Приглашаем РФ присоединиться к "Крымской платформе" для наработки путей деоккупации Крыма, - Зеленский

Саммит "Крымской платформы" должен исправить историческую ошибку РФ.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня в заключительном слове на учредительном саммите "Крымской платформы", информирует Цензор.НЕТ.

"Если эта площадка так интересует ее (Россию - Ред.), то мы приглашаем РФ присоединиться к "Крымской платформе" для совместной наработки путей деоккупации Крыма и исправления ее (России - ИФ) исторической ошибки", - сказал Зеленский.

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