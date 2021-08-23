4202 74
Еще один украинский самолет вылетел из Кабула, на борту свыше 100 человек, - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Из аэропорта Кабула вылетел самолет, на борту которого находится более 100 граждан, заявивших о желании эвакуироваться из Афганистана.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время саммита Крымской платформы, информирует Цензор.НЕТ.
"Пока мы обсуждаем вопрос Крыма, еще один украинский самолет отправился из Кабула. На его борту - более 100 граждан", - отметил он.
" Украина - вместе с теми афганцами, которые сегодня сталкиваются с угрозой", - добавил Кулеба.
Топ комментарии
+13 буков
показать весь комментарий23.08.2021 13:34
+7 NavigatorUR
показать весь комментарий23.08.2021 15:08
+6 Гыг с Вами
показать весь комментарий23.08.2021 14:13
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
ну хотя бы поделись опытом,как это сделать...
мешки ворочать ,думаю,у тебя лучше получилось бы...
в Кабуле остановка!
Хотелось бы подробностей. Сколько украинцев и сколько иностранцев в это раз прилетят, за которыми нищие страны не отправляют самолёты, чтобы спасти своих гражданам.
а сидеть и ждать,когда все украинцы со всех концов афгана соберутся на борт нет реальной возможности