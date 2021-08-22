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Новости Политика Украины
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Премьер Хорватии Пленкович встретился с Порошенко: Санкционное давление на Россию надо увеличивать

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Пятый Президент Украины Петр Порошенко встретился с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе политсилы.

Петр Порошенко выразил благодарность Хорватии за многолетнюю и твердую поддержку Украины как в противодействии российской агрессии, так и на пути интеграции в ЕС и НАТО. Было высоко оценено привлечение Загреба к инициативе "Крымская платформа", основы которой совместными усилиями был заложен, начиная с 2014 года.

"Я очень рад приветствовать сегодня в Киеве большого друга Украины, большого евроинтегратора Андрея Пленковича, с которым мы очень хорошо знакомы уже много лет, который внес огромный вклад в европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины. И такой высокий уровень представительства Хорватии, в том числе для участия в "Крымской платформе", в праздновании годовщины нашей Независимости свидетельствует о том, что Украина остается среди первых приоритетов Хорватии и Европейского Союза", - отметил Петр Порошенко.

"Все мы должны помнить, что Украина была одной из первых стран, признавших независимость Хорватии. Это было в 1991 году, до того, как нашу независимость признали члены Европейского содружества. И мы всегда поддерживаем эту специальную связь, солидарность и дружеские отношения с Украиной. Петр Порошенко сделал очень большой вклад для принятия европейских ценностей и для защиты национальных интересов Украины. А также для того, чтобы сделать из Украины государство, которое стремится стать частью Европы. И я был очень рад поддержать эту инициативу", - сказал Андрей Пленкович.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский поблагодарил премьера Хорватии Пленковича за понимание необходимости пересмотреть ограничения на въезд в страну украинских туристов

Стороны подчеркнули важность укрепления трансатлантического санкционного давления на российскую сторону для прекращения агрессии Кремля и обеспечения деоккупации Донбасса и Крыма.

Петр Порошенко отметил опасности запуска "Северного потока-2", который подрывает общеевропейскую безопасность и солидарность. Было отмечено, что пока продолжается российская агрессия и оккупация украинских территорий энергетическая безопасность нашего государства и газовый транзит будут под угрозой гибридных атак Кремля.

Было высказано убеждение в том, что украинская борьба должна оставаться в топе международного и европейского порядка дня.

Стороны обсудили ситуацию в деле укрепления демократии и устойчивости институтов государства в Украине. Важное внимание было удделено  борьбе с коррупцией и опасности любых проявлений возвращения практики избирательного правосудия и внесудебных расправ в Украине.

Пятый президент и глава правительства Хорватии обсудили пути укрепления партнерства между партией "Европейская Солидарность" и политической семьей Европейской народной партии.

"Я благодарен за возможность координации действий и на двустороннем уровне, и на уровне межпартийном. EPP - наша семья Европейськой народной партии. И относительно европейской интеграции в рамках Европейского Союза ", - резюмировал пятый Президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хорватский опыт может стать полезным для деоккупации Донбасса, - премьер Пленкович

Премьер Хорватии Пленкович встретился с Порошенко: Санкционное давление на Россию надо увеличивать 01
Премьер Хорватии Пленкович встретился с Порошенко: Санкционное давление на Россию надо увеличивать 02
Премьер Хорватии Пленкович встретился с Порошенко: Санкционное давление на Россию надо увеличивать 03

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Топ комментарии
+35
Зустрівся зі справжнім президентом України!
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22.08.2021 21:27
+29
А де півшостий?
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22.08.2021 21:27
+24
Дай Бог здоровья Петру Алексеевичу!!!
У него будет много работы через 2 года: разгребать то говно, что насрало в Украине Зехуйло.
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22.08.2021 21:43
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Зустрівся зі справжнім президентом України!
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22.08.2021 21:27 Ответить
Смотри очко шоколадное не залижи до дыр .
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23.08.2021 10:29 Ответить
А де півшостий?
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22.08.2021 21:27 Ответить
Ссср так ссср. Де дістав? Звичайне запитання в есесері. Ти ба, та це ж Вовочка! Премьер Хорватии Пленкович встретился с Порошенко: Санкциионное давление на Россию надо увеличивать - Цензор.НЕТ 4168 Премьер Хорватии Пленкович встретился с Порошенко: Санкциионное давление на Россию надо увеличивать - Цензор.НЕТ 3416
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22.08.2021 21:37 Ответить
Премьер Хорватии Пленкович встретился с Порошенко: Санкционное давление на Россию надо увеличивать - Цензор.НЕТ 4717
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22.08.2021 21:40 Ответить
Премьер Хорватии Пленкович встретился с Порошенко: Санкционное давление на Россию надо увеличивать - Цензор.НЕТ 9217
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22.08.2021 21:43 Ответить
То Арахамія з бабою воює?
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22.08.2021 21:47 Ответить
ну як воює )))) вона його таска як Бровко тряпку))))
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22.08.2021 22:31 Ответить
Там на автомате 3 кнопки выбора сиропа, которые никогда не работали...
А работала только одна, когда автомат ставили на производстве, где рабочий с похмелья мог выпить бесплатно стаканчик газировки...
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22.08.2021 21:57 Ответить
Как где, в джунглях ОПы на ветках айкосиками балуется. Он, бедняжка, и так много неудобств и ограничений выдержал. Эх, если бы не этот парад на День Независимости, то уже давно нарисовался бы с очередным визитом с страну с теплым морем и пальмами.
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22.08.2021 21:38 Ответить
Премьер Хорватии Пленкович встретился с Порошенко: Санкционное давление на Россию надо увеличивать - Цензор.НЕТ 3298
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22.08.2021 21:41 Ответить
Прокапується бідося.(
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22.08.2021 21:52 Ответить
Наказаний. Віджимається!
Потім гальюн піде драїти.)))
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22.08.2021 22:17 Ответить
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Может *Богдан* для начала прекратит поставки росийского автохлама на свои заводы?
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22.08.2021 21:33 Ответить
що за вираз "прекратит поставки ... на свои заводы"??? Аааа, це чисто зедебільний...
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22.08.2021 21:36 Ответить
Премьер Хорватии Пленкович встретился с Порошенко: Санкциионное давление на Россию надо увеличивать - Цензор.НЕТ 5999
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22.08.2021 21:37 Ответить
Премьер Хорватии Пленкович встретился с Порошенко: Санкционное давление на Россию надо увеличивать - Цензор.НЕТ 2455
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22.08.2021 21:40 Ответить
Менше бігусового лайна ковтай.
Може, хоч трохи поумнішаєш!))
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22.08.2021 22:24 Ответить
Все, шас наркоман проклянет Премьера Хорватии!
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22.08.2021 21:36 Ответить
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Пусть Хорватия введёт санкции на запрет кацапским туристам въезжать в страну , а то получается только на словах они борются с агрессором .
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22.08.2021 21:38 Ответить
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такой милашка на фото - снова потолстел и залоснился... Премьер Хорватии Пленкович встретился с Порошенко: Санкционное давление на Россию надо увеличивать - Цензор.НЕТ 861

- видима угроза арестов миновала - Зеля выявился еще большим проходимцем чем был Порошенко и сам готовится к будущему возможному аресту..
Победа за победой мудрого нарида Премьер Хорватии Пленкович встретился с Порошенко: Санкционное давление на Россию надо увеличивать - Цензор.НЕТ 5509

Премьер Хорватии Пленкович встретился с Порошенко: Санкционное давление на Россию надо увеличивать - Цензор.НЕТ 2282
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22.08.2021 21:42 Ответить
За нарід переживає.. недоїдає...
ГетьМан!!!
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22.08.2021 21:46 Ответить
Кацапе , твоє місце в нужнику , а не порочити чесне ім'я Президента Порошенка 😊
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22.08.2021 23:43 Ответить
я согласен с тем что Германия нам ничего не должна, мы ей - тоже !
в том что у нас война - виноваты мы, потому что в плане защиты страны ,своих национальных и экономических интересов сраные элиты Украины 30 лет- ничего не делали !!!
поэтому у нас война , 16 тысяч убитых и захваченные врагом территории ...
подготовимся и освободим ,
но почему Германия ведёт за спиной Украины сепаратные переговоры с её врагом во время войны, а потом, приезжает в Украину - оправдывается и получает орден от президента?
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22.08.2021 21:43 Ответить
Дай Бог здоровья Петру Алексеевичу!!!
У него будет много работы через 2 года: разгребать то говно, что насрало в Украине *******.
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22.08.2021 21:43 Ответить
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Та таки Так!
За обох!!
Не чокаясь..
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22.08.2021 21:48 Ответить
Згинь нечиста сила із кацапіі😀
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22.08.2021 23:44 Ответить
А еще лучше, если пожизненно. В смысле пожизненно работать в какой-то зоне особо строгого режима, за все свои злодеяния.
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23.08.2021 13:01 Ответить
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Меня многие уже 7 лет упрекают,что я порохобот,но я эту соплезелень просто поправляю: Я- порохоботище и мой президент Петр Алексеевич,а не это "рассмеши комика"
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22.08.2021 21:52 Ответить
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👋🏻👋🏻
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22.08.2021 21:59 Ответить
Прем'єр Хорватії Пленкович зустрівся із Порошенком: Санкційний тиск на Росію потрібно збільшувати - Цензор.НЕТ 3246 Прежде всего научайся каждую вещь называть её именем :Это самая первая и важнейшая из всех наук
Пифагор (576-496 гг.до н э)
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22.08.2021 22:54 Ответить
Кацап и в вышиванке останется обычным кацапом .Царя ему подавай !
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23.08.2021 10:33 Ответить
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Щось не впізнаю фейса...
Недавно такий молодий був...
Ааа...в Хорватії на яхті "відпочивав"..
Слава ГЕТЬману!!!
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22.08.2021 21:56 Ответить
Згинь , непотріб ватна і не чіпай Пороха !
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22.08.2021 23:45 Ответить
Прем'єр Хорватії Пленкович зустрівся із Порошенком: Санкційний тиск на Росію потрібно збільшувати - Цензор.НЕТ 459

Всему миру надо понимать, что Украина, Прибалтика, Грузия, Молдова сейчас на передовой борьбы со злобным врагом человечества - фашистской путинской Россией. При этом путинские бандиты не собираются останавливаться и будут продолжать вести себя по-хамски со всем миром. А происходит это в том числе потому, что ботоксный фюрер Путлер и его свора используют право вето в ООН для злоупотребления им при проведении своих бандитских проделок в мире. Эта ситуация просто нонсенс. Это то же самое, если преступник с доказанными многочисленными фактами своих бандитских проделок накладывал бы "право вето" на приговор себе и своей шайке. Ботоксный фюрер Путлер и его свора спонсируют всевозможных неонацистов в Европе для её дестабилизации. Именно благодаря кремлёвским подачкам вся эта мерзость в Европе снова поднимает голову: шовинисты, расисты, юдофобы, ксенофобы. При этом немцы в большинстве своём показывают, что они сейчас - интернационалисты. А большинство российского населения наоборот - фашисты, мировоззрение у них фашистское, хамовато-ксенофобское, фанфаронско-милитаристское. Если бы сейчас кремлёвские бандиты дали команду на создание концлагерей по типу гитлеровских или ГУЛАГа, большинство российского населения с удовольствием бы поддержало эту "инициативу властей", выстроилось бы в очереди работать там надзирателями-садистами, ещё и славословило бы власти "за создание новых рабочих мест"
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22.08.2021 22:22 Ответить
Хорватия признала независимость Украины 5 декабря 1991 года; 11 декабря того же года Украина признала независимость Хорватии.
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22.08.2021 23:52 Ответить
Прем'єр Хорватії Пленкович зустрівся із Порошенком: Санкційний тиск на Росію потрібно збільшувати - Цензор.НЕТ 588
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23.08.2021 00:12 Ответить
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От речей Порошенко сотрясаются кремлёвские стены, где сидит трусливый, подлый бандит - ботоксный вурдалак Путлер, мечтающий из-за своей подлости, завистливости, хамоватости постоянно гадить всему миру.
Ботоксный вурдалак Путлер, обитающий на кладбище в центре столицы северного Гондураса - это угроза всему миру. Только объединившись, мировое сообщество сможет выбить из него и его в очередной раз зомбированного тоталитарной пропагандой валенкообразного стада шовинистическую дурь!
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23.08.2021 00:13 Ответить
Спам не открывается😭😭😭
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23.08.2021 08:58 Ответить
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ЩЩастя-то какое!!
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23.08.2021 09:35 Ответить
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После Мальдив в Хорватию поехал . Гурман туристический ((
А в болотную столицу к сватам когда поедет ?
Все таки нужно уважить старых фсбшников -бабушку и дедушку своей единственной внучки Прем'єр Хорватії Пленкович зустрівся із Порошенком: Санкційний тиск на Росію потрібно збільшувати - Цензор.НЕТ 8919
Заодно про давление и санкции им расскажет , может они про такое и не слышали у себя
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23.08.2021 10:39 Ответить
***, да ну прекратите так издеваться над обосранным клоуном из банковой!
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23.08.2021 11:00 Ответить
 
 