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Договорились провести первое заседание Стратегического совета высокого уровня, - Зеленский провел встречу с премьером Грузии Гарибашвили

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Договорились провести первое заседание Стратегического совета высокого уровня, - Зеленский провел встречу с премьером Грузии Гарибашвили

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, который находится в Украине с трехдневным визитом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба президента.

"Глава государства выразил благодарность за последовательную и четкую позицию Грузии по поддержке территориальной целостности Украины, а также заверил в дальнейшей непоколебимой поддержке братского грузинского народа в отстаивании суверенитета Грузии", - говорится в сообщении.

В частности, Зеленский высоко оценил поддержку со стороны дружественной страны инициативы "Крымская платформа" и поблагодарил Гарибашвили за личное участие в инаугурационном саммите этого нового формата, приуроченного к деоккупации полуострова.

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Как сообщается, что президент и премьер отметили высокую динамику украино-грузинского диалога по углублению стратегического партнерства между двумя государствами. Стороны договорились провести первое заседание Стратегического совета высокого уровня.

Отмечается, что собеседники уделили отдельное внимание вопросам безопасности и обозначили важность усиления сотрудничества в противодействии вызовам в сфере безопасности в Черноморском регионе.

"Зеленский и Гарибашвили также обсудили углубление взаимодействия в рамках формата "Ассоциированного трио" в контексте реализации евроатлантических стремлений Украины и Грузии", - указано в сообщении.

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Топ комментарии
+4
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Договорились провести первое заседание Стратегического совета высокого уровня, - Зеленский провел встречу с премьером Грузии Гарибашвили - Цензор.НЕТ 9438
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22.08.2021 20:53
+3
зараз тля зелена налетить )))) (ну хто різкість наведе...))))
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22.08.2021 20:57
+3
ще одна категорія є. насцяаналісти зелені. ну як нацжони.
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22.08.2021 21:00
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Вся стратегія на цьому фото

Договорились провести первое заседание Стратегического совета высокого уровня, - Зеленский провел встречу с премьером Грузии Гарибашвили - Цензор.НЕТ 9438
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22.08.2021 20:53 Ответить
зараз тля зелена налетить )))) (ну хто різкість наведе...))))
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22.08.2021 20:57 Ответить
ще одна категорія є. насцяаналісти зелені. ну як нацжони.
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22.08.2021 21:00 Ответить
"високий уровєнь"-це тупий янєлох і зрадник єрмак?
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22.08.2021 20:58 Ответить
не вгадали - то найвисочайший ))) майже рівень полубохи )))
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22.08.2021 20:59 Ответить
за два года правления, мы слышим от зе-рагуля одни громкие слова и сладкие обещания. Но по факту, когда открываешь новость годичной давности, то виден обычный разводняк населения и ничего более.
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22.08.2021 21:01 Ответить
Одни слова бла бла бла.
Договорились провести первое заседание Стратегического совета высокого уровня, - Зеленский провел встречу с премьером Грузии Гарибашвили - Цензор.НЕТ 7770
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22.08.2021 21:02 Ответить
Дерьмака не забудь привести, Моника без него никак.
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22.08.2021 21:03 Ответить
Договір з цим кидалою не вартий паперу на якому він написаний.
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22.08.2021 21:25 Ответить
ДА ТЫ ШО!? Домовилися провести перше засідання Стратегічної ради високого рівня, - Зеленський провів зустріч із прем'єром Грузії Гарібашвілі - Цензор.НЕТ 678
ТАК ТАКИ НУ ОЧЕНЬ ВЫСОКОГО!!!!???? Домовилися провести перше засідання Стратегічної ради високого рівня, - Зеленський провів зустріч із прем'єром Грузії Гарібашвілі - Цензор.НЕТ 6614
Такого высокого уровня как Казбек или как ты, шибздик метр сорок в шапке? Домовилися провести перше засідання Стратегічної ради високого рівня, - Зеленський провів зустріч із прем'єром Грузії Гарібашвілі - Цензор.НЕТ 5725
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22.08.2021 21:27 Ответить
Ну почему только в шапке? Ещё и в прыжке!)
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22.08.2021 21:48 Ответить
Значит так, гідрант. У тебе завжди, є невїбенна і вмотиивована армія.. І не дай бог її порушить.
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22.08.2021 21:43 Ответить
Хай Саакашвілі послом в Грузію відправить.
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22.08.2021 21:45 Ответить
 
 