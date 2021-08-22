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Зеленский ввел в действие решения СНБО о персональных санкциях против Деркача, Килимника и террориста Пушилина

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский ввел в действие решения СНБО о персональных санкциях против Деркача, Килимника и террориста Пушилина

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против ряда лиц, среди которых нардеп Андрей Деркач и глава террористов ОРДО Денис Пушилин, а также юридических лиц, в том числе российских СМИ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в президентских указах №378 и №379, опубликованных на сайте Главы государства.

В приложениях к указам президента о введении в действие решение СНБО о санкциях указан ряд физических и юридических лиц.

В частности, это нардеп Андрей Деркач, против которого США ввели санкции за его попытки повлиять на президентские выборы в Соединенных Штатах в 2020 году.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СНБО ввел персональные санкции против Деркача, - Данилов

Также СНБО применила санкции против российского бизнесмена Константина Килимника, который, по данным США, действовал в сговоре с Деркачем.

Другим указом Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении Дениса Пушилина и блокировки веб-ресурсов оккупантов, а также ряда российских СМИ.

В частности, санкциями предусмотрена блокировка сайтов vedomosti.ru и mk.ru.

Напомним, что 20 августа Совет нацбезопасности и обороны ввел персональные экономические ограничительные санкции против народного депутата Андрея Деркача.

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Топ комментарии
+14
"Жму руку, обнімаю..." - доведено: це фейк Деркача і ФСБ. Зеленський підтвердив
20 серпня 2021 року відбулася подія, яка вчергове спростувала брехню Зеленського і найнятої ним ботоферми. Що були маніпуляції, які вкидувались проти Порошенка. Адже на засіданні ручного РНБО були введені санкції проти топових проросійських пропагандистів: Шарія, його дружини, рупора кремля І.Гужви та нардепа Андрія Деркача. Здавалося б, черговий "проукраїнський" крок "виправленого" вже проукраїнського Зеленського - якби не фігура з цього "санкційного списку" Деркача.
А.Деркач - позафракційний народний депутат, випускник школи КДБ, не приховує свої антиамериканські і проросійські погляди (він закликав патріарха Варфоломія не надавати Українській церкві Томос). Став відомим у 2020році після публікації аудіозаписів телефонної розмови начебто Порошенка з Джо Байденом з метою звинувачення їх у корупції, що дуже негативно вплинуло на відносини України та США. Після цих "записів" військова розвідка США прямо визнала Деркача агентом російських спецслужб і проти нього та інших проросійських пропагандистів у вересні 2020 були запроваджені санкції. Але в контексті Порошенка надважливішим моментом в цій історії є те, що Деркач є автором улюбленого для Зеленського файлу з аудіозаписом "Жму руку обнімаю". На ньому начебто розмова Порошенка і Путіна, що начебто відбулася 30.04.2015. Ключовим моментом є те, що на цих записах вони розмовляють у дружньому та люб'язному тоні, що "не характерно для воюючих країн". Звичайно, цей аудіозапис був зроблений або на замовлення Зеленського, або ФСБ для компромату на Порошенка; і до сьогодні він є приводом атаки на того ж Порошенка від "Слуг народу " та прихильників Зеленського. Серед таких, хто дорікав Порошенку цими "плівками" - ярий агітатор за Зеленського всім відомий Д.Гордон, ведучий 1+1 і народний депутат Дубінський. Також нещодавно, 30.03.2021 року нардепи від "СН" Швець та відомий антимайданівець Бужанський влаштували у Верховній Раді шабаш проти Порошенка, "нагадуючи" йому про ті самі плівки "Жму руку обнімаю".
Але запровадженням санкцій проти Деркача Зеленський прямо визнав, що, авторами всіх відомих міфів про начебто "дружбу Порошенка і Путіна" є агенти ФСБ і спецслужби: свої, або країни-агресора. Сьогодні Зеленський підтвердив, що чорний піар проти Порошенка вигідний тільки російським агентам, таким як Деркач та Дубінський; і те, що Зеленського привели до влади на цьому чорному піарі, знов таки, ті самі російські агенти, які вільно себе почували в його оточенні під час передвиборчої кампанії...
По-друге, це величезний ляпас по так званим "проукраїнським прихильникам Зеленського", які любили кричати про "Дружбу Порошенка і Путіна". Сьогодні ж їх "лідер" прямо сказав, що вони використовували під час війни продукт російського агента (використання продукту ворожої агентури під час війни є зрадою!) Ті самі "прихильники" дуже любили кричати, що "вони пригадають Порошенку "Жму руку обнімаю", а вийшло, що пригадали їм ми, хто ці "плівки" опублікував і чию "творчість" вони слухали і поширювали більше року. А відповідь для "Зелених патріотів" , що вони поширюють продукцію РОСІЙСЬКОГО АГЕНТА буде плювком в обличчя...
Нащо Зеленський почав зливати своїх проросійських колишніх агітаторів (заодно: закривати канали Медведчука, тощо)? Відповідь вже давно є: це відбулося лише внаслідок приходу Джо Байдена до влади. Хоча Зеленський з названими спільниками всю каденцію Порошенка не припиняв розповідати про "офшори", "проросійськість" Порошенка і Ліпецьку фабрику " на каналі 1+1 (або Г+Г, правильніше так його назвати). За 5 років такої "праці" Дубінського, наприклад, використали і викинули (і Плінського так же використають)...
Все дуже просто. США ввели санкції проти всіх, хто втручався у президентські вибори на користь Трампа, і як прийшов Байден, Зеленському одразу було наказано боротися з людьми цього санкційного списку. От і він в безвихідному становищі позбавляється всіх, хто доклав найбільше зусиль для того, щоб він став президентом і тепер намагається зліпити з себе образ " проукраїнського президента".
Але в думаючих українців і Американського уряду не коротка пам'ять. І всі ми пам'ятаємо, хто привів Зеленського до влади. І українці не забудуть зрадницький зрив спецоперації з Вагнерівцями! Тому всі ці вибрики з "боротьбою" з проросійськими зрадниками Зеленського не врятують! Віримо в покарання всіх проросійських зрадників при владі! Слава Україні!
* Данило Махно
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22.08.2021 22:26
+9
Своими указами Зеленский ввел в действие решения СНБО о персональных санкциях против Деркача, Килимника и террориста Пушилина - Цензор.НЕТ 3263
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22.08.2021 22:16
+8
В толпу смешались кони-люди Своими указами Зеленский ввел в действие решения СНБО о персональных санкциях против Деркача, Килимника и террориста Пушилина - Цензор.НЕТ 7771
Нардеп Украины, бизнесмен из рашки и террорист в одном стакане? Похоже и в РНБО тоже остались одни идиоты...
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22.08.2021 22:17
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Своими указами Зеленский ввел в действие решения СНБО о персональных санкциях против Деркача, Килимника и террориста Пушилина - Цензор.НЕТ 3263
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22.08.2021 22:16 Ответить
При Порошенко таких ,как моазьПушилин уничтожали , на уровне «Моссад « , военных преступников ( гиви, Захарченко, Моторола ), а не вводили санкции потешные
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22.08.2021 23:00 Ответить
при Порошенко Процветали всякие там мертвячуки ,в открытую вели свою сепарскую пропаганду 112й невз ван. Страна уа. воспитывая новых адептов срюського мира. так что ваший пеця тот еще крендель
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22.08.2021 23:11 Ответить
напомни когда куплены были 112,тньюз ван, зик?
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23.08.2021 07:32 Ответить
Освежи память:
Навесні 2018 року стало відомо, що бенефіціарним власником каналу став продавець вживаних автомобілів Едуард Катц з німецької провінції Кюнцелль у центральній частині Німеччини. За даними журналістського розслідування, неофіційним власником є проросійський олігарх Віктор Медведчук, який є кумом президента РФ Володимира Путіна. 4 червня 2018 року стало відомо, що новим генеральним продюсером каналу став 30-літній Артем Марчевський, який до цього працював на каналах «Україна» та «ZIK», а також на студії «1+1 продакшн», паралельно отримуючи вищу освіту. Крім медійної діяльності, він 2015 року брав участь у виборах до Київської міськради від партії «Право народу», керівником якої був один із соратників Медведчука по ГО «Український вибір» Віктор Чорний. Саме тоді в етері каналу різко збільшилась кількість згадок про Медведчука[7].
14 грудня 2018 року стало відомо, що канал «112 Україна» придбав у німця Едуарда Катца народний депутат і заступник голови ГО «Український вибір» Тарас Козак.
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23.08.2021 08:23 Ответить
получается за год до выборов, то есть в конце каденции Порошенко)
а как пафосно начал "при Порошенко Процветали всякие там мертвячуки"
а на выходе руские готовили кандидата на выборы... кстати Зеленский использовал решение снбо от 2018 года, еще тогда Порошенко пытался их закрыть, но опозиция, лидеры думок типа дубинского и лещенко, что это произвол и борьба со свободой слова и еще чтото там.
ну короче не дали ему это сделать.
а то что ты написал изначально тупая манипуляция для зебилов
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23.08.2021 08:36 Ответить
своборда слова тут не причем тут зрада. За підтримку дій Росії Віктор Медведчук у 2014 році потрапив під санкції США. но В Украине завдяки СБУ Віктора Володимировича призначили до гуманітарної підгрупи на перемовинах у Мінську. А в Києві кум Путіна фактично став«неформальним послом РФ» та одним з головних комунікаторів між двома країнами і двома президентами.

я не сторонник зе но и адептом секты опроха не буду. учитесь не прятать голову в песок а трезво смотреть на события
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23.08.2021 09:50 Ответить
Цікаво, чого ти не згадав, про що саме комунікували за допомогою Медведчука.
Хоча зрозуміло чому, чи не так ? Тоді маніпуляція не буде працювати і виявиться, що Медведчук використовувався для повернення полонених та заручників.
Тому ж зеленському нічого не заважало вчиняти "зраду" цілих два роки, коли він через Медведчука домовлявся про повернення моряків та інших полонених )
Спроби маніпуляції зеленоботів схожі по своїй структурі на маніпуляції вати - обидві розраховані на глупих людей.
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23.08.2021 13:51 Ответить
ну вот смотри, ты ж дальше продолжаешь говорить А и молчать про Б. Я понимаю что так проще одыбиливать население, но все же...
Зачем призван мертвечук был в гуманитарную группу? потому что Путин дал понять, что без него обмен пленными невозможен. Почему путину это нужно было? потому что Пороха он ненавидил и торговал людьми для рейтинга своего кума. то есть уже тогда готовились к выборам 2019. Почему Порох согласился? потому что военнопленные важнее мертвечука, по крайней мере для тогдашнего президента.
вишь, вроде подтвердил твои слова, а контекст уже другой...
ах, насчет посла... после минска-2 помоему больше путька не собирался общаться с Порохом... он пропросил через Меркель согласовать своего кума передастом. Ну тот и катался с меседжами от путьки Петру и назад) посол!)) так пафосно!) принеси-подай, сходи передай)))
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23.08.2021 13:55 Ответить
Цікаво, чого ти не згадав, що зеленський використав рішення РНБО від 2018 року для закриття каналів. Тобто рішення яке було прийнято акурат у той момент коли власником каналу стала людина Медведчука )
Хоча і так зрозуміло чому, чи не так ? Тоді маніпуляція не буде працювати і виявиться, що Порошенко був готовий закрити ці канали ще тоді, а ось зеленський якимось дивом при готовому рішенні не бачив криміналу аж два роки Зеленський увів у дію рішення РНБО про персональні санкції проти Деркача, Килимника і терориста Пушиліна - Цензор.НЕТ 3770
Спроби маніпуляції зеленоботів схожі по своїй структурі на маніпуляції вати - обидві розраховані на глупих людей.
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23.08.2021 13:46 Ответить
Все зебилы такие триздоболы, или ты и там в желтой майке литера?
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23.08.2021 07:57 Ответить
По существу есть что сказать , или вы адепты секты потроха только ллала.?
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23.08.2021 08:25 Ответить
Не говори ерунды .Захарченок ,моторол и многих других полевых командиров сепаров и залётных наймитов(ну кроме гиви .Этого точно наши сбушники на тот свет отправили) убирали сами же их российсие кураторы или же коллеги по распилу и дерибану отжатого добра и финпомощи из рфии
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23.08.2021 00:23 Ответить
В толпу смешались кони-люди Своими указами Зеленский ввел в действие решения СНБО о персональных санкциях против Деркача, Килимника и террориста Пушилина - Цензор.НЕТ 7771
Нардеп Украины, бизнесмен из рашки и террорист в одном стакане? Похоже и в РНБО тоже остались одни идиоты...
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22.08.2021 22:17 Ответить
а де зараз диркач?
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22.08.2021 22:22 Ответить
Он где-то под санкциями, страдает наверное, слёзы проливает
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22.08.2021 22:26 Ответить
Он у Чауса консультации получает как в шлепках и трусах через границу переходить.
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22.08.2021 22:37 Ответить
Как мертвечук в своих замках миллиардных , а боевой генерал геройУкраины в тюряге на нарах
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22.08.2021 23:02 Ответить
Придумали цирк для идиотов.
Нельзя возбудить уголовное дело против Деркача?
Он не на Луне живет, а в Киеве.
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22.08.2021 22:22 Ответить
Суди це довго,РНБО миттєво!
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22.08.2021 22:24 Ответить
Даже не сомневаюсь.
Хотя, может дело в том, что уголовное дело и суд, могут закончиться обвинительным приговором...
А "санкции" СНБО, никого ни к чему не обязывают, а для баранов отличное зрелище.
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22.08.2021 22:28 Ответить
По суду він би мав сісти, а із смішними санкціями рнбо-95 буде спокійно жити далі.
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22.08.2021 22:29 Ответить
Фирташ сидит?
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22.08.2021 22:33 Ответить
Фірташ в іншій країні.
Зєля-чемпіон міг би показати приклад швидких посадок ЗЛОЧИНЦІВ.
Замість цього він пробачив облгазам фірташа мільярдні борги перед державним Нафтогазом, тобто, перед громадянами України.
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22.08.2021 22:48 Ответить
"Жму руку, обнімаю..." - доведено: це фейк Деркача і ФСБ. Зеленський підтвердив
20 серпня 2021 року відбулася подія, яка вчергове спростувала брехню Зеленського і найнятої ним ботоферми. Що були маніпуляції, які вкидувались проти Порошенка. Адже на засіданні ручного РНБО були введені санкції проти топових проросійських пропагандистів: Шарія, його дружини, рупора кремля І.Гужви та нардепа Андрія Деркача. Здавалося б, черговий "проукраїнський" крок "виправленого" вже проукраїнського Зеленського - якби не фігура з цього "санкційного списку" Деркача.
А.Деркач - позафракційний народний депутат, випускник школи КДБ, не приховує свої антиамериканські і проросійські погляди (він закликав патріарха Варфоломія не надавати Українській церкві Томос). Став відомим у 2020році після публікації аудіозаписів телефонної розмови начебто Порошенка з Джо Байденом з метою звинувачення їх у корупції, що дуже негативно вплинуло на відносини України та США. Після цих "записів" військова розвідка США прямо визнала Деркача агентом російських спецслужб і проти нього та інших проросійських пропагандистів у вересні 2020 були запроваджені санкції. Але в контексті Порошенка надважливішим моментом в цій історії є те, що Деркач є автором улюбленого для Зеленського файлу з аудіозаписом "Жму руку обнімаю". На ньому начебто розмова Порошенка і Путіна, що начебто відбулася 30.04.2015. Ключовим моментом є те, що на цих записах вони розмовляють у дружньому та люб'язному тоні, що "не характерно для воюючих країн". Звичайно, цей аудіозапис був зроблений або на замовлення Зеленського, або ФСБ для компромату на Порошенка; і до сьогодні він є приводом атаки на того ж Порошенка від "Слуг народу " та прихильників Зеленського. Серед таких, хто дорікав Порошенку цими "плівками" - ярий агітатор за Зеленського всім відомий Д.Гордон, ведучий 1+1 і народний депутат Дубінський. Також нещодавно, 30.03.2021 року нардепи від "СН" Швець та відомий антимайданівець Бужанський влаштували у Верховній Раді шабаш проти Порошенка, "нагадуючи" йому про ті самі плівки "Жму руку обнімаю".
Але запровадженням санкцій проти Деркача Зеленський прямо визнав, що, авторами всіх відомих міфів про начебто "дружбу Порошенка і Путіна" є агенти ФСБ і спецслужби: свої, або країни-агресора. Сьогодні Зеленський підтвердив, що чорний піар проти Порошенка вигідний тільки російським агентам, таким як Деркач та Дубінський; і те, що Зеленського привели до влади на цьому чорному піарі, знов таки, ті самі російські агенти, які вільно себе почували в його оточенні під час передвиборчої кампанії...
По-друге, це величезний ляпас по так званим "проукраїнським прихильникам Зеленського", які любили кричати про "Дружбу Порошенка і Путіна". Сьогодні ж їх "лідер" прямо сказав, що вони використовували під час війни продукт російського агента (використання продукту ворожої агентури під час війни є зрадою!) Ті самі "прихильники" дуже любили кричати, що "вони пригадають Порошенку "Жму руку обнімаю", а вийшло, що пригадали їм ми, хто ці "плівки" опублікував і чию "творчість" вони слухали і поширювали більше року. А відповідь для "Зелених патріотів" , що вони поширюють продукцію РОСІЙСЬКОГО АГЕНТА буде плювком в обличчя...
Нащо Зеленський почав зливати своїх проросійських колишніх агітаторів (заодно: закривати канали Медведчука, тощо)? Відповідь вже давно є: це відбулося лише внаслідок приходу Джо Байдена до влади. Хоча Зеленський з названими спільниками всю каденцію Порошенка не припиняв розповідати про "офшори", "проросійськість" Порошенка і Ліпецьку фабрику " на каналі 1+1 (або Г+Г, правильніше так його назвати). За 5 років такої "праці" Дубінського, наприклад, використали і викинули (і Плінського так же використають)...
Все дуже просто. США ввели санкції проти всіх, хто втручався у президентські вибори на користь Трампа, і як прийшов Байден, Зеленському одразу було наказано боротися з людьми цього санкційного списку. От і він в безвихідному становищі позбавляється всіх, хто доклав найбільше зусиль для того, щоб він став президентом і тепер намагається зліпити з себе образ " проукраїнського президента".
Але в думаючих українців і Американського уряду не коротка пам'ять. І всі ми пам'ятаємо, хто привів Зеленського до влади. І українці не забудуть зрадницький зрив спецоперації з Вагнерівцями! Тому всі ці вибрики з "боротьбою" з проросійськими зрадниками Зеленського не врятують! Віримо в покарання всіх проросійських зрадників при владі! Слава Україні!
* Данило Махно
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22.08.2021 22:26 Ответить
Так мы скоро надписи на заборах начнём обсуждать.
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22.08.2021 22:36 Ответить
Ну, ты же, зепил, обсуждаешь
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23.08.2021 07:59 Ответить
А когда же в конце концов, на клоуна будут санкции, ведь он уже давным-давно их заслужил???
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22.08.2021 22:39 Ответить
До СРАКИ, твої санкції.
Ворога потрібно ЗНИЩУВАТИ!
А не санкціями нагороджувати.
😠
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22.08.2021 22:51 Ответить
Новое заявление «Киберпартизан» по операции «Жара» 3818.08.2021, 20:05 80,902Зеленський увів у дію рішення РНБО про персональні санкції проти Деркача, Килимника і терориста Пушиліна - Цензор.НЕТ 1239Режиму нанесен серьезный урон, и это только начало.«Киберпартизаны» в своем телеграм-канале подвели промежуточные итоги по операции «Жара».«26 июля мы объявили о начале КО «Жара» и за эти несколько недель нанесли мощный удар по основной подпорке режима - силовым структурам. Мы полностью или частично парализовали целые направления карательной системы. Сейчас режим пребывает в ступоре и не понимает, откуда прилетит очередной удар. При этом нет квалифицированного персонала, способного разрешить ситуацию.В рамках операции «Жара" нашей целью стали базы данных, сервера, технологическое оборудование карательных органов. В результате парализована/затруднена работа по следующим департаментам/подразделениям:ГАИ;АИС-Паспорт;База «Беспорядки»;ДООРД - Прослушка, дроны;Личные дела МВД;Оплата штрафов;Камеры скорости и слежки;По нашей информации из карательных ведомств, обстановка там аховая. Увольнения, кадровые перестановки, «порки» ответственных лиц. Но столбик термометра неумолимо ползет вверх. Вы думаете жарко уже сейчас? Спешим предупредить - это только начало сезона. И дров у нас много», - сообщили «Киберпартизаны».
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23.08.2021 09:44 Ответить
Не один олігарх навіть не почухався...
Апплодують стояком!!
🤣
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22.08.2021 23:13 Ответить
какие у пушилина веб ресурсы)
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23.08.2021 00:01 Ответить
Ну и это, на миротворец их еще Зеленський увів у дію рішення РНБО про персональні санкції проти Деркача, Килимника і терориста Пушиліна - Цензор.НЕТ 2442
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23.08.2021 01:10 Ответить
теперь и Деркачу закроют кредитку в привате? или там санкции этому недодепутату?) у него ж неприкосновенность)
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23.08.2021 07:40 Ответить
Санкции против того ФСБешного Деркача, на "пленки" которого дрочил преЗЕдент и все его окружение с избирателями?...ПреЗЕдент опять облажался, так как своей реакцией способствовал спецоперации ФСБ?.... Зеленський увів у дію рішення РНБО про персональні санкції проти Деркача, Килимника і терориста Пушиліна - Цензор.НЕТ 4694
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23.08.2021 09:45 Ответить
 
 