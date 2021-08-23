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Новости Общество
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Блохин (49) премия (205) Ротару (7) Скорик Мирослав (7) Марчук Иван (3)

Зеленский вручил первые награды "Национальная легенда Украины". Их получили Рыбчинский, Марчук, Блохин, Вантух, Потапова, Ротару, Скорик (посмертно). ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Общество

Президент Украины Владимир Зеленский вручил семь первых знаков отличий "Национальная легенда Украины" на церемонии награждения в воскресенье.

Как передает Цензор.НЕТ, трансляция церемонии проходила на странице Офиса президента в Фейсбуке.

Лауреатами новой награды стали: поэт Юрий Рыбчинский, художник Иван Марчук, футболист Олег Блохин, хореограф Мирослав Вантух, балерина Елена Потапова, певица София Ротару, а также композитор Мирослав Скорик, который был награжден посмертно.

"Сегодня награду получили семь выдающихся украинцев. Семь великих имен. Семь национальных легенд", - сказал Зеленский, представляя лауреатов.

Ранее сообщалось, Зеленский утвердил новую награду "Национальная легенда Украины", приуроченную ко Дню независимости. Она вручается за выдающиеся заслуги в становлении независимой Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ко Дню Независимости в Украине появится новая премия "Национальная легенда", - Зеленский

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Топ комментарии
+73
А Ротару за що , за виступи в москві ?
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22.08.2021 23:58
+59
крім музики і бабла є ще життева позиція.Замість флюгерші ротару можна було б нагородити Аду Роговцеву,наприклад,якщо вже з митців вибирати.
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23.08.2021 00:18
+51
Я думаю о Лине Костенко , зебилы даже не слышали , если кто и достоен так она одна из первых , а так походу подобрали тех , кто не отказался принять новую награду из рук ослика
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23.08.2021 00:42
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Ви ,люди, не забувайте хто призначив оцю нагороду,дурень придумав,дурень нагородив.Як казала моя бабуся- дурному спиться ,дурнеє сниться.От і усі висновки від цієї новини.
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23.08.2021 10:50 Ответить
РОТАРУ - прислужниця путлера та його фанатів!!! Яка з неї легенда України ??? Чому не Ліна Костенко або Ада Роговцева ??? ЯК МОЖНА БУЛО ОБРАТИ ТАКОГО !!!!! ЗЕБІЛИ !!!!
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23.08.2021 10:50 Ответить
Для повноти картини, там не вистачає Вірки Сердючки і лисого з кварталу.
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23.08.2021 10:56 Ответить
Надіюсь що коли закінчиться каденція цього кремлівського блазня ЗЕлупи то усі ці "нагороди" та "досягнення" будуть скасовані наступним українським гетьманом.
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23.08.2021 10:58 Ответить
Квартальный дегенерат имитирует бурную деятельность
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23.08.2021 10:59 Ответить
Ротару???? )) А медаль сделана в виде баночки нафталина, чтоб носителя моль не побила? )))
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23.08.2021 11:17 Ответить
Зеленський вручив перші нагороди "Національна легенда України". Їх отримали Рибчинський, Марчук, Блохін, Вантух, Потапова, Ротару, Скорик (посмертно) - Цензор.НЕТ 4062
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23.08.2021 11:34 Ответить
Якби Ада Роговцева, то я би зрозумів і підтримав, але не Ротару.
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23.08.2021 12:08 Ответить
Из мира спорта надо было вручить первую награду ВВЛ. Благодаря Лобановскому сотни тысяч украинцев болели против москвы в футбольных матчах, уже тогда они позиционировали себя украинцами.
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23.08.2021 12:23 Ответить
не перестарайтесь!
ви скоро Лобановського націоналістом зробите.. Зеленський вручив перші нагороди "Національна легенда України". Їх отримали Рибчинський, Марчук, Блохін, Вантух, Потапова, Ротару, Скорик (посмертно) - Цензор.НЕТ 3013
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23.08.2021 17:46 Ответить
Марчук (художник), только год назад всем рассказывал, что очень жалеет, что вернулся в Украину!)))
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23.08.2021 12:52 Ответить
Блохин в 14-м возмущался майданом! Говорил, что не может с Иришей Блохиной сходить на йолку!
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23.08.2021 12:54 Ответить
"вручил первые награды"
Цей кончєний совок не зникне ніколи.
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23.08.2021 13:50 Ответить
Зеленський вручив перші нагороди "Національна легенда України". Їх отримали Рибчинський, Марчук, Блохін, Вантух, Потапова, Ротару, Скорик (посмертно) - Цензор.НЕТ 7874
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23.08.2021 19:53 Ответить
зелений совкодрочер вручив нагороди "совкова легенда україни"...
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23.08.2021 22:27 Ответить
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