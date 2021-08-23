РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6986 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
7 817 45
Крым (26014) деоккупация (837) Крымская платформа (305)

Непризнание аннексии и дальнейшее давление на РФ, - участники "Крымской платформы" приняли совместную декларацию

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Непризнание аннексии и дальнейшее давление на РФ, - участники

Участники саммита Крымской платформы приняли текст совместной декларации, в которой требуют от России обеспечить полный доступ к аннексированному Крыму. Страну-оккупанта также призывают к конструктивному участию в деятельности Международной Крымской платформы.

Об этом говорится в тексте соответствующей декларации, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

(Участники. Ред.) подчеркивают, что любое изменение статуса Автономной Республики Крым и города Севастополя как неотъемлемой части суверенной территории Украины не признается и не будет признаваться, и что попытки России узаконить временную оккупацию и незаконный захват неприемлемы", - следует из декларации.

Так, в тексте декларации участники осуждают:

  • нарушения и ограничения прав человека в Крыму,
  • милитаризацию Крыма,
  • препятствование правам и свободам судоходства, в частности речь идет о проходе судов через Керченский пролив в Азовское море и обратно,
  • изменение демографической структуры полуострова путем переселения граждан РФ в Крым.

Как указано в документе, формат Крымской платформы создан с целью мирного прекращения оккупации Россией Крыма и для восстановления контроля Украины над полуостровом.

Также участники решили рассмотреть введение дальнейших политических, дипломатических и ограничительных мер в отношении РФ, когда это необходимо и если действия России этого потребуют. Россию в декларации призывают обеспечить всем лицам, которые принадлежат к этническим и религиозным общинам полуострова, включая этнических украинцев и крымских татар, возможность в полной мере пользоваться своими правами.

Читайте также: Сегодня Крым - пороховая бочка. Москва в 3 раза увеличила там свое военное присутствие, - Зеленский

Также участники саммита призывают Россию подключиться к конструктивному участию в деятельности Международной Крымской платформы, которая направлена на прекращение временной оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя.

По данным "Интерфакс-Украина", также в документе говорится, что участники Крымской платформы ожидают возвращения Украине временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и города Севастополя и восстановления их автономного статуса, как это предусмотрено Конституцией Украины, и заявляют о своей поддержке жителей этой территории в восстановлении их прав и свобод, закрепленных в Конституции Украины, и улучшения социально-экономического положения на полуострове.

В документе указывается, что участники Международной Крымской платформы осуждают продолжающиеся нарушения и злоупотребления и системные неправомерные ограничения прав человека и основных свобод, которым подвергаются жители Крыма, такие как право на мирные собрания, право на свободу взглядов и на свободное их выражение, религии или убеждения, право на свободу объединений, ограничения на возможность искать, получать и распространять информацию, а также препятствование и запугивание, которые несут в своей деятельности журналисты, правозащитники и адвокаты.

"(Участники Международной Крымской платформы осуждают. - Ред.) продолжающуюся милитаризацию Крыма, которая подрывает безопасность и стабильность во всем Черноморском регионе, препятствование правам и свободам судоходства, которое осуществляется в соответствии с международным правом, включая препятствование свободному проходу судов через Керченский пролив в Азовское море и обратно, и подчеркивают, что такие помехи имеют негативные экономические последствия для портов Украины в Азовском море и для международных торговых потоков", - отмечается в декларации.

Также участники Крымской платформы осуждают продолжающееся изменение демографической структуры на оккупированном полуострове путем переселения российских граждан в Крым.

Участники Международной Крымской платформы решили создать Международную Крымскую платформу как консультативный и координационный формат с целью мирного прекращения временной оккупации Российской Федерацией территории Автономной Республики Крым и города Севастополя и для восстановления контроля Украины над этой территорией в полном соответствии с международным правом.

Также они решили продолжать осуществление политики непризнания незаконной аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополя Российской Федерацией.

Читайте также: Мы должны помешать России насильственно интегрировать Крым в свои границы, - глава Евросовета Мишель

Кроме того, в декларации подчеркивается, что участники Крымской платформы решили рассмотреть введение дальнейших политических, дипломатических и ограничительных мер в отношении Российской Федерации, если это предусмотрено правовой системой каждого участника Платформы и согласно соответствующим процедурам, когда это необходимо и если действия России будут того требовать.

"(Участники Международной Крымской платформы решили. - Ред.) противостоять новым вызовам и гибридным угрозам, которые постоянно меняются, вызванным продолжающейся милитаризацией Крыма, и поддерживать совместные усилия по усилению устойчивости к этим угрозам в контексте роста угроз для безопасности и стабильности в Черноморском регионе", - говорится в документе.

Также участники решили повторно подтвердить обязательства решительно противодействовать любым односторонним попыткам бросить вызов и изменить международный порядок, основанный на верховенстве права, и выразить решимость защищать, поддерживать и укреплять международный правопорядок, включая правовой режим морей и океанов, который основан на уважении к международному морскому праву, в том числе, как это отражено в Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву.

"(Участники Международной Крымской платформы решили - ИФ) призвать Российскую Федерацию выполнять свои обязательства как государства-оккупанта соответствии с нормами международного гуманитарного права и других применимых норм международного права, требовать, чтобы Российская Федерация немедленно прекратила все нарушения прав человека и злоупотребления в отношении жителей Крыма и обеспечила полный и беспрепятственный доступ в Крым для устоявшихся региональных и международных мониторинговых механизмов по соблюдению прав человека, в частности миссии ООН по наблюдению за соблюдением прав человека в Украине и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, как это предусмотрено их действующими мандатами, которые охватывают всю территорию Украины, включая территорию Крыма, а также для правозащитных неправительственных организаций", - поясняется в совместной декларации.

Участники Крымской платформы решили объединить усилия, направленные на защиту прав и свобод гражданского населения, проживающего в оккупированном Крыму и добиться немедленного и безоговорочного освобождения граждан Украины, незаконно задержанных или осужденных Россией по политическим мотивам и ее государственными агентами как на территории оккупированного Крыма, так и на территории Российской Федерации. Кроме того, они решили призвать Российскую Федерацию обеспечить всем лицам, которые принадлежат к этническим и религиозным общинам полуострова, включая с этническими украинцами и крымскими татарами, возможность в полной мере пользоваться своими правами человека и предоставить возможность поддерживать и развивать свою культуру, образование, самобытность и традиции культурного наследия, которые сегодня находятся под серьезной угрозой в результате временной оккупации.

Участники платформы решили использовать соответствующие механизмы ООН, Совета Европы, ОБСЕ, других международных и региональных организаций для решения проблем, связанных с временной оккупацией, рассматривать применение других механизмов там, где это целесообразно, а также консультироваться, обмениваться и координировать, как положено, свои усилия в рамках международных организаций, на международных конференциях, форумах и других мероприятиях, где обсуждается тема Крыма, а также рассмотреть возможность поддержки экономических, инфраструктурных и экологических проектов, которые способствовали бы дальнейшему развитию регионов Украины, граничащих с временно оккупированным Крымским полуостровом.

"(Участники Международной Крымской платформы решили - ИФ) создать сеть постоянной и быстрой коммуникации между представителями министерств иностранных дел государств-участников Платформы (создать контактные подразделения по вопросам Крыма), признать роль национальных парламентов в противодействии временной оккупации Крыма и поощрять координацию деятельности по Крыму между национальными парламентами, а также в рамках межпарламентских ассамблей", - отмечается в декларации.

Читайте также: Германия не позволит превратить Крым в слепое пятно на карте, - министр экономики и энергетики ФРГ Альтмайер

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+21
Непризнание аннексии и дальнейшее давление на РФ, - участники "Крымской платформы" приняли совместную декларацию - Цензор.НЕТ 6676
показать весь комментарий
23.08.2021 15:31
+21
Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович привітав Україну з початком важливої ініціативи
Про це він сказав на установчому саміті "Кримської платформи".
"Минуло вже більше, ніж 7 років з моменту незаконної анексії Автономної Республіки Крим",- сказав Пленкович українською мовою.
Він уточнив, що приїхав до України аби засвідчити від Хорватії незмінну підтримку незалежності України.
"Я приїхав сьогодні до Києва для того, аби з нашими українськими друзями та європейськими колегами засвідчити від Хорватії незмінну підтримку незалежності суверенітету і територіальної цілісності України",- зазначив Пленкович.
"Крим - це Україна!",- підсумував він.
Непризнание аннексии и дальнейшее давление на РФ, - участники "Крымской платформы" приняли совместную декларацию - Цензор.НЕТ 5197
показать весь комментарий
23.08.2021 15:31
+9
Хорошая декларация ! Теперь бы надо добиться ,на основе резолюции ООН , признания путлерстана - страной агрессором, лишить права вето и вывести из совета безопасности! (Там давно Индии место.) А не дойдет - гнать их из ООН сцаными тряпками. Как-то так.
показать весь комментарий
23.08.2021 15:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Опять мимириндум?
Непризнание аннексии и дальнейшее давление на РФ, - участники "Крымской платформы" приняли совместную декларацию - Цензор.НЕТ 4312
показать весь комментарий
23.08.2021 15:31 Ответить
Неть, это озабоченность.
показать весь комментарий
23.08.2021 15:46 Ответить
Товарищ, а вы не правы, озабоченность на латыни будет memorandum
показать весь комментарий
23.08.2021 16:03 Ответить
Ну Гугл говорит по другому. То что вы написали переводит как записка на память. Гугл врёт вы считаете?
показать весь комментарий
24.08.2021 10:14 Ответить
С латыни переводится как "то, о чём следует помнить" То есть заботиться об этом, быть озабоченным.
показать весь комментарий
24.08.2021 10:23 Ответить
Ну не знаю где вы берете такие трактовки, но Гугл переводчик упрямиться не принимая вашу версию. Вы все таки считаете что Гугл врёт?
показать весь комментарий
24.08.2021 10:40 Ответить
Очень интересно но ваша ссылка как и Гугл пишет что "озабоченность" никакого значения не имеет к латинскому значению слова меморандум. Те все та и врёте вы а не Гугл.
показать весь комментарий
24.08.2021 15:03 Ответить
брешешь.
показать весь комментарий
24.08.2021 16:42 Ответить
Ну брешите это уже как вам угодно. Но лучше все таки не врите и не брешите.
показать весь комментарий
24.08.2021 17:54 Ответить
Боюсь, для вас этот меморандум-озабоченность ничего хорошего не значит.
показать весь комментарий
23.08.2021 16:52 Ответить
Это ни для кого ничего хорошего не значит причем уже около 7 лет.
показать весь комментарий
24.08.2021 10:15 Ответить
Непризнание аннексии и дальнейшее давление на РФ, - участники "Крымской платформы" приняли совместную декларацию - Цензор.НЕТ 6676
показать весь комментарий
23.08.2021 15:31 Ответить
Хотел этой новостью первым обрадовать,но Вы меня опередили.
показать весь комментарий
23.08.2021 15:36 Ответить
Шестой за август, второй за сегодня. Подарок за подарком к 30-летию. Касабы точно готовят что-то грандиозное на завтра!
показать весь комментарий
23.08.2021 16:54 Ответить
Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович привітав Україну з початком важливої ініціативи
Про це він сказав на установчому саміті "Кримської платформи".
"Минуло вже більше, ніж 7 років з моменту незаконної анексії Автономної Республіки Крим",- сказав Пленкович українською мовою.
Він уточнив, що приїхав до України аби засвідчити від Хорватії незмінну підтримку незалежності України.
"Я приїхав сьогодні до Києва для того, аби з нашими українськими друзями та європейськими колегами засвідчити від Хорватії незмінну підтримку незалежності суверенітету і територіальної цілісності України",- зазначив Пленкович.
"Крим - це Україна!",- підсумував він.
Непризнание аннексии и дальнейшее давление на РФ, - участники "Крымской платформы" приняли совместную декларацию - Цензор.НЕТ 5197
показать весь комментарий
23.08.2021 15:31 Ответить
А до того зтмь з учасників Крим російським визнавав? Чи може санкції не підтримував? Підтвердити, що день світлий, а ніч - темна нюу шапіто за два лимони надто дорого. Не здаєтья?
показать весь комментарий
23.08.2021 15:35 Ответить
Не здається. Усе вчасно.
показать весь комментарий
23.08.2021 16:55 Ответить
Хорошая декларация ! Теперь бы надо добиться ,на основе резолюции ООН , признания путлерстана - страной агрессором, лишить права вето и вывести из совета безопасности! (Там давно Индии место.) А не дойдет - гнать их из ООН сцаными тряпками. Как-то так.
показать весь комментарий
23.08.2021 15:36 Ответить
Тут уже от нас все зависит. Украина - страна-основательница ООН.
показать весь комментарий
23.08.2021 16:56 Ответить
Санкциивсе страны должны ввести - декларация платформы!
показать весь комментарий
23.08.2021 15:38 Ответить
капля камень точит
показать весь комментарий
23.08.2021 15:54 Ответить
Ну січас отето всьо нам 100500 поможе. Як будапештський меморандум допоміг свого часу , отак і це.
показать весь комментарий
23.08.2021 15:47 Ответить
"Также участники решили рассмотреть введение дальнейших политических, дипломатических и ограничительных мер в отношении РФ, когда ЭТО НЕОБХОДИМО И ЕСЛИ ДЕЙСТВИЯ РОССИИ ЭТО ПОТРЕБУЮТ". Очаровательно.
показать весь комментарий
23.08.2021 16:08 Ответить
Это же очередная зепобеда, граждане! Это же опять страны-участники подтвердили что Крым это Украина. Даже совместную декларацию составили, это же серьезнейший документ, формулирующий согласованные сторонами общие принципы и цели.
Все, всех победили, всем по сто грамм и по домам.
показать весь комментарий
23.08.2021 16:27 Ответить
Тобі особисто треба було пляшку горілки привезти, щоб ти заспокоївся, чи шо? Чи може у твоїй хаті прибрати? Якщо ти такий дурний - то не треба з коментами лізти.
показать весь комментарий
23.08.2021 18:21 Ответить
Дурний був ти, коли за зеледента голосував.
показать весь комментарий
23.08.2021 18:29 Ответить
Хто тобі це сказав? Я за нього не голосував, але ти одноклітинне, не розумієш, що крім зеленоботів опоненти можуть бути ще)))
показать весь комментарий
23.08.2021 18:34 Ответить
Та ты мне не оппонент, ты мне то в уборщицы, то в собутыльники набиваешься. Ну в общем ты понял кто еще навязчиво услуги предлагает.
показать весь комментарий
23.08.2021 18:41 Ответить
О, так ти дурне ольгінське творіння)), кацапський аквафреш)), шо ти взагалі тут робиш?, йди в дупу до свого пуйла))
показать весь комментарий
23.08.2021 19:04 Ответить
А представитель Беларусии учавствовал в этой платформе?
показать весь комментарий
23.08.2021 16:33 Ответить
Замах на гривну, удар на копейку
показать весь комментарий
23.08.2021 16:43 Ответить
Так я что то не понял? Озабоченность? Или глубокая озабоченность? Уточните пожалуйста !
показать весь комментарий
23.08.2021 17:51 Ответить
А ти очікував, що кожна з країн привезе по батальону бійців для визволення Українського Криму. Свою сраку підніми, дурень))
показать весь комментарий
23.08.2021 18:23 Ответить
Я нічого не очікував від цього , дурень))
показать весь комментарий
23.08.2021 22:08 Ответить
усих тих "граждан" яких переселять в Крим будемо підсрачниками гнати в рашу
показать весь комментарий
23.08.2021 20:32 Ответить
ПОДІЯ ДУЖЕ ВАЖЛИВА НА ПЕРСПЕКТИВУ. Це чи не єдине досягнення зе-команди . Та БЛАЗЕНЬ і тут зміг добавити ЛОЖКУ ДЬОГТЮ своєю заявою про те , що росію вперше названо агресором на міжнародному рівні , при тому що це уже було указано в резолюції ООН в 2016 році.
показать весь комментарий
23.08.2021 21:41 Ответить
Куля снайпера вбила офіцера крізь бійницю в окопі: він був сиротою і мріяв змінити країну

Автор Наталія Нагорна
УНІАН
За кілька кілометрів від місця загибелі Юрка під українські пісні танцюють веселі діти з прапорцями у руках.
Напередодні свят, на передовій снайпер застрелив молодого офіцера. Його звали Юрко Михайлов і він мріяв завершити війну.

Дорога на околиці Мар'їнки до бойових позицій, якою зазвичай можна дістатись військових, зараз зачинена. Військові кажуть, занадто небезпечно, просто вдень працює, тобто вбиває, ворожий снайпер.
Попри глибокі окопи і високу зелену траву на позиції військових напередодні вбили офіцера.
На позиції ще калюжа крові, шанці побиті кулями. Бійниця, в яку примудрився поцілити ворожий стрілець, завішана маскувальною сіткою, але бійці сидять якомога нижче. Сьогодні снайпер знову стріляв.
«Використовують тепловізори, які працюють і вдень, і вночі не заважає їм ні світло, нічого», - кажуть військові.
Бійці пригадують, що загиблий мріяв змінити країну і закінчити цю війну. «З дитинства хотів, та як він був сиротою, то він мріяв військовим стати і казав своїм друзям, які з ним вчилися, що він стане офіцером, змінить цю країну і хоче закінчити цю війну», - розповідає побратим.
Олег з Юрком з одного випуску - місяць тому святкували випускний у військовій академії - 21-річний Юра того дня був сповненим надій. «Він був щасливий і дуже хотів піти служити», - пригадують побратими.
Аби розповісти про Юрка ще один молодий офіцер, Олег відходить від позиції у безпечне місце. «Юрко був надзвичайно доброю, відкритою та чесною людиною, всі, хто хоча б трохи його знали, в один голос би сказали, що це людина, яка дарує нам усмішку», - розповідає військовий.
«Він любив рибалку, дуже любив, у відпустці на рибалку ходив дуже часто, спортом займався, у футбола грав, любив подорожувати, не міг на місці просидіти. Він любив по горах їздити. Навіть тут він не міг сидіти на одному місці і завжди ходив позиціями, завжди до хлопців своїх», - розповідають друзі.
На Юрковій позиції залишилися два прапори - синьо-жовтий та бойовий червоно-чорний. Місто Мар'їнка сьогодні теж все в стягах. За кілька кілометрів від місця загибелі Юрка під українські пісні танцюють веселі діти з прапорцями у руках.

Невизнання анексії і подальший тиск на РФ, - учасники "Кримської платформи" ухвалили спільну декларацію - Цензор.НЕТ 384

Невизнання анексії і подальший тиск на РФ, - учасники "Кримської платформи" ухвалили спільну декларацію - Цензор.НЕТ 1203

Невизнання анексії і подальший тиск на РФ, - учасники "Кримської платформи" ухвалили спільну декларацію - Цензор.НЕТ 6683
показать весь комментарий
23.08.2021 22:06 Ответить
Героям Слава!
показать весь комментарий
24.08.2021 03:13 Ответить
Ого, целую Декларацию приняли! А могли еще и Меморандум принять или Обращение, или Заявление...
Имитация бурной деятельности...и пиар. пиар, пиар зеленого ...
показать весь комментарий
24.08.2021 00:00 Ответить
Представители США и Великобритании с загадочным выражением морды лица высоко оценили принятую на саммите "Крымская платформа" совместную Декларацию и предложили её подшить в папочку с Будапештским меморандумом.
показать весь комментарий
24.08.2021 11:10 Ответить
 
 