НАТО полностью на стороне Украины и никогда не признает незаконной аннексии Крыма. Действия РФ - угроза мировому порядку, - замгенсека Альянса Джоанэ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
НАТО никогда не признает незаконной аннексии Крыма и призывает Россию вернуть Украине контроль над полуостровом.
Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ на инаугурационном саммите Крымской платформы, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Украинцы выбрали путь свободы, демократии и евроатлантической интеграции, и НАТО полностью на стороне Украины. НАТО осуждает и никогда не признает незаконной аннексии Крыма Россией. Крым является территорией Украины, и мы призываем Россию вернуть Украине контроль над полуостровом", - сказал Джоанэ.
Он отметил, что ситуация с безопасностью в Крыму и на Востоке Украины, а также в Черноморско-Азовском регионе влияет на "нас всех".
"Действия России в Крыму привели к неописуемым страданиям украинского народа, они подрывают международное право и действительно являются угрозой для мирового порядка, основанного на правилах и принципах. Это не только вопрос Украины, это - вопрос для нас всех в свободном демократическом мире", - подчеркнул заместитель генсека НАТО.
Джоанэ напомнил, что на июньском саммите лидеры стран-членов НАТО подтвердили неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а также решение Бухарестского саммита, что Украина и Грузия станут членами НАТО.
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с другой стороны, было бы хуже если бы НАТО тупо молчало, или НАТО говорило бы "мы не видим никакой аннексии"..
поэтому нужно рассчитывать на свои собственник силы и не брезговать помощью НАТЫ..
по пьяні рузьке самі своїх повбивають.
--------------------------------------------- На военном аэродроме в Воронежской области 20-летний
военнослужащий расстрелял сослуживцев. Предполагается, что сначала он напал с
топором и убил офицера, отобрав огнестрельное оружие, а вслед за тем расстрелял
троих человек - двое из них скончались, третий находится в больнице с ранением.
Спустя несколько часов поисков преступник был задержан.
Базы могут быть только союзников по новому договору... Напрмер США, Британия, Польша Страны Балтии