Кто мы есть? Разрушаем мифы о нации страдальцев и крепостных крестьян | Оптимистично-историческое Легко-шоу. ВИДЕО
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Друзья и подруги, приветствуем вас на шестом, особом, выпуска Легко-шоу! Сегодня будем легко говорить об очень серьезном – об украинской идентичности и истоках политической нации.
Откуда родом украинцы? Кто запустил токсический миф о нации крепостных и страдальцев, у которой никогда не было элиты? Кем на самом деле были украинцы в Речи Посполитой? Ведь это было одно из крупнейших государств Европы в раннем Новом времени. Украинская шляхта в Речи Посполитой не ассимилировались, говорила на равных, требовала прав и получала их. При этом говорила на собственном языке, использовала свое право и чувствовала себя частью пусть и несуществующего, но отдельного государства.
Гостями особенного выпуска ко Дню Независимости стали историки Наталья Старченко и Алексей Сокирко, а также музыкант Иван Семесюк.
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Колись завалили!..
Правда ваша: Польща впала,
Та й вас роздавила!
Видно не слов'яни москалі -кацапи але які чомусь записалися нам слов'янам українцям нібито в брати (каїни), і вони дуже таки шалено до безтями по своєму по ординські по кацапські "любили" нас українців - слов'ян, на відміну від точно таких як і ми слов'ян поляків.
Але є й інші твори...
Матеріалів більше, ніж достатньо
Не пора, не пора, не пора москалеві й ляхові служить!
Довершилась України кривда стара, нам пора для України жить.
Не пора, не пора, не пора за невігласів монарха лить свою кров,
І любити царя, що наш люд обдира, - для України наша любов.
Не пора, не пора, не пора в рідну хату вносити кривавий роздор!
Хай пропаде незгоди проклята мара! Під Украйни єднаймось прапор!
Бо пора ця великая єсть: У завзятій, важкій боротьбі ми поляжем,
щоб волю, і щастя, і честь, рідний краю, здобути собі!
1880.*
Тернопіль - цивілізаційне, європейське місто
з вільними, гордими громадянами Українцями!
Мацква - відстале велике місто - село, з жахливими
люмпен- москалями, в обісцяних кацапських личаках!
Яка там Речь Посполіта?
Спочатку було Велике Князівство Литовське до якого той Речі Посполітой як до Києва рачки.
Голова ВКЛ був князь Озтрозький - князь Київської Руси, поляки там поряд телят пасли
Спочатку треба визнати, що з часів Хмельницького Україна БУЛА В ОКУПАЦІЇ, визнати що ми 300 років були окуповані нащіми бувшими підлеглими (рабами) - залешанцями, фіноуграми