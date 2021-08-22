Премьер Хорватии Пленкович встретился с Порошенко: Санкционное давление на Россию надо увеличивать
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Пятый Президент Украины Петр Порошенко встретился с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе политсилы.
Петр Порошенко выразил благодарность Хорватии за многолетнюю и твердую поддержку Украины как в противодействии российской агрессии, так и на пути интеграции в ЕС и НАТО. Было высоко оценено привлечение Загреба к инициативе "Крымская платформа", основы которой совместными усилиями был заложен, начиная с 2014 года.
"Я очень рад приветствовать сегодня в Киеве большого друга Украины, большого евроинтегратора Андрея Пленковича, с которым мы очень хорошо знакомы уже много лет, который внес огромный вклад в европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины. И такой высокий уровень представительства Хорватии, в том числе для участия в "Крымской платформе", в праздновании годовщины нашей Независимости свидетельствует о том, что Украина остается среди первых приоритетов Хорватии и Европейского Союза", - отметил Петр Порошенко.
"Все мы должны помнить, что Украина была одной из первых стран, признавших независимость Хорватии. Это было в 1991 году, до того, как нашу независимость признали члены Европейского содружества. И мы всегда поддерживаем эту специальную связь, солидарность и дружеские отношения с Украиной. Петр Порошенко сделал очень большой вклад для принятия европейских ценностей и для защиты национальных интересов Украины. А также для того, чтобы сделать из Украины государство, которое стремится стать частью Европы. И я был очень рад поддержать эту инициативу", - сказал Андрей Пленкович.
Стороны подчеркнули важность укрепления трансатлантического санкционного давления на российскую сторону для прекращения агрессии Кремля и обеспечения деоккупации Донбасса и Крыма.
Петр Порошенко отметил опасности запуска "Северного потока-2", который подрывает общеевропейскую безопасность и солидарность. Было отмечено, что пока продолжается российская агрессия и оккупация украинских территорий энергетическая безопасность нашего государства и газовый транзит будут под угрозой гибридных атак Кремля.
Было высказано убеждение в том, что украинская борьба должна оставаться в топе международного и европейского порядка дня.
Стороны обсудили ситуацию в деле укрепления демократии и устойчивости институтов государства в Украине. Важное внимание было удделено борьбе с коррупцией и опасности любых проявлений возвращения практики избирательного правосудия и внесудебных расправ в Украине.
Пятый президент и глава правительства Хорватии обсудили пути укрепления партнерства между партией "Европейская Солидарность" и политической семьей Европейской народной партии.
"Я благодарен за возможность координации действий и на двустороннем уровне, и на уровне межпартийном. EPP - наша семья Европейськой народной партии. И относительно европейской интеграции в рамках Европейского Союза ", - резюмировал пятый Президент.
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А работала только одна, когда автомат ставили на производстве, где рабочий с похмелья мог выпить бесплатно стаканчик газировки...
Потім гальюн піде драїти.)))
Може, хоч трохи поумнішаєш!))
- видима угроза арестов миновала - Зеля выявился еще большим проходимцем чем был Порошенко и сам готовится к будущему возможному аресту..
Победа за победой мудрого нарида
ГетьМан!!!
в том что у нас война - виноваты мы, потому что в плане защиты страны ,своих национальных и экономических интересов сраные элиты Украины 30 лет- ничего не делали !!!
поэтому у нас война , 16 тысяч убитых и захваченные врагом территории ...
подготовимся и освободим ,
но почему Германия ведёт за спиной Украины сепаратные переговоры с её врагом во время войны, а потом, приезжает в Украину - оправдывается и получает орден от президента?
У него будет много работы через 2 года: разгребать то говно, что насрало в Украине *******.
За обох!!
Не чокаясь..
Пифагор (576-496 гг.до н э)
Недавно такий молодий був...
Ааа...в Хорватії на яхті "відпочивав"..
Слава ГЕТЬману!!!
Всему миру надо понимать, что Украина, Прибалтика, Грузия, Молдова сейчас на передовой борьбы со злобным врагом человечества - фашистской путинской Россией. При этом путинские бандиты не собираются останавливаться и будут продолжать вести себя по-хамски со всем миром. А происходит это в том числе потому, что ботоксный фюрер Путлер и его свора используют право вето в ООН для злоупотребления им при проведении своих бандитских проделок в мире. Эта ситуация просто нонсенс. Это то же самое, если преступник с доказанными многочисленными фактами своих бандитских проделок накладывал бы "право вето" на приговор себе и своей шайке. Ботоксный фюрер Путлер и его свора спонсируют всевозможных неонацистов в Европе для её дестабилизации. Именно благодаря кремлёвским подачкам вся эта мерзость в Европе снова поднимает голову: шовинисты, расисты, юдофобы, ксенофобы. При этом немцы в большинстве своём показывают, что они сейчас - интернационалисты. А большинство российского населения наоборот - фашисты, мировоззрение у них фашистское, хамовато-ксенофобское, фанфаронско-милитаристское. Если бы сейчас кремлёвские бандиты дали команду на создание концлагерей по типу гитлеровских или ГУЛАГа, большинство российского населения с удовольствием бы поддержало эту "инициативу властей", выстроилось бы в очереди работать там надзирателями-садистами, ещё и славословило бы власти "за создание новых рабочих мест"
Ботоксный вурдалак Путлер, обитающий на кладбище в центре столицы северного Гондураса - это угроза всему миру. Только объединившись, мировое сообщество сможет выбить из него и его в очередной раз зомбированного тоталитарной пропагандой валенкообразного стада шовинистическую дурь!
А в болотную столицу к сватам когда поедет ?
Все таки нужно уважить старых фсбшников -бабушку и дедушку своей единственной внучки
Заодно про давление и санкции им расскажет , может они про такое и не слышали у себя