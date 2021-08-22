Представительства Крымской платформы будут работать не только в Киеве, но и в других странах, - Зеленский

По словам президента Украины Владимира Зеленского представительства Крымской платформы будут работать не только в столице Украины, но и в ряде стран для деоккупации Крыма

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Крымская платформа будет существовать не только в Киеве. В Киеве будет центральный офис, а во многих странах, где есть подписанты - там будут открываться те или иные направления, связанные с деоккупацией Крыма", - сказал Зеленский в интервью телеканала "Интер" в воскресенье.

Президент также напомнил, что идея создания такой площадки возникла у него после встречи в нормандской формате, на которой было предложено не поднимать тему полуострова.

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"Когда я поднимал тему Крыма, мне сказали: этот вопрос не поднимается. Я спросил: а где этот вопрос поднимается? И ООН, и Евросоюз всегда поддерживают Украину - это правда, а где предметно обсуждается вопрос милитаризации, деоккупации Крыма, все проблемные гуманитарные, социальные вопросы и т.д.? Такой площадки нет", - отметил он.

Поэтому теперь будет существовать "Крымская платформа" – объединенный офис со специалистами, которые ежедневно будут работать не только в столице.

По словам Зеленского, декларацию по результатам учредительного саммита должны подписать 45 стран, однако, отметил он, документ является открытым, поэтому другие государства тоже смогут присоединиться к этой декларации.

"Уверен на сто процентов, будут присоединяться", - сказал он и добавил, что есть страны, которые не могут поддержать эту платформу по разным причинам, политическим или экономическим, в том числе и из-за давления России.

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