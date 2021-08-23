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Приглашаем РФ присоединиться к "Крымской платформе" для наработки путей деоккупации Крыма, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Саммит "Крымской платформы" должен исправить историческую ошибку РФ.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня в заключительном слове на учредительном саммите "Крымской платформы", информирует Цензор.НЕТ.
"Если эта площадка так интересует ее (Россию - Ред.), то мы приглашаем РФ присоединиться к "Крымской платформе" для совместной наработки путей деоккупации Крыма и исправления ее (России - ИФ) исторической ошибки", - сказал Зеленский.
Топ комментарии
+23 Akyla Sasori
показать весь комментарий23.08.2021 15:13
+15 Владимир Пономаренко 336ef173
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+14 Володимир Мик
показать весь комментарий23.08.2021 15:14
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А выглядит как, в очередной раз углядеть мир в очке **************** КУЙла
- літаки КС-135 "Стратотанкер" ВПС США та Р-8 "Посейдон" ВМС США
- польські багатоцільові винищувачі F-16
- британські винищувачі Eurofighter Typhoon
- словацькі гелікоптери UH60 Black Hawk та транспортні літаки C-27 Spartan
А в середине открытки ...КОРЫТО!!!! ....и ...из него высовывается скрученная засохшая рука ..ну как из фильма "Аленушка"......и надпись старческим скрипучим голосочком.......----- ДОЛЖООООКККК!!!!! ..ДОЛЖОК!!!!!!
А эта тема ещё дурнее - пригласить Россию на Крымскую платформу, чтобы она на своей собственной жопе сама искала точку, в которую необходимо воткнуть пендель, чтобы она "выкатилась" из Крыма.