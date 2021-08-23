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Новости Политика Украины
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ВР (28721) Кабмин (13798) отставка (3094) Гетманцев (389)

Гетманцев об отставках в Кабмине: Эти разговоры - манипуляция. Говорить о конкретных фамилиях преждевременно

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Гетманцев об отставках в Кабмине: Эти разговоры - манипуляция. Говорить о конкретных фамилиях преждевременно

Разговоры о возможных отставках в Кабмине в настоящее время являются манипуляцией.

Об этом сегодня в интервью журналистам перед началом внеочередного заседания ВР сказал депутат от "СН", руководитель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

"Все эти разговоры являются несколько манипулятивными, пока мы не видим конкретных предложений от премьер-министра. Когда мы увидим эти предложения, будем о чем-то говорить. Вот у нас весь август прошел в разговорах, а кого заменят, а этот список правильный, а этот - нет, а какие вопросы - к какому министру. Все это манипуляции и просто занятие эфира определенными разговорами", - сказал Гетманцев.

"Если нет содержания, которым можно занять эфир, то возникают такие разговоры. Президент не исключает того, что будут изменения, я этого не исключаю. Но говорить о конкретных фамилиях я считаю преждевременным", - добавил он.

По его словам, вопросы есть ко всем министрам, поскольку "в той или иной мере есть ошибки", но кадровый вопрос должен быть "последним в этой череде сотрудничества с Кабинетом министров".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский анонсировал отставки в Кабмине: "Они начинают много говорить, когда нечего показать"

Автор: Ірина Дашківська
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Kavkaz Center
@newkc14
За 23 дня ВВС России потеряли уже 5 самолетов. Они ломаются, взрываются, горят и падают. Сегодня во время посадки в Астраханской области сгорел МиГ-29.

Правящая наркобанда Путина проводит сокращение парка ВВС России ударными темпами
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23.08.2021 16:40 Ответить
Ну так скажи это зебобе в морду -я ,лично,это от него слышала)))))
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23.08.2021 16:40 Ответить
А морда то яка паскудна. Тай сам паскуда, нічим не кращий за Южаніну. І вночі думає, як обібрати простий люд.
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23.08.2021 16:46 Ответить
А что вы до выборов не видели,что зеля настолько не красив ?
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23.08.2021 17:12 Ответить
мені красивий Кошулинський, за нього я й голосував.
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23.08.2021 17:49 Ответить
Ну куда мы без Данилы каменого цветка Гетманцев об отставках в Кабмине: Эти разговоры - манипуляция. Говорить о конкретных фамилиях преждевременно - Цензор.НЕТ 9697 Видать таки не выходит у данилы оный Гетманцев об отставках в Кабмине: Эти разговоры - манипуляция. Говорить о конкретных фамилиях преждевременно - Цензор.НЕТ 9697
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23.08.2021 16:40 Ответить
Экономика в полной заднице,а у них самодовольные рожи и никакого желания освобождать теплые места.
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23.08.2021 16:45 Ответить
Тьфу на тебя лох. Каштан для тебя уже выбран.
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23.08.2021 17:01 Ответить
Вот с этого шизика гетьманцева и нужно начинать освобождать кресла.
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23.08.2021 19:18 Ответить
 
 