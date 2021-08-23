"Газпром" сократил на 15 млрд кубов поставки газа через Украину и шантажирует Европу, - Витренко
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Российская компания "Газпром" в этом году уменьшила поставки природного газа в Европу в полтора раза - с 65 до 40 млрд кубометров.
Об этом председатель правления НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил на брифинге, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"Есть реальная проблема с тем, что Газпром сегодня гораздо меньше газа поставляет в Европу и это приводит к рекордному росту цен на газ там. Если в прошлом году Газпром забронировал физические объемы для транзита через украинскую ГТС 65 млрд кубометров газа, то в этом только 40 млрд кубометров. То есть уменьшил поставки более чем в полтора раза", - отметил Юрий Витренко.
Таким образом, по словам Витренко, Газпром пытается шантажировать Европу ради того, чтобы там согласились сертифицировать газопровод "Северный поток-2".
"Они говорят европейцам, если вы хотите обеспечить себя газом, то можете получить его только через" Северный поток-2 ". Это шантаж. И как раз свидетельство того, что они используют газ как геополитическую оружие ", - сказал Витренко.
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в моем городке многие уже ставят печи-камины в частном секторе и восстанавливают разрушенные когда то грубы и печные трубы..
А что будут делать жители многоэтажек, когда Московия действительно перекроет газ через Украину и ограничит в Европу хз..
За 7 лет войны оба гениальных президента как я понимаю не обеспечили энергетическую безопасность страны..
в моем городке котельные на газе
Германия по твоей логике выходит тоже не обеспечила?
она будет с газом, а киевские будут стряхивать иней с ушей
наш великий президент спит и видит, как под каждым жилым домом работает немецкий тепловой насос - на отопление, а на крышах... красуются, поблёскивают стройные ряды солнечных коллекторов - на ГВС...
и фсе счастливы и нихто о газе непечалитца
Так а что, кто то кому то обязан что ли? Не хотят поставлять, значит не хотят. Проблема в чем?
О другом там не заморачивались. Еще до строительства СП2 сведущие люди предупреждали, что этот проект убыточен и грядет в рейхе дефицит газа, одного из сведущих обвинили в "разглашении" и "выдворили" из рейха. Все это "чертово колесо" завертится к 2030 году, когда рейхсфюрери построят 50 газовозов для транспортировки газа из Моря Лаптевых в Европу именно по СП. Так что Юрась до 2030 года вряд ли что то "заработает". Подписали 40 на 4 года "взяли вперед", а тепер нужно ждать 2024 года.
Якщо росіяни прикриють цю монопольну кормушку, то не певний що це надто погано. У холопів буде ще один мотив вилізти з під чобіт Коломойського, Ахметова, Пінчука і їх клованів, адже порівняно з тим скільки в країні розкрадається, в тому числі українських надр, що належать народові, то той транзит капля в морі.