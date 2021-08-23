ВР призвала организации и парламенты стран к сотрудничеству в рамках "Крымской платформы" для противодействия агрессии РФ

Верховная Рада обратилась к международным организациям относительно сотрудничества в рамках "Крымской платформы".

Об этом информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

В частности на внеочередной сессии народные депутаты приняли Постановление Об Обращении Верховной Рады Украины к Организации Объединенных Наций, Парламентской Ассамблее Совета Европы, Парламентской Ассамблее ОБСЕ, Парламентской Ассамблее НАТО, Парламентской Ассамблее ОЧЭС, Европейскому Парламенту, правительствам и парламентам иностранных государств относительно усиления международного сотрудничества в рамках "Крымской платформы" для противодействия агрессии Российской Федерации.

За такое решение - 283 присутствующих.

После голосования спикер ВР Дмитрий Разумков закрыл внеочередную сессию ВРУ.

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