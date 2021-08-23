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Сегодня Крым - пороховая бочка. Москва в 3 раза увеличила там свое военное присутствие, - Зеленский

Сегодня Крым - пороховая бочка. Москва в 3 раза увеличила там свое военное присутствие, - Зеленский

Зеленский считает открытие саммита "Крымской платформы" знаковым событием.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на торжественном открытии саммита "Крымской платформы", информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня происходит очень знаковое событие. Впервые с момента оккупации Крыма этот вопрос вынесен на международный уровень. 7 лет назад РФ оккупировала часть нашей страны. Его (Крыма. - Ред.) площадь 27 тыс. кв км. Это больше, чем некоторые страны ЕС и мира...Украинский Крым был гарантией региональной безопасности. Но сегодня Крым - это пороховая бочка. С начала оккупации Москва в 3 раза увеличила там свое военное присутствие. Крым превратился в военную базу, на территорию, где грубо и систематически нарушаются права и свободы человека", - отметил Зеленский.

Читайте также: Торжественное открытие саммита "Крымской платформы". ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Автор: 

Зеленский Владимир (20232) Крым (26365) Крымская платформа (308)


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Топ комментарии
+6
При слове ПОРОХовая у него душонка в пятки ушла
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23.08.2021 11:53
+4
"Впервые с момента оккупации Крыма этот вопрос вынесен на международный уровень."

видать 7 лет жестко сидел на коксе, без сознания.
Сегодня Крым - пороховая бочка. Москва в 3 раза увеличила там свое военное присутствие, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4120
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23.08.2021 11:55
+3
Для Украіни ,Вова , ти теж порохова бочка , тому для початку поверни наших снайперів і розвідку на лінію оборони !
Кожного дня гинуть наші кращі сини на Донбасі , а ти все відосити знімаєш і підтягуєшся на брусьях😡
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23.08.2021 11:54
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При слове ПОРОХовая у него душонка в пятки ушла
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23.08.2021 11:53 Ответить
Ну если бы в пятки уходила то подобрал бы другое выражение. Синонимов хватает.
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23.08.2021 13:54 Ответить
Конечно хватает. Но я воспитанный человек и напрямую указывать конечную точку ухода его душонки здесь не буду.
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23.08.2021 14:07 Ответить
Думаю его конечная точка ухода следующие президентские выборы. Второй президентский срок ему не светит. Ну а для досрочной отставки покуда не вижу реальных предпосылок.
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23.08.2021 14:13 Ответить
Вопрос в том, что скажет народ через месяца два, когда платежки за тепло увеличатся на тысячу-полторы в месяц. Тут уж будет не до предпосылок. Вряд ли это народу понравится.
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23.08.2021 14:22 Ответить
То же что сказал и ранее когда платежки в прошлый сезон увеличивались. Отдельные немногочисленные митинги возможны, но полномасштабных майданов не будет. Майданы никогда не происходили по экономическим причинам. Наш народ научился их мирно обходить и решать.
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23.08.2021 14:27 Ответить
Будет резонанс. На фоне попытки проведения законов по ОРДЛО(а это не экономика, а политика в чистейшем проявлении) добавятся проблемы с неплатежами и недовольством населения фактом, что их банально грабят. В сумме это дает неизвестность.
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23.08.2021 14:30 Ответить
Ну эти законы не первый раз пытаются протащить. Покуда безуспешно. Будем надеяться что и дальше так будет. Ну и потом данные законы не являются основополагающими для украинцев. К примеру первый Майдан произошел из за фальсификации выборов. Второй Майдан из за необоснованной беспредельной агрессии власти по отношению к своему народу. Т.е. были задеты базовые общечеловеческие и общегражданские принципы, что и вызвало единую волну возмущения. Законы по ОРДЛО не сдача Украины вцелом. Там недобросовестные политики еще как-то могут юлить, оправдывая позорные действия. Но это лишь мои предположения и рассуждения. Могу и ошибаться.
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23.08.2021 14:49 Ответить
Наличие орков в Раде - это осень даже критично. Кроме того, надо будет компенсировать разрушения - это не Россия будет делать, а мы, из своего бюджета. Суммы будут исчисляться сотнями миллиардов. Пенсии оплатить в полном объеме. Там много чего такого, что является основополагающим и критичным. Украину это загонит в гроб.
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23.08.2021 14:53 Ответить
Не понял первое предложение. А в остальном я лично надеюсь что эти законы никто не примет.
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23.08.2021 15:16 Ответить
Для Украіни ,Вова , ти теж порохова бочка , тому для початку поверни наших снайперів і розвідку на лінію оборони !
Кожного дня гинуть наші кращі сини на Донбасі , а ти все відосити знімаєш і підтягуєшся на брусьях😡
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23.08.2021 11:54 Ответить
"Впервые с момента оккупации Крыма этот вопрос вынесен на международный уровень."

видать 7 лет жестко сидел на коксе, без сознания.
Сегодня Крым - пороховая бочка. Москва в 3 раза увеличила там свое военное присутствие, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4120
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23.08.2021 11:55 Ответить
Зеленский не сможет спрятаться в Крыму в случае бегства

Пособник оккупантов Сергей Аксёнов, называющий себя главой Крыма, заявил, что украинский президент Владимир Зеленский не получит политическое убежище в Крыму в случае, если ему придётся бежать из Украины.

Источник: Аксенов во время "прямой линии" с крымчанами 12 августа, "https://www.c-inform.info/news/id/96914 Крыминформ "

Прямая речь: "У господина Зеленского тут квартира есть. Если политическое убежище придётся просить, если с Украины придётся бежать, мы его выдадим без всяких сомнений".
Детали: Аксенов также заявил, что многие из "товарищей Зеленского" являются владельцами различного бизнеса в Крыму.
Ранее Аксенов утверждал, что Владимир Зеленский и его жена Елена до сих пор являются владельцами недвижимости в Крыму и платят https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/03/1/7285152/ коммунальные платежи .https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/08/13/7303672/
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23.08.2021 11:55 Ответить
Зельонський отримає притулок на росіі , так як бабла вистачить профінасувати там своє тіло 😀
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23.08.2021 12:02 Ответить
зачем ему убежище? думаешь у него нет рашкованского паспорта?
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23.08.2021 12:45 Ответить
дай им воды...
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23.08.2021 12:05 Ответить
Вже надивився в очко фуйла ?
Щось зрозумів, сподіваюсь..
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23.08.2021 12:24 Ответить
на Меганоме в сезон 3 калеки, ушлепки
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23.08.2021 12:45 Ответить
Главное не забывай оплачивать коммуналку за хатку в Крыму
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23.08.2021 12:52 Ответить
 
 