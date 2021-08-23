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Саммит первых леди и джентльменов проходит в Софии Киевской. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Киевский саммит первых леди и джентльменов под названием "Мягкая сила в новой реальности" начал работу на территории национального заповедника "София Киевская". Мероприятие организовано по инициативе супруги Президента Украины Елены Зеленской.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Участие в саммите подтвердили десять первых леди, в числе которых супруги глав Латвии, Литвы, Сербии, Ливана, Израиля, Германии, Хорватии, Коста-Рики, Бразилии и Европейского Совета.

Саммит будет проходить в гибридном формате: часть участников из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19, не смогли приехать в Киев и присоединятся в онлайн-режиме.

Саммит первых леди и джентльменов проходит в Софии Киевской 01
Саммит первых леди и джентльменов проходит в Софии Киевской 02
Саммит первых леди и джентльменов проходит в Софии Киевской 03
Саммит первых леди и джентльменов проходит в Софии Киевской 04
Саммит первых леди и джентльменов проходит в Софии Киевской 05
Саммит первых леди и джентльменов проходит в Софии Киевской 06
Саммит первых леди и джентльменов проходит в Софии Киевской 07
Саммит первых леди и джентльменов проходит в Софии Киевской 08
Саммит первых леди и джентльменов проходит в Софии Киевской 09
Саммит первых леди и джентльменов проходит в Софии Киевской 10
Саммит первых леди и джентльменов проходит в Софии Киевской 11

Ранее Елена Зеленская заявляла, что Киевский саммит первых леди и джентльменов - это аполитическое событие и чисто гуманитарный форум, по его результатам планируется к подписанию всеобщая декларация по взаимодействию в сфере здравоохранения, образования и вопросам равных возможностей в условиях новых реалий в мире.

"В конце саммита мы намерены подписать всеобщую декларацию об объединении усилий в сфере гуманитарной политики. Это будет открытая декларация, её физически подпишут те, кто будет присутствовать на саммите, а затем она будет открыта для всех, кто хочет присоединиться", - объясняла супруга украинского президента.

Елена Зеленская также уверяла, что на организацию и проведение этого саммита "не было использовано ни единой гривни из государственного бюджета", всё обеспечили партнеры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вопрос не в бюджете, а в желании помогать людям, - Зеленский о создании офиса первой леди

Автор: 

саммит (1170) первая леди (19) Елена Зеленская (222)


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Топ комментарии
+56
Любопытно, а кто им приклеил это погоняло « первые»? Уже умолчу про «леди и джентельменов», которые вылезли из дремучего села или хрущевок, и которые плямкают за едой.
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23.08.2021 12:40
+52
Саміт перших леді та джентльменів відбувається в Софії Київській - Цензор.НЕТ 5804
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23.08.2021 12:45
+38
Саміт перших леді та джентльменів відбувається в Софії Київській - Цензор.НЕТ 2450
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23.08.2021 12:59
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Напрасна
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23.08.2021 15:30 Ответить
Джентльмен всегда пропустит первой даму....через минное поле.
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23.08.2021 16:26 Ответить
Всі ці "лєді" м'яко кажучи не вразили ні разу! Якийсь колгосп "Сім років без урожаю": ні стилю-ні манер-ні постави! Всім їм до справжньої леді- дуже далеко!
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23.08.2021 16:46 Ответить
Облишмо Дональда Трампа ! Меланія-взірець елегантності і стилю!Саміт перших леді та джентльменів відбувається в Софії Київській - Цензор.НЕТ 2053
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23.08.2021 16:49 Ответить
Вискочила на хвильку в домашньому сарафані -картопельки з бурячком прикупити на базарчик!Саміт перших леді та джентльменів відбувається в Софії Київській - Цензор.НЕТ 5277
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23.08.2021 16:51 Ответить
Чувак в брудних джинсах також джєнтєльмєн?
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23.08.2021 21:38 Ответить
А це вже "лєді" чи кондукторша з трамваю :"Оплачиваем проезд"Саміт перших леді та джентльменів відбувається в Софії Київській - Цензор.НЕТ 6530
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23.08.2021 16:54 Ответить
А может всё попроще. Может леди где-то хорошенько "притиснули", наряд от кутюр пришёл в негодность и Ляшко, как неистовый дженЬтельмен, предложил леди треники и сорочку, за что, собственно и попал на саммит. Ведь саммит не только ледей, но и дженЬтельменов.
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23.08.2021 17:45 Ответить
И опять в тексте темы надоедливо утверждается, что на саммите присутствует, среди прочих, "первая леди" Германии. Даже остолопы знают - в Германии нет "первой леди", в Германии есть "первый бюргер" и у него единственно верное жизненное кредо, которому он строго следует, - "не высовываться". А если на саммите и присутствует какая-то леди из Германии, то она не первая, а завалящая.
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23.08.2021 17:56 Ответить
У ФРН є През. У нього може бути леді.
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23.08.2021 18:22 Ответить
Фрау Эльке Брюденбендер, 1962 г.р., с пацанской причёской, от Меркельши постройнее будет, на фото подходящая бабища имеется, наверное это она и есть. Однако, как по мне, учитывая распределение полномочий между канцлером и президентом ФРГ, вторая половина канцлера попервее будет.
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23.08.2021 19:27 Ответить
Його взагалі не видно. Там якось геть сумно.
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24.08.2021 12:57 Ответить
То таке ... Напевне знайдуться ще гарніші.

https://tsn.ua/ru/lady/news/obschestvo/koroleva-raniya-zatmila-svoim-obrazom-pervuyu-ledi-germanii-1097100.html
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24.08.2021 17:29 Ответить
А джентельмени це їх бой-френди з Англії?
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23.08.2021 17:59 Ответить
Ленка норм, нарешті вдягнулась стильно.
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23.08.2021 19:16 Ответить
Клоунській костюм в її стилі, особливо штанці. Мабуть під ними великі клоунські черевики.Саміт перших леді та джентльменів відбувається в Софії Київській - Цензор.НЕТ 5242
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23.08.2021 22:11 Ответить
Штани жєсть) Не бачив)
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24.08.2021 01:28 Ответить
А шо не так?!)))
Все правильно!
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23.08.2021 19:55 Ответить
Злые вы
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23.08.2021 19:38 Ответить
Тварь
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23.08.2021 19:51 Ответить
За дипломатичним протоколом Єрмак може бути поряд з Зеленським на цьому фото тільки у якості першої леді.

Саміт перших леді та джентльменів відбувається в Софії Київській - Цензор.НЕТ 1655
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23.08.2021 19:55 Ответить
А кто этот недомерок с кривой рожей посередине?
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23.08.2021 21:59 Ответить
"Это" - с Дерьмаком....
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23.08.2021 22:52 Ответить
... мальчик 🙁
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23.08.2021 23:24 Ответить
Как Киса Воробьянинов?
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23.08.2021 23:30 Ответить
Посредине-кумир (кумар)-мудрого наріту"!
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23.08.2021 23:21 Ответить
Гуманітарна політика.... то мо нормальні дороги у Києві зроблять, бродячих собак та людей прилаштують та з розгулом циган на ж/д вокзалі розберуться???
Чи знову "рожеві поні" та "високі матерії" ?.... хто б їх на землю цих "лєдєй" спустив....
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23.08.2021 20:06 Ответить
Гарні жінки!А від України хто?
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23.08.2021 20:31 Ответить
Должна была быть жена какого-то клоуна.....Я тоже никого в полосатом колпаке и с красным поролоновым носом не увидел....Может перепутала украинскую святыню? Или забыла , где сборище?
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23.08.2021 23:35 Ответить
Чому вони себе не назвали «перші мадам і мусьє» або «перші сенйорітас і сеньйори»?
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23.08.2021 21:37 Ответить
В АРМІІ ЩЕ ТІ ШУТНІЧКІ...☺️😊😉
·
Ходять слухи, що вже сьогодні підкотили інструмент для одного клована, щоб виконав соло без рук.
Jaroslav Lisevich
Саміт перших леді та джентльменів відбувається в Софії Київській - Цензор.НЕТ 4743
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23.08.2021 21:49 Ответить
у Вовы сразу что-то зачесалось... 😂
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23.08.2021 23:25 Ответить
"Для передачи всему миру сенсационных результатов саммита
придётся построить сверхмощную радиостанцию..."
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23.08.2021 22:12 Ответить
Гуталакс- "Мягкая сила в новой реальности".Это только касается украинских доярок которые возомнили себя лядями.
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23.08.2021 22:15 Ответить
Повестка саммита:

1) Все мужики - сволочи,

2) Носить нечего,

3) Разное.
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23.08.2021 22:15 Ответить
Повестка-тост мужской части саммита:
1) За силу мужских органов, 2) За финансовый прирост.
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23.08.2021 22:18 Ответить
Какие замечательные первые ледя.
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23.08.2021 22:35 Ответить
А разве наша святыня "София Киевская" - место для светских тусовок родственников чиновников? Мало других мест в Киеве? Это - кощунство и неуважение к чувствам верующих.... Почему в Лавре не собрались? Гундяй не пустил? К Гундяю и его секте больше уважения у нашей "первой ленки", чем к ПЦУ и украинским прихожанам...
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23.08.2021 22:59 Ответить
Дивно, а яке саме відношення має ця Лєнка-сєпарка до леді??? Згадаймо 2014, де вона у FB закликала передавати інформацію про пересування української військової техніки. ФУ!!! Також воно є автором значної частини бидло-жартів 95-квохталу. Де тут леді? ФУ, мразота шмаркляна...
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24.08.2021 00:23 Ответить
Какая-то крысоподобная наша первая леСаміт перших леді та джентльменів відбувається в Софії Київській - Цензор.НЕТ 6152дя...
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24.08.2021 00:25 Ответить
На Хмельницькому базарі люди краще вдягаються.
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24.08.2021 01:32 Ответить
Саміт перших леді та джентльменів відбувається в Софії Київській - Цензор.НЕТ 9785
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24.08.2021 02:07 Ответить
Как хорошо что здесь собралась секта ненависти к Зеленскому. Вы главное держитесь вместе и не разбридайтесь по Украине.
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24.08.2021 09:01 Ответить
жлобье неотесанное и снобы зашореные
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24.08.2021 09:47 Ответить
А,хто їм сказав,що вони перші?
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24.08.2021 11:08 Ответить
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