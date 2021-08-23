РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12492 посетителя онлайн
Новости Политика Украины
1 061 8
ВР (28721) Крым (26014) деоккупация (837) Разумков Дмитрий (1521) Крымская платформа (305)

ВР призвала организации и парламенты стран к сотрудничеству в рамках "Крымской платформы" для противодействия агрессии РФ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

ВР призвала организации и парламенты стран к сотрудничеству в рамках

Верховная Рада обратилась к международным организациям относительно сотрудничества в рамках "Крымской платформы".

Об этом информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

В частности на внеочередной сессии народные депутаты приняли Постановление Об Обращении Верховной Рады Украины к Организации Объединенных Наций, Парламентской Ассамблее Совета Европы, Парламентской Ассамблее ОБСЕ, Парламентской Ассамблее НАТО, Парламентской Ассамблее ОЧЭС, Европейскому Парламенту, правительствам и парламентам иностранных государств относительно усиления международного сотрудничества в рамках "Крымской платформы" для противодействия агрессии Российской Федерации.

За такое решение - 283 присутствующих.

После голосования спикер ВР Дмитрий Разумков закрыл внеочередную сессию ВРУ.

Читайте также: Непризнание аннексии и дальнейшее давление на РФ, - участники "Крымской платформы" приняли совместную декларацию

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
мертвечуківці проігнорили саме засідання. Відповідно, не голосували. Показали себе агентами *****.
показать весь комментарий
23.08.2021 17:02 Ответить
Какая платформа? А ООН - это что? Отсебятину городит двоешник Вова.
показать весь комментарий
23.08.2021 17:02 Ответить
Железная платформа, оленями запряжённая и ты такой на ней за поребрик ПНХ,ПНХ,ПНХ !!!
показать весь комментарий
23.08.2021 17:14 Ответить
Ти *******? Не?
показать весь комментарий
23.08.2021 17:17 Ответить
васяпроктолог иди оленям ягель заготовь...
показать весь комментарий
23.08.2021 17:19 Ответить
Сори. Я понял. Ты депутат Агрохимия?
показать весь комментарий
23.08.2021 17:21 Ответить
Неплохо бы для начала перестать покупать электрику в РФ и Белоруссии.И ввести визовый режим с этими двумя странами.
показать весь комментарий
23.08.2021 17:40 Ответить
Нє, ну добре. Але навіть раз на рік такі палатки, бухло, інсталяуюції різні за 25 з лишком мільйонів бідному, але чесному ФОПу - для України задофіга! Може ці платформи виїзними зробити? У багаті країни? Га?
показать весь комментарий
23.08.2021 17:51 Ответить
 
 