ФОП Богдан Триль и его фирмы без тендера получили более 25 млн гривен на организацию и съемку мероприятий ко Дню Независимости, - СМИ (обновлено). СМЕТА
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Компания "Спецекспотрейд" и ее сооснователь Богдан Триль, которые в открытых источниках ранее не упоминались как организаторы каких-либо значительных по масштабу событий, без тендера получили 20 миллионов гривен на организацию концерта на Майдане.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "Наші гроші".
Отмечается, что государственное предприятие "Центр защиты информационного пространства Украины" 12 августа по переговорной процедуре заключило соглашение на проведение 24 августа в Киеве двух торжественных концертов по случаю 30-й годовщины независимости Украины и их рекламу на общую сумму 49,56 млн грн. О чем свидетельсвуют данные в системе "Прозорро".
Первый - концерт с участием президента Украины, руководителей органов власти, дипломатического корпуса, общественности, международных организаций, украинской диаспоры, ученых, творческой интеллигенции, духовенства будет стоить 19,50 млн грн. В смете определена стоимость услуг режиссерской группы (1 млн грн), саунд-продюсеров, хореографов и тому подобное. Однако нет никаких данных о том, чьи услуги и по какой цене оплачивают за счет госбюджета. Оплата гонораров выступающим на концерте в этой смете отсутствует.
Подряд на этот концерт получило ООО "ПКС". Владельцами компании являются киевляне Юрий Кошель и Марина Семенова. В открытых источниках нет информации о таких деятелях рынка. Они также являются владельцами ООО "Ивент агентство "ЛМ продакшн", которое получило 6,70 млн грн на торжественное награждение Владимиром Зеленским "Национальных легенд Украина" 22 августа.
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Второй - концерт на ул. Крещатик и Майдане Незалежности за 19,90 млн грн организует ООО "Спецекспотрейд". В этом случае также неизвестно, кто и какие деньги получит за конкретные услуги. Хотя только на услуги гримеров и костюмеров выделено 3,94 млн грн, а на спецэффекты и реквизит 5,18 млн грн.
Учредителями "Спецекспотрейда" являются киевлянин Юрий Биловус и львовянин Богдан Триль. Биловус ранее был директором фирмы "Евромедиа Украина" известного продюсера Павла Грицака, которая занималась организацией конкурсов Eurovision в Киеве. Однако именно "Спецекспотрейд" в открытых источниках еще не упоминалась как организатор каких-либо выдающихся событий. У Биловуса и Триля есть также общественная организация "Відкритий напрямок ЮА".
Кроме этого, вышеупомянутый Богдан Триль получит 3,50 млн грн на благотворительный концерт в Опере, из которых 2 млн грн предназначены на декорирование палатки.
В добавок уже другая компания (ООО "Хатагудс"), сооснователем которой является все тот же Триль, получит 4,60 млн грн на съемку поднятия флагов в нескольких городах.
"В открытых источниках Триль ранее не звучал как мощный участник инвент-рынка. Но и сметы сами себя не освоят ..." - резюмируют журналисты.
ОБНОВЛЕНО: После публикации к нам обратился представитель Павла Грицака, который сообщил, что компания "Евромедиа Украина" не занималась организацией ни одного песенного конкурса Евровидения в Киеве. Он лично и компания "Евромедиа Украина" (или любая другая компания, владельцем которой он является) также не имеют никакого отношения к любым мероприятий, проводимым ко Дню Независимости Украины в 2021 году.
Пожалуйста, подождите...
Какой ни есть, а все ж родня..."(с)
Для чого Зеленський намагається зорганізувати "Кримську платформу"?
Вірно - заради деокупації Криму, заради припинення російської агресії!
А для чого Зеленський нагородив Меркель державною нагородою - Орденом Свободи? СВОБОДИ ВІД КОГО І ЧОГО?Також вірно - за багаторічну антиукраїнську позицію і підтримку Путіна і його агресивної політики!
-Меркель, яка на протязі свого правління підтримувала "Північний потік-2", який обеззброює Українку як політично, так і економічно і відкриває додаткові можливості Путіну проти подальшої агресії проти України!
-Меркель, яка весь час пнеться організувати "саміт ЄС-Путін", але не прийме участі в "Кримській платформі" - бо Путін, бачте, проти "платформи" і самої її ідеї!
-Меркель, яка заблокувала надання Україні ПДЧ для її вступу в НАТО в Бухаресті в 2008 році- за завданням Путіна!
-Меркель, якої "Сіменс" і інші німецькі компанії, всупереч санкцій "працюють" з Путіним!
-Меркель, яка й вчора відмовила Зеленському в військовій допомозі Україні
-Меркель, яка настоює на виконанні, вигідних Путіну "мінських угод", і на включенні в українське законодавство вкрай невигідної Україні"формули Штайнмайєра"
-Меркель, яка навіть цього разу стала "поштарем Путіна", щоб дипломатично завуальовано передати Зеленському- як йому слід вести себе з усіх проблем України, породжених Путіним!
СКАЖІТЬ на милість, і зверніть увагу.... а хто з тих, хто організовував боротьбу за Незалежність, хто з громадян України які активно боролися за неї , хто з тих, які її нині героїчно відстоює на на фронтах і в тилу, хто з волонтерів нагороджений Зеленським хоч будь-якою нагородою Держави Україна - до її 30-ти річного ювілею? Нагороди ж ДЕРЖАВНІ!
Чого не вистачило? Паперу, щоб надрукувати відповідний указ, грошей, щоб виготовити нагороди, чи Путін то погано розцінить - як невірну і шкідливу для росії поведінку президента України?
Але не нагородив не лише патріотів, але й своїх "єрмаків- шефірів-ахмєтових.-кулєб".., так сказати "за компанію" - бо Путін також може скривити морду... Хоча імовірно саме вони нагороди й отримали... але - і від Путіна? ... і зрозуміло "за що"...
Тоді... разом з Меркель -"за компанію" слід було б нагородити й Путіна і Макрона, Штайнмайєра, можливо й ще когось з ватажків бойовиків з лднр...-бо їх "вклад в "Незалежність України" - аналогічний за значенням ... з вкладом Меркель?
Хотя, какой там в ногу. Они себе уже все до задницы отстрелили.
Ну, там у вас, кретинов, и голова совсем рядом.
Армію озброював.
Взагалі, всі ж усвідомили, що Зеленський демонструватиме на параді досягнення Порошенка. Реформу ЗСУ, озброєння, тощо. Все те, що надбав попередник. І нічого свого.
Ви хіба не чули, що конкуренції на ринку зброї фактично не існує, бо вона потрібна всім.
І ціни ставлять відповідно кожному свої. Окрім того, штати могли пообіцяти щось окрім грошей.
сейчас строят по 7-8 миллионов. первые два были по 12. но узбекам построили по 3
Немов козли капусту.
хотя нам , украинцам , оно обойдётся в копеечку !
какаяразніца!
нє мєшайтє арганізовивать празнік!
Крымскую платформу организовал ФОП Игорь Малахов за 6,7 млн гривен из госбюджета. СМЕТА
Тому сприймаю це святкування за такий великий Квартал95, який не дивлюся років 5