ВР призвала организации и парламенты стран к сотрудничеству в рамках "Крымской платформы" для противодействия агрессии РФ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Верховная Рада обратилась к международным организациям относительно сотрудничества в рамках "Крымской платформы".
Об этом информирует корреспондент Цензор.НЕТ.
В частности на внеочередной сессии народные депутаты приняли Постановление Об Обращении Верховной Рады Украины к Организации Объединенных Наций, Парламентской Ассамблее Совета Европы, Парламентской Ассамблее ОБСЕ, Парламентской Ассамблее НАТО, Парламентской Ассамблее ОЧЭС, Европейскому Парламенту, правительствам и парламентам иностранных государств относительно усиления международного сотрудничества в рамках "Крымской платформы" для противодействия агрессии Российской Федерации.
За такое решение - 283 присутствующих.
После голосования спикер ВР Дмитрий Разумков закрыл внеочередную сессию ВРУ.
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