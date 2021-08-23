Вопрос Крыма не должен исчезнуть с международной повестки дня. Сегодня начинаем обратный отсчет времени до освобождения нашей земли, - Зеленский

Деоккупация Крыма является конечной целью работы "Крымской платформы".

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на торжественном открытии саммита "Крымской платформы", информирует Цензор.НЕТ.

"Деоккупация Крыма - это конечная цель моя, нашей страны, работы в рамках "Крымской платформы". Синергия наших усилий должна заставить РФ сесть за стол переговоров о возвращении нашего полуострова", - отметил президент.

Он также рассказал, что сегодня участники "Крымской платформы" принимают общую декларацию стран-участниц "Крымской платформы".

"Документ будет открыт для присоединения и я уверен, что это создаст мощное политическое основание для нашей работы. Мы не проводим этот саммит ради очередного саммита. Вопрос Крыма не должен исчезнуть с международной повестки дня", - добавил Зеленский.

"Потому мы предлагаем уже сегодня сосредоточиться на практической работе и координации усилий по очень конкретным вопросам, среди них, прежде всего, усиление санкций, и защита прав человека, и преодоление экологических и экономических последствий оккупации, обеспечение свободы навигации в Черном и Азовском морях", - следует из обращения президента к участникам саммита.

Глава государства также отметил, что офис "Крымской платформы" уже начал свою работу.

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"Мы предлагаем определить ваших уполномоченных представителей, которые будут контактировать с нашим офисом. "Крымская платформа" должна стать центром принятия ключевых международных решений относительно Крыма. С сегодняшнего дня мы фактически начинаем обратный отсчет времени до освобождения нашей земли, нашего полуострова. Вполне возможно, что 23 августа 2021 года войдет в историю как день начала деоккупации АР Крым и города Севастополь. Оккупация полуострова Крым началась в Москве, деоккупацию Крыма точно мы начнем в Киеве", - заявил он.