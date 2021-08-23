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Полиция о столкновениях на Черкасщине: неизвестные пытались сорвать мероприятие с участием президента

Полиция о столкновениях на Черкасщине: неизвестные пытались сорвать мероприятие с участием президента

В Черкасской области группа неизвестных пыталась сорвать торжественные мероприятия с участием президента Украины Владимира Зеленского.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении полиции Черкасской области.

"Сегодня, 23 августа, в Черкасской области во время мероприятий с участием президента Украины, посвященных поднятию Государственного флага, группа неизвестных лиц пыталась сорвать мероприятие путем несанкционированной установки звукоусилительной аппаратуры в месте проведения мероприятия. При этом мужчины не выполняли законных требований полицейских и нарушали общественный порядок.

Правоохранители отреагировали на ситуацию и не допустили правонарушений. Шесть человек, которые грубо нарушали общественный порядок, совершали хулиганские действия и не выполняли требований полицейских доставили в местный участок полиции. Устанавливаются данные правонарушителей и предоставляется правовая квалификация их действиям", - сказано в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Столкновения ветеранов с полицией произошли перед тем, как Зеленский поднимал флаг на Черкасщине: задержаны 6 человек. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Нацполиция (16427) столкновения (503) Черниговская область (1119)


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Топ комментарии
+53
Группа неизвесеных мешала зеленой навозной мухе зе-зе гадить .
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23.08.2021 12:10
+45
Скажи своему куратору на Лахта 2, что он дебил и подставил тебя. День независимости завтра.
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23.08.2021 12:24
+39
Неивестные это недопризедент со своим шоблом и тупой охраной и еще тупыми ментами
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23.08.2021 12:12
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Группа неизвесеных мешала зеленой навозной мухе зе-зе гадить .
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23.08.2021 12:10 Ответить
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23.08.2021 12:14 Ответить
Причем тут вообще Зеленский? Провокации были и будут,при любом президенте. Всегда есть заинтересованные в этом большие дяди. Сегодня День Независимости, кому не повезло - работают, у кого выходные - отдыхают, а кому приказано - провоцируют.
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23.08.2021 12:15 Ответить
Скажи своему куратору на Лахта 2, что он дебил и подставил тебя. День независимости завтра.
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23.08.2021 12:24 Ответить
Ты реально с приветом. Я заметил у тебя все предатели и тайные агенты, кто неподдерживает беспорядки и всякую провакционную хню. В Украине много людей и не все гниды, кто имеет другую позицию.
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23.08.2021 12:30 Ответить
ето тебе шарий с ютубчика расказивает ?
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23.08.2021 12:32 Ответить
а другая позиция это какая..тщательно полировать сраки мышебратьям?? у тебя такая позиция??
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23.08.2021 14:43 Ответить
ты дебил - так какой сегодня праздник?
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23.08.2021 17:43 Ответить
А ты вкурсе что День Флага и День Независимости взаимосвязаны и многие города уже сегодня ставят программу на эти два праздника, неразделяя их.Почитай историю, ибо твои сарказмы в интернете радуют только таких же дебилов как и ты сам.
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23.08.2021 13:06 Ответить
А небудь ментов, то таких бы убогих как ты, топтали ногами не желающие работать честно молодчики, только за то, что ты за Зеленского/Порошенка/Черта лысого и тому подобное.
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23.08.2021 12:33 Ответить
а ти значить из титушек киви у вас там один мозг на всех и то одолживаете
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23.08.2021 13:13 Ответить
А ты, похоже, из петюшек...
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23.08.2021 14:48 Ответить
а ти нашару подрабативаеш ботом у ментов
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23.08.2021 12:31 Ответить
завтра день Независимости, сегодня - день Флага
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23.08.2021 14:00 Ответить
Судя по фото, это встреча зеленого чмыря с полицейскими.
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23.08.2021 12:31 Ответить
Видно переплутав дати, повинен був зустрітися 22-го, на День пам*яті працівників органів внутрішніх справ, які загинули при виконанні службових обов*язків. Втім звідки йому знати.
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23.08.2021 17:41 Ответить
мне это здорово напоминает свинарчуковые митинги.

Как только Путя чует что президент Украины под него не лег - начинает нанимать полезных идиотов через подконтрольные ему псевдопатриотические группки типа Семена или Белецкого.

Зеленский конечно тот еще балбес. Но полностью под Россию ложиться испугался. За что ему теперь Путин и мстит. Причем методами не заморачивается - опять использует тех же людей что и в борьбе против Пороха и те же лозунги - "ветеранов обижают"! и т.д.
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23.08.2021 12:44 Ответить
Ну, если поднятие державного флага страны, в которой ты живёшь - это гадить, то что ты в ней делаешь?
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23.08.2021 12:48 Ответить
... известной... 😂
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23.08.2021 13:25 Ответить
Неивестные это недопризедент со своим шоблом и тупой охраной и еще тупыми ментами
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23.08.2021 12:12 Ответить
Не боїться пан пацак так писати про свого *****?
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23.08.2021 12:16 Ответить
Добротно лизнув, Вітя.
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23.08.2021 12:32 Ответить
Пану сподобалось,пан лиже краще? Тільки мій вітя пану в пащеку не влізе
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23.08.2021 12:50 Ответить
Стоят сотни полицейских и сред них тусовалась группа неизвестных лиц, которые нарушали порядок
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23.08.2021 12:12 Ответить
Так ведь "царь" не настоящий!!!
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23.08.2021 12:13 Ответить
он и как шут, был говно, а теперь, вообще, национальный позор...
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23.08.2021 12:44 Ответить
Скоро будет настоящий.Уже и ленку свою на пост первой леди(царицы?) притянул и поставил на государственный .бюджет.А с 73% будут выбирать себе в рпбы.Сейчас наверное будут обсуждать кому по сколько.73% вы зделали это вместе,так что молчите и терпите.ятерпилы БЛ.!
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23.08.2021 12:50 Ответить
Мы и ещё раз ЭТО сделаем! Будь спок...
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23.08.2021 14:50 Ответить
Навіщо? Сам не знаєш, але зробиш... Маячня якась.
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24.08.2021 00:38 Ответить
Мусора брешуть. Чим зірвати мікрофонами, колонками? Щось б краще вигадали ідіоти!
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23.08.2021 12:13 Ответить
А в друг до микрофона Петя пробрался бы , вы хоть думайте когда , что-то пишите 😏
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23.08.2021 12:17 Ответить
Та хоч Вася , тим вродкам в формі щей доплочують за те що їздять у відрядження на такі заходи, я їм про то в очі казав під час мітингу saveфоп 16.12.2020
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23.08.2021 12:20 Ответить
это их работа. И слава Богу, что есть полиция. А то бы идиотов еще больше наплодилось бы.
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23.08.2021 12:47 Ответить
Так , як то не сумно , в Україні брехня то робота багатьох виродків!
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23.08.2021 12:49 Ответить
с которой ты успешно справляешься,"назар".
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23.08.2021 12:51 Ответить
А почалось 😆 перемикання стрілок, вибач, але я в твоїй дурні приймати участь не буду. А загалом поцікався скільки нерозкритих , списаних справ лежить, хто вибив око активісці руху save фоп 15.12.2020 і т д... Ото робота..
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23.08.2021 12:58 Ответить
Коли "Блазень" бздів у памперс в Черкасах "Петя" з іншими екс-президентами та іноземними гостями піднімав Головний державний Прапор у Києві!!!
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23.08.2021 13:41 Ответить
Благодаря "Пете" тот флаг и подняли....
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23.08.2021 14:52 Ответить
Саме так. Бо Він перетворив босоногу армію в АРМІЮ УКРАЇНИ. Також завдяки професійній політиці в 2014 була створена антипутінська коаліція і московити не пішли далі маленької частини Дон. і Луг. областей. Це очевидно.
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24.08.2021 00:42 Ответить
Чем вас Пэтя кормит, что мозг отключается?
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24.08.2021 12:09 Ответить
Цілком закономірно, кожному своє.
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23.08.2021 17:24 Ответить
ПРИ БАРИЗІ ТАКОЇ ..НІ НЕ БУЛО ТОЖ ХЛОПЧИКИ ЇЖТЕ, ВАШ НАЙЧЕСНІШИЙ ПРЕЗ ЩЕ ПОКАЖЕ ПАРАДОК! ЗАТО КАК ДИСАЛІ КАК ДИСАЛІ
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23.08.2021 12:15 Ответить
ВІД ОДНОГО БАРИГИ ПЕРЕЙШЛИ ДО ІНШОГО.
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23.08.2021 12:28 Ответить
Теперь они не известные , а раньше были героями для зебилов , когда хрюшками кидались 😄
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23.08.2021 12:15 Ответить
Это только начало. То-ли еще будет, о-йо-йо... (С)
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23.08.2021 12:16 Ответить
Вовочка перелякався і як завжди обісрався.
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23.08.2021 12:17 Ответить
Жиденько. ЗЕленым.
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23.08.2021 12:25 Ответить
А зная настроение ...можно было и не проводит это ШОУ !!!

95 квартал не отменяет...
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23.08.2021 12:17 Ответить
Зелю в кожній області будуть бить.
От у нас обрадували. За побудовані дороги прийдеться платити. Будували за рахунок громадян, з них же будуть вимагати пеню за проїзд.
От скажіть, хтось зрадіє приїзду нелоха ?
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23.08.2021 12:22 Ответить
Малинові берети це відроджений нелохом бєркут ?
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23.08.2021 12:23 Ответить
Вот сволочи! Их Величайший из петиных застенков освободил! Свиньи неблагодарные!
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23.08.2021 12:24 Ответить
Так це ті 8000 закатованих Петром добровольців ,що зебіли шукали ?
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23.08.2021 12:26 Ответить
Да! Пока Президент Украины с женой, удерживают 130 метров квадратных нашей Родины в Крыму - эти подонки льют воду на мельницу Барыги!!!
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23.08.2021 12:30 Ответить
Почти как Брестская крепость 😏
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23.08.2021 12:37 Ответить
И с ними брат Дерьмака, который околел в застенках у пастора.
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23.08.2021 12:31 Ответить
Полиция - молодчины!!!! Отработали как надо!!!
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23.08.2021 12:25 Ответить
Согласен!!!! В тюрьму!!!! Нефиг Зеле их было выпускать!!!!! Сидели при порохе - не вякали!!!!
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23.08.2021 12:31 Ответить
Бедоносец приезжал, хоть бы постамент центра Украины не завалился после его отъезда.
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23.08.2021 12:28 Ответить
на шістьох аж біля сотні поліціянтів хєрої, врятували для людства "янєлоха", тепер кожному "мєдаль лєйтєнанта Баканова" й пожиттєві квитки на "квартальних шльондр" ...
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23.08.2021 12:33 Ответить
они спасали не Зеленского, а президента Украины. И праздник для людей, который полезные Кремлю идиоты чуть не сорвали.

Хотите что-то сказать зеленскому - площадок для этого более чем достаточно. Не нужно для этого переть под камеры и на празднование Дня Рождения страны.
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23.08.2021 12:49 Ответить
те непорозуміння, яке "навибіралі какієразніци" це не президент України, це її ганьбище...
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23.08.2021 12:55 Ответить
Сорвать! С участием самого президента! Ай-йя-яй! Ай-йя-йя-йя-яй! Так у нас президент для народа, или наоборот?
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23.08.2021 12:39 Ответить
именно что для Народа. А те существа что поперлись срывать праздник - не народ.
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23.08.2021 12:50 Ответить
Ти правий це свято всіх українців, але не треба його об'єднувати зі святом малороського зеблювотиння, бо то зовсім різні речи.
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23.08.2021 13:13 Ответить
Зє блазень все більше наближається до путєна - чи вже возять за ним перевірених «місцевих жителів та робітників підприємств», зі складу СБУ???
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23.08.2021 12:58 Ответить
Це ж треба так боятися народу, не можу сказати, що свого, бо від свого не ховаються в кільці правоохоронців. Яка ж гидосна картина!
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23.08.2021 17:32 Ответить
Если бы зеля приехал агитировать за себя или антиукраинское мероприятие устроил, то правильно. Но мешать мероприятию на честь государственного флага, то это тупость, проявление личной неприязни к персоне, защитой украинских интересов и не пахнет.
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23.08.2021 12:58 Ответить
шо, нацкорпус? затонепорох, у которого можно было безнаказанно по его машине гоцать
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23.08.2021 13:05 Ответить
День Прапора! День Незалежності! святкувати чи провокувати? я засуджую дії нацкорпусу.
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23.08.2021 13:12 Ответить
Пороходрочери вже перейшли всі розумні межі і стали в Країні форпостом пригожинскої Лахти-2!
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23.08.2021 13:47 Ответить
дурко, тупа злоба тебе уб,є. а взагалі, не дивлячись на свято, пішов нах. зі своєю тупістю.
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23.08.2021 14:02 Ответить
Панас Стець . прочти . кто были эти 6 человек Участники АТО герои . награжденные орденами . а их не пропустили к ,президенту, Так кто более достойный поднимать флаг Украины?
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23.08.2021 14:56 Ответить
мне пох. кто они біли, мероприятия с участвием президента протоколируются, спекуляции, что они АТОшники, космонавты, или герои Шипки... меня не пробирают вовсе, есть протокол, есть сценарий, и не нужно нагло переться, срывая свято и открытие памятника. ps: я не есть ни почитатель, ни голосователь за зеленского, но так сложилось, благодаря 73% дибилов, что он наш през. теперь неповажая его, не поважаем себя. критиковать есть за что, и нужно... но не во время праздничных, государственных мероприятий.
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23.08.2021 15:30 Ответить
Протокол - це наше все... Тому на світлині з Кримської платформи "павєлітєль скрепок і туалетного паперу ОП" Єрмак стоїть на місці Лєнкі-сєпарші.
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24.08.2021 00:48 Ответить
Це що? Которіє сдєлалі іх вмєстє тєпєрь сдєливают вмєстє Самово ЗЄ?
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23.08.2021 13:13 Ответить
Позавчора мацковські попи й їх адепти конвульсивно бились рогами об стіни Ради, паплюжили Україну й Варфоломія, де був нацкорпус? соплі жував чи погоджувався?
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23.08.2021 13:15 Ответить
Флагшток від квартального клована може скластися миттєво та раптово!
Ех...
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23.08.2021 13:23 Ответить
А де на Черкащині ?
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23.08.2021 13:35 Ответить
Граждане Украины, они же участники АТО и войны с лаптестаном, вдруг при Зеленском стали неизвестными людьми.
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23.08.2021 13:38 Ответить
Я так понимаю,они были против участия презерватива??Называйте вещи правильно
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23.08.2021 13:45 Ответить
Потому что устанавливать надо было не сегодня, а заранее, и не звуковую аппаратуру, а огневые точки и пути отхода.
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23.08.2021 14:24 Ответить
23.08.21 10:53 Полиция задержала ветеранов, протестующих против Зеленского

Это все, что надо знать про "праздник" ЗЕ.
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23.08.2021 14:27 Ответить
Неизвестные ветераны мешали клоуну насладиться моментом
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23.08.2021 14:41 Ответить
А ще ж завтра треба пережити мандраж. Хоч не з бункера буде приймати парад?
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23.08.2021 17:27 Ответить
Ниизвестные мишали ваве пиаристся!
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23.08.2021 18:48 Ответить
Посмотрел фото и видео разгона черкасских протестующих и увидел кабаньи рыла мусоров, которые один к одному, как у некоего приснопамятного "беркута" Кусюка, который убивал с дружками людей на Майдане, а сейчас по-собачьи служит в Мааскве царьку *****.
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23.08.2021 18:51 Ответить
 
 