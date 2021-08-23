Сегодня Крым - пороховая бочка. Москва в 3 раза увеличила там свое военное присутствие, - Зеленский

Зеленский считает открытие саммита "Крымской платформы" знаковым событием.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на торжественном открытии саммита "Крымской платформы", информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня происходит очень знаковое событие. Впервые с момента оккупации Крыма этот вопрос вынесен на международный уровень. 7 лет назад РФ оккупировала часть нашей страны. Его (Крыма. - Ред.) площадь 27 тыс. кв км. Это больше, чем некоторые страны ЕС и мира...Украинский Крым был гарантией региональной безопасности. Но сегодня Крым - это пороховая бочка. С начала оккупации Москва в 3 раза увеличила там свое военное присутствие. Крым превратился в военную базу, на территорию, где грубо и систематически нарушаются права и свободы человека", - отметил Зеленский.

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