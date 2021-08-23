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Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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НАТО полностью на стороне Украины и никогда не признает незаконной аннексии Крыма. Действия РФ - угроза мировому порядку, - замгенсека Альянса Джоанэ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

НАТО полностью на стороне Украины и никогда не признает незаконной аннексии Крыма. Действия РФ - угроза мировому порядку, - замгенсека Альянса Джоанэ

НАТО никогда не признает незаконной аннексии Крыма и призывает Россию вернуть Украине контроль над полуостровом.

Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ на инаугурационном саммите Крымской платформы, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Украинцы выбрали путь свободы, демократии и евроатлантической интеграции, и НАТО полностью на стороне Украины. НАТО осуждает и никогда не признает незаконной аннексии Крыма Россией. Крым является территорией Украины, и мы призываем Россию вернуть Украине контроль над полуостровом", - сказал Джоанэ.

Он отметил, что ситуация с безопасностью в Крыму и на Востоке Украины, а также в Черноморско-Азовском регионе влияет на "нас всех".

"Действия России в Крыму привели к неописуемым страданиям украинского народа, они подрывают международное право и действительно являются угрозой для мирового порядка, основанного на правилах и принципах. Это не только вопрос Украины, это - вопрос для нас всех в свободном демократическом мире", - подчеркнул заместитель генсека НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Непризнание аннексии и дальнейшее давление на РФ, - участники "Крымской платформы" приняли совместную декларацию

Джоанэ напомнил, что на июньском саммите лидеры стран-членов НАТО подтвердили неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а также решение Бухарестского саммита, что Украина и Грузия станут членами НАТО.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+2
Кто сильнее, тот и прав, а для остальных озабоченность, вот таков и есть мировой порядок.
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23.08.2021 17:17
+2
с одной стороны, пустые слова "ниочем"..
с другой стороны, было бы хуже если бы НАТО тупо молчало, или НАТО говорило бы "мы не видим никакой аннексии"..
поэтому нужно рассчитывать на свои собственник силы и не брезговать помощью НАТЫ..
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23.08.2021 17:37
+1
слова, слова...
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23.08.2021 17:32
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Правила форума Совет форумчан
Кто сильнее, тот и прав, а для остальных озабоченность, вот таков и есть мировой порядок.
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23.08.2021 17:17 Ответить
слова, слова...
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23.08.2021 17:32 Ответить
с одной стороны, пустые слова "ниочем"..
с другой стороны, было бы хуже если бы НАТО тупо молчало, или НАТО говорило бы "мы не видим никакой аннексии"..
поэтому нужно рассчитывать на свои собственник силы и не брезговать помощью НАТЫ..
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23.08.2021 17:37 Ответить
Ти диви! А я вже почав сумніватися за НАТО. Ну, думаю, воно точно на боці кацапів. 😊 Краще б той Джоане якусь конкретики озвучив. Я розумію, для Зєлєнского і так зійде. Але ж є чверть українців, які вміють аналізувати. Джоане про них забув?
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23.08.2021 17:37 Ответить
Як вже набридли дурні коментатори, "про стурбованість Заходу (кац. Озабоченность). Інше копіювання недолугих фраз. Якщо нічого коментувати - то промовчить краще.
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23.08.2021 17:42 Ответить
Одне й теж - Шрек Баблокат тупо не викісає з форумів, але дурко дурком. Яку ти конкретику бажаєш зі сторони організації, яка не має піклуватись про Україну взагалі.
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23.08.2021 17:45 Ответить
Ссср сдох от Вяличия,РАБссия повторит подвиг краснопузых= баранов НАТО повністю на боці України і ніколи не визнає незаконної анексії Криму. Дії РФ - загроза світовому порядку, - заступник генсека Альянсу Джоане - Цензор.НЕТ 3226Карма такая у Шариковых Швондеров...
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23.08.2021 17:46 Ответить
За последние 70 лет страны НАТО не убили ни одного рюсскага,последний раз это было в Корее в 1952 году,когда 4 штурмовика США замочили всю эскадрилью советских войск в районе аэродрома "Сухая речка" под Владивостоком,сгорели почти все масальоты товаристча Сралина... НАТО повністю на боці України і ніколи не визнає незаконної анексії Криму. Дії РФ - загроза світовому порядку, - заступник генсека Альянсу Джоане - Цензор.НЕТ 338
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23.08.2021 17:51 Ответить
нема потреби..
по пьяні рузьке самі своїх повбивають.
--------------------------------------------- На военном аэродроме в Воронежской области 20-летний
военнослужащий расстрелял сослуживцев. Предполагается, что сначала он напал с
топором и убил офицера, отобрав огнестрельное оружие, а вслед за тем расстрелял
троих человек - двое из них скончались, третий находится в больнице с ранением.
Спустя несколько часов поисков преступник был задержан.
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23.08.2021 18:02 Ответить
НАТО повністю на боці України і ніколи не визнає незаконної анексії Криму. Дії РФ - загроза світовому порядку, - заступник генсека Альянсу Джоане - Цензор.НЕТ 3504 НАТО повністю на боці України і ніколи не визнає незаконної анексії Криму. Дії РФ - загроза світовому порядку, - заступник генсека Альянсу Джоане - Цензор.НЕТ 6400вот те красавцы...
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23.08.2021 17:59 Ответить
НАТО повністю на боці України і ніколи не визнає незаконної анексії Криму. Дії РФ - загроза світовому порядку, - заступник генсека Альянсу Джоане - Цензор.НЕТ 4785 НАТО повністю на боці України і ніколи не визнає незаконної анексії Криму. Дії РФ - загроза світовому порядку, - заступник генсека Альянсу Джоане - Цензор.НЕТ 3100
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23.08.2021 18:00 Ответить
НАТО повністю на боці України і ніколи не визнає незаконної анексії Криму. Дії РФ - загроза світовому порядку, - заступник генсека Альянсу Джоане - Цензор.НЕТ 5767
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23.08.2021 18:01 Ответить
дайте оружие, хватит звездеть. денег не нужно, украдут...
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23.08.2021 20:14 Ответить
НАТО полностью на стороне Украины- болтовня от НАТО.Полностю на стороне Украины ,а постоянной базы НАТО в Украине нет .
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23.08.2021 20:40 Ответить
Нато щас вообще до сраки...это просто гарант ненападения..но напали уже..
Базы могут быть только союзников по новому договору... Напрмер США, Британия, Польша Страны Балтии
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23.08.2021 20:48 Ответить
НАТО повністю на боці України і ніколи не визнає незаконної анексії Криму. Дії РФ - загроза світовому порядку, - заступник генсека Альянсу Джоане - Цензор.НЕТ 2089
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23.08.2021 23:12 Ответить
 
 