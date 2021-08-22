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взятка (3028) Гетьман (2) игорный бизнес (167) азартные игры (77) САП (552)

И.о. руководителя Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей подозреваемый в получении взятки отправлен под арест, - САП

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

И.о. руководителя Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей подозреваемый в получении взятки отправлен под арест, - САП

Специализированная антикоррпуционная прокуратура обнародовала информацию, что и.о. главы Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, подозреваемый в получении взятки 90 тысяч долларов отправлен под арест с возможностью внесения залога 5 млн грн. .

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке САП.

"21 августа 2021 детективами НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщено о подозрении члену Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) за получение неправомерной выгоды в размере 90 тыс. долл. США, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины.", - отмечается в сообщении.

В САП продолжили: "22 августа 2021 Высшим антикоррупционным судом полностью удовлетворено ходатайство детективов НАБУ, согласованного прокурором САП, и выбрана для подозреваемого мерп пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 5 млн грн".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Член Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей попался на взятке $90 тысяч, - НАБУ

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Топ комментарии
+8
Taras Berezovets
@TarasBerezovets

На записи Гетьман объясняет секретному агенту НАБУ, почему взятка составляет именно 90 тысяч долларов -
каждому члену комиссии по игорной деятельности за каждое решение из этих денег полагается по 5 тысяч долларов, а остальное передают «наверх».

«Наверх» это в ОП и Зеленскому.
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22.08.2021 19:56
+5
Нема куди, Гетьман лейтенант СБУ, Баканов ст лейтенант... В.о. керівника Комісії із регулювання азартних ігор і лотерей, підозрюваного в одержанні хабара, відправлено під арешт, - САП - Цензор.НЕТ 5168
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22.08.2021 20:04
+4
От самого названия комиссии несет взятками за километр,отпустите бедолагу и научите его делиться к кем нужно,может он не знал правил.
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22.08.2021 19:49
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А Зеля такие "посадки" имел в виду? И.о. руководителя Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей подозреваемый в получении взятки отправлен под арест, - САП - Цензор.НЕТ 7425
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22.08.2021 19:47 Ответить
"Необразованный" пишется с двумя "н",понтовитый вы ваш
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22.08.2021 20:31 Ответить
он в камере устроит игру "в рулетку" и в бутылочку на раздевание..
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22.08.2021 19:48 Ответить
Он выйдет под залог.
Удивлюсь, если не сегодня.
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23.08.2021 08:04 Ответить
От самого названия комиссии несет взятками за километр,отпустите бедолагу и научите его делиться к кем нужно,может он не знал правил.
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22.08.2021 19:49 Ответить
Он как раз сейчас проходит обучение.
Сегодня выйдет под залог и продолжит заочно.
Если денег хватит - пройдет.
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23.08.2021 08:11 Ответить
Теперь наверное наградят и повысят…
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22.08.2021 19:50 Ответить
Нема куди, Гетьман лейтенант СБУ, Баканов ст лейтенант... В.о. керівника Комісії із регулювання азартних ігор і лотерей, підозрюваного в одержанні хабара, відправлено під арешт, - САП - Цензор.НЕТ 5168
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22.08.2021 20:04 Ответить
Можливо хтось із владних структур та поліціянтів може підтвердити або спростувати що ,,Лотозабава,,не записується раз в місяць та не обманює людей завідомо знаючи випадені номери та не продає білети із комбінацією виграшних номерів,
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22.08.2021 19:51 Ответить
Taras Berezovets
@TarasBerezovets

На записи Гетьман объясняет секретному агенту НАБУ, почему взятка составляет именно 90 тысяч долларов -
каждому члену комиссии по игорной деятельности за каждое решение из этих денег полагается по 5 тысяч долларов, а остальное передают «наверх».

«Наверх» это в ОП и Зеленскому.
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22.08.2021 19:56 Ответить

@TarasBerezovets





Доверенное лицо главы СБУ Ивана Баканова, лейтенант службы Евгений Гетьман, попался на взятке в $90.000 за получение лицензии на ведение игорного бизнеса.
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22.08.2021 20:04 Ответить
В зелених таки є досягнення, лейтенанти раніше так не брали.
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22.08.2021 20:06 Ответить
Цей лейтенант на полковничій посаді.
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25.08.2021 10:55 Ответить
Эта передача денег не зависит от существующей власти.Деньги передавались,передаются и будут передаваться,Принципиальный вопрос тоьлко отличается в том кому и сколько.Если власть алочная то больше а если шутовская то меньше.Думаете что ,,чемоданы с деньгами,, и сейчас не стекаются в Киев из всех,буквально всех структур как силовой так и из фискальной государственной власти не говоря уже об официальном и нет игровом бизнесе у всех видах его проявления вплоть до уличных наперсточников.
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22.08.2021 20:04 Ответить
Напевно що залежить від нинішньої влади.
Чому в новинах не вказується прізвище затриманого?
Зазвичай повідомляють.
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22.08.2021 20:09 Ответить
Как всегда,имя не разглашают в целях ведения следствия.А был ли вообще задержаный тоже вопрос интересный.
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22.08.2021 20:14 Ответить
Яке "как всегда"?
Пошукала. Інші ЗМІ назвали його ім'я ще 2 дні тому.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1940956-nabu-zatrimalo-chlena-komisiyi-z-azartnikh-igor-getmana-pid-chas-otrimannya-90-tis-dol-khabarya
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22.08.2021 20:20 Ответить
І на ЦН є.
Пропустила те, що на виду.)

https://censor.net/ru/resonance/3284045/zaderjannyyi_na_vzyatke_io_glavy_komissii_po_regulirovaniyu_azartnyh_igr_getman_doverennoe_litso_bakanova
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22.08.2021 20:29 Ответить
Хозяйва жизни, узаконьтеиотстрел, у меня целый список кого нужно по закону рассирелять
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22.08.2021 20:00 Ответить
ВО-МО-ГО -класна посада,ще треба ермакчину старшим по наркоті офіційно призначити.
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22.08.2021 20:05 Ответить
ни правда
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22.08.2021 21:27 Ответить
І знову безфамільний? А як же ж балачки про персональну відповідальність?
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22.08.2021 22:26 Ответить
****** ЗЕкодло, контрабас підмяли під себе, тепер усі лохотрони хотять. Коли ж вони сукі вдавляться тими грішми
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23.08.2021 00:42 Ответить
 
 