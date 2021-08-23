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Новости Политика Украины
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Мы должны помешать России насильственно интегрировать Крым в свои границы, - глава Евросовета Мишель

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Мы должны помешать России насильственно интегрировать Крым в свои границы, - глава Евросовета Мишель

Евросоюз будет продолжать политику непризнания незаконной аннексии Крыма РФ.

Об этом заявил сегодня в ходе учредительного саммита "Крымской платформы" глава Евросовета Шарль Мишель, информирует Цензор.НЕТ.

"Я здесь присутствую для того, чтобы подтвердить неизменную позицию Евросоюза: мы не признаем незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией. Мы будем продолжать политику непризнания. Такие незаконные действия будут нести угрозу доверию и миру", - заявил он.

"Наша цель - сделать так, чтобы незаконная аннексия никогда не стала легитимизированной", - добавил Мишель.

"ЕС также внедряет меры, которые бы помогали Украине преодолевать последствия аннексии", - отметил он. 

По его словам, с 2014 года ЕС предоставил Украине свыше 16 млрд евро. 

Он также отметил, что позиция относительно Крыма должна оставаться на высоком уровне на международной повестке дня.

"Нужно сохранять мировой порядок...Милитаризация региона беспокоит. Это нужно вернуть назад, мы должны помешать России насильственно интегрировать полуостров в свои границы", - заявил Мишель.

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Топ комментарии
+5
кацап, тут водки нет, вали отсюда
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23.08.2021 13:42
+2
путем европейско-рашкованских проектов? умнО
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23.08.2021 13:18
+2
Повоюєш коли 70% складу переходить на бік ворога.
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23.08.2021 14:27
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путем европейско-рашкованских проектов? умнО
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23.08.2021 13:18 Ответить
Повоюєш коли 70% складу переходить на бік ворога.
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23.08.2021 14:27 Ответить
Напевне тому, що ви дуже вперед рвалися.
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23.08.2021 15:20 Ответить
хм.. так само будете "озабачиваться" как вы останавливали СП2 !? Ми маємо завадити Росії насильно інтегрувати Крим у свої кордони, - глава Євроради Мішель - Цензор.НЕТ 447
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23.08.2021 13:31 Ответить
Ну и дальше шо ? Турки отжали часть Кипра ещё 50 лет назад и создали там турецкий аналог "ОРДЛО". Ни одна страна мира не признаёт этого. Какие-то изменения есть с тех пор ? А никаких ! Часть Кипра так и остаётся оккупирована Турцией.
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23.08.2021 13:39 Ответить
кацап, тут водки нет, вали отсюда
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23.08.2021 13:42 Ответить
 
 