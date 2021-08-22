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Зеленский обсудил с Эрдоганом вопрос освобождения более 100 крымских татар на оккупированном полуострове
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом вопрос освобождения политических узников крымских татар - жителей оккупированного Крыма.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в президентском твиттере.
В сообщении отмечается: "Во время телефонного разговора поблагодарил Реджепа Тайипа Эрдогана за солидарность Турции с украинским народом и поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
Попросил Президента Турции способствовать освобождению более 100 крымских татар, которых незаконно удерживает Россия".
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+4 Ksenia VB
показать весь комментарий22.08.2021 20:07
+4 Ksenia VB
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+3 Вася Шевченко f77d76ba
показать весь комментарий22.08.2021 20:05
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Заходу..І програти.
Подібні популістичні ідеї любить "вкидувати"...пані Тимошенко..
Поторгуватися за газопровід ?
Рашка точно би поступилась.
важко навіть злічити помилки,котрих ти допустився в одному реченні
(я до речі, завжи казав, що про звільнення кримських татар треба просити допомогти саме у Єрдогана....він вміє розмовляти з ****** не зазираючи йому в...око)
(а те що рашка у Турції будує хіба то для Турції погано???)))) хитрий турок за свою Державу перед усього турбується...тож хіба не вміє ?))))
Та ще й самі боти ))
нова зміна... юна не навчана))))...чипляются аби до кого, лишайки ))))
(а поміч Турції була б дууууже доречна)
нічого так вийшло - "глямурненько і со вкусом"