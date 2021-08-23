"Без цензуры": Что там у Меркель и Зеленского? Выборы на Донбассе, формула Штайнмайера и российский газ. ВИДЕО
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Ангела Меркель приезжала в Украину, а наша государственная власть, к счастью, смогла не сдать национальные интересы Украины.
В свежем "Без цензуры" Марина Данилюк-Ярмолаева анализирует визиты канцлера Германии в Украину и России, а также – ее встречи с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.
Визит Ангелы Меркель в Украину эксперты называют важным и показательным. Он состоялся после переговоров канцлера с президентами США и России, поэтому результаты этих договоренностей Меркель привезла в Киев.
Символично, что дата встречи Меркель с Зеленским пришлась на канун саммита Крымской платформы и за два дня до празднования 30-й годовщины Независимости Украины. Правда, в обоих этих событиях Меркель не будет участвовать.
Что означает этот визит из прощального турне? Какие сигналы получили от Ангелы Меркель президенты Путин и Зеленский? И что это будет значить для урегулирования на Донбассе?
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Ангела Меркель во время визита в Украину назвала "Северный поток-2" европейско-российским проектом. Буквально в тот же день вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что мнение Еврокомиссии расходится с мнением госпожи Меркель, и он не считает "Северный поток-2" проектом общего европейского интереса.
"Сейчас мы будем следить за декларацией США и Германии, и как будет обеспечиваться то, чтобы "Северный поток-2" не привел к проблемам для Украины как страны-транзитера. За этими вопросами мы будем продолжать следить", - заявил он.
❗️Так что опять слукавила фрау, и лично у меня уже не осталось аргументов в её защиту - мы ей, конечно, благодарны за былые заслуги, но цыплят по осени считают...
@Helgi Sharp
PS: Чайка, Вы извините за нескромный вопрос: А за что Вы благодарите фрау рибентроп? За "Минск-2"? За план штайннахер? За какие заслуги, может за "СП-2"?