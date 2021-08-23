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Новости Политика Украины
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Северный поток (1034) Транзит газа (220) Витренко Юрий (320)

"Газпром" сократил на 15 млрд кубов поставки газа через Украину и шантажирует Европу, - Витренко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

"Газпром" сократил на 15 млрд кубов поставки газа через Украину и шантажирует Европу, - Витренко

Российская компания "Газпром" в этом году уменьшила поставки природного газа в Европу в полтора раза - с 65 до 40 млрд кубометров.

Об этом председатель правления НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил на брифинге, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Есть реальная проблема с тем, что Газпром сегодня гораздо меньше газа поставляет в Европу и это приводит к рекордному росту цен на газ там. Если в прошлом году Газпром забронировал физические объемы для транзита через украинскую ГТС 65 млрд кубометров газа, то в этом только 40 млрд кубометров. То есть уменьшил поставки более чем в полтора раза", - отметил Юрий Витренко.

Таким образом, по словам Витренко, Газпром пытается шантажировать Европу ради того, чтобы там согласились сертифицировать газопровод "Северный поток-2".

"Они говорят европейцам, если вы хотите обеспечить себя газом, то можете получить его только через" Северный поток-2 ". Это шантаж. И как раз свидетельство того, что они используют газ как геополитическую оружие ", - сказал Витренко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина не будет менять транзитную стратегию из-за "Северного потока-2", - Витренко. ВИДЕО

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Топ комментарии
+6
Газпром сократил на 15 млрд кубов поставки газа через Украину и шантажирует Европу, - Витренко - Цензор.НЕТ 6867
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22.08.2021 22:43
+5
Та сторона, те кто.., друга, потрудитесь излагать свои мысли яснее!
Газпром сократил на 15 млрд кубов поставки газа через Украину и шантажирует Европу, - Витренко - Цензор.НЕТ 6652
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22.08.2021 22:56
+5
65-40=15? Математики, едрит твою мать...
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22.08.2021 23:22
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Газпром сократил на 15 млрд кубов поставки газа через Украину и шантажирует Европу, - Витренко - Цензор.НЕТ 6867
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22.08.2021 22:43 Ответить
молодець! а ти не знаєш кпд зєбілів?
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22.08.2021 22:47 Ответить
Какаяразніца?
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22.08.2021 22:48 Ответить
одна тепло дає а друга .... в пічку не залазить! Газпром сократил на 15 млрд кубов поставки газа через Украину и шантажирует Европу, - Витренко - Цензор.НЕТ 7238
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22.08.2021 22:54 Ответить
Та сторона, те кто.., друга, потрудитесь излагать свои мысли яснее!
Газпром сократил на 15 млрд кубов поставки газа через Украину и шантажирует Европу, - Витренко - Цензор.НЕТ 6652
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22.08.2021 22:56 Ответить
БРОСЬТЕ АТОМНУЮ БОМБУ НА МОСКВУ!И БУДЕТ МИР ВО ВСЕМ МИРЕ!!!
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23.08.2021 11:37 Ответить
лучше две
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23.08.2021 12:44 Ответить
кстати да
в моем городке многие уже ставят печи-камины в частном секторе и восстанавливают разрушенные когда то грубы и печные трубы..
А что будут делать жители многоэтажек, когда Московия действительно перекроет газ через Украину и ограничит в Европу хз..
За 7 лет войны оба гениальных президента как я понимаю не обеспечили энергетическую безопасность страны..
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22.08.2021 22:48 Ответить
Нас на данный момент отапливают углём, тихо ответили жители многоэтажек, пятиэтажек и двухэтажек.
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22.08.2021 22:54 Ответить
углем?
в моем городке котельные на газе
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22.08.2021 22:57 Ответить
В твоих Чебоксарах печное отопление! Что ты мелешь Вова!!!
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22.08.2021 23:11 Ответить
Большинство котелен могут работать и на мазуте еще.Не только на угле и газе.
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22.08.2021 23:23 Ответить
кому интересно, что в твоём Первоуральске происходит и чем там топят?
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22.08.2021 23:39 Ответить
Настанет конец света и мы все в очередной раз вымерзнем.
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23.08.2021 00:16 Ответить
Какой пафос! "не обеспечили энергетическую безопасность страны.."
Германия по твоей логике выходит тоже не обеспечила?
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23.08.2021 08:11 Ответить
А от до речі, якби на трубі північного потоку-1 несподівано стався вибух, то Грета і інші зелені стопудово б підняли такий хай, що там загинули рибки/кальмари/крабики, що можна було б зупинити запуск північного потоку-2...
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22.08.2021 22:48 Ответить
Очень интересны новости о Газпроме, но всё-таки хотелось бы услышать от шефа Нафтогаза о действиях его кампании, тем более за зарплаты, которые отваливаются топ-менеджменту этой уникальной конторы
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22.08.2021 22:48 Ответить
вы думаете меркель не знает про этот грандиозный шухер?
она будет с газом, а киевские будут стряхивать иней с ушей Газпром сократил на 15 млрд кубов поставки газа через Украину и шантажирует Европу, - Витренко - Цензор.НЕТ 1885
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22.08.2021 22:55 Ответить
Болван, когда Газпром прекратил транзит при Юще, Украина экспортировала газ в Болгарию.
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22.08.2021 22:58 Ответить
Ну шо тут сказати Європі? Їж ТЕ. Газпром сократил на 15 млрд кубов поставки газа через Украину и шантажирует Европу, - Витренко - Цензор.НЕТ 1678
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22.08.2021 22:55 Ответить
А что ж вы яйца чешите, собаки зелёные, после запуска СП2 вы вообще ничего не получите.
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22.08.2021 22:59 Ответить
А кому он нужен, этот всраный транзит газа? Послали мокшан - открылся рынок агросектора на 15 млрд долдларов. Это в 10 раз больше транзита.
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22.08.2021 23:07 Ответить
Чудо ты полуграмотное чтоб не сказать долб""б, не в транзите дело, а в необходимости газа для самих себя.
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23.08.2021 00:44 Ответить
Все-таки, гены не спрячешь! Эмоции и стилистика "конотопской ведьмы" явно просматривается.
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22.08.2021 23:22 Ответить
65-40=15? Математики, едрит твою мать...
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22.08.2021 23:22 Ответить
а нам каSSапский гас и нах не нужен ...пусть его сами жрут лапатами !
наш великий президент спит и видит, как под каждым жилым домом работает немецкий тепловой насос - на отопление, а на крышах... красуются, поблёскивают стройные ряды солнечных коллекторов - на ГВС...
и фсе счастливы и нихто о газе непечалитца "Газпром" скоротив на 15 млрд кубів поставки газу через Україну і шантажує Європу, - Вітренко - Цензор.НЕТ 3363
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22.08.2021 23:25 Ответить
суки кацапы поставляли в Украину смердючий газ. Сперва не верил. Но братан с Одессы отсоединил шланг и начал дышать. Ели откачали. Правильно, что от газа отказываются, перетравили бы всех. Надо американский, от него и в Европу быстрее примут и Рашка быстрее загнётся.
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23.08.2021 11:18 Ответить
От транзита поступает в бюджет копейки.Там 40-45% всех денег разворовуют чиновники.Типа эти деньги идут на обеспечение транзита газа.А ес нужно искать другого поставщика газа .Путин не надежный поставщик и шантажист.Топить можно не только газом,а еще углем и мазутом.
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22.08.2021 23:27 Ответить
Может еще санкции против РФ или не, хватит ?!
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22.08.2021 23:27 Ответить
нахрена вам водопровод дома,кран открыл и вода идет, можно же цистернами завозить воду во двор и носить в ванную в ведрах? так и тут удобства и плюс дешивизна, вот затем и нужен газопровод, сейчас в азии газ дороже газовозы все туда рванули ,европе вообще ничего не обламывается.
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23.08.2021 00:30 Ответить
Европа получает газ по 190$ / Италия вроде дешевле всех сейчас. У них контракт на 25 лет был . В 2025 году заканчивается . А так немцы и французы все сидят на контрактах . никогда СПГ не будет дешевле
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23.08.2021 00:48 Ответить
Есть реальная проблема с тем, что Газпром сегодня гораздо меньше газа поставляет в Европу Источник: https://censor.net/ru/n3284136

Так а что, кто то кому то обязан что ли? Не хотят поставлять, значит не хотят. Проблема в чем?
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23.08.2021 01:07 Ответить
на заре своего президентства Вольдемар (как его ласково называет Фрау) говорил всем - "На Украине около 40 человек нажили богатства на кражах росийского газа" Юрась тогда был молод и тусовался с Коболевим возле Бойко. А воровали наши разбойники на взаимозачетах и приписках. Механизм простой и он явно виден в деле кавказких "газовиков" "семьи" Арашукових.
О другом там не заморачивались. Еще до строительства СП2 сведущие люди предупреждали, что этот проект убыточен и грядет в рейхе дефицит газа, одного из сведущих обвинили в "разглашении" и "выдворили" из рейха. Все это "чертово колесо" завертится к 2030 году, когда рейхсфюрери построят 50 газовозов для транспортировки газа из Моря Лаптевых в Европу именно по СП. Так что Юрась до 2030 года вряд ли что то "заработает". Подписали 40 на 4 года "взяли вперед", а тепер нужно ждать 2024 года.
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23.08.2021 05:26 Ответить
Україна отримує по декілька млрд$ за прокачку російського газу щорічно. Ну як, Україна, українські олігархи і кловани, що розкрадають бюджет. І, здається мені, весь цей вой якраз за ці гроші.
Якщо росіяни прикриють цю монопольну кормушку, то не певний що це надто погано. У холопів буде ще один мотив вилізти з під чобіт Коломойського, Ахметова, Пінчука і їх клованів, адже порівняно з тим скільки в країні розкрадається, в тому числі українських надр, що належать народові, то той транзит капля в морі.
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23.08.2021 08:21 Ответить
На голову новоствореної БЕБ зразу призначили 100% свою людину, щоб не заглядав у кишені слуг і їх спонсорів.
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23.08.2021 08:39 Ответить
Ну сократил и что? Все равно платят по принципу "качай или плати"
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23.08.2021 08:25 Ответить
Путин, построив "Северный Поток-2", "утопил" на Балтике миллиарды долларов не для того, чтобы заниматься альтруизмом и благотворительностью. Теперь, когда для украинской ГТС появилась альтернатива, в отношении Украины будет реализован самый жёсткий и изощрённый сценарий.
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23.08.2021 09:14 Ответить
Скільки уже можна з тим газом возитись, у нас є достатні поклади для внутрішнього споживання і замість того, щоб нарощувати власний видобуток і зміцнювати обороноздатність країни страждають фігньою🤬🤬🤬
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23.08.2021 11:55 Ответить
Та пішов ти куй пітор кажи про свої успіхи разом з агентом російських спецслужб Порошенко за останніх п"ять років.
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23.08.2021 12:45 Ответить
 
 