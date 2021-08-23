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Зеленский анонсировал отставки в Кабмине: "Они начинают много говорить, когда нечего показать"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский анонсировал отставки в Кабмине: "Они начинают много говорить, когда нечего показать"

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал будущие отставки в Кабинете министров.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил в интервью на телеканале "Интер" в воскресенье.

"Я считаю, что проблема тех или иных наших министров в том, что они начинают много говорить, когда нечего показать. Да, есть некоторые менеджеры в нашем государстве сегодня, которым нужно очень долго готовиться. У нас нет на это времени", - сказал  Зеленский

Так он ответил на вопрос журналиста "Есть ли уже так называемый список "навылет" из правительства?", при этом, не уточнив, кого коснутся отставки.

Что касается работы народных депутатов, Зеленский ответил: "Если наши законодатели не будут заниматься своей работой – писать законы, прислушиваться к обществу, делать реформы, а не наоборот – бороться с президентом, с той или иной реформой – антикоррупционной, земельной, банковской и т.д., но поддерживать общество – не вижу, зачем обсуждать роспуск Верховной Рады Украину и смену руководства Верховной Рады".

Также читайте: Я в отставку точно не собираюсь, - Разумков

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Топ комментарии
+53
- Ну, все! Зараз Зеленський повиганяє з Кабінету Міністрів усіх кретинів і нікчем, в розпочнуться довгоочікувані реформи….
- Так він же їх і попризначав! Може, спочатку треба вигнать того «кретина» і «нікчему», що цих «кретинів» і нікчем» туди ставив?...
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22.08.2021 21:09
+48
"Они начинают много говорить, когда нечего показать", - Зеленский анонсировал отставки в Кабмине - Цензор.НЕТ 9011
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22.08.2021 21:03
+48
"Они начинают много говорить, когда нечего показать"

Зеля ты самокритичен. "Они начинают много говорить, когда нечего показать", - Зеленский анонсировал отставки в Кабмине - Цензор.НЕТ 7260
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22.08.2021 21:07
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отдать его под шариатский суд
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23.08.2021 06:46 Ответить
Другое дело видосики. Там есть кого показать.
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23.08.2021 07:38 Ответить
А в дзеркало важко подивитись?
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23.08.2021 09:39 Ответить
Висновок всім відомий ,
сцарь хороший , а погані бояри 😀
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23.08.2021 10:50 Ответить
***** як я ненавиджу це лайно яке мені не президент!!!!!!!
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23.08.2021 11:01 Ответить
Головна прикмета " кадрів " зе-команди - ПРОФНЕПРГОДНІСТЬ .
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23.08.2021 11:04 Ответить
очередная рокировка? а что меняеться от смены казлов отпущения??? ермак на месте, татаров то же, а именно они правят балл. степанов-ляшко, результат НОЛЬ. ушел аваков, НОЛЬ. венедиктова НОЛЬ. вот бы Зеленского поменять.....
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23.08.2021 11:42 Ответить
Он в первую очередь, протянул такой закон об импичменте, который просто не реально выполнить.
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23.08.2021 15:12 Ответить
вместе с его шоблой...
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23.08.2021 11:43 Ответить
"Изя, вы верите в реформы? У моего деда был бордель в Одессе, и когда у него плохо шли дела, он менял шлюх, а не переставлял кровати!"
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23.08.2021 12:38 Ответить
и в первую очередь нужно менять зеленского. он же никакой
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23.08.2021 12:38 Ответить
"Я не понимаю, каких вам еще реформ не хватает" (с)
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23.08.2021 15:13 Ответить
головна вова людина яка багато говорить і нічого не робить це ти
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23.08.2021 20:25 Ответить
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