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2 миллиона гривен потратил бюджет на палатку на концерте на Крымской платформе

Новости Цензор.НЕТ Экономика

2 миллиона гривен потратил бюджет на палатку на концерте на Крымской платформе

ФОП Богдан Триль получит более 2 млн гривен на декорирование палатки на праздничном благотворительном концерте.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные системы "Прозорро", о чем в Фейсбуке написал журналист Юрий Николов.

"23 августа в Оперном театре пройдет некий праздничный благотворительный концерт. Так вот – для него решили сделать уличную локацию, а именно "намет" ценой в 77 тысяч гривен. А теперь барабаннаядробьх#як! декорирование намета будет стоить 2 033 493 грн! Два долбаных миллиона гривен! Я хз, может его бриллиантами инкрустируют, или оживят Пикассо для росписи. Но это овердох#я за декор. Тем более, что в понятие "декор" тут не входит "музыкальное сопровождение" (за него отдельно заплатят 291 тыс грн) и обеспечение участников реквизитом (350 тыс). То есть реально за что-то в "намете" заплатят 2 миллиона", - написал он.

Отметим, что этим "декором" займется ФОП Богдан Триль, о который также получил многомиллионную сумму на организацию концерта и видеосъемку

Читайте на "Цензор.НЕТ": Крымскую платформу организовал ФОП Игорь Малахов за 6,7 млн гривен из госбюджета. СМЕТА

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Топ комментарии
+28
Как сказал зеленский и его слуги урода "здесь можно хорошо прибарахлиться - внукам хватит!"(с)
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23.08.2021 14:48
+17
сдается мне что это уже не комедия...и даже не кордебалет...а чисто дерибан...
а "триль" ваще крыса подставная преЗЕ и его шоблы...
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23.08.2021 14:51
+11
Лена сказала что леди из бюджета не берут, они наличными предпочитают.
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23.08.2021 14:49
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Более того, мы все дышим благодаря порошенко. И солнце всходит тоже благодаря ему.
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23.08.2021 16:26 Ответить
І ти в Україні живеш,а не в хведераціїї
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27.08.2021 08:48 Ответить
Те кто рюкзаками барыжил просто лошары!!!!😁😁😁😁😁
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23.08.2021 16:20 Ответить
Крымская платформа это бессмысленное говно без результатов и пилежа бюджета.
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23.08.2021 16:54 Ответить
чувак я думаю ти неправий особливо в першій частині....... Таке враження що пілят назло тільки кому????
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23.08.2021 21:47 Ответить
хтось, дайте фото тієї палатки щоб розмова була більш предметною. може то і справді витвір мистецтва який в подальшому буде коштувати мільйони.
і ще хто вкурсі що то за митець ФОП Богдан Триль, де можна побачити його інші роботи?
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24.08.2021 12:53 Ответить
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