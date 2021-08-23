РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5639 посетителей онлайн
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
5 579 46

Самостоятельно Украина никогда не сможет вернуть Крым. Нам нужна действенная поддержка на международном уровне, - Зеленский

Самостоятельно Украина никогда не сможет вернуть Крым. Нам нужна действенная поддержка на международном уровне, - Зеленский

Украина сделает все для того, чтобы вернуть Крым.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на торжественном открытии саммита "Крымской платформы", информирует Цензор.НЕТ.

 "Без обеспечения надлежащей системы безопасности на Черном море нам вряд ли удастся вернуть Крым. Также оккупация Крыма ставит под сомнение эффективность всей системы международной безопасности, принципов территориальной целостности. Без восстановления доверия к ним ни одна страна не может быть уверена, что не станет следующей жертвой оккупации части территории", - отметил Зеленский.

"Украина и я лично будем делать все для того, чтобы вернуть Крым. Чтобы Крым стал частью Европы. Для этого мы будем использовать все юридические и дипломатические средства", - добавил глава государства. 

Читайте также: Сегодня Крым - пороховая бочка. Москва в 3 раза увеличила там свое военное присутствие, - Зеленский

"Наедине наша Украина никогда не сможет вернуть Крым. Нам нужна действенная поддержка на международном уровне и поддержка на новом уровне вопроса деоккупации украинского полуострова", - добавил президент. 

"Сегодня необходимы дальнейшие действенные шаги для освобождения Крыма, наши общие усилия смогли бы избавиться от вооруженной агрессии и остановить агрессию на временно оккупированных территориях, и это не только Крым – это и временно оккупированные территории украинского Донбасса", - заявил Зеленский. 

Автор: 

Зеленский Владимир (20232) Крым (26365) Крымская платформа (308)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+16
Зачем унижать 40+ миллионную нацию фразой "самостоятельно Украина НИКОГДА не сможет вернуть Крым" ?

Я уже даже не говорю, что есть классическая пословица "никогда не говори "никогда"".
Но и в принципе - это изначально на подкорку забивается, что россияне - непобедимы, т.е. пораженчество. А ведь это не так, далеко не так . . . Никто не говорит, что будет просто. Но утверждать, что это "невозможно" (победить русских) - в корне неверно и пагубно для морального духа нации.
показать весь комментарий
23.08.2021 13:06
+15
Самостоятельно Украина никогда не сможет вернуть Крым. Нам нужна действенная поддержка на международном уровне, - Зеленский - Цензор.НЕТ 218
показать весь комментарий
23.08.2021 12:08
+12
Публичное признание в своей импотенции. Зато об этом мудро умолчал на стадионе - это был его секретный план по освобождению, который знал только он.
показать весь комментарий
23.08.2021 12:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Розумний, аж страшно.
показать весь комментарий
23.08.2021 12:02 Ответить
ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ФЕВРАЛЯ 2021, Зеленский: Мы бы все умерли в Крыму, но "зеленых человечков" не пустили...

ТАК Давай, вперёд, хероическая 95 бригада клоунов, еще не поздно вам там умереть, на радость украинцев.
показать весь комментарий
23.08.2021 13:05 Ответить
Ты о чем? Вернуть клоуна на стадион, шоб он там ляпнул ту же хрень, шо ляпнул в апреле 2019? И обяснил, как так получается, шо он делает тоже, против чего ляпал словесный понос? Или ты мне говоришь, шо я Зебил?
показать весь комментарий
23.08.2021 13:10 Ответить
Для чого Зеленський намагається зорганізувати "Кримську платформу"?

Вірно - заради деокупації Криму, заради припинення російської агресії!

А для чого Зеленський нагородив Меркель державною нагородою - Орденом Свободи? СВОБОДИ ВІД КОГО І ЧОГО?Також вірно - за багаторічну антиукраїнську позицію і підтримку Путіна і його агресивної політики!

-Меркель, яка на протязі свого правління підтримувала "Північний потік-2", який обеззброює Українку як політично, так і економічно і відкриває додаткові можливості Путіну проти подальшої агресії проти України!

-Меркель, яка весь час пнеться організувати "саміт ЄС-Путін", але не прийме участі в "Кримській платформі" - бо Путін, бачте, проти "платформи" і самої її ідеї!
-Меркель, яка заблокувала надання Україні ПДЧ для її вступу в НАТО в Бухаресті в 2008 році- за завданням Путіна!
-Меркель, якої "Сіменс" і інші німецькі компанії, всупереч санкцій "працюють" з Путіним!
-Меркель, яка й вчора відмовила Зеленському в військовій допомозі Україні
-Меркель, яка настоює на виконанні, вигідних Путіну "мінських угод", і на включенні в українське законодавство вкрай невигідної Україні"формули Штайнмайєра"
-Меркель, яка навіть цього разу стала "поштарем Путіна", щоб дипломатично завуальовано передати Зеленському- як йому слід вести себе з усіх проблем України, породжених Путіним!

СКАЖІТЬ на милість, і зверніть увагу.... а хто з тих, хто організовував боротьбу за Незалежність, хто з громадян України які активно боролися за неї , хто з тих, які її нині героїчно відстоює на на фронтах і в тилу, хто з волонтерів нагороджений Зеленським хоч будь-якою нагородою Держави Україна - до її 30-ти річного ювілею? Нагороди ж ДЕРЖАВНІ!

Чого не вистачило? Паперу, щоб надрукувати відповідний указ, грошей, щоб виготовити нагороди, чи Путін то погано розцінить - як невірну і шкідливу для росії поведінку президента України?

Але не нагородив не лише патріотів, але й своїх "єрмаків- шефірів-ахмєтових.-кулєб".., так сказати "за компанію" - бо Путін також може скривити морду... Хоча імовірно саме вони нагороди й отримали... але - і від Путіна? ... і зрозуміло "за що"...

Тоді... разом з Меркель -"за компанію" слід було б нагородити й Путіна і Макрона, Штайнмайєра, можливо й ще когось з ватажків бойовиків з лднр...-бо їх "вклад в "Незалежність України" - аналогічний за значенням ... з вкладом Меркель?
показать весь комментарий
23.08.2021 14:45 Ответить
"обеспечение системы безопасности" это как?
Опять Вове без суфлера вещать позволили, ироды?!
показать весь комментарий
23.08.2021 12:04 Ответить
Чтобы да так нет. Будем посмотреть-философствует четыреждыуклонист.
показать весь комментарий
23.08.2021 12:05 Ответить
Самостоятельно Украина никогда не сможет вернуть Крым. Нам нужна действенная поддержка на международном уровне, - Зеленский - Цензор.НЕТ 218
показать весь комментарий
23.08.2021 12:08 Ответить
Ти її з успіхом за два роки просрав, Недонаполеон ти наш...
показать весь комментарий
23.08.2021 12:08 Ответить
Самостоятельно Украина никогда не сможет вернуть Крым. Нам нужна действенная поддержка на международном уровне, - Зеленский - Цензор.НЕТ 577
показать весь комментарий
23.08.2021 12:09 Ответить
Самостійно Україна ніколи не зможе повернути Крим. Нам потрібна дієва підтримка на міжнародному рівні, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4049
показать весь комментарий
23.08.2021 12:16 Ответить
Никогда не говори никогда.
показать весь комментарий
23.08.2021 12:24 Ответить
Публичное признание в своей импотенции. Зато об этом мудро умолчал на стадионе - это был его секретный план по освобождению, который знал только он.
показать весь комментарий
23.08.2021 12:35 Ответить
Заграница нам поможет, я дам вам парабелум.
показать весь комментарий
23.08.2021 12:46 Ответить
та навіщо йому парабелум - він і з принципом стрільби з рогатки навряд чи знайомий. Хіба що зп =атим щоб він з нього застрелився на радість усім
показать весь комментарий
23.08.2021 13:39 Ответить
Зачем унижать 40+ миллионную нацию фразой "самостоятельно Украина НИКОГДА не сможет вернуть Крым" ?

Я уже даже не говорю, что есть классическая пословица "никогда не говори "никогда"".
Но и в принципе - это изначально на подкорку забивается, что россияне - непобедимы, т.е. пораженчество. А ведь это не так, далеко не так . . . Никто не говорит, что будет просто. Но утверждать, что это "невозможно" (победить русских) - в корне неверно и пагубно для морального духа нации.
показать весь комментарий
23.08.2021 13:06 Ответить
нікогда нє зарєкайся
зєзік, слихал..?
показать весь комментарий
23.08.2021 13:12 Ответить
при определённых условиях можем но это займёт лет где то 25 просто такой сценарий никого
из больших игроков не устраивает- что бы ктото без них чтото там себе вернул....
показать весь комментарий
23.08.2021 13:17 Ответить
Согласен, что это фьючерсный проект...Но, ответьте мне честно....Когда Россия отдавала кому-либо захваченные земли?????????? Ключевое здесь - ЧЕСТНО.
показать весь комментарий
23.08.2021 15:20 Ответить
1991 - з найпізнішого
до того - 1941
до того - 1920
до того - 1905
показать весь комментарий
23.08.2021 23:09 Ответить
Цікаво, якби подібне про Єрусалим віщала Голда Меїр, жінка - прем'єр оточеного озброєним до зубів совєтами Ізраїлю, який окрім того знаходився під дією ембарго на поставки зброї? Чи проіснував би той Ізраїль до сьогодні? Повезло Ізраїлю, мав керівників, які не лише зробили його незалежним, а й безпечним для життя на більшості територій. І Єрусалим таки їхній.
показать весь комментарий
23.08.2021 13:22 Ответить
біснуватий Зе транслює своє хворе бачення на всю країну видаючи свою маячню за суспільну позицію.
Само боїться і інших лякає.
показать весь комментарий
23.08.2021 16:15 Ответить
Коварная Меркель ящик баварского привезла. И не выдержал юный разум хмельного коварства. А чего по-пьяни не наговоришь, когда уссыкаешся от страха даже от собственной тени.
показать весь комментарий
23.08.2021 13:49 Ответить
Самостоятельно Украина никогда не сможет вернуть Крым. Нам нужна действенная поддержка на международном уровне, - Зеленский

Никогда не говори НИКОГДА. Все в жизни течет, все меняется. То что сегодня кажется недостижимым завтра вполне может стать реальностью.
показать весь комментарий
23.08.2021 14:11 Ответить
Надо делать дело а не заниматься болтологией
Почитайте как россия отстаивала Кубу
А ведь приход к власти Кастро приветствовал народ Кубы
Россия не допустит присуствия нато в Украине
Как сша не допустило присуствия ракет ссср на Кубе
показать весь комментарий
23.08.2021 14:22 Ответить
а не ты ли два года блокируешь выпуск суперсовременных ракет и вообще артилерии? или не ты не сделал патронный завод? может не твои "люди" два года срывают гособоронзаказ?
МОЖЕТ Я ЧТО ТО ПУТАЮ??? или как говорили зорян со шкиряком, ВЫ не розумиете....... то есть мы нихрена не шарим в ваших маневрах...
показать весь комментарий
23.08.2021 14:37 Ответить
Нужно все страны принявшие участие санкции ввели!
показать весь комментарий
23.08.2021 15:16 Ответить
―В человеке все должно быть прекрасно: погоны, кокарда, исподнее... Иначе это не человек, а млекопитающее.(ДМБ)- а как актуально для гавнокомандующего.
показать весь комментарий
23.08.2021 16:06 Ответить
Правда о *********** или почему клоун четырежды уклонист - ―Что, солдат? Ссымся?
―Так точно. Ссусь.
―Ну это, солдат, не беда. Такая сегодня экологическая обстановка. Все ссутся. Я ссусь. И даже главком пысается, бывает. Но по ситуации. Что ж нам из-за этого, последний долг Родине не отдавать? Твой позорный недуг мы в подвиг определим, пошлем в десантники. Там ты еще и сраться начнешь.
показать весь комментарий
23.08.2021 16:09 Ответить
що ти (Зе) мелеш "поражєнєц" !?
із союзниками чи самі - ми свого досянемо!
показать весь комментарий
23.08.2021 16:10 Ответить
По вопросу постоянных накрытий полей конопли - ―Шмалите, друзья. Скока хотите. У Чебурашки, который ищет друзей, парники. Парники накрыли недавно в кр.рогу.
показать весь комментарий
23.08.2021 16:12 Ответить
С властями , которые думают только о своем кошельке - НИКОГДА!
показать весь комментарий
23.08.2021 17:49 Ответить
с таким гавнокамандующим - никогда!
показать весь комментарий
23.08.2021 18:04 Ответить
Never Say Never Again
показать весь комментарий
23.08.2021 19:09 Ответить
Пустое сотрясения воздуха пустыми словами несамостоятельного государственного так называемого деятеля.
показать весь комментарий
23.08.2021 19:38 Ответить
Самостійно Україна ніколи не зможе повернути Крим. Нам потрібна дієва підтримка на міжнародному рівні, - Зеленський - Цензор.НЕТ 146
показать весь комментарий
23.08.2021 19:42 Ответить
Ну почему, ты же закончил войну, вот таким макаром и Крым вернёшь.
показать весь комментарий
23.08.2021 19:49 Ответить
Ну чому ми обираємо постійно дєбілов, покидьків, негідників, бариг і всяку падаль.
Ні одного достойного з попередніх президентів не було. Не вже це прокляття на нашу землю?
показать весь комментарий
23.08.2021 19:50 Ответить
Якщо витратити 5,5 мільярдів гривень на спецоперації в Криму - від пропаганди до фізичного знищення всяких гоблінів та одіозних окупантів, то Крим стане українським знову досить швидко. Там уже "дупа" і залишається тільки планомірно "підштовхувати падаючого в прірву". Кацапи з Криму не повинні підти самі - їх треба виперти підсрачниками і обкласти репараціями. І доки вони не відшкодують завданих Україні збитків мають бути заблоковані за поребриком. Ми навряд чи отримаємо з них всю сумму бо федерація припинить своє існування і нам доведеться патрати кожний субєкт як правонаступника..
показать весь комментарий
23.08.2021 20:29 Ответить
 
 