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Были разговоры о встрече Зеленского с депутатами "СН". Но никакой даты пока нет, - Гетманцев
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Ходят разговоры о возможной встрече президента Владимира Зеленского с народными депутатами фракции партии "Слуга народа".
Об этом сегодня в интервью журналистам перед началом внеочередного заседания ВР сказал депутат от "СН", руководитель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.
"Никакой даты пока нет. Были разговоры такие, и я не исключаю проведения такой встречи, но даты никакой нет", - сказал Гетманцев.
"Сейчас готовится визит президента в США. Это очень важно. Не знаю, сможет ли сейчас президент найти время для встречи (с фракцией. - Ред)", - добавил он.
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