Статус участника боевых действий в этом году получили более 400 добровольцев, принимавших участие в АТО, - Зеленский
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Статус участника боевых действий в этом году получили более 400 добровольцев, принимавших участие в Антитеррористической операции на востоке Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на IV международном волонтерском и ветеранском форуме в воскресенье в Киеве.
"Мы восстанавливаем справедливость и только в этом году статус участника боевых действий получили более четырехсот добровольцев, которые принимали участие в АТО", - сказал Зеленский.
По словам главы государства, здоровье участников боевых действий является приоритетом.
"В этом году в рамках нашей программы "Большое строительство" будет завершен терапевтический корпус областного госпиталя ветеранов войны в Ровно, а также новый корпус физической и реабилитационной медицины в Святогорске в Донецкой области", - сообщил президент.
Он также напомнил, что год назад утвердил национальную стратегию физкультурно-спортивной реабилитации ветеранов войны и их семей и сегодня все местные администрации присоединяются к ее реализации и созданию надлежащих условий для реабилитации ветеранов в каждом регионе Украины.
Кроме этого президент пообещал, что "около полутысячи ветеранов войны и членов семей погибших получат в 2021 году денежную компенсацию для приобретения собственного жилья".
Пожалуйста, подождите...
И эта заслуга перевесит любую его неудачу
я просто питаю: не набридло цей фейк тягати?
на літовищі в Косові(??можу помилитися) .. Нагороджував Наших бійців..
😁
почему не сказать - получили 432 воина...
а вот при ком... и что и где и как - это Ваша фобия или фантазия...не относящаяся к моему комменту
Це - їх робота...
Тіль добробати...
Був випадок- один отримав , десь років з 6 тому, УБД ( за 1974 рік)за 6(!!) днів в Сомалі ...
Я був в шоці-Я ЧОТИРИ РОКИ (три війни) і Мені цього не треба!
Знаємо один одного з початку 60-х років....
Питаю:- А наФіга??!
Відповідь:- В маршрутці безкоштовно їздити....А ти туди піди і архіви піднімуть...
Та нафік...Виконував присягу...а що??