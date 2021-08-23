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Новости Политика Украины
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Корниенко о смене главы КГГА: Это прерогатива Офиса Президента, ждем от них предложений

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Корниенко о смене главы КГГА: Это прерогатива Офиса Президента, ждем от них предложений

Вопрос смены главы КГГА - прерогатива Офиса президента.

Об этом в интервью журналистам перед началом внеочередного заседания ВР сказал первый заместитель главы фракции "СН" Александр Корниенко, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мы понимаем, что это сейчас прерогатива Офиса Президента. Мы будем ожидать от них определенных предложений. Что касается конкретных кандидатур, я могу назвать 50 человек только из нашей фракции, которые могут возглавить КГГА и абсолютно профессионально управлять городом. У нас есть бывшие мэры и специалисты по местному самоуправлению… то есть, у нас есть точно те, кто могут управлять большими объектами регионального плана", - отметил он.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+28
Ребят , а вы не очешуели??? Какая нах прерогатива ? Кривого бивня-рога? Кто за это из киевлян голос отдал? Вы блд доиграетесь
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23.08.2021 16:19
+27
Кличку от этого ни холодно ни жарко.
Но эффект от этой "перестановки" несомненный: будет в очередной раз подтвержден тезис о том, что зеленский туп, недальновиден, мелочен и мстителен.
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23.08.2021 16:19
+26
А що це за орган такий - офіс президента ?
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23.08.2021 16:20
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корабельные сосны и мери в попинс приготовились Корниенко о смене главы КГГА: Это прерогатива Офиса Президента, ждем от них предложений - Цензор.НЕТ 8550
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23.08.2021 16:16 Ответить
нихрена у вас не выйдет
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23.08.2021 16:19 Ответить
+ 100 !

и НЕ ДУ-МА-Й-ТЕ !

бо буде зле ! Корнієнко про зміну голови КМДА: Це прерогатива Офісу Президента, чекаємо від них пропозицій - Цензор.НЕТ 922
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23.08.2021 16:44 Ответить
Следующие выборы, Кличко vs шмаркля,кто победит?
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23.08.2021 17:59 Ответить
Порох ! Корнієнко про зміну голови КМДА: Це прерогатива Офісу Президента, чекаємо від них пропозицій - Цензор.НЕТ 8243
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23.08.2021 18:01 Ответить
Ребят , а вы не очешуели??? Какая нах прерогатива ? Кривого бивня-рога? Кто за это из киевлян голос отдал? Вы блд доиграетесь
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23.08.2021 16:19 Ответить
Киевляне в 2019 году дали 60% голосов клоуну во втором туре
Так что все правильно
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23.08.2021 17:09 Ответить
пожинают плоды
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23.08.2021 17:22 Ответить
бачу ваві лаври овоча спокою не дадуть.але ж ростов не резиновий це раз, навряд чи тель авів чи герцлія прийме(вони б з радістю, та дядя байден),тому сита європа якраз. тим паче зі всім чесно *напрацьованим*
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23.08.2021 16:19 Ответить
Кличку от этого ни холодно ни жарко.
Но эффект от этой "перестановки" несомненный: будет в очередной раз подтвержден тезис о том, что зеленский туп, недальновиден, мелочен и мстителен.
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23.08.2021 16:19 Ответить
в ожЫдании весточки с мендельштрассе?вы,блеать,часом не забулы у кыян поинтересоваццо?
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23.08.2021 16:20 Ответить
А що це за орган такий - офіс президента ?
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23.08.2021 16:20 Ответить
Корниенко о смене главы КГГА: Это прерогатива Офиса Президента, ждем от них предложений - Цензор.НЕТ 4905
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23.08.2021 16:23 Ответить
Вовачке спокойней, когда сися няни рядом Корнієнко про зміну голови КМДА: Це прерогатива Офісу Президента, чекаємо від них пропозицій - Цензор.НЕТ 5851
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23.08.2021 16:46 Ответить
Так ..., хтось напартачив Корнієнко про зміну голови КМДА: Це прерогатива Офісу Президента, чекаємо від них пропозицій - Цензор.НЕТ 4712
На цьому міроприємстві Зе треба стояти рядом з Мустафою Джемілєвим ...!!!
А "співробітників ростом побільше" - відсунути ... Корнієнко про зміну голови КМДА: Це прерогатива Офісу Президента, чекаємо від них пропозицій - Цензор.НЕТ 4013
А то субординація , субординація ...
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23.08.2021 21:24 Ответить
По-суті це той орган, яким Клоун по роялю бацав, правда тепер в нього ще й кремлівський агент Єрмак зубами вцепився.
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23.08.2021 16:37 Ответить
А що це за орган такий - офіс президента ?

эта часть тельца преЗЕка ОПой называется Корнієнко про зміну голови КМДА: Це прерогатива Офісу Президента, чекаємо від них пропозицій - Цензор.НЕТ 6266
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23.08.2021 16:49 Ответить
в якому законі написано , що якійсь офіс може когось призначати ?
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23.08.2021 16:22 Ответить
Тільки за останні пару НАБУ зловила двох топ-чиновників-крадіїв, призначених урядом Зеленського (голову Державної продовольчо-зернової корпорації України і голову Комісії з регулювання азартних ігор). Але в "слугах" ще багато аферистів, крадіїв і покидьків, місця біля корита усім не вистачає.
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23.08.2021 16:24 Ответить
І плювати оцим прерогативщикам на думку киян.
Треба виселяти зелень з кабінетів.
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23.08.2021 16:24 Ответить
Ты то какое отношение к этому имеешь?
Отставка Кличко так же давно перезрела, как отставка Авакова.
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23.08.2021 17:19 Ответить
Зебил а в каком это законе написано , хотя где вы и где закон
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23.08.2021 17:38 Ответить
Попова взад давай. І буде вам знову щастя.
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23.08.2021 22:54 Ответить
Охвіс Зезедента стоїть на Конституцією? 😲Ото парламентарій! Ото знавець законів!
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23.08.2021 16:26 Ответить
кому корниенко законодатель тому и кыва учёный Корнієнко про зміну голови КМДА: Це прерогатива Офісу Президента, чекаємо від них пропозицій - Цензор.НЕТ 7032
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23.08.2021 16:33 Ответить
Нет у него такой прерогативы. Есть чисто формальная обязанность предложить и назначить главой КГГА избранного мера Киева. Так же, как английская королева назначает генерал-губернатора или премьер-министр в Канаде или Австралии.
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23.08.2021 16:33 Ответить
Корнієнко про зміну голови КМДА: Це прерогатива Офісу Президента, чекаємо від них пропозицій - Цензор.НЕТ 8650
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23.08.2021 16:36 Ответить
Я за Безуглую! Корнієнко про зміну голови КМДА: Це прерогатива Офісу Президента, чекаємо від них пропозицій - Цензор.НЕТ 5585
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23.08.2021 16:51 Ответить
правильно... об углую можно рога посбивать.
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23.08.2021 16:55 Ответить
Керує Києвом ОБРАНИЙ!!! киянами міський голова!!! Не ба
чити вам,зеленим невігласам і авантюристам Києва як своїх вух!Про авантюру Януковича з Черновецьким забули? Тільки Кличко вам не Черновецький!
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23.08.2021 16:53 Ответить
в апреле 2019 года клоун получил 60% голосов киевлян
Киевляне сами выбрали цирк на дротi
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23.08.2021 17:12 Ответить
Хуже не будет - мыши плакали , кололись , но продолжали грызть кактус
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23.08.2021 17:41 Ответить
Главой КГА может быть ТОЛЬКО избранный мэр Киева. ТАК ГЛАСИТ ЗАКОН,
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23.08.2021 17:45 Ответить
Київський міський голова

Були спроби правила міняти ..., щодо жидика Черновецького ..., але там хоч були реальні причини! А зараз що , гроші чи землю ділити - свого назначити ? А як то києвляни сприймуть - подумали , порахували Корнієнко про зміну голови КМДА: Це прерогатива Офісу Президента, чекаємо від них пропозицій - Цензор.НЕТ 5475
Корнієнко про зміну голови КМДА: Це прерогатива Офісу Президента, чекаємо від них пропозицій - Цензор.НЕТ 5879
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23.08.2021 21:45 Ответить
ЗЛН ПНХ!
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23.08.2021 17:57 Ответить
Отсутствие реакции на деятельность ОПГ КГГА - само по себе преступление.
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23.08.2021 18:02 Ответить
Это тупое животно хотел, может, сказать "приоритет"? "Прерогатива" имеет немного (??!!!!!!!) другое значение и в этой стязи жОПэ к КГГА не имеет никакого отношения от слова совсем.
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23.08.2021 18:08 Ответить
Зеленський - хотів перднути, та й всрався.
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23.08.2021 18:29 Ответить
Заслуженный юрист Украины, он же - генерал Москаль, в своем блоге написал:
,,"Согласно решению Конституционного суда №21-рп/2003 от 25 декабря 2003 года, должность главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) может занимать исключительно лицо, избранное на местных выборах городским головой. То есть, кроме Виталия Кличко, эту должность никто не может занимать.

Это решение является обязательным к исполнению на территории Украины, окончательным и не может быть обжаловано. П. 4 ст. 382 Уголовного кодекса предусматривает, что невыполнение решений... Конституционного суда Украины и его заключений.
влечет за собой лишение свободы до 8 лет"
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23.08.2021 20:29 Ответить
Головна прикмета " кадрів " зе-команди - ПРОФНЕПРГОДНІСТЬ .
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23.08.2021 20:57 Ответить
Усунення з посади Кличка буде приводом до "уходу" Зєбільного.
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23.08.2021 22:47 Ответить
Вопрос смены главы КГГА - прерогатива Офиса президента

И давно это стало полномочиями президентской канцелярии?

Шото ******* совсем уже берега попутали.
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24.08.2021 11:22 Ответить
 
 