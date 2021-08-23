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Вице-президент Еврокомиссии Домбровскис о "Северном потоке-2": Будем следить, чтобы он не привел к проблемам для Украины

Вице-президент Еврокомиссии Домбровскис о

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что в Европе будут следить за тем, чтобы газопровод "Северный поток-2" не привел к проблемам для Украины как страны-транзитера.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Домбровскис заявил в интервью РБК-Украина.

"Мы будем следить за декларацией США и Германии и как будет обеспечиваться то, чтобы "Северный поток-2" не привел к проблемам для Украины как страны-транзитера. За этими вопросами мы будем продолжать следить", - заявил Домбровскис.

Он также оценил возможность применения к газопроводу Третьего энергопакета ЕС.

"Это было предложением со стороны Еврокомиссии, что все газопроводы, которые входят на территорию ЕС или выходят из нее, должны соответствовать условиям Третьего энергопакета. В том числе условиям для недискриминационного доступа к инфраструктуре", - заявил Домбровскис.

В то же время он отметил, что Еврокомиссия не считает "Северный поток-2" проектом общего европейского интереса.

"Северный поток-2" - российский газопровод, построенный в обход Украины. Его прокладывают по дну Балтийского моря из России в Германию. Единственным акционером проекта является ОАО "Газпром".

Читайте также: Меркель назвала "европейско-российским проектом" газопровод "Северный поток-2"

Автор: 

Домбровскис Валдис (77) Еврокомиссия (1443) россия (95365) Северный поток (1449)


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Топ комментарии
+2
Мда. Даже не знаешь как и комментировать подобное. Подобные заявления вызывают разве что саркастическую улыбку.
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23.08.2021 13:57
+1
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23.08.2021 11:37
+1
Думаю, довго чекати не прийдеться.
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23.08.2021 12:33
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23.08.2021 11:37 Ответить
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23.08.2021 12:14 Ответить
Думаю, довго чекати не прийдеться.
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23.08.2021 12:33 Ответить
Следить - означает «будем оставлять свои следы».
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23.08.2021 12:38 Ответить
Мда. Даже не знаешь как и комментировать подобное. Подобные заявления вызывают разве что саркастическую улыбку.
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23.08.2021 13:57 Ответить
За будапештским меморандумом уже проследили, пАнимаешь.
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23.08.2021 15:12 Ответить
А потом, чуть-что, выйдет такая себе Урсула фон дер Ляйен, рвзведёт руками и скажет:
"Ну не змогла я".
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23.08.2021 15:19 Ответить
Підождіть, незабаром будуть з ним проблеми і для Європи, сама ж Меркель ще в 2014 році заявила що Путін живе в іншому світі і пам*ятайте ще слова Нємцова про психічний стан Путіна. Спершу будуть проблеми для України, а потім і для Європи якщо не одночасно.
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23.08.2021 18:06 Ответить
Пані хіба не знає, що людський капітал вигідно інвестують в інші країни, а дивіденди сягають тринадцяти ярдів на рік?
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13.09.2021 11:34 Ответить
Далее вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис продолжил, что если газопровод "Северный поток-2" приведёт к проблемам для Украины как страны-транзитера, то вся Еврокомиссия в полном составе в ужасе повскакивает со своих мест и будет нервенно ходить взад-вперёд, переживать, а может кто из Еврокомиссаров даже и перданёт от переизбытка чувств, проникшись злободневностью момента.
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13.09.2021 12:16 Ответить
 
 