РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
67753 посетителя онлайн
Новости Общество
1640 96
ветераны (616) волонтеры (1216) добровольцы (532) УБД (73)

Статус участника боевых действий в этом году получили более 400 добровольцев, принимавших участие в АТО, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Общество

Статус участника боевых действий в этом году получили более 400 добровольцев, принимавших участие в АТО, - Зеленский

Статус участника боевых действий в этом году получили более 400 добровольцев, принимавших участие в Антитеррористической операции на востоке Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом  сообщил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на IV международном волонтерском и ветеранском форуме в воскресенье в Киеве.

"Мы восстанавливаем справедливость и только в этом году статус участника боевых действий получили более четырехсот добровольцев, которые принимали участие в АТО", - сказал Зеленский.

По словам главы государства, здоровье участников боевых действий является приоритетом.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Киеве проходит IV Международный форум "Украина 30. Защитники". ВИДЕО

"В этом году в рамках нашей программы "Большое строительство" будет завершен терапевтический корпус областного госпиталя ветеранов войны в Ровно, а также новый корпус физической и реабилитационной медицины в Святогорске в Донецкой области", - сообщил президент.

Он также напомнил, что год назад утвердил национальную стратегию физкультурно-спортивной реабилитации ветеранов войны и их семей и сегодня все местные администрации присоединяются к ее реализации и созданию надлежащих условий для реабилитации ветеранов в каждом регионе Украины.

Кроме этого президент пообещал, что "около полутысячи ветеранов войны и членов семей погибших получат в 2021 году денежную компенсацию для приобретения собственного жилья".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уже более 700 добровольцев получили статус УБД, - Лапутина

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+12
Статус участника боевых действий в этом году получили более 400 добровольцев, принимавших участие в АТО, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8555
показать весь комментарий
22.08.2021 19:31
+9
Статус участника боевых действий в этом году получили более 400 добровольцев, принимавших участие в АТО, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6165
показать весь комментарий
22.08.2021 19:27
+9
О нём можно бесконечно спорить, каким он был. Но он сделал главное: Он навсегда развернул страну от совкового кацапстана.
И эта заслуга перевесит любую его неудачу
показать весь комментарий
22.08.2021 19:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Статус участника боевых действий в этом году получили более 400 добровольцев, принимавших участие в АТО, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6165
показать весь комментарий
22.08.2021 19:27 Ответить
Чего далеко брать, у нас все депутаты, министры и их прихвостни, все участники АТО, которые в АТО никогда не были.
показать весь комментарий
22.08.2021 19:43 Ответить
Пошана і Слава Героям!
показать весь комментарий
22.08.2021 19:28 Ответить
Статус участника боевых действий в этом году получили более 400 добровольцев, принимавших участие в АТО, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8555
показать весь комментарий
22.08.2021 19:31 Ответить
Почему у Ющенко на погонах СА? Он же вроде в погранвойсках служил
показать весь комментарий
22.08.2021 19:34 Ответить
Так норм?

Статус участника боевых действий в этом году получили более 400 добровольцев, принимавших участие в АТО, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3084
показать весь комментарий
22.08.2021 19:35 Ответить
Такого помню, он у нас в бригаде на учениях был. Просто точно помню, что он пограничник
показать весь комментарий
22.08.2021 19:37 Ответить
Если б не он, 14-й год у нас был бы в 2004-м...
показать весь комментарий
22.08.2021 19:42 Ответить
Він був нормальним президентом. Просто вата у його час ще не прозріла.
показать весь комментарий
22.08.2021 19:46 Ответить
О нём можно бесконечно спорить, каким он был. Но он сделал главное: Он навсегда развернул страну от совкового кацапстана.
И эта заслуга перевесит любую его неудачу
показать весь комментарий
22.08.2021 19:49 Ответить
януковича Ющенко сделал президентом, или всё же "мудрый народ" проголосовал? Статус учасника бойових дій цього року отримали понад 400 добровольців, які брали участь в АТО, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8927
показать весь комментарий
22.08.2021 19:56 Ответить
А у нас принято валить с больной головы на здоровую, то овоща президентом Ющенко сделал, то Порошенко посадил клоуна в президентское кресло.
показать весь комментарий
22.08.2021 21:54 Ответить
бо Україна на той час була окупована.
показать весь комментарий
22.08.2021 19:38 Ответить
При чем тут оккупация? Он служил в армянии на совково-турецкой границе. По идее на погонах должно быть ПВ
показать весь комментарий
22.08.2021 19:40 Ответить
при тому. як і ті хто служили в афгані були в складі окупаційних військ. чи тобі докладніше все пояснити?
показать весь комментарий
22.08.2021 19:44 Ответить
Я сам служил в оккупационных войсках ))
показать весь комментарий
22.08.2021 19:47 Ответить
співчуваю. а я ні.
показать весь комментарий
22.08.2021 19:49 Ответить
А до речі, так можеш в ***** просити компенсацію і пенсію, адже росія є спадкоємицею срср, чи ти в України все витребовуєш?
показать весь комментарий
22.08.2021 19:54 Ответить
После пенсионной реформы пенсия мне не светит
показать весь комментарий
22.08.2021 19:59 Ответить
чому?
показать весь комментарий
22.08.2021 20:02 Ответить
60% украинцев останутся без пенсий
показать весь комментарий
22.08.2021 20:06 Ответить
В чем претензия? Неужели потерпевший вiслюк тайно отслужил в армии и дембельнулся? Статус учасника бойових дій цього року отримали понад 400 добровольців, які брали участь в АТО, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1922
показать весь комментарий
22.08.2021 19:47 Ответить
комментарий отмечен как спам
які можуть бути претензії до тупорилої порохохудоби?
я просто питаю: не набридло цей фейк тягати?
показать весь комментарий
22.08.2021 19:51 Ответить
Т.е. не можешь объяснить своё мычание. ОК Статус учасника бойових дій цього року отримали понад 400 добровольців, які брали участь в АТО, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2545
показать весь комментарий
22.08.2021 19:51 Ответить
Повидимуму в фотошопе формы из ПВ не нашлось.
показать весь комментарий
22.08.2021 20:21 Ответить
Опубликуй оригинал фото без фотошопа - уделай всех Статус учасника бойових дій цього року отримали понад 400 добровольців, які брали участь в АТО, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9028
показать весь комментарий
22.08.2021 20:22 Ответить
Нагишом не могу,ЦН не пропустит.
показать весь комментарий
22.08.2021 20:35 Ответить
Т.е. ты пробалаболил? Бывает Статус учасника бойових дій цього року отримали понад 400 добровольців, які брали участь в АТО, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3255
показать весь комментарий
22.08.2021 20:36 Ответить
Бывает и такое,не спорю.
показать весь комментарий
22.08.2021 20:39 Ответить
Вспам'яталося- бувший спікер В.Зради -Литвин отримав УБД за дві години
на літовищі в Косові(??можу помилитися) .. Нагороджував Наших бійців..
😁
показать весь комментарий
22.08.2021 19:32 Ответить
как куцо и безлико звучит "более" 400 , это 401 или 489...
почему не сказать - получили 432 воина...
показать весь комментарий
22.08.2021 19:42 Ответить
комментарий отмечен как спам
а при парашенці скільки?
показать весь комментарий
22.08.2021 19:51 Ответить
я говорил о цифрах...желательно не округленных - около, более..... а о точных

а вот при ком... и что и где и как - это Ваша фобия или фантазия...не относящаяся к моему комменту
показать весь комментарий
22.08.2021 19:57 Ответить
При Петрі Олексійовичу, нашому ГЕТЬманові, жодному добровольцю не надали статус УБД, а цей вискочка чим не будь хоче насолити п"ятому.
показать весь комментарий
22.08.2021 21:59 Ответить
в 2015 году часть добробатов вошла в составы разных батальонов (грубо говоря легализировались) и уже там получали статусы УБД...тех кто не захотел или... погиб (вечная им память) до этого года...только через суды могут доказать свое участие (если живой или раненный) и что-то около пятидесяти- семидесяти ...(простите, не помню точно) погибших в том аду, смогли получить этот статус.... посмертно (благодаря побратимам... для родственников и особенно детей)
показать весь комментарий
22.08.2021 22:19 Ответить
Зачем что то накручивать? Протянут через раду голосование на выборах через дию, а дальше любой результат
показать весь комментарий
22.08.2021 19:51 Ответить
Чотиркратний бігун від призову розпатякує продобровольців. А де ти був в той час?
показать весь комментарий
22.08.2021 19:50 Ответить
Збитий льотчик Петро Олексійович не розпатякував, а просто не помічав всяких там добровольців.
показать весь комментарий
22.08.2021 22:01 Ответить
Кадрові бійці та офіцери ні в ЖОДНОМУ разі не можуть отримувати УБД...
Це - їх робота...
Тіль добробати...
Був випадок- один отримав , десь років з 6 тому, УБД ( за 1974 рік)за 6(!!) днів в Сомалі ...
Я був в шоці-Я ЧОТИРИ РОКИ (три війни) і Мені цього не треба!
Знаємо один одного з початку 60-х років....
Питаю:- А наФіга??!
Відповідь:- В маршрутці безкоштовно їздити....А ти туди піди і архіви піднімуть...
Та нафік...Виконував присягу...а що??
показать весь комментарий
22.08.2021 20:03 Ответить
Эй зебилы, когда там уже ваш квартальный черт освободит 8000 добровольцев, которых "посадили при порохе"?
показать весь комментарий
22.08.2021 20:57 Ответить
Що витворяє цей зеленський? Петро Олексійович навіть не помічав добровольців, а цей вискочка надав їм статус УБД. Все робить, аби спаплюжити добре ім"я нашого ГЕТЬмана. Статус учасника бойових дій цього року отримали понад 400 добровольців, які брали участь в АТО, - Зеленський - Цензор.НЕТ 364
показать весь комментарий
22.08.2021 21:53 Ответить
Йузік з лисим отримали???
показать весь комментарий
22.08.2021 22:41 Ответить
хорошо. зрады нет.
показать весь комментарий
23.08.2021 06:05 Ответить
 
 