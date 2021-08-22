Крымскую платформу организовал ФОП Игорь Малахов за 6,7 млн гривен из госбюджета. СМЕТА
Новости Цензор.НЕТ Экономика
На организацию саммита Крымской платформы из государственного бюджета было выделено 6,7 миллионов гривен. При этом исполнителем работ является физическое лицо-предприниматель Игорь Малахов из Киева.
Как передает Цензор.НЕТ, смету организации саммита опубликовала в Фейсбуке народный депутат Виктория Сюмар.
Сюмар отметила: "Никогда не забуду, как в 2014 году мы создавали линию 565 ... Пустая казна, отсутствует армия, захвачен Крым и угроза вторжения на Донбасс.
Позвонить на 565 означало перевести 5 грн для армии ... Мне поручили тогда снять ролик о 565, но никаких средств, конечно, не было. На первый же публичный призыв пришли ребята из пиар агентств, и сделали. Быстро, качественно, для страны.
Далее был другой вызов. Мы не могли предоставлять информацию о ситуации на фронте, потому что в Минобороны не было ни одного фотоаппарата, способного делать фото и видео. И мы просили волонтеров купить технику ... ну и покупали за свои деньги ...
Мы делали ролики о наших военных без копейки. Тысячи людей соглашались работать волонтерами на информационном фронте. Ролики, статьи, пресс-конференции для иностранных СМИ, конференции, выставки, концерты ...
Теперь на всем этом, что творилось народом и его лучшими людьми с нуля и тяжелыми усилиями пиарятся крайне циничные ребята. Которые не только пиарятся на армии, созданной не ими. На фоне оружия, которое они прекратили производить из-за недофинансирования.
Они даже умудряются зарабатывать на этом пиаре, бесстыдно отмывая миллионы на каждом мероприятии, контент которых точно должна создаваться их министерствами и пресс-службами, в чем им охотно могли бы помочь волонтеры.
Но нет, на "детях Крыма" можно отмыть восемь тысяч долларов, на сценарий "списать" 40000, за полтора миллиона можно организовать "звездную пыль" ... И сделать это с таким выражением лица, будто это божья роса, а не нам насцали между глаз.
Чмошники.
PS. Это смета одного вечера в Парковом. Закупки через один ФЛП, согласно закону об отмене тендеров на всем, что типа приурочено к национальному празднику Дню независимости. Настоящий дерибан - простой и наглый до края)".
Пожалуйста, подождите...
це
чисто ЗЕбильний роспил.
На святкування ювілею Незалежності у Зеленського витратять рекордну суму за останні роки! Держструктури вже витратили 115 млн. і планують розбазарити ще щонайменше 80 млн.
+ Ще 19,5 млн. на організацію урочистого концерту за участю Зеленського і його чиновників.
+ 15 млн на концерт "Ковчег"
+ 6,8 млн на вручення цяцьки Зеленського "Легенда"
+ 4,6 млн на комунікаційну кампанію для підняття прапорів в різних регіонах за участю Зеленського
+ 1 млн на відосик про це. В цілому на святкові ролики у Зеленського витратили вже мінімум 42 млн
Крім цього, Зеленський підписав закон на дозвіл закупівель в обхід відкритих тендерів на Велике крадівництво на 5,3 млрд грн під виглядом підготовки до святкування 30-ї річниці Незалежності.
У минулі роки на святкування Дня Незалежності витрачали суми в десятки разів менше. У 2020 році лише 4 млн грн, а в 2019 році - 10 млн. За Порошенка, коли була введена система Prozorro, до Дня Незалежності в 2016 р. витратили лише 870 тис. грн.
зарисоваться на международной тусовке так и все 75%..... это реально мерзость
2.Чи просував би Зєлєнскій цю платформу безкоштовно, як патріот країни? Чи можна було б зробити ці інсталяції коштами патріотів, волонтерів і кримської - татарської і не тільки діаспори, не залучаючи б'юджет ні кошти?
3.Чи переплюне корупційні складова платформи корупційні складову Баальшой стройкі в абсолютних цифрах?
все превращается в говно.
А если за говно берется,
то просто тратит меньше сил.
на всю эту хрень почти пол миллиона
Чётенько посчитали, чтобы не вылезть за лимит
Интересно, какой штат сотрудников у этого ФОП-а, который за 10 дней снимет и смонтирует 73 (!) видеоролика и один клип?! И это не считая всяких там мультимедийных кубов, галерей и инетрактивных фотозон!
Я об этой "платформе" читаю уже который месяц, а она только родилась.
Ці квартпльщики наваяють стільки сценарієв по розбазарюванню бюджетних грошей , що залишимося голими , босими
І голодними ☹️
По словам Аксенова, глава государства перечисляет 6 тыс. руб. ежемесячно. Он назвал Зеленского дисциплинированным плательщиком. «Молодец. По 6 тыс. руб. в месяц. Благодарность ему. Приводим его в пример. Смотрите, даже человек не приезжает, не живет, а оплачивает», - отметил глава республики (цитата по «РИА Новости»). ©. Поди клевещут, собаки, на нашего любимого президента.
И даже виды деятельности профильные
Это 340 тыс грн.
Малахов Ігор Михайлович
Или ссы в глаза
Украина вставай на Майдан 3.0 против олигархов и их клоунов "Зелю, геть"!!!