Украина должна показать свои военно-технические достижения и расходы на силовой блок, - Зеленский о проведении парада
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя предстоящее проведение праздничного парада ко Дню Независимости, заявил, что хотел бы продемонстрировать к юбилею военно-технические достижения государства и, соответственно, вкладываемые в силовой блок бюджетные средства.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил в интервью на телеканале "Интер" в воскресенье.
"В такой важный год, во время важных саммитов мы должны показать все, что есть в Украине - какого качества, какого уровня. Мы постоянно увеличиваем бюджет для наших военных. Я этим горжусь. И я хотел бы, чтобы на 30-летие нашей независимости, а я буду говорить уже – восстановление нашей независимости -мы должны показать все наши достижения и парад. Мы покажем новые танки, мы покажем наши самолеты, вертолеты, мы покажем, как за последние 2 года изменился технический состав нашего Министерства внутренних дел – это не только Национальная полиция, это и пограничники, это и вертолеты ГСЧСников, это не только украинские вертолеты, но и французские …", - сказал Зеленский.
Он также добавил, что "люди должны увидеть, на что государство тратило деньги".
Как сообщалось, в 2019 году президент Украины отменил проведение парадов ко Дню независимости, направив, вместо этого, 300 млн. грн. средств на премии военным.
В 2020 году Зеленский также отменил проведение военного парада, прокомментировав, что "военная техника должна присутствовать на передовой, а не превращаться в аттракцион".
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АН-225 Мрія сьогодні, ракурс ззовні - https://www.youtube.com/watch?v=eids5yUyS0U&t=7s&ab_channel=DmytroAntonov
Що з оборонним замовленням?
По яких ділах ви судите про діяльність влади в оборонній сфері?
Для мене критерій, чи виконується оборонний бюджетр чи ні?
Я перша поставила вам питання.
Ви не в курсі ДЄЛ Зєлі в сфері оборони?
"Які в нього діла?"
Що сталось? Нарід же привів до влади тих, хто не краде? За версією наріду.
Если после Макрели так покрутило, то шо таки будет опосля
Орального кабинета....
God save Аmerica ..
Разуму учит не время, а надлежащие воспитание и природа
Демокрит (412-323)
ой какое завышенное самомнение и самолюбование у напольёна )))
дефективный дегенерат будет демонстрировать достижения Порошенко, Турчинова, Яценюка
и малярный скотч. даже на такой праздник нормально не смогли все сделать. как и флагшток...
Про це повідомляє прес-служба партії Порошенка "Європейська солідарність".
"Воєнний парад - це не тільки час і подія, коли армія звітує перед народом. Про дистанцію, яку вона пройшла за рік з попереднього параду. Але це і подія, коли народ має можливість віддати шану і повагу своїй армії. На сьогодні армія і воїни є найбільш шановною і поважною інституцією, яка користується найбільшою довірою народу України. Я думаю, що позбавляти людей цього було б не дуже далекоглядно", - цитуються в повідомленні слова Порошенка.
История все расставит на свои места , пройдут годы и в центре Киева будут стоять два памятника: Пятому Президенту Порошенко, отстоявшего Независимость Украины и Гетману Богдану Хмельницкому, предавшего Украину ,
Украина Хмельницкого, в 1654 вошла в состав России.
А шо ж такоє? Шо змінилось від минулого року, коли ти замість парада усім зайчиків показував і ватяних *лядєй? Шо, просто рейтинг впав, і треба його якось піднімати?
А за деньги, которые были потрачены на эти достижения, ЗЕ тепепьт тягает людей по судам.
Так что ЗЕ пиарится на чужих достижениях, а тех, кому надо было бы сказать спасибо за них, преследует.
А у Зєлі- передоз!
Люди увидят, на что тратил деньги его предшественник,а на что тратит он и так видим.
https://www.volyn.com.ua/news/112857-naistarishyi-boiets-ato-choho-vzhe-meni-boiatysia-v-takomu-vitsi
А скільки і якої техніки було на параді 2014-ого? А де вона взялася? Хизуватися?!!! Ти хворий виродок.
До речі, ти так і не сказав скільки тобі рочків, сопель.
Дібілам, які порадили тобі прикинутись пенсіонером - тупо двійка.
До речі, збережи свої пости, і коли тобі дійсно буде років 50, просто подивись на них, ти почнеш ржати навіть від їх оформлення, тупий малолітній бот.
До речі, "мальта" це що? А то я ПТУ іншого напрямку закінчив, хоча тобі і цього не зрозуміти.
Яке сміття працює на Подоляка, це просто жах!
"Військовий бюджет-2021: Чому українська армія під час війни отримала менше грошей"
https://www.ukrmilitary.com/2020/12/budget2021.html?m=1