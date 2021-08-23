2 миллиона гривен потратил бюджет на палатку на концерте на Крымской платформе

ФОП Богдан Триль получит более 2 млн гривен на декорирование палатки на праздничном благотворительном концерте.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные системы "Прозорро", о чем в Фейсбуке написал журналист Юрий Николов.

"23 августа в Оперном театре пройдет некий праздничный благотворительный концерт. Так вот – для него решили сделать уличную локацию, а именно "намет" ценой в 77 тысяч гривен. А теперь барабаннаядробьх#як! декорирование намета будет стоить 2 033 493 грн! Два долбаных миллиона гривен! Я хз, может его бриллиантами инкрустируют, или оживят Пикассо для росписи. Но это овердох#я за декор. Тем более, что в понятие "декор" тут не входит "музыкальное сопровождение" (за него отдельно заплатят 291 тыс грн) и обеспечение участников реквизитом (350 тыс). То есть реально за что-то в "намете" заплатят 2 миллиона", - написал он.

Отметим, что этим "декором" займется ФОП Богдан Триль, о который также получил многомиллионную сумму на организацию концерта и видеосъемку.

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