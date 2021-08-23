Корниенко о смене главы КГГА: Это прерогатива Офиса Президента, ждем от них предложений

Вопрос смены главы КГГА - прерогатива Офиса президента.

Об этом в интервью журналистам перед началом внеочередного заседания ВР сказал первый заместитель главы фракции "СН" Александр Корниенко, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мы понимаем, что это сейчас прерогатива Офиса Президента. Мы будем ожидать от них определенных предложений. Что касается конкретных кандидатур, я могу назвать 50 человек только из нашей фракции, которые могут возглавить КГГА и абсолютно профессионально управлять городом. У нас есть бывшие мэры и специалисты по местному самоуправлению… то есть, у нас есть точно те, кто могут управлять большими объектами регионального плана", - отметил он.

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