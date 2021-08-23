Полиция о столкновениях на Черкасщине: неизвестные пытались сорвать мероприятие с участием президента
В Черкасской области группа неизвестных пыталась сорвать торжественные мероприятия с участием президента Украины Владимира Зеленского.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении полиции Черкасской области.
"Сегодня, 23 августа, в Черкасской области во время мероприятий с участием президента Украины, посвященных поднятию Государственного флага, группа неизвестных лиц пыталась сорвать мероприятие путем несанкционированной установки звукоусилительной аппаратуры в месте проведения мероприятия. При этом мужчины не выполняли законных требований полицейских и нарушали общественный порядок.
Правоохранители отреагировали на ситуацию и не допустили правонарушений. Шесть человек, которые грубо нарушали общественный порядок, совершали хулиганские действия и не выполняли требований полицейских доставили в местный участок полиции. Устанавливаются данные правонарушителей и предоставляется правовая квалификация их действиям", - сказано в сообщении.
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Как только Путя чует что президент Украины под него не лег - начинает нанимать полезных идиотов через подконтрольные ему псевдопатриотические группки типа Семена или Белецкого.
Зеленский конечно тот еще балбес. Но полностью под Россию ложиться испугался. За что ему теперь Путин и мстит. Причем методами не заморачивается - опять использует тех же людей что и в борьбе против Пороха и те же лозунги - "ветеранов обижают"! и т.д.
95 квартал не отменяет...
От у нас обрадували. За побудовані дороги прийдеться платити. Будували за рахунок громадян, з них же будуть вимагати пеню за проїзд.
От скажіть, хтось зрадіє приїзду нелоха ?
Хотите что-то сказать зеленскому - площадок для этого более чем достаточно. Не нужно для этого переть под камеры и на празднование Дня Рождения страны.
Ех...
Это все, что надо знать про "праздник" ЗЕ.