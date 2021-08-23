Вчера от вражеской пули на Донбассе погиб воин 28-й ОМБр Юрий Михайлов. ФОТО
22 августа от пули наемника РФ на взводном опорном пункте погиб воин 28-й ОМБр лейтенант Юрий Александрович Михайлов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу бригады.
"28-я бригада в скорби ... С грустью сообщаем, что вчера, 22 августа, при несении службы в 15.15 на взводном опорном пункте от вражеской пули погиб лейтенант Юрий Александрович Михайлов. Невосполнимая потеря для страны, для армии, для семьи, друзей и побратимов. По словам побратимов по службе, Юрий достойно и ответственно нес службу, был добрым и надежным товарищем, настоящим патриотом Украины и имел много планов на будущее", - следует из сообщения.
Командование и личный состав 28-й ОМБр выражают глубокое чувство скорби семье бойца, который отдал свою жизнь, защищая государственный суверенитет и территориальную целостность Украины.
"Не забудем, не простим! Вечная память и слава погибшим Героям!", - подчеркивают в бригаде.
Пожалуйста, подождите...
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Світла пам'ять !
.Воин-Ангел, с детскими глазами...
Молодой на фото... НАВСЕГДА !!!...
Словно шлёт приветы своей маме,
чтоб не стыла ее горькая слеза...
Зажигает звёздочки на небе,
чтоб светлее было на Земле...
И, чтоб самые любимые на свете
Сохраняли память о тебе...
Всего месяц мальчишка прослужил. Зачем зеленых пацанов на передовую отправлять ?!
Неужели их год хотя бы нельзя "обкатать" ??
Вечная память !
Почему нет охоты, массовой охоты на ************** снайперов??? Хороший российский снайпер - это мертвый российский снайпер. .......и можно со скальпом. ...кхе,кхе....а шо, я думаю Коломойский заплатит. Он же Зе-патриот!!!!
заметят эту потерю
Шкода.
Співчуття рідним та близьким.
шкода, біль і розпач за такими дітьми...мужніми, гарними і молодими...(шкода всіх)
співчуття батьківському безмежному горю і краху надій на щасливу синову долю...
Вічна пам'ять !!!
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Светлая память погибшему от подлой российской пули воину.
Смерть российским оккупантам!
Вічна пам'ять Герою і іншим Воїнам, які загинули обороняючи Україну від російських окупантів !
Земля пухом тобі, синочку і вічна пам"ять.
приезжают сюда на сафари
Молодой парень совсем.. был...
Ему бы жить да жить.. Мой земляк, украинец, патриот..
Почему нет огня в ответ?!
************* устраивает шоу с флагами и транши пилит.
Украинцы им выгоднее мертвые, чем живые.
Это реально страшно!
Кто ответит за жизнь этого парня?!
Сколько может продолжаться эта кровавая жатва?!
Это геноцид против Украины со стороны власти!!!
Автор https://tsn.ua/authors/nataliya-nagorna Наталія Нагорна
УНІАН
За кілька кілометрів від місця загибелі Юрка під українські пісні танцюють веселі діти з прапорцями у руках.
Напередодні свят, на передовій снайпер застрелив молодого офіцера. Його звали Юрко Михайлов і він мріяв завершити війну.
Дорога на околиці Мар'їнки до бойових позицій, якою зазвичай можна дістатись військових, зараз зачинена. Військові кажуть, занадто небезпечно, просто вдень працює, тобто вбиває, ворожий снайпер.
Попри глибокі окопи і високу зелену траву на позиції https://tsn.ua/ato/na-donbasi-v-rezultati-vorozhogo-obstrilu-zaginuv-***********-viyskoviy-1851679.html військових напередодні вбили офіцера.
На позиції ще калюжа крові, шанці побиті кулями. Бійниця, в яку примудрився поцілити ворожий стрілець, завішана маскувальною сіткою, але бійці сидять якомога нижче. Сьогодні снайпер знову стріляв.
«Використовують тепловізори, які працюють і вдень, і вночі не заважає їм ні світло, нічого», - кажуть військові.
Бійці пригадують, що загиблий мріяв змінити країну і закінчити цю війну. «З дитинства хотів, та як він був сиротою, то він мріяв військовим стати і казав своїм друзям, які з ним вчилися, що він стане офіцером, змінить цю країну і хоче закінчити цю війну», - розповідає побратим.
Олег з Юрком з одного випуску - місяць тому святкували випускний у військовій академії - 21-річний Юра того дня був сповненим надій. «Він був щасливий і дуже хотів піти служити», - пригадують побратими.
Аби розповісти про Юрка ще один молодий офіцер, Олег відходить від позиції у безпечне місце. «Юрко був надзвичайно доброю, відкритою та чесною людиною, всі, хто хоча б трохи його знали, в один голос би сказали, що це людина, яка дарує нам усмішку», - розповідає військовий.
«Він любив рибалку, дуже любив, у відпустці на рибалку ходив дуже часто, спортом займався, у футбола грав, любив подорожувати, не міг на місці просидіти. Він любив по горах їздити. Навіть тут він не міг сидіти на одному місці і завжди ходив позиціями, завжди до хлопців своїх», - розповідають друзі.
На Юрковій позиції залишилися два прапори - синьо-жовтий та бойовий червоно-чорний. Місто Мар'їнка сьогодні теж все в стягах. За кілька кілометрів від місця загибелі Юрка під українські пісні танцюють веселі діти з прапорцями у руках.
тільки помста !
Твої побратими помстяться за тебе і Україна обов'язково переможе.