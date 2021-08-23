Непризнание аннексии и дальнейшее давление на РФ, - участники "Крымской платформы" приняли совместную декларацию
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Участники саммита Крымской платформы приняли текст совместной декларации, в которой требуют от России обеспечить полный доступ к аннексированному Крыму. Страну-оккупанта также призывают к конструктивному участию в деятельности Международной Крымской платформы.
Об этом говорится в тексте соответствующей декларации, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
(Участники. Ред.) подчеркивают, что любое изменение статуса Автономной Республики Крым и города Севастополя как неотъемлемой части суверенной территории Украины не признается и не будет признаваться, и что попытки России узаконить временную оккупацию и незаконный захват неприемлемы", - следует из декларации.
Так, в тексте декларации участники осуждают:
- нарушения и ограничения прав человека в Крыму,
- милитаризацию Крыма,
- препятствование правам и свободам судоходства, в частности речь идет о проходе судов через Керченский пролив в Азовское море и обратно,
- изменение демографической структуры полуострова путем переселения граждан РФ в Крым.
Как указано в документе, формат Крымской платформы создан с целью мирного прекращения оккупации Россией Крыма и для восстановления контроля Украины над полуостровом.
Также участники решили рассмотреть введение дальнейших политических, дипломатических и ограничительных мер в отношении РФ, когда это необходимо и если действия России этого потребуют. Россию в декларации призывают обеспечить всем лицам, которые принадлежат к этническим и религиозным общинам полуострова, включая этнических украинцев и крымских татар, возможность в полной мере пользоваться своими правами.
Также участники саммита призывают Россию подключиться к конструктивному участию в деятельности Международной Крымской платформы, которая направлена на прекращение временной оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя.
По данным "Интерфакс-Украина", также в документе говорится, что участники Крымской платформы ожидают возвращения Украине временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и города Севастополя и восстановления их автономного статуса, как это предусмотрено Конституцией Украины, и заявляют о своей поддержке жителей этой территории в восстановлении их прав и свобод, закрепленных в Конституции Украины, и улучшения социально-экономического положения на полуострове.
В документе указывается, что участники Международной Крымской платформы осуждают продолжающиеся нарушения и злоупотребления и системные неправомерные ограничения прав человека и основных свобод, которым подвергаются жители Крыма, такие как право на мирные собрания, право на свободу взглядов и на свободное их выражение, религии или убеждения, право на свободу объединений, ограничения на возможность искать, получать и распространять информацию, а также препятствование и запугивание, которые несут в своей деятельности журналисты, правозащитники и адвокаты.
"(Участники Международной Крымской платформы осуждают. - Ред.) продолжающуюся милитаризацию Крыма, которая подрывает безопасность и стабильность во всем Черноморском регионе, препятствование правам и свободам судоходства, которое осуществляется в соответствии с международным правом, включая препятствование свободному проходу судов через Керченский пролив в Азовское море и обратно, и подчеркивают, что такие помехи имеют негативные экономические последствия для портов Украины в Азовском море и для международных торговых потоков", - отмечается в декларации.
Также участники Крымской платформы осуждают продолжающееся изменение демографической структуры на оккупированном полуострове путем переселения российских граждан в Крым.
Участники Международной Крымской платформы решили создать Международную Крымскую платформу как консультативный и координационный формат с целью мирного прекращения временной оккупации Российской Федерацией территории Автономной Республики Крым и города Севастополя и для восстановления контроля Украины над этой территорией в полном соответствии с международным правом.
Также они решили продолжать осуществление политики непризнания незаконной аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополя Российской Федерацией.
Кроме того, в декларации подчеркивается, что участники Крымской платформы решили рассмотреть введение дальнейших политических, дипломатических и ограничительных мер в отношении Российской Федерации, если это предусмотрено правовой системой каждого участника Платформы и согласно соответствующим процедурам, когда это необходимо и если действия России будут того требовать.
"(Участники Международной Крымской платформы решили. - Ред.) противостоять новым вызовам и гибридным угрозам, которые постоянно меняются, вызванным продолжающейся милитаризацией Крыма, и поддерживать совместные усилия по усилению устойчивости к этим угрозам в контексте роста угроз для безопасности и стабильности в Черноморском регионе", - говорится в документе.
Также участники решили повторно подтвердить обязательства решительно противодействовать любым односторонним попыткам бросить вызов и изменить международный порядок, основанный на верховенстве права, и выразить решимость защищать, поддерживать и укреплять международный правопорядок, включая правовой режим морей и океанов, который основан на уважении к международному морскому праву, в том числе, как это отражено в Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву.
"(Участники Международной Крымской платформы решили - ИФ) призвать Российскую Федерацию выполнять свои обязательства как государства-оккупанта соответствии с нормами международного гуманитарного права и других применимых норм международного права, требовать, чтобы Российская Федерация немедленно прекратила все нарушения прав человека и злоупотребления в отношении жителей Крыма и обеспечила полный и беспрепятственный доступ в Крым для устоявшихся региональных и международных мониторинговых механизмов по соблюдению прав человека, в частности миссии ООН по наблюдению за соблюдением прав человека в Украине и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, как это предусмотрено их действующими мандатами, которые охватывают всю территорию Украины, включая территорию Крыма, а также для правозащитных неправительственных организаций", - поясняется в совместной декларации.
Участники Крымской платформы решили объединить усилия, направленные на защиту прав и свобод гражданского населения, проживающего в оккупированном Крыму и добиться немедленного и безоговорочного освобождения граждан Украины, незаконно задержанных или осужденных Россией по политическим мотивам и ее государственными агентами как на территории оккупированного Крыма, так и на территории Российской Федерации. Кроме того, они решили призвать Российскую Федерацию обеспечить всем лицам, которые принадлежат к этническим и религиозным общинам полуострова, включая с этническими украинцами и крымскими татарами, возможность в полной мере пользоваться своими правами человека и предоставить возможность поддерживать и развивать свою культуру, образование, самобытность и традиции культурного наследия, которые сегодня находятся под серьезной угрозой в результате временной оккупации.
Участники платформы решили использовать соответствующие механизмы ООН, Совета Европы, ОБСЕ, других международных и региональных организаций для решения проблем, связанных с временной оккупацией, рассматривать применение других механизмов там, где это целесообразно, а также консультироваться, обмениваться и координировать, как положено, свои усилия в рамках международных организаций, на международных конференциях, форумах и других мероприятиях, где обсуждается тема Крыма, а также рассмотреть возможность поддержки экономических, инфраструктурных и экологических проектов, которые способствовали бы дальнейшему развитию регионов Украины, граничащих с временно оккупированным Крымским полуостровом.
"(Участники Международной Крымской платформы решили - ИФ) создать сеть постоянной и быстрой коммуникации между представителями министерств иностранных дел государств-участников Платформы (создать контактные подразделения по вопросам Крыма), признать роль национальных парламентов в противодействии временной оккупации Крыма и поощрять координацию деятельности по Крыму между национальными парламентами, а также в рамках межпарламентских ассамблей", - отмечается в декларации.
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Про це він сказав на установчому саміті "Кримської платформи".
"Минуло вже більше, ніж 7 років з моменту незаконної анексії Автономної Республіки Крим",- сказав Пленкович українською мовою.
Він уточнив, що приїхав до України аби засвідчити від Хорватії незмінну підтримку незалежності України.
"Я приїхав сьогодні до Києва для того, аби з нашими українськими друзями та європейськими колегами засвідчити від Хорватії незмінну підтримку незалежності суверенітету і територіальної цілісності України",- зазначив Пленкович.
"Крим - це Україна!",- підсумував він.
Все, всех победили, всем по сто грамм и по домам.
Автор Наталія Нагорна
УНІАН
За кілька кілометрів від місця загибелі Юрка під українські пісні танцюють веселі діти з прапорцями у руках.
Напередодні свят, на передовій снайпер застрелив молодого офіцера. Його звали Юрко Михайлов і він мріяв завершити війну.
Дорога на околиці Мар'їнки до бойових позицій, якою зазвичай можна дістатись військових, зараз зачинена. Військові кажуть, занадто небезпечно, просто вдень працює, тобто вбиває, ворожий снайпер.
Попри глибокі окопи і високу зелену траву на позиції військових напередодні вбили офіцера.
На позиції ще калюжа крові, шанці побиті кулями. Бійниця, в яку примудрився поцілити ворожий стрілець, завішана маскувальною сіткою, але бійці сидять якомога нижче. Сьогодні снайпер знову стріляв.
«Використовують тепловізори, які працюють і вдень, і вночі не заважає їм ні світло, нічого», - кажуть військові.
Бійці пригадують, що загиблий мріяв змінити країну і закінчити цю війну. «З дитинства хотів, та як він був сиротою, то він мріяв військовим стати і казав своїм друзям, які з ним вчилися, що він стане офіцером, змінить цю країну і хоче закінчити цю війну», - розповідає побратим.
Олег з Юрком з одного випуску - місяць тому святкували випускний у військовій академії - 21-річний Юра того дня був сповненим надій. «Він був щасливий і дуже хотів піти служити», - пригадують побратими.
Аби розповісти про Юрка ще один молодий офіцер, Олег відходить від позиції у безпечне місце. «Юрко був надзвичайно доброю, відкритою та чесною людиною, всі, хто хоча б трохи його знали, в один голос би сказали, що це людина, яка дарує нам усмішку», - розповідає військовий.
«Він любив рибалку, дуже любив, у відпустці на рибалку ходив дуже часто, спортом займався, у футбола грав, любив подорожувати, не міг на місці просидіти. Він любив по горах їздити. Навіть тут він не міг сидіти на одному місці і завжди ходив позиціями, завжди до хлопців своїх», - розповідають друзі.
На Юрковій позиції залишилися два прапори - синьо-жовтий та бойовий червоно-чорний. Місто Мар'їнка сьогодні теж все в стягах. За кілька кілометрів від місця загибелі Юрка під українські пісні танцюють веселі діти з прапорцями у руках.
Имитация бурной деятельности...и пиар. пиар, пиар зеленого ...