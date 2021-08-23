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США продолжат предоставлять поддержку ВСУ. Мы хотим поставить Россию на место, - представитель страны на "Крымской платформе" Гренголм

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

США продолжат предоставлять поддержку ВСУ. Мы хотим поставить Россию на место, - представитель страны на "Крымской платформе" Гренголм

США продолжат оказывать поддержку Украине в рамках борьбы с российской агрессией.

Об этом заявила министр энергетики США Дженнифер Гренголм сегодня на учредительном саммите "Крымской платформы", информирует Цензор.НЕТ

"Хочу сразу заявить: мы вместе с Украиной, со всеми вами, мы единодушно осуждаем незаконную аннексию Крыма...США гордятся тем, что в течение трех десятилетий были с Украиной", - сказала Гренголм.

"Эти отношения еще больше укрепятся на следующей неделе, когда оба президента встретятся в Вашингтоне, округ Колумбия. От имени президента Байдена хотим заявить о поддержке Украины, ее реформ, вашей работы относительно североатлантических стремлений. Мы поддерживаем вашу борьбу с коррупцией и в большем смысле - вашу более серьезную борьбу с российской агрессией. Наша поддержка будет оставаться конкретной, существенной. Эта поддержка продолжится далее", - пообещала она.

"Мы будем предоставлять поддержку Вооруженным силами Украины, в частности относительно защитного оружия, оборудования, которые нужны Украине в борьбе с российской агрессией. Мы продолжим наши дипломатические усилия для разрешения конфликта на Донбассе. Мы хотим поставить Россию на ее место и мы хотим добиться прекращения ее вмешательства на востоке Украины и в Крыму", - добавила она.

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"Мы абсолютно преданно работаем в направлении помощи по решению этого конфликта. Мы считаем, что "Крымская платформа" действительно донесет ко всем долгожданную мысль, что Крым - это Украина и что Россию надо притянуть к ответственности за ее агрессию", - резюмировала она.

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Топ комментарии
+15
Северный Талибостан не нужно ставить на место, Террорашку нужно утилизировать в ноль! Как до этого США сделали с Гитлеровской Германией и Империалистической Японией. А Тюрьму народов - утилизировать в ноль и дать свободу оккупированным коренным народам!
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23.08.2021 14:44
+10
Путин шёл по ночному Дрездену.
Навстречу ему шёл Штирлиц.
Штирлиц - подумал Путин.
Какое-то Хуйло - подумал Штирлиц.
И чуть не сказал это вслух.
Ещё никогда Штирлиц не был так близок к провалу. 🤣🤣🤣
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23.08.2021 14:47
+5
Талибов США уже поставили на место самой сильной и отлично вооруженной террористической группировки. В Украине и сотой доли оружия нет, которое талибам отдали.
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23.08.2021 14:45
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Северный Талибостан не нужно ставить на место, Террорашку нужно утилизировать в ноль! Как до этого США сделали с Гитлеровской Германией и Империалистической Японией. А Тюрьму народов - утилизировать в ноль и дать свободу оккупированным коренным народам!
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23.08.2021 14:44 Ответить
Ага, "утилизировали" сегодня, на 18 лярдов долларов помощи от МВФ... США продолжат предоставлять поддержку ВСУ. Мы хотим поставить Россию на место, - представитель страны на "Крымской платформе" Гренголм - Цензор.НЕТ 4103
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23.08.2021 14:45 Ответить
що цікаво, бульбофюреру відмовмли (там йому один лярд баксів мав перепасти); а ***** - ні... віддали...
ЗІ: нам, нагадаю, віддали 2,7 лярда.
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23.08.2021 14:52 Ответить
США продовжать надавати підтримку ЗСУ. Ми хочемо поставити Росію на місце, - представниця країни на "Кримській платформі" Гренхолм - Цензор.НЕТ 7968США продовжать надавати підтримку ЗСУ. Ми хочемо поставити Росію на місце, - представниця країни на "Кримській платформі" Гренхолм - Цензор.НЕТ 9798
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24.08.2021 03:19 Ответить
Талибов США уже поставили на место самой сильной и отлично вооруженной террористической группировки. В Украине и сотой доли оружия нет, которое талибам отдали.
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23.08.2021 14:45 Ответить
И в кого будут стрелять из этого оружия?
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23.08.2021 15:25 Ответить
А ТЕПЕРЬ БУДЕТ В 10 РАЗ БОЛЬШЕ!!!
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23.08.2021 18:32 Ответить
Что?! Еще талибам что то отдадут?
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23.08.2021 19:15 Ответить
что бы обезвредить страну-террориста, нужно, для начала, перекрыть финансирование. А СП-2 это и есть канал финансирования
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23.08.2021 14:45 Ответить
что-то напоминает..Когда людям нечего показать из результатов, начинаются..разговорі про кузькину мать.США продолжат предоставлять поддержку ВСУ. Мы хотим поставить Россию на место, - представитель страны на "Крымской платформе" Гренголм - Цензор.НЕТ 9118
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23.08.2021 14:46 Ответить
Путин шёл по ночному Дрездену.
Навстречу ему шёл Штирлиц.
Штирлиц - подумал Путин.
Какое-то ***** - подумал Штирлиц.
И чуть не сказал это вслух.
Ещё никогда Штирлиц не был так близок к провалу. 🤣🤣🤣
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23.08.2021 14:47 Ответить
в место слов, штук 50-100 израильских панцирей подкиньте.... ну и передовые технологии сша не помешают. чтоб сбивать их ракеты и самолеты над их же территорией а на ваши слова ввп забил большой и толстый.
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23.08.2021 14:48 Ответить
воно то так, але є питання: чи не переправить д'єрмак оту техніку з передовими технологіями прямо на уралмашзавод...
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23.08.2021 14:54 Ответить
Да ладно Вам, "большой и толстый"...У него - маленький и тонкий!
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23.08.2021 16:24 Ответить
может не большой и не толстый но свисает и с меркель и с байдена а нас под ним вообще не видно
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23.08.2021 17:57 Ответить
Мавзолейное быдло с 2001 года кошмарит Украину,пробное говно забросили на Косе Тузла при Данилыче....,за 20 лет СкреПОНОСная РАБссия захватила кусок Донбасса,Крым,ю.Осетию,Абхазию,Приднестровье,Армению,Белорусь...,а зачем вам всэ то Дерьмо? Вяличие из Дупла прет?Так СССр давно сдох,а Германия жива... США продовжать надавати підтримку ЗСУ. Ми хочемо поставити Росію на місце, - представниця країни на "Кримській платформі" Гренхолм - Цензор.НЕТ 9551 США продовжать надавати підтримку ЗСУ. Ми хочемо поставити Росію на місце, - представниця країни на "Кримській платформі" Гренхолм - Цензор.НЕТ 5569
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23.08.2021 14:53 Ответить
скільки вже років вам кричимо, що расіся піде так далеко, як тільки зможе, а ви тільки тепер вирішили ставити її на місце
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23.08.2021 14:53 Ответить
Интересно а почему любимая турция послала главу Мида вместо более высокого представителя? Что не хотят злить ***** или туристов потерять...
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23.08.2021 14:58 Ответить
Дебил КГБшный Новороссию от Харькова до Одессы уже ипостроил...теперь Строит Талибан-ХАМАС-Хезболла...нашли строителя дерьма Шариковского.... США продовжать надавати підтримку ЗСУ. Ми хочемо поставити Росію на місце, - представниця країни на "Кримській платформі" Гренхолм - Цензор.НЕТ 2940 США продовжать надавати підтримку ЗСУ. Ми хочемо поставити Росію на місце, - представниця країни на "Кримській платформі" Гренхолм - Цензор.НЕТ 2940
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23.08.2021 14:58 Ответить
США продовжать надавати підтримку ЗСУ. Ми хочемо поставити Росію на місце, - представниця країни на "Кримській платформі" Гренхолм - Цензор.НЕТ 8065 США продовжать надавати підтримку ЗСУ. Ми хочемо поставити Росію на місце, - представниця країни на "Кримській платформі" Гренхолм - Цензор.НЕТ 8466ЧМО конченное США продовжать надавати підтримку ЗСУ. Ми хочемо поставити Росію на місце, - представниця країни на "Кримській платформі" Гренхолм - Цензор.НЕТ 4859от Визитки Яроша обосрался....
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23.08.2021 15:00 Ответить
Спасибо министру за позицию и поддержку США ! Это голос настоящих друзей и союзников.
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23.08.2021 15:27 Ответить
Слова, слова, слова....
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23.08.2021 15:36 Ответить
Не вірю. Це допомога США армії Египту, коментарі мабуть зайві

США продовжать надавати підтримку ЗСУ. Ми хочемо поставити Росію на місце, - представниця країни на "Кримській платформі" Гренхолм - Цензор.НЕТ 8819
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23.08.2021 15:42 Ответить
это продали а не дали США продовжать надавати підтримку ЗСУ. Ми хочемо поставити Росію на місце, - представниця країни на "Кримській платформі" Гренхолм - Цензор.НЕТ 1196
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23.08.2021 16:11 Ответить
А де я сказав, що ми повинні отримати це безкоштовно. ВВП Египту 300, України 150, ок, продайте нам половину від того, що має Египет! Ми фактично під ембарго "союзників", компанії всіх країн відмовились продати обладнання для патронного заводу крім Туречиини.
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23.08.2021 16:25 Ответить
свої є виробники і їх в першу чергу потрібно підтримувати. навіщо купувати чуже, а потім як обслуговувати
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23.08.2021 17:31 Ответить
Ёпт! Неужто "Арли Бёрк" подарят? А может, страшно подумать, "Замволт" отслюнявят? А если, аж дух перехватило, "Спирит оф Америка" пожалуют? Вот это да!!!
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23.08.2021 18:07 Ответить
место свиньи-в свинарнике...
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24.08.2021 07:58 Ответить
 
 