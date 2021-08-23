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Зеленский соврал, что сегодня РФ впервые признали страной-агрессором. Это зафиксировано в резолюции Генассамблеи ООН от 2016 года, - Елисеев
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Тезис о том, что Россия - страна-оккупант, был впервые зафиксирован в резолюции ГА ООН.
Об этом сообщил в своем Твиттере дипломат, чрезвычайный уполномоченный посол Украины Константин Елисеев, информирует Цензор.НЕТ.
"Заявление Зеленского о том, что в декларации "Крымской платформы" Россию впервые на международном уровне признали государством-оккупантом - откровенная ЛОЖЬ! Это было четко зафиксировано в резолюции ГА ООН, принятой 19 декабря 2016 года на 71-й сессии Генассамблеи", - отметил дипломат.
Как сообщалось, в заключительном слове на саммите "Крымской платформы" президент Владимир Зеленский заявил, что впервые на международном уровне Россия признана государством-оккупантом.
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Але я можу 30 разів віджатися на брусьях!
Яких ще реформ тобі не вистачає, мій дурненький виборець?
свого кумира, Віхтора яйцеСносного, вдало скопіював.
Не мог этот Елисеев хоть день подождать со своим заявлением?!
На каштан його !
ссылаясь на свою резолюцию 68/262 от 27 марта 2014 года о территори-альной целостности Украины, в которой подтверждается приверженность Ге-неральной Ассамблеи суверенитету, политической независимости, единству и территориальной целостности Украины в ее международно признанных грани-цах; и соответствующие решения международных организаций, специализированных учреждений и органов системы Организации Объединенных Наций,
осуждая временную оккупацию Российской Федерацией части террито-рии Украины - Автономной Республики Крым и города Севастополя (далее Крым) - и подтверждая непризнание ее аннексии,
"Язык дан дипломату для того, чтобы скрывать свои мысли" (с)
Та не знав гнусавий про цей юридичний факт. Не знав. А Єрмак йому підсунув дезу. був би поряд, смикнув би за піджак, а так......
Да збрехав! Ну і що мені це не
вперше, А вам дурням яка різниця !
засуджуючи тимчасову окупацію Російською Федерацією частини території України - Автономну Республіку Крим і місто Севастополь (далі "Крим") - і знову підтверджуючи невизнання анексії,
Как сообщалось, в заключительном слове на саммите "Крымской платформы" президент Владимир Зеленский заявил, что впервые на международном уровне Россия признана государством-оккупантом.
Резолюция осудила оккупацию и подтвердила непризнание ООН аннексии Крыма, что уже определяет рф страной-агрессором, хотя об этом понятии в статье речь не идёт.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ АГРЕССИИ Утверждено резолюцией 3314 (ХХIХ) Генеральной Ассамблеи
от 14 декабря 1974 года.
Статья 3
Любое из следующих действий, независимо от объявления войны, с учетом и в соответствии с положениями статьи 2, будет квалифицироваться в качестве акта агрессии:
а) вторжение или нападение вооруженных сил государства на территорию другого государства или любая военная оккупация, какой бы временный характер она ни носила, являющаяся результатом такого вторжения или нападения, или любая аннексия с применением силы территории другого государства или части ее;
Якщо ООН визнана окупація державою-окупантом, ця держава визнається ООН державою-агресором автоматично, на підставі резолюції 1974 року.
У ЧОМУ СИЛА Зе КЛОУНА ?
1) Клоуна неможливо висміювати
2) Клоуна неможливо присоромити
3) Клоуна неможливо спородіювати - він сам вже є пародієй на людину
4) Клоун не несе ніякої відповідальності за свої дії, його справа смішити людей, тому відповідають за його дії завжди інщі
5) Клоуну неважливо поважають його люди чи не поважають, його мета популярність
6) Клоун завжди знайде собі спонсорів і покровителів, бо популярність притягує грощі
7) Клоуна у остання чергу пов`язують з проблемами, бо він завжди смішить людей
8) Клоунів вкрай рідко садять до в`язниці, чи зовсім не садять
9) Клоунів не ненавидять
10) Клоунів завжди згадують з посмішкою
ТЕПЕР РОЗУМІЄТЕ НАВІЩО КОЛОМОЙСЬКИЙ ЗРОБИВ Зе ПРЕЗИДЕНТОМ
Зєля-піздло.
Усна народна творчість.😁
Зеленский говорит ОЧЕНЬ ОПАСНЫЕ ВЕЩИ:
Заявляя, "впервые признали агрессором", этим он
НЕ ПРИЗНАЕТ ВСЕ ПРЕДЫДУЩИЕ заявления, резолюции, меморандумы и санкции!
Заявляя, "впервые признали агрессором" он этим говорит, что все санкции и вся помощь Украине за предыдущие СЕМЬ ЛЕТ были НЕЗАКОННЫМИ?!