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Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Корниенко о "Крымской платформе": Обсуждался вопрос усиления санкций против РФ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Корниенко о

Представители "Слуги народа" на "Крымской платформе" много общались с коллегами из парламентов разных стран.

Об этом в интервью журналистам перед началом внеочередного заседания сказал первый заместитель главы фракции "СН" Александр Корниенко, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

Представители "Слуги народа" на "Крымской платформе" много общались с коллегами из парламентов разных стран. По его словам, на таких неформальных встречах обсуждались не только вопросы Крымской платформы, но и мирового порядка, в частности, события в Афганистане.

"Я считаю, что это очень важное мероприятие не только по вопросам Крыма, хотя это центральная тема, но и полезно в целом как явление, чтобы обменяться мнениями с коллегами, с министрами", - отметил нардеп.

Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, обсуждался ли вопрос усиления санкций против России, Корниенко подчеркнул: "В декларации есть момент об усилении давления, мы понимаем, что на дипломатическом языке это как раз говорит о том, что санкции нужно пересматривать или усиливать, а также осуществлять более серьезное не только дипломатическое, но и политическое и экономическое давление на РФ".

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Автор: Ірина Дашківська
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вот это вот чюдо шота в платформах кумекает? Корниенко о "Крымской платформе": Обсуждался вопрос усиления санкций против РФ - Цензор.НЕТ 8431а тем более в мировых порядках... Корниенко о "Крымской платформе": Обсуждался вопрос усиления санкций против РФ - Цензор.НЕТ 9667
через три года он опять будет никем,и никто его фамилию не вспомнит.
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23.08.2021 16:09 Ответить
Увеличить объемы закупок электроэнергии из рашки и бульбаленда?
Наверное для того, что то бы у кацапов электростанции побыстрее свой ресурс выработали?
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23.08.2021 16:09 Ответить
І хто ці люди, що були на платформі, від яких залежить посилення санкцій? Заступник міністра? Міністр? Представник парламенту? Корнієнко розвели! При п'янці. 😊
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23.08.2021 16:14 Ответить
просто собрались побалаболить, похавать и послушать музычку, всё какабычно
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23.08.2021 16:29 Ответить
хто це, навіщо мені знати, що він сказав?
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23.08.2021 16:25 Ответить
а де арахамія, де його комент. Ця публіка знову опозорилась на пресці з Фрау. запросили як журналістів всіх "коверних клоунів" які були під рукою. А ііноземним агентам вже сам гнусавий по англіцкі "забивав" ефір. Все таки цей візит фрау означив квартальців як неспроможних вести будь який діалог. Яскравий приклад як можна за такий короткий строк стати руконеподаваємими.
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23.08.2021 17:32 Ответить
а это сифон или борода на фото
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23.08.2021 20:09 Ответить
 
 