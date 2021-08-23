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Корниенко о смене главы КГГА: Это прерогатива Офиса Президента, ждем от них предложений
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Вопрос смены главы КГГА - прерогатива Офиса президента.
Об этом в интервью журналистам перед началом внеочередного заседания ВР сказал первый заместитель главы фракции "СН" Александр Корниенко, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.
"Мы понимаем, что это сейчас прерогатива Офиса Президента. Мы будем ожидать от них определенных предложений. Что касается конкретных кандидатур, я могу назвать 50 человек только из нашей фракции, которые могут возглавить КГГА и абсолютно профессионально управлять городом. У нас есть бывшие мэры и специалисты по местному самоуправлению… то есть, у нас есть точно те, кто могут управлять большими объектами регионального плана", - отметил он.
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+28 faust7808
показать весь комментарий23.08.2021 16:19
+27 mrSmith
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+26 Віктор Птаха
показать весь комментарий23.08.2021 16:20
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Пожалуйста, подождите...
и НЕ ДУ-МА-Й-ТЕ !
бо буде зле !
Так что все правильно
Но эффект от этой "перестановки" несомненный: будет в очередной раз подтвержден тезис о том, что зеленский туп, недальновиден, мелочен и мстителен.
На цьому міроприємстві Зе треба стояти рядом з Мустафою Джемілєвим ...!!!
А "співробітників ростом побільше" - відсунути ...
А то субординація , субординація ...
эта часть тельца преЗЕка ОПой называется
Треба виселяти зелень з кабінетів.
Отставка Кличко так же давно перезрела, как отставка Авакова.
чити вам,зеленим невігласам і авантюристам Києва як своїх вух!Про авантюру Януковича з Черновецьким забули? Тільки Кличко вам не Черновецький!
Киевляне сами выбрали цирк на дротi
Були спроби правила міняти ..., щодо жидика Черновецького ..., але там хоч були реальні причини! А зараз що , гроші чи землю ділити - свого назначити ? А як то києвляни сприймуть - подумали , порахували
,,"Согласно решению Конституционного суда №21-рп/2003 от 25 декабря 2003 года, должность главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) может занимать исключительно лицо, избранное на местных выборах городским головой. То есть, кроме Виталия Кличко, эту должность никто не может занимать.
Это решение является обязательным к исполнению на территории Украины, окончательным и не может быть обжаловано. П. 4 ст. 382 Уголовного кодекса предусматривает, что невыполнение решений... Конституционного суда Украины и его заключений.
влечет за собой лишение свободы до 8 лет"
И давно это стало полномочиями президентской канцелярии?
Шото ******* совсем уже берега попутали.