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Новости Политика Украины
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Украина готова к практическому воплощению Энергетического партнерства с Германией, - Шмыгаль на встрече с Меркель

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина готова к практическому воплощению Энергетического партнерства с Германией и к началу двусторонних проектов.

Об этом заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время встречи с канцлером Федеративной Республики Германия Ангелой Меркель, состоявшейся 22 августа, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Правительственный портал.

Премьер-министр подчеркнул, что проект "Северный поток-2" несет прямую угрозу со стороны России геополитическом положению государств Европы.

"Мы рассчитываем на применение ЕС мер противодействия ввода в эксплуатацию этого проекта. А также рассчитываем на сохранение статуса Украины как поставщика и транзитера природного газа в Евросоюз и подтверждение использования украинской ГТС с необходимыми объемами", - отметил Глава украинского Правительства.

Также читайте: Меркель назвала "европейско-российским проектом" газопровод "Северный поток-2"

Денис Шмыгаль подчеркнул, что Правительство Украины настроено активно продолжать сотрудничество с Германией и Европейским Союзом в рамках зеленого энергетического перехода.

Украина готова к практическому воплощению Энергетического партнерства с Германией, - Шмыгаль на встрече с Меркель 01

"Приоритетом и стратегической целью является интеграция украинской энергосистемы в европейскую сеть ENTSO-E. Украина неуклонно придерживается взятых обязательств для реализации полной интеграции, запланированной на 2023 год, которая даст Украине реальную энергонезависимость и возможность отделиться от энергосистем РФ и Беларуси", - отметил Премьер-министр.

Перспективными направлениями Энергетического партнерства, по словам главы правительства Украины, сотрудничество в сфере возобновляемой энергетики и водорода.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕБРР и другие организации остановил финансирование "зеленой" энергетики в Украине из-за политических рисков, - Зинченко

"Мы заинтересованы в пилотных водородных проектах с немецкими партнерами для начала совместного производства и транзита водорода в Германию и Европу. Немецкой стороне передано на рассмотрение несколько украинских проектных предложений по водороду", - сказал Денис Шмыгаль.

Он добавил, что Украина будет приветствовать до конца этого года старт нескольких двусторонних пилотных проектов.

Ангела Меркель заверила, что сотрудничество Украины и Германии в сфере энергетики будет продолжено. Канцлер ФРГ отметила, что Германия выступает за продолжение транзита газа в Европу через украинскую газотранспортную систему.

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Топ комментарии
+8
Якби Меркель знала, скільки вартує підключити сонячну станцію до мережі, то замість Газпрома пішла б начальником відділу в любе обленерго.
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22.08.2021 19:15
+3
Ща только еще пару контрактов с Роисей подпишем и сразу будем готовы.
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22.08.2021 19:01
+3
Газа нам не потрібно, сховища заповнені, це типу, ми закриємо АЕС і перейдемо на умовний водень, інфраструктури для якого в нас нема.
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22.08.2021 19:11
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Ща только еще пару контрактов с Роисей подпишем и сразу будем готовы.
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22.08.2021 19:01 Ответить
Это типа продайте нам немножко газа?
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22.08.2021 19:06 Ответить
Газа нам не потрібно, сховища заповнені, це типу, ми закриємо АЕС і перейдемо на умовний водень, інфраструктури для якого в нас нема.
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22.08.2021 19:11 Ответить
Типо мы не мешаем Германии запускать СП-2 а Германия нам поможет *зеленые тарифы* расширить? А не пойти бы вам на**** со своими *новыми екологическими проектами*. Вы хоть думали сколько стоит ета ваша *зеленая* енергетика и водород? Ети технологии не могут себе позволить даже самые богатые страны.
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22.08.2021 19:10 Ответить
Якби Меркель знала, скільки вартує підключити сонячну станцію до мережі, то замість Газпрома пішла б начальником відділу в любе обленерго.
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22.08.2021 19:15 Ответить
а скільки кошує підключення?
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22.08.2021 20:22 Ответить
Кто то хоть понял как нас 2 раза в***ли и как красиво ето обставили как будто второй раз ето награда. За то что Украина по факту перестает быть полноценно страной- транзитером, нам еще и сверхдорогие *екологические технологии* навязали.
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22.08.2021 19:17 Ответить
Фсігда і ввпіз.. ввжоп..ввєздє готов!
Прошмигалю!
Дайтє дєнюх!
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22.08.2021 19:19 Ответить
Не трогайте наши украинские атомные станции. Еще надо строить .Урана у нас просто завались,и лития,и титана.
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22.08.2021 19:25 Ответить
Зеленые идиоты не понимают что меркельша уже хромая утка и ведутся на ее дешевые предложения которые уже в зародыше мертвы!!!! Этот визит для нас не имеет ни какого значения, этот визит только для внутреннего использования(германии) так как у них выборы на носу а дела партейные не ахти!!!!!!!!!!!!!!!! Вот и пиарится комсомолка штазиевская.
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22.08.2021 19:28 Ответить
Украина ведет переговоры о продаже отечественных военно-транспортных самолетов Ан-178
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=tP_mJ33JDRo
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22.08.2021 19:35 Ответить
по-большому счету она может говорить и даже кивать головой на все ваши забаганки...ей пофиг - у нее дембель на носу... так что слюни не распускайте...
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22.08.2021 19:44 Ответить
Звісно готові, німеччина тепер головна на північних стежках...)))
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22.08.2021 20:03 Ответить
А что сделано в самой Украине за последний месяц для увеличение добычи нашего газа и для поиска месторождений?Почему-то у нас все убиваются по утрате 1-3 миллиардов для олигархов за транзит но инфига не делают для того чтоб вместо транзитного газа наполнить трубу украинским и получить в десятки раз больше прибыли?Но кому это в Украине нужно,власть борется за шкурные интересы олигархов под видом о заботе об украинской экономике.
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22.08.2021 20:48 Ответить
Слідкуйте за зеленими виродками!
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22.08.2021 21:57 Ответить
Российские предложения согласованные с Германией для передачи Украине.
Украина получает договорные гарантии обусловленного объема прокачки газа в Европу через свою газотранспортную систему после 2024 года, в случае согласования следующих требований. 1. Украина законодательно закрепляет особый статус территорий ОРДЛО и его фиксированное представительство в парламенте Украины. В перечне "особого статуса" - должны быть указаны собственные органы правопорядка и налогообложения. 2. Производится взаимный обмен удерживаемыми лицами.3. Украина точно определяет дату начала регулярных пенсионных выплат и задолженности по ним населению ОРДЛО в пределах 2022 г. 4. Снятие с обсуждения законопроекта "Об основах государственной политики переходного периода".Россия отказывается от обсуждения вопроса о воде в Крым и передаче границы под контроль Украины
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22.08.2021 21:59 Ответить
Все ясно, будет очередное повышение тарифов на газ и электричество. Попробуйте только не платить....
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22.08.2021 22:35 Ответить
 
 