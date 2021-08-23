Вчера от вражеской пули на Донбассе погиб воин 28-й ОМБр Юрий Михайлов. ФОТО

22 августа от пули наемника РФ на взводном опорном пункте погиб воин 28-й ОМБр лейтенант Юрий Александрович Михайлов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу бригады.

"28-я бригада в скорби ... С грустью сообщаем, что вчера, 22 августа, при несении службы в 15.15 на взводном опорном пункте от вражеской пули погиб лейтенант Юрий Александрович Михайлов. Невосполнимая потеря для страны, для армии, для семьи, друзей и побратимов. По словам побратимов по службе, Юрий достойно и ответственно нес службу, был добрым и надежным товарищем, настоящим патриотом Украины и имел много планов на будущее", - следует из сообщения.

Командование и личный состав 28-й ОМБр выражают глубокое чувство скорби семье бойца, который отдал свою жизнь, защищая государственный суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Не забудем, не простим! Вечная память и слава погибшим Героям!", - подчеркивают в бригаде.

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