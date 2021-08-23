Вопрос Крыма не должен исчезнуть с международной повестки дня. Сегодня начинаем обратный отсчет времени до освобождения нашей земли, - Зеленский
Деоккупация Крыма является конечной целью работы "Крымской платформы".
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на торжественном открытии саммита "Крымской платформы", информирует Цензор.НЕТ.
"Деоккупация Крыма - это конечная цель моя, нашей страны, работы в рамках "Крымской платформы". Синергия наших усилий должна заставить РФ сесть за стол переговоров о возвращении нашего полуострова", - отметил президент.
Он также рассказал, что сегодня участники "Крымской платформы" принимают общую декларацию стран-участниц "Крымской платформы".
"Документ будет открыт для присоединения и я уверен, что это создаст мощное политическое основание для нашей работы. Мы не проводим этот саммит ради очередного саммита. Вопрос Крыма не должен исчезнуть с международной повестки дня", - добавил Зеленский.
"Потому мы предлагаем уже сегодня сосредоточиться на практической работе и координации усилий по очень конкретным вопросам, среди них, прежде всего, усиление санкций, и защита прав человека, и преодоление экологических и экономических последствий оккупации, обеспечение свободы навигации в Черном и Азовском морях", - следует из обращения президента к участникам саммита.
Глава государства также отметил, что офис "Крымской платформы" уже начал свою работу.
"Мы предлагаем определить ваших уполномоченных представителей, которые будут контактировать с нашим офисом. "Крымская платформа" должна стать центром принятия ключевых международных решений относительно Крыма. С сегодняшнего дня мы фактически начинаем обратный отсчет времени до освобождения нашей земли, нашего полуострова. Вполне возможно, что 23 августа 2021 года войдет в историю как день начала деоккупации АР Крым и города Севастополь. Оккупация полуострова Крым началась в Москве, деоккупацию Крыма точно мы начнем в Киеве", - заявил он.
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Гості приїдуть відпочити за наш рахунок. Роз'їдуться і забудуть про Крим.
Його все одно звільняти нам самим прийдеться.
Вірно - заради деокупації Криму, заради припинення російської агресії!
А для чого Зеленський нагородив Меркель державною нагородою - Орденом Свободи? СВОБОДИ ВІД КОГО І ЧОГО?Також вірно - за багаторічну антиукраїнську позицію і підтримку Путіна і його агресивної політики!
-Меркель, яка на протязі свого правління підтримувала "Північний потік-2", який обеззброює Українку як політично, так і економічно і відкриває додаткові можливості Путіну проти подальшої агресії проти України!
-Меркель, яка весь час пнеться організувати "саміт ЄС-Путін", але не прийме участі в "Кримській платформі" - бо Путін, бачте, проти "платформи" і самої її ідеї!
-Меркель, яка заблокувала надання Україні ПДЧ для її вступу в НАТО в Бухаресті в 2008 році- за завданням Путіна!
-Меркель, якої "Сіменс" і інші німецькі компанії, всупереч санкцій "працюють" з Путіним!
-Меркель, яка й вчора відмовила Зеленському в військовій допомозі Україні
-Меркель, яка настоює на виконанні, вигідних Путіну "мінських угод", і на включенні в українське законодавство вкрай невигідної Україні"формули Штайнмайєра"
-Меркель, яка навіть цього разу стала "поштарем Путіна", щоб дипломатично завуальовано передати Зеленському- як йому слід вести себе з усіх проблем України, породжених Путіним!
СКАЖІТЬ на милість, і зверніть увагу.... а хто з тих, хто організовував боротьбу за Незалежність, хто з громадян України які активно боролися за неї , хто з тих, які її нині героїчно відстоює на на фронтах і в тилу, хто з волонтерів нагороджений Зеленським хоч будь-якою нагородою Держави Україна - до її 30-ти річного ювілею? Нагороди ж ДЕРЖАВНІ!
Чого не вистачило? Паперу, щоб надрукувати відповідний указ, грошей, щоб виготовити нагороди, чи Путін то погано розцінить - як невірну і шкідливу для росії поведінку президента України?
Але не нагородив не лише патріотів, але й своїх "єрмаків- шефірів-ахмєтових.-кулєб".., так сказати "за компанію" - бо Путін також може скривити морду... Хоча імовірно саме вони нагороди й отримали... але - і від Путіна? ... і зрозуміло "за що"...
Тоді... разом з Меркель -"за компанію" слід було б нагородити й Путіна і Макрона, Штайнмайєра, можливо й ще когось з ватажків бойовиків з лднр...-бо їх "вклад в "Незалежність України" - аналогічний за значенням ... з вкладом Меркель?
ЗІ: Майя виступає... Цікаво, чи згадає за Чауса?
- Ну і як тобі клоун?
- Та щось ні хрєна не смішно!
Это 648 😆...