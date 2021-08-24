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ФОП Богдан Триль и его фирмы без тендера получили более 25 млн гривен на организацию и съемку мероприятий ко Дню Независимости, - СМИ (обновлено). СМЕТА

Новости Цензор.НЕТ Общество

ФОП Богдан Триль и его фирмы без тендера получили более 25 млн гривен на организацию и съемку мероприятий ко Дню Независимости, - СМИ (обновлено). СМЕТА

Компания "Спецекспотрейд" и ее сооснователь Богдан Триль, которые в открытых источниках ранее не упоминались как организаторы каких-либо значительных по масштабу событий, без тендера получили 20 миллионов гривен на организацию концерта на Майдане.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "Наші гроші".

Отмечается, что государственное предприятие "Центр защиты информационного пространства Украины" 12 августа по переговорной процедуре заключило соглашение на проведение 24 августа в Киеве двух торжественных концертов по случаю 30-й годовщины независимости Украины и их рекламу на общую сумму 49,56 млн грн. О чем свидетельсвуют данные в системе "Прозорро".

Первый - концерт с участием президента Украины, руководителей органов власти, дипломатического корпуса, общественности, международных организаций, украинской диаспоры, ученых, творческой интеллигенции, духовенства будет стоить 19,50 млн грн. В смете определена стоимость услуг режиссерской группы (1 млн грн), саунд-продюсеров, хореографов и тому подобное. Однако нет никаких данных о том, чьи услуги и по какой цене оплачивают за счет госбюджета. Оплата гонораров выступающим на концерте в этой смете отсутствует.

ФОП Богдан Триль и его фирмы без тендера получили более 25 млн гривен на организацию и съемку мероприятий ко Дню Независимости, - СМИ (обновлено) 01

Подряд на этот концерт получило ООО "ПКС". Владельцами компании являются киевляне Юрий Кошель и Марина Семенова. В открытых источниках нет информации о таких деятелях рынка. Они также являются владельцами ООО "Ивент агентство "ЛМ продакшн", которое получило 6,70 млн грн на торжественное награждение Владимиром Зеленским "Национальных легенд Украина" 22 августа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Крымскую платформу организовал ФОП Игорь Малахов за 6,7 млн гривен из госбюджета. СМЕТА

Второй - концерт на ул. Крещатик и Майдане Незалежности за 19,90 млн грн организует ООО "Спецекспотрейд". В этом случае также неизвестно, кто и какие деньги получит за конкретные услуги. Хотя только на услуги гримеров и костюмеров выделено 3,94 млн грн, а на спецэффекты и реквизит 5,18 млн грн.

ФОП Богдан Триль и его фирмы без тендера получили более 25 млн гривен на организацию и съемку мероприятий ко Дню Независимости, - СМИ (обновлено) 02
Учредителями "Спецекспотрейда" являются киевлянин Юрий Биловус и львовянин Богдан Триль. Биловус ранее был директором фирмы "Евромедиа Украина" известного продюсера Павла Грицака, которая занималась организацией конкурсов Eurovision в Киеве. Однако именно "Спецекспотрейд" в открытых источниках еще не упоминалась как организатор каких-либо выдающихся событий. У Биловуса и Триля есть также общественная организация "Відкритий напрямок ЮА".

Кроме этого, вышеупомянутый Богдан Триль получит 3,50 млн грн на благотворительный концерт в Опере, из которых 2 млн грн предназначены на декорирование палатки.

В добавок уже другая компания (ООО "Хатагудс"), сооснователем которой является все тот же Триль, получит 4,60 млн грн на съемку поднятия флагов в нескольких городах. 

ФОП Богдан Триль и его фирмы без тендера получили более 25 млн гривен на организацию и съемку мероприятий ко Дню Независимости, - СМИ (обновлено) 03
"В открытых источниках Триль ранее не звучал как мощный участник инвент-рынка. Но и сметы сами себя не освоят ..." - резюмируют журналисты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Инсталляцию, которую "Нацкорпус" и "Рух опору капитуляції" демонтировал на ул. Героев Небесной Сотни, перевезли на Майдан. ФОТО

ОБНОВЛЕНО: После публикации к нам обратился представитель Павла Грицака, который сообщил, что компания "Евромедиа Украина" не занималась организацией ни одного песенного конкурса Евровидения в Киеве. Он лично и компания "Евромедиа Украина" (или любая другая компания, владельцем которой он является) также не имеют никакого отношения к любым мероприятий, проводимым ко Дню Независимости Украины в 2021 году.

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Топ комментарии
+24
ФОП Богдан Тріль і його фірми без тендера отримали понад 25 млн гривень на організацію і зйомку заходів до Дня Незалежності, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1955
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23.08.2021 14:02
+22
1 600млн сьемка?? откуда такие цены??
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23.08.2021 13:39
+18
Еще один выстрел зелени себе в ногу.
Хотя, какой там в ногу. Они себе уже все до задницы отстрелили.
Ну, там у вас, кретинов, и голова совсем рядом.
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23.08.2021 13:42
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1 600млн сьемка?? откуда такие цены??
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23.08.2021 13:39 Ответить
"Послушай, Зин, не трогай шурина.
Какой ни есть, а все ж родня..."(с)
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23.08.2021 13:43 Ответить
І "знайшли гроші" непередбачені бюджетним розписом...

Для чого Зеленський намагається зорганізувати "Кримську платформу"?

Вірно - заради деокупації Криму, заради припинення російської агресії!

А для чого Зеленський нагородив Меркель державною нагородою - Орденом Свободи? СВОБОДИ ВІД КОГО І ЧОГО?Також вірно - за багаторічну антиукраїнську позицію і підтримку Путіна і його агресивної політики!

-Меркель, яка на протязі свого правління підтримувала "Північний потік-2", який обеззброює Українку як політично, так і економічно і відкриває додаткові можливості Путіну проти подальшої агресії проти України!

-Меркель, яка весь час пнеться організувати "саміт ЄС-Путін", але не прийме участі в "Кримській платформі" - бо Путін, бачте, проти "платформи" і самої її ідеї!
-Меркель, яка заблокувала надання Україні ПДЧ для її вступу в НАТО в Бухаресті в 2008 році- за завданням Путіна!
-Меркель, якої "Сіменс" і інші німецькі компанії, всупереч санкцій "працюють" з Путіним!
-Меркель, яка й вчора відмовила Зеленському в військовій допомозі Україні
-Меркель, яка настоює на виконанні, вигідних Путіну "мінських угод", і на включенні в українське законодавство вкрай невигідної Україні"формули Штайнмайєра"
-Меркель, яка навіть цього разу стала "поштарем Путіна", щоб дипломатично завуальовано передати Зеленському- як йому слід вести себе з усіх проблем України, породжених Путіним!

СКАЖІТЬ на милість, і зверніть увагу.... а хто з тих, хто організовував боротьбу за Незалежність, хто з громадян України які активно боролися за неї , хто з тих, які її нині героїчно відстоює на на фронтах і в тилу, хто з волонтерів нагороджений Зеленським хоч будь-якою нагородою Держави Україна - до її 30-ти річного ювілею? Нагороди ж ДЕРЖАВНІ!

Чого не вистачило? Паперу, щоб надрукувати відповідний указ, грошей, щоб виготовити нагороди, чи Путін то погано розцінить - як невірну і шкідливу для росії поведінку президента України?

Але не нагородив не лише патріотів, але й своїх "єрмаків- шефірів-ахмєтових.-кулєб".., так сказати "за компанію" - бо Путін також може скривити морду... Хоча імовірно саме вони нагороди й отримали... але - і від Путіна? ... і зрозуміло "за що"...

Тоді... разом з Меркель -"за компанію" слід було б нагородити й Путіна і Макрона, Штайнмайєра, можливо й ще когось з ватажків бойовиків з лднр...-бо їх "вклад в "Незалежність України" - аналогічний за значенням ... з вкладом Меркель?
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23.08.2021 14:42 Ответить
А говорят, что у нас малый бизнес бедствует )))
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23.08.2021 13:40 Ответить
Уверен,он передаст эти деньги деткам.Ну,..тем деткам,что уже живут на дачах чиновников ФОП Богдан Триль и его фирмы без тендера получили более 25 млн гривен на организацию и съемку мероприятий ко Дню Независимости, - СМИ - Цензор.НЕТ 4759
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23.08.2021 13:41 Ответить
Еще один выстрел зелени себе в ногу.
Хотя, какой там в ногу. Они себе уже все до задницы отстрелили.
Ну, там у вас, кретинов, и голова совсем рядом.
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23.08.2021 13:42 Ответить
Сталась прикра "апєчатка". Правильно буде "Троль", а не Тріль...
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23.08.2021 13:42 Ответить
это "троль" азировского разлива
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23.08.2021 13:46 Ответить
Если эти деньги не сворует Зеленский, их выведет в оффшоры Порошенко! ФОП Богдан Триль и его фирмы без тендера получили более 25 млн гривен на организацию и съемку мероприятий ко Дню Независимости, - СМИ - Цензор.НЕТ 1472
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23.08.2021 13:43 Ответить
Порошенко крав в бюджет.
Армію озброював.
Взагалі, всі ж усвідомили, що Зеленський демонструватиме на параді досягнення Порошенка. Реформу ЗСУ, озброєння, тощо. Все те, що надбав попередник. І нічого свого.
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23.08.2021 13:54 Ответить
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ничего порошенко в бюджет не крал. он тоже обворовывал государство, правда в меньших масштабах чем зелебоба
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23.08.2021 13:58 Ответить
точно. Шарий и Портнов так и говорили.
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23.08.2021 14:01 Ответить
я понимаю что для свидетелей секты шоколада - он святой. но ты реально веришь что в украине за 10 лет можно стать миллиардером не воруя? хотя, о чем можно говорить с сектантом...
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23.08.2021 15:02 Ответить
согласен с вами, тоже ненавижу этих порохоботов...... кстати, когда пойдём сметать миллиардера квартального? может заодно и патриотов из тюрем выпустим..... которых туда барыга посадил.
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23.08.2021 15:06 Ответить
то факти крадіжок Порошенком можна, чи ти тільки на словах це знаєш?
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23.08.2021 14:13 Ответить
бронекатера кентавр на его заводе построили для украины по 12 миллионов за штуку. такие же катера продали узбекистану по 3. достаточно?
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23.08.2021 14:58 Ответить
ні. це просто твої слова.
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23.08.2021 15:00 Ответить
сектант. тебя в гугле забанили? просто закупку для узбекистана проплачивало сша, потому там не получилось наворовать. а вот для украины он спокойно построил такие катера в четыре раза дороже.
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23.08.2021 15:03 Ответить
Ціни для різних країн різні.
Ви хіба не чули, що конкуренції на ринку зброї фактично не існує, бо вона потрібна всім.
І ціни ставлять відповідно кожному свої. Окрім того, штати могли пообіцяти щось окрім грошей.
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23.08.2021 15:49 Ответить
в 4 РАЗА КАРЛ, в 4!!!! для своей армии В 4 РАЗА ДОРОЖЕ!!! 400 % прибыли не дает даже торговля наркотиками.
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23.08.2021 16:08 Ответить
Вы про бронекатера "Гюрза", 2 шт которых в 2004 году действительно продали в Узбекистан?
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23.08.2021 15:54 Ответить
точно, гюрза а не кентавр
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23.08.2021 16:07 Ответить
Мені посилання на сайт дай, а то знову скажеш що я не те знайшов. Чекаю.
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23.08.2021 16:26 Ответить
http://promir.info/?p=5406

сейчас строят по 7-8 миллионов. первые два были по 12. но узбекам построили по 3
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23.08.2021 16:37 Ответить
ти хоч сам розумієш що ти написав? Який 2004 рік ? з якого року Порошенко був власником кузні і по який?
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23.08.2021 19:13 Ответить
А КАКАЯ РАЗНИЦА КТО БЫЛ В 2004-М ХОЗЯИНОМ? КАТЕР ОДИН И ТОТ ЖЕ. ТОЛЬКО УЗБЕКАМ В 2004-М ЕГО ПРОДАЛИ ПО 2,8, А ПРИ ПОРОШЕНКО В 2014-М УКРАИНЕ ПО 12
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23.08.2021 20:19 Ответить
візьми ціну авто наприклад ваз 2110 в 2004 році та 2014. і Порошенко президентом став в 2014 році. так що він тебе обікрав, мізки в тебе вкрав?
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23.08.2021 20:27 Ответить
и что? ваз 2110 в цене в долларах в 2014-м подорожал по сравнению с 2004-м в 4-ре раза? короче, иди лесом сектант шоколадный.
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23.08.2021 21:06 Ответить
пока мразота зе брехлива.
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24.08.2021 09:39 Ответить
В следующий раз вставлю /sarcasm\ ФОП Богдан Тріль і його фірми без тендера отримали понад 25 млн гривень на організацію і зйомку заходів до Дня Незалежності, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3640
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23.08.2021 14:03 Ответить
Потріпали зелені бюджет...
Немов козли капусту.
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23.08.2021 13:46 Ответить
КАКАЯ КАРУПЦІЯ ШМАРУПЦІЯ? ВСЬО ПА ЧЄСНОКУ! ТЄМ ПАЧЕ ШО ЕТА ЧЕСНИЙ ЧАЛАВЄК, НЄ БАРИГА
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23.08.2021 13:49 Ответить
ФОП Богдан Тріль і його фірми без тендера отримали понад 25 млн гривень на організацію і зйомку заходів до Дня Незалежності, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9394
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23.08.2021 19:35 Ответить
Все в семью... ФОП Богдан Триль и его фирмы без тендера получили более 25 млн гривен на организацию и съемку мероприятий ко Дню Независимости, - СМИ - Цензор.НЕТ 7120
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23.08.2021 13:50 Ответить
В Каменском такие приколы уже много лет,месные чиновники пиляют бюджет нещадно.Я видел как за чистку лавочек,мойку бетонных урн и озеление улиц (это было зимой в -20,когда снега поколено) списали два ляма на шарашки-ФОПы.Они это ежемесячно делают,и это в месных новостях все отображают,и для месных похоже это уже привычное дело.Печально все это...
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23.08.2021 13:50 Ответить
чего удивлятся. в моем городе оборудовали остановки общественного транспорта (шесть металлических уголков обшитых металлопрофилем + лавочка) - по 250 000 за штуку
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23.08.2021 14:00 Ответить
У лаптеногих от этого мероприятия сегодня подграет ,
хотя нам , украинцам , оно обойдётся в копеечку !
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23.08.2021 13:50 Ответить
нє ваше собачь'є дєло, біндєравци і парахаботи!
какаяразніца!
нє мєшайтє арганізовивать празнік!
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23.08.2021 13:52 Ответить
Если клоун-наркоман писюном на рояле сыграет и то дорого! А если не сыграет то это грабеж и распил. После того как патриоты прийдут к власти надо этого клоуна заставить все украденные деньги отработать!
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23.08.2021 13:56 Ответить
так оно ж все рояли страны опохабит ФОП Богдан Тріль і його фірми без тендера отримали понад 25 млн гривень на організацію і зйомку заходів до Дня Незалежності, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5433.их потом святой водой брызгать придется.
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23.08.2021 14:04 Ответить
До теми "Великого вазеленського розпилу".
Крымскую платформу организовал ФОП Игорь Малахов за 6,7 млн гривен из госбюджета. СМЕТА

ФОП Богдан Тріль і його фірми без тендера отримали понад 25 млн гривень на організацію і зйомку заходів до Дня Незалежності, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9671
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23.08.2021 13:58 Ответить
Зелені пилять кругом, а тим більше на заходах, де вони пиляли давно. Школа 95Карталу ФОП Богдан Тріль і його фірми без тендера отримали понад 25 млн гривень на організацію і зйомку заходів до Дня Незалежності, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3654
Тому сприймаю це святкування за такий великий Квартал95, який не дивлюся років 5
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23.08.2021 14:00 Ответить
ФОП Богдан Тріль і його фірми без тендера отримали понад 25 млн гривень на організацію і зйомку заходів до Дня Незалежності, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1955
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23.08.2021 14:02 Ответить
кому праздник, а кому "йолки".
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23.08.2021 14:06 Ответить
Центр защиты информационного пространства Украины постоянно находит исполнителей через переговорную процедуру. А потом уже по факту вывешиввют на Прозорро. Это несколько лет продолжается. Там можно и не такое увидеть в истории закупок.
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23.08.2021 14:15 Ответить
"Первый - концерт с участием президента Украины, руководителей органов власти ..." нифигасе яке щастя - шо вони всі будуть **** на роялі грати?
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23.08.2021 14:18 Ответить
Свято марнотратства та неприкритої корупції.
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23.08.2021 14:26 Ответить
А зелена пліснява бабосики пилить аж гай шумить...не важливо який привід, чи свято чи присвяток - десятки мільйонів йдуть з бюджету своїм. Агов, НАБУ, є робота для вас
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23.08.2021 14:27 Ответить
Своим все, остальным закон. Это же не "барыга" Порох, а "честный", неподкупный паренек из народа.
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23.08.2021 14:30 Ответить
Праздник независимости керманычев от народа которому оставили только зрелища видосиков.И кто виноват? Виноват всегда просящий лишь тем что хочется им кушать.
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23.08.2021 14:30 Ответить
країна багата, можна гульнути з шиком ні в чому собі не відмовляючи. не за свої ж гуляють
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23.08.2021 14:43 Ответить
татаров рулит, ермак курит бамбук а зеля взяток не берет. а Вы как хотели?
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23.08.2021 14:43 Ответить
Оце ФОП!!! Гєтманцеву, лови ФОПа!!! Віться, "піввареники"! Оце талант у чоловіка!
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23.08.2021 15:38 Ответить
Пилите Шура, пилите. Она Золотая
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23.08.2021 15:50 Ответить
Зе лохи потерпят...
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23.08.2021 15:52 Ответить
Тіпочки взагалі без тормозов, там розцінки розпилу починаються від 1 млн, і все куми да куми. У них 1 млн, це як у мене 1 тис грн
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23.08.2021 15:53 Ответить
Чим ви не задоволені? Хіба це не ви 73%-ю більшістю обрали цих аферистів, покидьків і крадіїв на чолі з Зеленським?
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23.08.2021 16:35 Ответить
пир во время войны... зе-мафия даже не стесняется набивать свое ненасытное рыло. щоб ви тварини ЗЕлені луснули!
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23.08.2021 23:49 Ответить
 
 