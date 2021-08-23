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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 17 человек, зафиксировано 610 новых случаев заражения, 434 человека выздоровели

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 17 человек, зафиксировано 610 новых случаев заражения, 434 человека выздоровели

По состоянию на утро понедельника, 23 августа, в Украине зафиксировано 610 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, выздоровели 434 человека, умерли 17 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 22 августа 2021 в Украине зафиксировано 610 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 33, медработников - 3). Также за минувшие сутки: госпитализированы - 425 человек; летальных случаев -17; выздоровели - 434 человека", – сообщил Минздрав.

Днем ранее, 22 августа сообщалось о 1 003 новых случая заболевания, 21 августа за сутки зафиксировано 1 732 случая заболеваний COVID-19, 20 августа сообщалось о 1 600 новых подтвержденных случаях COVID-19, 19 августа сообщалось о 1 560 новых случаев заболевания, 18 августа за сутки зафиксировано 1 447 новых случаев заболеваний COVID-19, 17 августа за сутки зафиксировано 890 новых случаев заболевания Сovid-19, 16 августа сообщалось о 417 новых случаев заболевания, 15 августа за сутки зафиксировано 695 новых случаев заболевания COVID-19, 14 августа сообщалось о 1 353 новых случаях инфицирования

Всего за период пандемии в Украине заболели 2 275 171 человек, выздоровели 2 201 433 человека, летальных случаев - 53 474.

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (164), Черновицкой (52), Одесской (51), Днепропетровской (44) и Запорожской (39) областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Киеве от COVID-19 умерли два человека, выявлено 153 новых случая, - Кличко

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статистика по Європі за 14 днів показує,що почалася нова хвиля Ковід(незалежно від степеню вакцинації країни)
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23.08.2021 09:31 Ответить
Призываю всех зэбаранов и пiд-рашек НЕ вакцинироваться ни в коем случае! Обманите систему! Снимите нагрузку со здравоохранения и пенсионного фонда! В Україні за добу від COVID-19 померли 17 осіб, зафіксовано 610 нових випадків зараження, 434 людини одужали - Цензор.НЕТ 2470
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23.08.2021 09:53 Ответить
мама спит, она устала.
ну и я мешать не стала -
в дом гостей не привожу,
укололась и лежу
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23.08.2021 10:54 Ответить
Дымон, ты такая помощница у мамы, шо капец... В Україні за добу від COVID-19 померли 17 осіб, зафіксовано 610 нових випадків зараження, 434 людини одужали - Цензор.НЕТ 1221
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23.08.2021 12:22 Ответить
"выздоровели 434 человека, умерли 17 человек" .. выходит что по отношению выздоровших к умершим смертность от ковида сейчас в Украине около 4% ???
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23.08.2021 14:39 Ответить
Запитання ? Чому ж померли? Як лікували ? Якийсь мутняк. Лікуємо і помирають. Спробуйте не лікувати. Сусід від серцевого нападу помер вчора. Царство небесне йому. Молодий мі г би довго ще жити як би вилікували..
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23.08.2021 22:47 Ответить
Кількість нових випадків всього лише на 20% перевищує кількість одужавших
То є непогано
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23.08.2021 23:07 Ответить
Посеред минулого тижня перевищувала на 90-100%.
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23.08.2021 23:08 Ответить
 
 