Галущенко обсудил с министрами энергетики ФРГ и США гарантии для Украины по газовому транзиту
В Киеве во время встречи министров энергетики Украины, Германии и США стороны обсудили угрозы в реализации проекта "Северный поток-2" и реальные гарантии для Украины относительно сохранения транзита газа после 2024 года.
Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко на брифинге в рамках учредительного саммита "Крымской платформы", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы обсудили угрозы, которые мы видим в реализации проекта "Северный поток-2". Мы обсудили те вопросы, которые касаются реформирования энергетического сектора Украины с точки зрения декарбонизации и тех новейших технологий, которые мы планируем реализовывать".
По его словам, обсуждая риски, которые несет в себе проект "Северный поток-2", украинская сторона исходила из той позиции, которая уже задекларирована и озвучена президентом Украины: нельзя позволить использовать Российской Федерации газ как оружие.
"Мы достаточно подробно обсудили важность обеспечения безопасности поставок газа, возможность обеспечения транзита и те шаги, которые обеспечат гарантии для Украины в сохранении транзитного потенциала", - подчеркнул Галущенко.
Он также отметил, что стороны обсудили применение третьего энергетического пакета, вопрос устранения монополии "Газпрома" на рынке и ряд шагов, которые можно действительно сделать с точки зрения реальных гарантий для Украины относительно сохранения транзита.
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В конце-то концов, после распада СССР в Украине остались совсем не плохие подразделения ПДС (подводно-диверсионных сил). В случае полномасштабной агрессии РФ, ЗСУ будут иметь полное право на проведение диверсионных действий в любой точке РФ и по ее объектам за пределами РФ. А газопроводы, под водой (да и не только) такие длииииинные...
Так что, с точки зрения проведения спец операций, в военное время, не так уж нам, с военной точки зрения страшны эти обходные потоки.
А вот с экономической точки зрения, это беда. У нас большой диаметр труб и старые компрессорные станции на газу. Надо было давно их модернизировать и перевести на электроэнергию. Тогда наша ГТС может использоваться для внутренних потребностей, а часть параллельных труб перекрывать на плановые ремонты. Сегодня в трубе должен находиться миллиард кубов, иначе ГТС работает в убыток. То есть при прокачке в год, менее 40 млрд кубов, это плохо. Витренко утверждает, что добываем в год 17 млрд, а вот Смешко говорит о минимум 40 млрд, а 23 мол продают в ЕС под видом кацапского газа. Если информация Смешко верна, то нашей ГТС и промышленности хватит и газа собственной добычи.