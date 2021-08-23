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Делегация США прибыла в Украину для участия в Крымской платформе и мероприятиям ко Дню Независимости

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Делегация США прибыла в Украину для участия в Крымской платформе и мероприятиям ко Дню Независимости

Президентская делегация во главе с министром энергетики Дженнифер Грэнхолм прибыла в Киев, чтобы представлять Соединенные Штаты Америки на саммите Крымской платформы, а также на торжествах по случаю 30 годовщины Независимости Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщает пресс-служба посольства США в Украине.

"23 августа делегация примет участие в саммите Крымской платформы, а министр Грэнхолм выступит от имени президента Байдена и Соединенных Штатов", - сообщили в посольстве.

Отмечается, что 24 августа делегация присоединится к президенту Владимиру Зеленскому и почетным гостям на военном параде к 30-й годовщине Независимости Украины на Майдане Незалежности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 23 августа заработает постоянный офис Крымской платформы, - Кориневич

Как сообщается, министр также встретится с министром энергетики Украины Германом Галущенко, министром инфраструктуры Александром Кубраковым и сторонниками чистой энергетики, чтобы обсудить усилия по взаимодействию для более безопасного и устойчивого энергетического будущего Украины.

Ранее сообщалось, президент США Джозеф Байден направил на саммит Крымской платформы и торжества по случаю 30-й годовщины Независимости Украины президентскую делегацию во главе с министром энергетики Дженнифер Грэнхолм.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава Евросовета Мишель прибыл в Киев для участия в Крымской платформе и мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости. ФОТО

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Топ комментарии
+22
Сьогодні, у День Державного прапора згадаймо всіх хто помер за волю України, але не випустив з рук жовто -блакитний стяг
Небесна Сотня - Слава Героям!
Волноваха -Слава Героям!
Савур-Могила -Слава Героям!
Іловайськ -Слава Героям!
Дебальцево - Слава Героям!
Аеропорт - Слава Героям!
Авдіївка - Слава Героям!Делегація США прибула до України для участі в Кримській платформі і заходах до Дня Незалежності - Цензор.НЕТ 9937
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23.08.2021 09:19
+18
Всіх вітаю з днем державного прапора украіни
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23.08.2021 09:12
+11
Слава Україні!
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23.08.2021 09:28
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Всіх вітаю з днем державного прапора украіни
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23.08.2021 09:12 Ответить
Слава Україні!
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23.08.2021 09:28 Ответить
Ну когда уже на параде пролетит Б-2 "Стэлс" ?
Почему "Мрию" не может сопровождать звено Б-52 ?
Что, жалко керосина ?
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23.08.2021 09:15 Ответить
В Одессе провели репетицию морского параду по случаю 30-й годовщины Независимости Украины. Видео - https://youtu.be/1iq8R4Lvj3Q
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23.08.2021 09:18 Ответить
Сьогодні, у День Державного прапора згадаймо всіх хто помер за волю України, але не випустив з рук жовто -блакитний стяг
Небесна Сотня - Слава Героям!
Волноваха -Слава Героям!
Савур-Могила -Слава Героям!
Іловайськ -Слава Героям!
Дебальцево - Слава Героям!
Аеропорт - Слава Героям!
Авдіївка - Слава Героям!Делегація США прибула до України для участі в Кримській платформі і заходах до Дня Незалежності - Цензор.НЕТ 9937
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23.08.2021 09:19 Ответить
Героям Слава !
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23.08.2021 14:03 Ответить
комментарий отмечен как спам
Зеленскому прислали телеведущую. Родственные души.
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23.08.2021 09:36 Ответить
В следующем году на Немытой Орде в параде поБеды будет участвовать Талибан. Хамас еще думает.
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23.08.2021 10:26 Ответить
Організація саміту "Кримська платформа" коштувала державному бюджету майже 6,8 млн грн. При цьому виконавцем робіт де юре є фізична особа-підприємець Ігор Малахов із Києва.
Принаймні такі висновки можна зробити, вивчивши кошторис витрат з "організації та проведення установчого Саміту Кримської платформи 23 серпня 2021 року". Місцем проведення заходу вказано концертно-виставковий центр "Парковий" у Києві.
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23.08.2021 10:29 Ответить
Делегація США прибула до України для участі в Кримській платформі і заходах до Дня Незалежності - Цензор.НЕТ 8744
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23.08.2021 10:30 Ответить
Делегація США прибула до України для участі в Кримській платформі і заходах до Дня Незалежності - Цензор.НЕТ 1692
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23.08.2021 10:30 Ответить
А во сколько саммит начинается?

Шото мало делегаций - а уже 11 утра
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23.08.2021 10:41 Ответить
 
 