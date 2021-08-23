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Вопрос не в бюджете, а в желании помогать людям, - Зеленский о создании офиса первой леди

Новости Цензор.НЕТ Общество

Вопрос не в бюджете, а в желании помогать людям, - Зеленский о создании офиса первой леди

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с созданием офиса первой леди.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс, об этом он заявил  в интервью на телеканале "Интер".

"Я считаю, что "первая леди" – это профессия. Так оно и есть. Невидимый фронт работы. Ты можешь помогать. Если ты можешь помогать, тебе необходимы соответствующие полномочия и люди. Просто помогать. И тут снова – Елена (супруга Зеленского – ред) правильно сказала – вопрос не в бюджете. Если есть желание, есть энергия, просто нужно предоставить все возможности, чтобы (она – ред) помогала и помогла людям Украины", - отметил президент.

По словам самой Зеленской, создание Офиса первой леди, "является контроверсийным (с разногласиями – ред) вопросом".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Саммит первых леди и джентльменов о том, как изменить мир к лучшему, - Кулеба объяснил задумку супруги Зеленского. ВИДЕО

"Потому что людям кажется, что будут тратиться какие-то средства (государственные – ред) дополнительные. Это не так. Они и сейчас не тратятся", - сказала Зеленская в интервью.

Как сообщалось, 3 июня Елена Зеленская инициировала создание Офиса первой леди на базе Офиса президента. На данный момент статус первой леди в Украине законодательно не закреплен, тем не менее, по словам супруги президента Украины, "у общества существуют большие ожидания от ее работы".

В настоящее время Зеленская уже определила четыре основных направления своей работы, а именно, культурная дипломатия, безбарьерность, сопровождение президента и реформа в школах питания.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленская хочет создать на базе ОП Офис первой леди

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Топ комментарии
+48
Вопрос не в бюджете, а в желании помогать людям, - Зеленский о создании офиса первой леди - Цензор.НЕТ 6523
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23.08.2021 01:06
+47
Какой примитивный чёс. Чем "ленкапопердолило" может помочь? Разве что поможет узнать кацапам о перемещениях ВСУ.
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23.08.2021 00:46
+47
я Вовку в президенті не вібирал, а Ленки так вообще в избирательном бюллетне не было


давайте еще оффисы;
папы-мамы Римы регентов и
инфантов Вовкиных
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23.08.2021 01:12
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Страница 2 из 2
Так прикол в тому, що вид тої професії першої Ланки значиться увага. Супровід Президента. Мало того що ця криворіжська шльондра живе зі своїм наркоманом за рахунок держави на всьому готовому і безкоштовно катається з ним по світу. То Оман , то Емірати, то Канада то от зараз в США поїде. Так тепер ще Україна зі свого бюджету ще має їй за це і платити гроші. Бо перша леді то професія і вона за це має отримувати гроші, бо вона супроводжує президента. Люди. Це сюр якійсь. Ця криворіжська сімейка вже обнагліла в край
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23.08.2021 11:21 Ответить
підарас, немає слів.
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23.08.2021 09:26 Ответить
А за свой счет не пробовали помогать людям как меценаты и спонсоры? А то получается, что из бюджета помогают, а не леди и джентельмены.
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23.08.2021 09:27 Ответить
Помощь людям и зеленские- это вещи не совместимые.
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23.08.2021 09:54 Ответить
Скільки раз перша ледя була в госпіталях і лікарнях?
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23.08.2021 10:03 Ответить
и сколько раз и чем конкретно она будет помогать...людям ???
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23.08.2021 11:44 Ответить
З лєнки така лєді, як з собачого хвоста сито.... От вибрали Шарікових, тепер їх від держ.корита не відженеш...
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23.08.2021 10:07 Ответить
Иными словами - у нас есть желания и нам пох на то,что налогоплательщик не желает оплачивать наши капризы,деньги отберем и потратим.
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23.08.2021 10:17 Ответить
Скоро Зеоманський відкриє офіс для своїх діточок , для мами Ріми і папи Саші , для своїх сватів і кумів , для всіх кварталівців ,
тобто дерибанити бюджет будуть СВОЇ , трясця його так 😀
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23.08.2021 10:33 Ответить
ВОНА працює!
другий заход
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23.08.2021 10:42 Ответить
а где БОЛЬНИЦА БУДУЩЕГО ДЛЯ ДЕТЕЙ ??? ющенко тоже так деньги не воровал а мьі сами отдавали.. сечас чтоб достроить больницу и не возить детей заграницу мьі строим универ для дебилов чтоб они знали какую кнопку нажимать и на какую команду откликаться, для ***..дей бардель чтоб они могли пить дорогое шампанское за наш счет и при єтом делать вид что они переживают за Украину.
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23.08.2021 10:44 Ответить
До грошей,які собірали на лікарню ні Ющенко,ні Катерина не мали ніякого стосунку.Користуватися ними вони не могли. Поцікавтеся.Не користуйтеся рабіновичами.
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20.10.2021 22:33 Ответить
Офис первой *****
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23.08.2021 10:57 Ответить
Только после снятия президентской неприкосновенности!
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23.08.2021 11:02 Ответить
карону лєнкє! і платьє каралєвскає як у мєндєль! в гарошєк! дайошь лядєй!
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23.08.2021 11:27 Ответить
"Кто людям помогает,
Тот тратит время зря..."©
(песня Старухи Шапокляк,
м/ф "Чебурашка и Крокодил Гена")
Прежде всего, ЗЕлёносопельный БлаЗЕнь решил помочь своей Елене-Жабе ЗЕлене в борьбе со скукой или с её ощущением себя никчёмной вонючкой. Как общественная организация за свой счёт - да сколько угодно - хоть на каждом углу по офису первых ледей. А если захотелось полномочий и людей, то это уже нормативно-правовая база, финансирование и всё такое.
Придётся даже вносить изменение в трудовое законодательство основание для увольнения первой леди - развод с президентом. И т.д., и т.п.
ЗЕлёносопельный БлаЗЕнь окончательно "забронзовел", охренел и потерял края.
Гнать ЗЕ-падлюку!
А ещё бы хорошо "ЗЕ" трансформировать в "ЗК".
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23.08.2021 11:35 Ответить
Чтобы помогать людям никакие новые офисы не нужны. Достаточно просто меньше воровать!
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23.08.2021 11:46 Ответить
Ну это вааще!!!!
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23.08.2021 14:40 Ответить
Жену решил пристроить
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23.08.2021 12:19 Ответить
Понты за наш счет! Кода тусовочная деваха хочет кабинет и по важности не отставать от кабинета "вице-короля" - д`Ерьмака. Что дальше? Не хочу быть вольной царицей, хочу быть владычицей морской!?Питання не в бюджеті, а в бажанні допомагати людям, - Зеленський про створення Офісу першої леді - Цензор.НЕТ 1220
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23.08.2021 13:27 Ответить
Точно. Ну какая из неё леди? Не говоря уже про первую леди. Леди не выходят из социального круга таких, как она. Леди воспитываются несколькими поколениями. Там кровь должна быть другая.
Писать надо проще - супруга Президента. А то еще заставят к Володе обращаться сэр.
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23.08.2021 17:56 Ответить
Пусть лучше работает задком.
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23.08.2021 14:39 Ответить
Сейчас жене Зеленского, чтобы его сопровождать нужен целый офис. То-есть она едет на отдых с президентом, а с ней еще десяток человек Офис ( подруги, знакомые , родственники) и все за счет государства.
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23.08.2021 14:40 Ответить
Апетит приходить під час "Великого крадівництва". Що ти Віслюку "мелочишся", створюй зразу ж і "Офіс першої доньки ПіЗЕдента" та "Офіс першого сина ПіЗЕдента".
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23.08.2021 15:47 Ответить
Це треба постити під кожною новою фотографією цієї с-ки... Щоб не забували.
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23.08.2021 22:39 Ответить
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