай Кримську платформу організував ФОП Ігор Малахов за 6,7 млн гривень із держбюджету - Цензор.НЕТ 5004
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22.08.2021 18:53 Ответить
А сколько налогов заплатил этот ФОП ?? .. и сам организовывал или семь сотрудников на минималку посадил ??
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22.08.2021 17:50 Ответить
Налогов этот ФОП заплатил 5% от указанной суммы, в реквизитах же написано! Кримську платформу організував ФОП Ігор Малахов за 6,7 млн гривень із держбюджету - Цензор.НЕТ 362
Это 340 тыс грн.
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22.08.2021 18:55 Ответить
Нормальні бюджети, зразу видно що епоха бідності закінчилась, в окремих людей)))
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22.08.2021 18:00 Ответить
эти ролики кто то в глаза видел?
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22.08.2021 18:17 Ответить
ну на хрена? ведь ничего не изменится, только бабло уйдет
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22.08.2021 18:17 Ответить
Кримську платформу організував ФОП Ігор Малахов за 6,7 млн гривень із держбюджету - Цензор.НЕТ 6008
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22.08.2021 18:43 Ответить
Уявіть ФОП захворів. Кіна не буде? Навіть для клоунів, цей кошторис - шедевр, що пояснює економічну політику нікчем
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22.08.2021 18:46 Ответить
На эти деньги можно было отснять сезон ССкотов или Слуги Урода!
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22.08.2021 18:48 Ответить
"ДЕРЖАВНА театрально-видовищна компанія"!!!!!"Ангдрид же через коромысло, это шож за неведома зверушка у Зеленых образовалась? Комбайн с вертиткальным взлетом? Прокладка между госбюджетом и Кварталом 95? Это хто ж туда государственные гроши отправляет, Ермак или сам Бубочка распоряжаецца?
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22.08.2021 18:55 Ответить
браво, так в наглую даже янык не воровал)))
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22.08.2021 19:03 Ответить
янык более брутально воровал! Кримську платформу організував ФОП Ігор Малахов за 6,7 млн гривень із держбюджету - Цензор.НЕТ 4223 выписал себе 16 млн грн гонорара за книгу - это по тогдашнему курсу 2 млн долларов Кримську платформу організував ФОП Ігор Малахов за 6,7 млн гривень із держбюджету - Цензор.НЕТ 1060 а как стало известно о факте - сжег типографию вместе с тиражом! Кримську платформу організував ФОП Ігор Малахов за 6,7 млн гривень із держбюджету - Цензор.НЕТ 3855
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22.08.2021 19:08 Ответить
16 млн выплатила типография а не бюджет. секешь разницу? это как юле 5 млн уе выплатила юр компания)))) для легализации награбленного
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22.08.2021 19:13 Ответить
Та Янек - просто лох у порівнянні з Нелохом.

Кримську платформу організував ФОП Ігор Малахов за 6,7 млн гривень із держбюджету - Цензор.НЕТ 1146
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23.08.2021 00:15 Ответить
Хотя Малахов человек в принципе известный, не с улицы:
Малахов Ігор Михайлович
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22.08.2021 19:04 Ответить
Судя по списку его работ, вполне мог как известный документалист снять все перечисленное в смете Кримську платформу організував ФОП Ігор Малахов за 6,7 млн гривень із держбюджету - Цензор.НЕТ 3695
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22.08.2021 19:06 Ответить
хотя на гос службе тысячи людй занимающиеся тем же самым за что заплатили фопу
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22.08.2021 19:04 Ответить
А какая смета форума серов и серух никто не знает ?
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22.08.2021 19:28 Ответить
Галерея "Зоряний Пил" 386196
Или ссы в глаза
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22.08.2021 19:34 Ответить
Мерзкие паскудные отвратительные твари!!!
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22.08.2021 21:20 Ответить
Да уж, это вам не Голобородько.
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22.08.2021 22:26 Ответить
Як же ці зелені свині дістали. Але надіюсь, що народ рано чи пізно винесе їм справедливий вирок ( Зелепукіну - персонально)...
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22.08.2021 23:00 Ответить
Кримську платформу організував ФОП Ігор Малахов за 6,7 млн гривень із держбюджету - Цензор.НЕТ 4832
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22.08.2021 23:42 Ответить
Кримську платформу організував ФОП Ігор Малахов за 6,7 млн гривень із держбюджету - Цензор.НЕТ 7923
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23.08.2021 00:09 Ответить
сметуны вы де? или фсьо идёт ТАК???
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23.08.2021 11:59 Ответить
Одни мародёры сменяются другими и только возвращение смертной казни наведёт порядок с тотальной коррупцией в стране!
Украина вставай на Майдан 3.0 против олигархов и их клоунов "Зелю, геть"!!!
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23.08.2021 13:20 Ответить
А что и так можно????
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23.08.2021 14:19 Ответить
Мене вразило те, може хтось не звернув уваги або вважає це не суттєвим, що на відвороті піджака Зеленського, як Президента країни, не було значка з малим гербом України - тризубом. Не думаю, що це просте упущення. Це щось набагато значніше і небезпечніше. Адже він насправді собою не володіє, нам керує і спрямовує його найближче оточення, яке не завжди і не зовсім патріотичне.
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23.08.2021 15:29 Ответить
 
 