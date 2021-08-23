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Были разговоры о встрече Зеленского с депутатами "СН". Но никакой даты пока нет, - Гетманцев

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Были разговоры о встрече Зеленского с депутатами

Ходят разговоры о возможной встрече президента Владимира Зеленского с народными депутатами фракции партии "Слуга народа".

Об этом сегодня в интервью журналистам перед началом внеочередного заседания ВР сказал депутат от "СН", руководитель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

"Никакой даты пока нет. Были разговоры такие, и я не исключаю проведения такой встречи, но даты никакой нет", - сказал Гетманцев.

"Сейчас готовится визит президента в США. Это очень важно. Не знаю, сможет ли сейчас президент найти время для встречи (с фракцией. - Ред)", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гетманцев об отставках в Кабмине: Эти разговоры - манипуляция. Говорить о конкретных фамилиях преждевременно

Автор: Ірина Дашківська
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кто? президент?
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23.08.2021 16:53 Ответить
серванты готовитесь ваш клоун вам кокос раздаст Были разговоры о встрече Зеленского с депутатами "СН". Но никакой даты пока нет, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 577
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23.08.2021 16:54 Ответить
Ходят разговоры / На деревне с шумным интересом Бабы много говорят такого, Будто Таньку видели за лесом,С комсомольцем Гришкой Казаковым. Бабьи сплетни надоели Тане, Не гуляла Таня по откосам,Целовалась Таня на кургане,Да и то без всякого засоса.
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23.08.2021 16:58 Ответить
А что со стадом встречаться,приказать проголосовать за закон,передать конверты - вот и весь разговор.
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23.08.2021 16:58 Ответить
Чому шлюх наріду завжди скорочують як СН? Що мається на увазі? Суки? Сволота? Чи може щось інше?
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23.08.2021 17:05 Ответить
Тварь
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23.08.2021 23:27 Ответить
Можно ли отвлекать выдающегося лидера современности встречей с какими-то депутатами? Ходят разговоры, что такого счастья и премьер-министру фиг добиться.
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24.08.2021 00:07 Ответить
 
 