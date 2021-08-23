Корниенко о "Крымской платформе": Обсуждался вопрос усиления санкций против РФ

Представители "Слуги народа" на "Крымской платформе" много общались с коллегами из парламентов разных стран.

Об этом в интервью журналистам перед началом внеочередного заседания сказал первый заместитель главы фракции "СН" Александр Корниенко, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

Представители "Слуги народа" на "Крымской платформе" много общались с коллегами из парламентов разных стран. По его словам, на таких неформальных встречах обсуждались не только вопросы Крымской платформы, но и мирового порядка, в частности, события в Афганистане.

"Я считаю, что это очень важное мероприятие не только по вопросам Крыма, хотя это центральная тема, но и полезно в целом как явление, чтобы обменяться мнениями с коллегами, с министрами", - отметил нардеп.

Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, обсуждался ли вопрос усиления санкций против России, Корниенко подчеркнул: "В декларации есть момент об усилении давления, мы понимаем, что на дипломатическом языке это как раз говорит о том, что санкции нужно пересматривать или усиливать, а также осуществлять более серьезное не только дипломатическое, но и политическое и экономическое давление на РФ".

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