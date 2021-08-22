Украина готова к практическому воплощению Энергетического партнерства с Германией, - Шмыгаль на встрече с Меркель

Украина готова к практическому воплощению Энергетического партнерства с Германией и к началу двусторонних проектов.

Об этом заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время встречи с канцлером Федеративной Республики Германия Ангелой Меркель, состоявшейся 22 августа, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Правительственный портал.

Премьер-министр подчеркнул, что проект "Северный поток-2" несет прямую угрозу со стороны России геополитическом положению государств Европы.

"Мы рассчитываем на применение ЕС мер противодействия ввода в эксплуатацию этого проекта. А также рассчитываем на сохранение статуса Украины как поставщика и транзитера природного газа в Евросоюз и подтверждение использования украинской ГТС с необходимыми объемами", - отметил Глава украинского Правительства.

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Денис Шмыгаль подчеркнул, что Правительство Украины настроено активно продолжать сотрудничество с Германией и Европейским Союзом в рамках зеленого энергетического перехода.

"Приоритетом и стратегической целью является интеграция украинской энергосистемы в европейскую сеть ENTSO-E. Украина неуклонно придерживается взятых обязательств для реализации полной интеграции, запланированной на 2023 год, которая даст Украине реальную энергонезависимость и возможность отделиться от энергосистем РФ и Беларуси", - отметил Премьер-министр.

Перспективными направлениями Энергетического партнерства, по словам главы правительства Украины, сотрудничество в сфере возобновляемой энергетики и водорода.

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"Мы заинтересованы в пилотных водородных проектах с немецкими партнерами для начала совместного производства и транзита водорода в Германию и Европу. Немецкой стороне передано на рассмотрение несколько украинских проектных предложений по водороду", - сказал Денис Шмыгаль.

Он добавил, что Украина будет приветствовать до конца этого года старт нескольких двусторонних пилотных проектов.

Ангела Меркель заверила, что сотрудничество Украины и Германии в сфере энергетики будет продолжено. Канцлер ФРГ отметила, что Германия выступает за продолжение транзита газа в Европу через украинскую газотранспортную систему.

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