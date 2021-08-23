Сегодня Крым - пороховая бочка. Москва в 3 раза увеличила там свое военное присутствие, - Зеленский
Зеленский считает открытие саммита "Крымской платформы" знаковым событием.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на торжественном открытии саммита "Крымской платформы", информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня происходит очень знаковое событие. Впервые с момента оккупации Крыма этот вопрос вынесен на международный уровень. 7 лет назад РФ оккупировала часть нашей страны. Его (Крыма. - Ред.) площадь 27 тыс. кв км. Это больше, чем некоторые страны ЕС и мира...Украинский Крым был гарантией региональной безопасности. Но сегодня Крым - это пороховая бочка. С начала оккупации Москва в 3 раза увеличила там свое военное присутствие. Крым превратился в военную базу, на территорию, где грубо и систематически нарушаются права и свободы человека", - отметил Зеленский.
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Кожного дня гинуть наші кращі сини на Донбасі , а ти все відосити знімаєш і підтягуєшся на брусьях😡
видать 7 лет жестко сидел на коксе, без сознания.
Пособник оккупантов Сергей Аксёнов, называющий себя главой Крыма, заявил, что украинский президент Владимир Зеленский не получит политическое убежище в Крыму в случае, если ему придётся бежать из Украины.
Источник: Аксенов во время "прямой линии" с крымчанами 12 августа, "https://www.c-inform.info/news/id/96914 Крыминформ "
Прямая речь: "У господина Зеленского тут квартира есть. Если политическое убежище придётся просить, если с Украины придётся бежать, мы его выдадим без всяких сомнений".
Детали: Аксенов также заявил, что многие из "товарищей Зеленского" являются владельцами различного бизнеса в Крыму.
Ранее Аксенов утверждал, что Владимир Зеленский и его жена Елена до сих пор являются владельцами недвижимости в Крыму и платят https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/03/1/7285152/ коммунальные платежи .https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/08/13/7303672/
Щось зрозумів, сподіваюсь..