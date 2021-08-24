ФОП Богдан Триль и его фирмы без тендера получили более 25 млн гривен на организацию и съемку мероприятий ко Дню Независимости, - СМИ (обновлено). СМЕТА

Компания "Спецекспотрейд" и ее сооснователь Богдан Триль, которые в открытых источниках ранее не упоминались как организаторы каких-либо значительных по масштабу событий, без тендера получили 20 миллионов гривен на организацию концерта на Майдане.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "Наші гроші".

Отмечается, что государственное предприятие "Центр защиты информационного пространства Украины" 12 августа по переговорной процедуре заключило соглашение на проведение 24 августа в Киеве двух торжественных концертов по случаю 30-й годовщины независимости Украины и их рекламу на общую сумму 49,56 млн грн. О чем свидетельсвуют данные в системе "Прозорро".

Первый - концерт с участием президента Украины, руководителей органов власти, дипломатического корпуса, общественности, международных организаций, украинской диаспоры, ученых, творческой интеллигенции, духовенства будет стоить 19,50 млн грн. В смете определена стоимость услуг режиссерской группы (1 млн грн), саунд-продюсеров, хореографов и тому подобное. Однако нет никаких данных о том, чьи услуги и по какой цене оплачивают за счет госбюджета. Оплата гонораров выступающим на концерте в этой смете отсутствует.

Подряд на этот концерт получило ООО "ПКС". Владельцами компании являются киевляне Юрий Кошель и Марина Семенова. В открытых источниках нет информации о таких деятелях рынка. Они также являются владельцами ООО "Ивент агентство "ЛМ продакшн", которое получило 6,70 млн грн на торжественное награждение Владимиром Зеленским "Национальных легенд Украина" 22 августа.

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Второй - концерт на ул. Крещатик и Майдане Незалежности за 19,90 млн грн организует ООО "Спецекспотрейд". В этом случае также неизвестно, кто и какие деньги получит за конкретные услуги. Хотя только на услуги гримеров и костюмеров выделено 3,94 млн грн, а на спецэффекты и реквизит 5,18 млн грн.



Учредителями "Спецекспотрейда" являются киевлянин Юрий Биловус и львовянин Богдан Триль. Биловус ранее был директором фирмы "Евромедиа Украина" известного продюсера Павла Грицака, которая занималась организацией конкурсов Eurovision в Киеве. Однако именно "Спецекспотрейд" в открытых источниках еще не упоминалась как организатор каких-либо выдающихся событий. У Биловуса и Триля есть также общественная организация "Відкритий напрямок ЮА".

Кроме этого, вышеупомянутый Богдан Триль получит 3,50 млн грн на благотворительный концерт в Опере, из которых 2 млн грн предназначены на декорирование палатки.

В добавок уже другая компания (ООО "Хатагудс"), сооснователем которой является все тот же Триль, получит 4,60 млн грн на съемку поднятия флагов в нескольких городах.



"В открытых источниках Триль ранее не звучал как мощный участник инвент-рынка. Но и сметы сами себя не освоят ..." - резюмируют журналисты.

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ОБНОВЛЕНО: После публикации к нам обратился представитель Павла Грицака, который сообщил, что компания "Евромедиа Украина" не занималась организацией ни одного песенного конкурса Евровидения в Киеве. Он лично и компания "Евромедиа Украина" (или любая другая компания, владельцем которой он является) также не имеют никакого отношения к любым мероприятий, проводимым ко Дню Независимости Украины в 2021 году.