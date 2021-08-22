И.о. руководителя Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей подозреваемый в получении взятки отправлен под арест, - САП
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Специализированная антикоррпуционная прокуратура обнародовала информацию, что и.о. главы Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, подозреваемый в получении взятки 90 тысяч долларов отправлен под арест с возможностью внесения залога 5 млн грн. .
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке САП.
"21 августа 2021 детективами НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщено о подозрении члену Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) за получение неправомерной выгоды в размере 90 тыс. долл. США, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины.", - отмечается в сообщении.
В САП продолжили: "22 августа 2021 Высшим антикоррупционным судом полностью удовлетворено ходатайство детективов НАБУ, согласованного прокурором САП, и выбрана для подозреваемого мерп пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 5 млн грн".
Пожалуйста, подождите...
Удивлюсь, если не сегодня.
Сегодня выйдет под залог и продолжит заочно.
Если денег хватит - пройдет.
@TarasBerezovets
На записи Гетьман объясняет секретному агенту НАБУ, почему взятка составляет именно 90 тысяч долларов -
каждому члену комиссии по игорной деятельности за каждое решение из этих денег полагается по 5 тысяч долларов, а остальное передают «наверх».
«Наверх» это в ОП и Зеленскому.
@TarasBerezovets
Доверенное лицо главы СБУ Ивана Баканова, лейтенант службы Евгений Гетьман, попался на взятке в $90.000 за получение лицензии на ведение игорного бизнеса.
Чому в новинах не вказується прізвище затриманого?
Зазвичай повідомляють.
Пошукала. Інші ЗМІ назвали його ім'я ще 2 дні тому.
https://www.unn.com.ua/uk/news/1940956-nabu-zatrimalo-chlena-komisiyi-z-azartnikh-igor-getmana-pid-chas-otrimannya-90-tis-dol-khabarya
Пропустила те, що на виду.)
https://censor.net/ru/resonance/3284045/zaderjannyyi_na_vzyatke_io_glavy_komissii_po_regulirovaniyu_azartnyh_igr_getman_doverennoe_litso_bakanova