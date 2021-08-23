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За минувшие сутки на Донбассе погиб один украинский воин, наемники РФ 5 раз нарушили режим тишины, - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

За минувшие сутки на Донбассе погиб один украинский воин, наемники РФ 5 раз нарушили режим тишины, - штаб ООС

За прошедшие сутки, 22 августа, наемники российско-оккупационных войск 5 раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе, один боец ВСУ погиб. С начала текущих суток соблюдается режим тишины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС на странице в Facebook.

В частности, возле Луганского оккупанты обстреливали украинские позиции из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.Неподалеку Марьинки российские наемники вели огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов. В районе населенного пункта Пески враг обстреливал украинские позиции из ручных противотанковых и подствольных гранатометов. У Южного вооруженные формирования Российской Федерации осуществили дистанционное минирование территории минами ПОМ-2. Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Отмечается, что в результате вражеского обстрела один военный получил огнестрельное ранение несовместимое с жизнью.

"По состоянию на 7:00 утра 23 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - указано в сводке.

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Царство небесне загиблому. Спочивай з миром.
Горіть у пеклі москалі !!!
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23.08.2021 08:15 Ответить
За минувшие сутки на Донбассе погиб один украинский воин, наемники РФ 5 раз нарушили режим тишины, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2401
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23.08.2021 08:24 Ответить
Кошак сепарский ради приличия умолчал каким образом Сапог успел наклепать пятерых. Может всей позицией... Впрочем у безутешной вдовы вероятно была не менее бурная деятельность до Сапога, как к примеру у Канистры, вдовы Моторолы.
За минулу добу на Донбасі загинув один український воїн, найманці РФ 5 разів порушили режим тиші, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8496
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23.08.2021 08:35 Ответить
Вічна пам'ять герою....За минулу добу на Донбасі загинув один український воїн, найманці РФ 5 разів порушили режим тиші, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 773
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23.08.2021 08:47 Ответить
Царство Небесне ГЕРОЮ...
За минулу добу на Донбасі загинув один український воїн, найманці РФ 5 разів порушили режим тиші, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3588

..співчуття родині і побратимам...
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23.08.2021 09:11 Ответить
За минулу добу на Донбасі загинув один український воїн, найманці РФ 5 разів порушили режим тиші, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4875
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23.08.2021 10:12 Ответить
Мабуть, в оп гроші для сім'ї загиблого Українця збирають…
Азербайджан чекав свого часу 30 років…., а Франція з Німеччиною були глибоко стурбовані…
Свято наближається
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23.08.2021 10:31 Ответить
Иногда наши СМИ в своих репортажах делают включения с вражеских "дырявых" ресурсов, где они рвут задницы на британский флаг, убеждая ватников, что Армия Украины якобы обстреливает их "мАлАдые рИспублики" по всей линии фронта. Но что примечательно, кроме распятого мальчика и того, что в гараже игрался гранатой деда-сепара, и подорвался, ни слова о военных потерях! Неужели, когда наши дают ответку, ни в кого не попадают?!! Такая статистика дохлых рашистов ОБЯЗАНА доноситься до нас!!! Это не просто уголовные убийства,- это война на уничтожение нас, украинцев. И МОКШАНСКИХ УБИЙЦ НАДО УНИЧТОЖАТЬ!!!
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23.08.2021 10:53 Ответить
 
 