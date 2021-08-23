США продолжат предоставлять поддержку ВСУ. Мы хотим поставить Россию на место, - представитель страны на "Крымской платформе" Гренголм
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
США продолжат оказывать поддержку Украине в рамках борьбы с российской агрессией.
Об этом заявила министр энергетики США Дженнифер Гренголм сегодня на учредительном саммите "Крымской платформы", информирует Цензор.НЕТ
"Хочу сразу заявить: мы вместе с Украиной, со всеми вами, мы единодушно осуждаем незаконную аннексию Крыма...США гордятся тем, что в течение трех десятилетий были с Украиной", - сказала Гренголм.
"Эти отношения еще больше укрепятся на следующей неделе, когда оба президента встретятся в Вашингтоне, округ Колумбия. От имени президента Байдена хотим заявить о поддержке Украины, ее реформ, вашей работы относительно североатлантических стремлений. Мы поддерживаем вашу борьбу с коррупцией и в большем смысле - вашу более серьезную борьбу с российской агрессией. Наша поддержка будет оставаться конкретной, существенной. Эта поддержка продолжится далее", - пообещала она.
"Мы будем предоставлять поддержку Вооруженным силами Украины, в частности относительно защитного оружия, оборудования, которые нужны Украине в борьбе с российской агрессией. Мы продолжим наши дипломатические усилия для разрешения конфликта на Донбассе. Мы хотим поставить Россию на ее место и мы хотим добиться прекращения ее вмешательства на востоке Украины и в Крыму", - добавила она.
"Мы абсолютно преданно работаем в направлении помощи по решению этого конфликта. Мы считаем, что "Крымская платформа" действительно донесет ко всем долгожданную мысль, что Крым - это Украина и что Россию надо притянуть к ответственности за ее агрессию", - резюмировала она.
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ЗІ: нам, нагадаю, віддали 2,7 лярда.
Навстречу ему шёл Штирлиц.
Штирлиц - подумал Путин.
Какое-то ***** - подумал Штирлиц.
И чуть не сказал это вслух.
Ещё никогда Штирлиц не был так близок к провалу. 🤣🤣🤣