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Галущенко обсудил с министрами энергетики ФРГ и США гарантии для Украины по газовому транзиту

Галущенко обсудил с министрами энергетики ФРГ и США гарантии для Украины по газовому транзиту

В Киеве во время встречи министров энергетики Украины, Германии и США стороны обсудили угрозы в реализации проекта "Северный поток-2" и реальные гарантии для Украины относительно сохранения транзита газа после 2024 года.

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко на брифинге в рамках учредительного саммита "Крымской платформы", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы обсудили угрозы, которые мы видим в реализации проекта "Северный поток-2". Мы обсудили те вопросы, которые касаются реформирования энергетического сектора Украины с точки зрения декарбонизации и тех новейших технологий, которые мы планируем реализовывать".

По его словам, обсуждая риски, которые несет в себе проект "Северный поток-2", украинская сторона исходила из той позиции, которая уже задекларирована и озвучена президентом Украины: нельзя позволить использовать Российской Федерации газ как оружие.

"Мы достаточно подробно обсудили важность обеспечения безопасности поставок газа, возможность обеспечения транзита и те шаги, которые обеспечат гарантии для Украины в сохранении транзитного потенциала", - подчеркнул Галущенко.

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Он также отметил, что стороны обсудили применение третьего энергетического пакета, вопрос устранения монополии "Газпрома" на рынке и ряд шагов, которые можно действительно сделать с точки зрения реальных гарантий для Украины относительно сохранения транзита.

Автор: 

Германия (6929) США (26409) Северный поток (1449) Галущенко Герман (257)


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Топ комментарии
+2
это как,США и Германия,в случае если рашка перекроет нам транзит,будут поставлять нам газ? в чём гарантии,вашу западную маму?
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23.08.2021 13:19
+2
Гарантии. как и Будапештский меморандум. На гарантии надейся . а сам не плошай.
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23.08.2021 13:23
+2
Основная угроза не экономическая. Основная угроза, что покуда единственный транзитный путь поставок газа через Украину хотя бы как-то прикрывает ее от полномасштабной кацапской агрессии. Когда появится альтернатива этого прикрытия уже не будет. А озабоченности европейских импотентов х@луша уже давно не боится.
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23.08.2021 14:01
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Утешающий приз.
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23.08.2021 12:59 Ответить
Галущенко - московський лобіст. Свого часу відмовився від Westinghouse на користь Росатому. Людина Деркача і його призначив в Енергоатом а потім міністром енергетики Дєрьмак
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23.08.2021 13:46 Ответить
Обсудив що? 😲 Які гарантії? Хто кому і що гарантував? 🤔
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23.08.2021 13:09 Ответить
это как,США и Германия,в случае если рашка перекроет нам транзит,будут поставлять нам газ? в чём гарантии,вашу западную маму?
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23.08.2021 13:19 Ответить
Гарантии. как и Будапештский меморандум. На гарантии надейся . а сам не плошай.
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23.08.2021 13:23 Ответить
Основная угроза не экономическая. Основная угроза, что покуда единственный транзитный путь поставок газа через Украину хотя бы как-то прикрывает ее от полномасштабной кацапской агрессии. Когда появится альтернатива этого прикрытия уже не будет. А озабоченности европейских импотентов х@луша уже давно не боится.
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23.08.2021 14:01 Ответить
А давайте не будем прибедьнятся.
В конце-то концов, после распада СССР в Украине остались совсем не плохие подразделения ПДС (подводно-диверсионных сил). В случае полномасштабной агрессии РФ, ЗСУ будут иметь полное право на проведение диверсионных действий в любой точке РФ и по ее объектам за пределами РФ. А газопроводы, под водой (да и не только) такие длииииинные...
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23.08.2021 18:00 Ответить
Хех. Был бы рад разделить Ваш оптимизм. Но вот как-то не получается.
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23.08.2021 18:37 Ответить
Я уже несколько раз писал тут, на ЦН - наши диверсанты, это наш самый сильный козырь, в этой войне, потому держат его на КРАЙНИЙ случай. В спецназ мало кто годится - штучная работа и года подготовки, потому беречь надо, как золотой запас. Но эти ребята могут очень много и не раз уже доказывали это, например, освободив в мае 2014-го аэропорт Прокофьева от значительно превосходящих войск РФ, а там были чеченские боевики, которые умеют хорошо воевать.
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23.08.2021 21:47 Ответить
На счет чеченских боевиков - хорошие вояки? Ну не знаю. Возможно. Только мне показалось там больше понтов. Могу ошибаться. Относительно штучной работы и, назовем так (пусть несколько цинично и утрировано), "штучного товара" - он как и любой штучный товар крайне дорог и малочисленен. Т.с. эксклюзив. В отдельных точечных операциях им цены нет. Там где массовые бои их эффективность сразу снизится на порядок. Их тупо трупами завалят. В конце концов они не терминаторы. Состоят тоже из мяса и костей как все живые люди. Скольких один такой спецназовец может завалить? Много если тихо и по очереди. Если вал толпы - она его просто затопчет. Пусть и потеряет сотню при этом на одного. Так что их как скальпель хирурга беречь нужно. И использовать именно в тех делах для которых они предназначены и для которых их готовили. Так что диверсанты могут сильно облегчить жизнь передовой действуя в тылу врага, но регулярных войск на передовой они не заменят.
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23.08.2021 22:08 Ответить
Так я же и пишу, что их беречь нужно, для крайнего случая. Вот если на нас с севера и северо-востока танками и самолетами повалят, то тогда надо рвать трубы обоих СП и пусть сердобольная ЕС от холода корячится.
Так что, с точки зрения проведения спец операций, в военное время, не так уж нам, с военной точки зрения страшны эти обходные потоки.
А вот с экономической точки зрения, это беда. У нас большой диаметр труб и старые компрессорные станции на газу. Надо было давно их модернизировать и перевести на электроэнергию. Тогда наша ГТС может использоваться для внутренних потребностей, а часть параллельных труб перекрывать на плановые ремонты. Сегодня в трубе должен находиться миллиард кубов, иначе ГТС работает в убыток. То есть при прокачке в год, менее 40 млрд кубов, это плохо. Витренко утверждает, что добываем в год 17 млрд, а вот Смешко говорит о минимум 40 млрд, а 23 мол продают в ЕС под видом кацапского газа. Если информация Смешко верна, то нашей ГТС и промышленности хватит и газа собственной добычи.
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23.08.2021 22:19 Ответить
Гарантия?Как будапештский меморандум?Да весь мир кричал освобождайте Украину а теперь выстрел в сторону врага который на украинской земле стало нарушением и осуждением Украины за то что она только обороняется и на своей територии.
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23.08.2021 14:22 Ответить
Гарантии? Гарантией может быть только полная и тщательная утилизация Северного Талибостана с последующим заключением контрактов уже на прямую с коренными народа демонтированной Тюрьмы народов.
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23.08.2021 14:41 Ответить
Не может быть никаких гарантий в этом вопросе .Это просто подстава . Комик и его окружение это чувствуют а сделать ничего не могут . Да и никто на его месте тут ничего бы не сделал .Единственная правильная тактика -разумная самоизоляция и основной упор на собственные силы . Начинать наконец реформы , начинать бороться с коррупцией и олигархами , с бедностью и совковой отсталостью . Возрождать свой отечественный ВПК и поднимать экономику . Тогда потери от таких ,,дружеских ,, подарков партнеров будут минимизированы .А так одни слова и благие намерения . Реальных гарантий нам никто не даст , потому что их не существует . Нет таких гарантий которые бы уберегли терпилу и лоха от кидалова
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23.08.2021 16:17 Ответить
 
 