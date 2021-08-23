"Без цензуры": Что там у Меркель и Зеленского? Выборы на Донбассе, формула Штайнмайера и российский газ. ВИДЕО

Ангела Меркель приезжала в Украину, а наша государственная власть, к счастью, смогла не сдать национальные интересы Украины.

В свежем "Без цензуры" Марина Данилюк-Ярмолаева анализирует визиты канцлера Германии в Украину и России, а также – ее встречи с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Визит Ангелы Меркель в Украину эксперты называют важным и показательным. Он состоялся после переговоров канцлера с президентами США и России, поэтому результаты этих договоренностей Меркель привезла в Киев.

Символично, что дата встречи Меркель с Зеленским ​​пришлась на канун саммита Крымской платформы и за два дня до празднования 30-й годовщины Независимости Украины. Правда, в обоих этих событиях Меркель не будет участвовать.

Что означает этот визит из прощального турне? Какие сигналы получили от Ангелы Меркель президенты Путин и Зеленский? И что это будет значить для урегулирования на Донбассе?

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