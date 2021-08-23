За минувшие сутки на Донбассе погиб один украинский воин, наемники РФ 5 раз нарушили режим тишины, - штаб ООС
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
За прошедшие сутки, 22 августа, наемники российско-оккупационных войск 5 раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе, один боец ВСУ погиб. С начала текущих суток соблюдается режим тишины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС на странице в Facebook.
В частности, возле Луганского оккупанты обстреливали украинские позиции из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.Неподалеку Марьинки российские наемники вели огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов. В районе населенного пункта Пески враг обстреливал украинские позиции из ручных противотанковых и подствольных гранатометов. У Южного вооруженные формирования Российской Федерации осуществили дистанционное минирование территории минами ПОМ-2. Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
Отмечается, что в результате вражеского обстрела один военный получил огнестрельное ранение несовместимое с жизнью.
"По состоянию на 7:00 утра 23 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - указано в сводке.
Пожалуйста, подождите...
Горіть у пеклі москалі !!!
..співчуття родині і побратимам...
Азербайджан чекав свого часу 30 років…., а Франція з Німеччиною були глибоко стурбовані…
Свято наближається