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Германия не позволит превратить Крым в слепое пятно на карте, - министр экономики и энергетики ФРГ Альтмайер

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Германия не позволит превратить Крым в слепое пятно на карте, - министр экономики и энергетики ФРГ Альтмайер

Министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер заявил, что Германия не позволит превратить Крым в слепое пятно на карте.

Об этом он заявил сегодня на учредительном саммите "Крымской платформы", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Германия не признала и не будет признавать незаконную аннексию Крыма Россией. Германия исходит из территориальной целостности, суверенитета. Мы понимаем, что аннексия создала большую проблему в регионе, именно потому ЕС ввел санкции и пролонгировал их многократно. Именно продолжение этих действий и является обоснованием для продолжения санкций", - сказал Альтмайер.

Он подчеркнул, что аннексия Крыма является надругательством над верховенством права.

"Мы видим, какие угрозы это несет, в частности, крымским татарам и другим жителям. Мы не позволим превратить Крым в слепое пятно на карте. Мы абсолютно вместе с Украиной, вместе с ней, и мы вместе осуждаем эту аннексию, и мы призываем к новым переговорам, к возобновлению государственных границ", - добавил Альтмайер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня Крым - пороховая бочка. Москва в 3 раза увеличила там свое военное присутствие, - Зеленский

Министр выразил надежду на продолжение усилий по сотрудничеству с Украиной в рамках декарбонизации, борьбы с изменениями климата, энергоэффективности, обеспечения надежных энергопоставок.

"Хотим заявить, что транзит газа через Украину будет продолжаться и после 2024 года", - добавил Альтмайер.

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Топ комментарии
+32
и поэтому сименс продолжит поставку турбин,шоб не было слепого пятна
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23.08.2021 14:21
+5
що протягнуть газогін з черноморського шельфу ? це ж просто бізнес ніякої політики ...
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23.08.2021 14:26
+5
ага, як продавати через прокладки устаткування в крим - так джаст онлі бізнес.і ми савсєм нє при дєлах
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23.08.2021 14:34
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и поэтому сименс продолжит поставку турбин,шоб не было слепого пятна
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23.08.2021 14:21 Ответить
Германия не позволит превратить Крым в слепое пятно на карте и начнет печатать карты с Крымом в составе кацапии.
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23.08.2021 14:25 Ответить
що протягнуть газогін з черноморського шельфу ? це ж просто бізнес ніякої політики ...
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23.08.2021 14:26 Ответить
"Ставимось як до антиросійської події", - Кремль про саміт "Кримської платформи"
Підгорає у кацапів сьогодні 😀
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23.08.2021 14:29 Ответить
Було б від чого пригорати....
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23.08.2021 23:35 Ответить
здаеться мне, немецкие политики научились врать у наших. и охреневают. А.шо, так можно было?
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23.08.2021 14:30 Ответить
О чем может сказать страна, у которой Россия оттяпала Восточную Пруссию, аборигенов сгноила в концлагерях, и которая даже за 70 лет ни разу не рыпнулась, что освободить оккупированные территории?
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23.08.2021 14:34 Ответить
ага, як продавати через прокладки устаткування в крим - так джаст онлі бізнес.і ми савсєм нє при дєлах
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23.08.2021 14:34 Ответить
Це часом не онук Геббельса?
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23.08.2021 14:37 Ответить
Какаяразніца?
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23.08.2021 14:40 Ответить
Німеччину повністю влаштовує хаос в Україні який дозволяє визискувати українські чорноземи і користуватись дешевою робочою силою. Для Європи Україна це бампер, "сіра зона тотальної корупції" та "транзитна територія". І вони планують захищати своє від кацапів на нашій землі а не вести військові дії на своїй. І лише від нас залежить як буде змінюватись сприйняття України в світі. Не можна перемогти не воюючи а "заглядаючи в очі *****". Німеччина не дозволить перетворити Крим на сліпу пляму на карті, - міністр економіки та енергетики ФРН Альтмаєр - Цензор.НЕТ 8221
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23.08.2021 14:38 Ответить
ну так все и так про это были в курсе. Немцы стараются как могут, помогают русне изо всех сил чтобы и газотурбинные ТЭС могли качать украденный газ, и водоснабжение российских оккупационных войск на базах не прекращалось. Молодцы *****!
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23.08.2021 14:39 Ответить
СкреПОНОСная РАБссия повторит подвиг СССр,сдохнет 24 августа 1991 года...Подвиги РАБссии бессмертны... Німеччина не дозволить перетворити Крим на сліпу пляму на карті, - міністр економіки та енергетики ФРН Альтмаєр - Цензор.НЕТ 5341
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23.08.2021 14:39 Ответить
Ни один миллиардер РАБссии начиная от братов вРОТенбергов и заканчива Дерипаской,не имеют бизнеса в Крыму,як казав Лукашеску,не сцыте чуваки САНКЦИИ Госдепа и Конгресса Полезны Німеччина не дозволить перетворити Крим на сліпу пляму на карті, - міністр економіки та енергетики ФРН Альтмаєр - Цензор.НЕТ 9866для РАБссиянского быдла...,глава Сбербанка РАБссии Герман Греф свидетель...
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23.08.2021 14:43 Ответить
Черговий Альцгеймер несе пургу за *уйловські грошенята.
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23.08.2021 14:44 Ответить
на носу запуск сп-2, надо віпускать пар, точнее поддать пилу, мути и всякой ереси, чтобі никто ничего не понял и легко двояко трактовалось.
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23.08.2021 14:50 Ответить
дядя, что там с SIMENS ?
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23.08.2021 14:48 Ответить
очередное бла-бла-бла
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23.08.2021 14:49 Ответить
Я так понимаю очень важно провести саммит до запуска сп-2 чтобі не віглядеть бегущим за кацапским паровозом.
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23.08.2021 14:52 Ответить
Германия собирается утопить наглую расейскую щуку в реке. Какие будут мнения?
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23.08.2021 14:53 Ответить
На сегодняшний день Германия продажная рассиянская курва.
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23.08.2021 15:02 Ответить
Конечно, именно "Германия не позволит превратить Крым в слепое пятно на карте", потому что министр экономики и энергетики ФРГ Альтмайер, когда будет перечислять России денежки за газ из "Северного Потока-2", он строго-настрого прикажет Путину не тратить их на милитаризацию Крыма.
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23.08.2021 15:03 Ответить
На сегодня немцам верить - себя обмануть.
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23.08.2021 15:16 Ответить
Фашист уже по всей видимости шнапсу принял!!!
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23.08.2021 15:26 Ответить
нащадкам Риббентропів -Шикельгруберів вірити не можна. Політикам які народили Мунхенську змову - повинно бути заборонено вирішувати долю інших країн. Тим більше що всі ці пенсіонери Колі Штаймаєри потім випливають на посадах у газпромі
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23.08.2021 15:34 Ответить
...дойче зольдатен, унтер офіцірен - зондер командер ніхт капітулірен...
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23.08.2021 15:37 Ответить
Марширен марширен...вир нихт капитулирен)))
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23.08.2021 21:15 Ответить
Сколько тут икспердов ? И из орды и наших.... А между тем.... вчера канцлер сказала чрезвычайно важные слова : - "Россия УЧАСТНИК КОНФЛИКТА" ,а не "миротворец" и полностью поддержала территориальную целостность Украины ! Министр повторил позицию Германии. Это новое и обнадеживает. ( Ну и для справки....Немецкая водка называется Корн Шнапс -это настойка из Австрии.)
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23.08.2021 16:00 Ответить
1. не можна дозволяти вухам повірити в то чого не бачили очі! Саме німці зацікавлені і просувають "північний поток 2"також ..очільник МЗС Німеччини заявив, що Німеччина не буде постачати зброю до України...2. До чого тут шнапс? Шнапс Герінга -це лікер єгермейстер
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23.08.2021 16:36 Ответить
Уже не позволили, поставляют турбины и прочую хрень, все по плану😁
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23.08.2021 16:22 Ответить
Бла бла бла.
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23.08.2021 17:58 Ответить
Вихлоп від цієї затєї буде такий самий як із санкціями по Мертвечуку коли державний банк Ощадбанк розповсюджує талони на пальне для "підсанкційної" АЗС Глуско.
Цирк на дроті
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23.08.2021 23:41 Ответить
 
 