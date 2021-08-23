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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Вопрос Крыма не должен исчезнуть с международной повестки дня. Сегодня начинаем обратный отсчет времени до освобождения нашей земли, - Зеленский

Вопрос Крыма не должен исчезнуть с международной повестки дня. Сегодня начинаем обратный отсчет времени до освобождения нашей земли, - Зеленский

Деоккупация Крыма является конечной целью работы "Крымской платформы".

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на торжественном открытии саммита "Крымской платформы", информирует Цензор.НЕТ.

"Деоккупация Крыма - это конечная цель моя, нашей страны, работы в рамках "Крымской платформы". Синергия наших усилий должна заставить РФ сесть за стол переговоров о возвращении нашего полуострова", - отметил президент.  

Он также рассказал, что сегодня участники "Крымской платформы" принимают общую декларацию стран-участниц "Крымской платформы".

"Документ будет открыт для присоединения и я уверен, что это создаст мощное политическое основание для нашей работы. Мы не проводим этот саммит ради очередного саммита. Вопрос Крыма не должен исчезнуть с международной повестки дня", - добавил Зеленский. 

"Потому мы предлагаем уже сегодня сосредоточиться на практической работе и координации усилий по очень конкретным вопросам, среди них, прежде всего, усиление санкций, и защита прав человека, и преодоление экологических и экономических последствий оккупации, обеспечение свободы навигации в Черном и Азовском морях", - следует из обращения президента к участникам саммита.

Глава государства также отметил, что офис "Крымской платформы" уже начал свою работу. 

Читайте также: Самостоятельно Украина никогда не сможет вернуть Крым. Нам нужна действенная поддержка на международном уровне, - Зеленский

"Мы предлагаем определить ваших уполномоченных представителей, которые будут контактировать с нашим офисом. "Крымская платформа" должна стать центром принятия ключевых международных решений относительно Крыма. С сегодняшнего дня мы фактически начинаем обратный отсчет времени до освобождения нашей земли, нашего полуострова. Вполне возможно, что 23 августа 2021 года войдет в историю как день начала деоккупации АР Крым и города Севастополь. Оккупация полуострова Крым началась в Москве, деоккупацию Крыма точно мы начнем в Киеве", - заявил он.

Автор: 

Зеленский Владимир (20232) Крым (26365) деоккупация (847) Крымская платформа (308)


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Топ комментарии
+11
Бездарный шут и фигляр плохо играет роль президента страны. Плохо играет роль, которую не понимает, в стране, которую не любит и презирает.(с)
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23.08.2021 12:26
+8
Піарщик..
Гості приїдуть відпочити за наш рахунок. Роз'їдуться і забудуть про Крим.
Його все одно звільняти нам самим прийдеться.
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23.08.2021 12:26
+7
Обратный отсчет времени - это как???? Неужели пистабольством можно освободить территории????? Это что, новое еврейское ноу-хау??? Тогда пусть этим поделится с Израилем, они будут удивленны: Неужели так можно!!!
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23.08.2021 12:30
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Правила форума Совет форумчан
Піарщик..
Гості приїдуть відпочити за наш рахунок. Роз'їдуться і забудуть про Крим.
Його все одно звільняти нам самим прийдеться.
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23.08.2021 12:26 Ответить
словоблуд знов загундосыв
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23.08.2021 12:32 Ответить
Для чого Зеленський намагається зорганізувати "Кримську платформу"?

Вірно - заради деокупації Криму, заради припинення російської агресії!

А для чого Зеленський нагородив Меркель державною нагородою - Орденом Свободи? СВОБОДИ ВІД КОГО І ЧОГО?Також вірно - за багаторічну антиукраїнську позицію і підтримку Путіна і його агресивної політики!

-Меркель, яка на протязі свого правління підтримувала "Північний потік-2", який обеззброює Українку як політично, так і економічно і відкриває додаткові можливості Путіну проти подальшої агресії проти України!

-Меркель, яка весь час пнеться організувати "саміт ЄС-Путін", але не прийме участі в "Кримській платформі" - бо Путін, бачте, проти "платформи" і самої її ідеї!
-Меркель, яка заблокувала надання Україні ПДЧ для її вступу в НАТО в Бухаресті в 2008 році- за завданням Путіна!
-Меркель, якої "Сіменс" і інші німецькі компанії, всупереч санкцій "працюють" з Путіним!
-Меркель, яка й вчора відмовила Зеленському в військовій допомозі Україні
-Меркель, яка настоює на виконанні, вигідних Путіну "мінських угод", і на включенні в українське законодавство вкрай невигідної Україні"формули Штайнмайєра"
-Меркель, яка навіть цього разу стала "поштарем Путіна", щоб дипломатично завуальовано передати Зеленському- як йому слід вести себе з усіх проблем України, породжених Путіним!

СКАЖІТЬ на милість, і зверніть увагу.... а хто з тих, хто організовував боротьбу за Незалежність, хто з громадян України які активно боролися за неї , хто з тих, які її нині героїчно відстоює на на фронтах і в тилу, хто з волонтерів нагороджений Зеленським хоч будь-якою нагородою Держави Україна - до її 30-ти річного ювілею? Нагороди ж ДЕРЖАВНІ!

Чого не вистачило? Паперу, щоб надрукувати відповідний указ, грошей, щоб виготовити нагороди, чи Путін то погано розцінить - як невірну і шкідливу для росії поведінку президента України?

Але не нагородив не лише патріотів, але й своїх "єрмаків- шефірів-ахмєтових.-кулєб".., так сказати "за компанію" - бо Путін також може скривити морду... Хоча імовірно саме вони нагороди й отримали... але - і від Путіна? ... і зрозуміло "за що"...

Тоді... разом з Меркель -"за компанію" слід було б нагородити й Путіна і Макрона, Штайнмайєра, можливо й ще когось з ватажків бойовиків з лднр...-бо їх "вклад в "Незалежність України" - аналогічний за значенням ... з вкладом Меркель?
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23.08.2021 14:44 Ответить
Бездарный шут и фигляр плохо играет роль президента страны. Плохо играет роль, которую не понимает, в стране, которую не любит и презирает.(с)
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23.08.2021 12:26 Ответить
Браво!!!!!!!!!!!!!!!
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23.08.2021 12:31 Ответить
Обратный отсчет времени - это как???? Неужели пистабольством можно освободить территории????? Это что, новое еврейское ноу-хау??? Тогда пусть этим поделится с Израилем, они будут удивленны: Неужели так можно!!!
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23.08.2021 12:30 Ответить
Обратный отсчет не получится по одной причине. Нужно знать конечную дату. А ее не знает никто. Так что не более чем словоблудие.
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23.08.2021 13:34 Ответить
Тупой и ещё тупее.Почему то этот тупой думает что все вокруг тупее его? Смешно смотреть когда дурное думает что оно хитрое.
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23.08.2021 12:32 Ответить
Вопрос Крыма не должен исчезнуть с международной повестки дня. Сегодня начинаем обратный отсчет времени до освобождения нашей земли, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8273
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23.08.2021 12:33 Ответить
Аслабанітєль, ітіть-калатіть.
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23.08.2021 12:38 Ответить
Цікаво, чи всі підпишуть ту декларацію... Судячи з виступів мадьярів і словенців - щодо цих є сумніви

ЗІ: Майя виступає... Цікаво, чи згадає за Чауса?
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23.08.2021 12:42 Ответить
обратный отсчет? а он уже точно знает когда крым вернется? забористый кокс ему подвезли, уже и в будущее может смотреть...
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23.08.2021 12:44 Ответить
так він не доганяє, що таке "зворотній відлік"
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23.08.2021 12:45 Ответить
Два людоїди їдять Зеленського. Один другого питає:
- Ну і як тобі клоун?
- Та щось ні хрєна не смішно!
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23.08.2021 13:57 Ответить
отсчет времени/ Девятого декабря 2019 года президент Владимир Зеленский на встрече «нормандской четверки» в Париже сказал, что дает себе год на то, чтобы закончить войну на Донбассе./ Главнокомандующий сказал-не кот чихнул. Если главнокомандующий не пианист-четыреждыуклонист.
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23.08.2021 13:02 Ответить
Як все то дістало . Нас кинула вмя міжнародна спільнота - згадаймо потік, потребу в зброї і т д. Мо же стало срати гроші на платформи, а будем витрачати на озброєння, тоді , направді відвоюємо наші землі. Стало тих дорогих спектаклів
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23.08.2021 13:03 Ответить
Питання Криму не має зникнути з міжнародного порядку денного. Сьогодні починаємо зворотний відлік часу до звільнення нашої землі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2122
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23.08.2021 13:04 Ответить
один из продюсеров (это те кто продвигает производство и прокат)

Питання Криму не має зникнути з міжнародного порядку денного. Сьогодні починаємо зворотний відлік часу до звільнення нашої землі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2629
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23.08.2021 13:06 Ответить
Позірність, пафос, дурні і порожні заяви... І то чмо 73% ідіотів президентом зробили?!
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23.08.2021 14:01 Ответить
За два года гарант, лидер обещаний, успел дать 647 обещаний...( Так подсчитали социологи)....
Это 648 😆...
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23.08.2021 14:40 Ответить
натуя він запрошує касапів приєднатися до платформи? Щоб вони взагалі заблокували її діяльність? (Риторично)
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23.08.2021 14:43 Ответить
Офис Первой Леди, Офис Крымской Платформы, высоченные флагштоки на 170 лямов и не только - но ведь есть же, есть же чему радоваться и чем гордиться пенсионерам, копаясь в мусорных баках.
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23.08.2021 14:49 Ответить
Ты може попутал с накацапией? Где в Украине пенсионеры копаются в мусорных баках? Бомжи копаются, да - собирают вторсырье. Пенсионеров - ни разу не видел.
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25.08.2021 23:36 Ответить
 
 