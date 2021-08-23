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Если не запретить экспорт лома, Украина может потерять металлургическую отрасль, - эксперт

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Если не запретить экспорт лома, Украина может потерять металлургическую отрасль, - эксперт

Украина должна как можно быстрее запретить экспорт металлолома, чтобы не потерять металлургическую отрасль.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление директора Центра политического анализа Владимира Головко.

Эксперт отметил, что резкий рост экспорта металлолома, которого за 7 месяцев текущего года вывезено 334,6 тыс. тонн, что в 20 раз превышает прошлогодний объем за этот же период, уже привел к тому, что ряд металлургических предприятий испытывают дефицит сырья.

"С каждым месяцем поставки только увеличиваются. Так, уже в апреле объемы вывоза составляли 38 тыс. тонн, а в мае они увеличились уже до 60 тыс. тонн, а по итогам июня - до рекордных 85 тыс. тонн. Это уже серьезный показатель, это месячное потребление одного крупного комбината. Однако в июле экспорт вновь обновил исторический максимум - 103,6 тыс. тонн. Грубо говоря, ломотрейдеры в июле оставили без сырья два металлургических комбината", - пояснил Головко.

По его мнению, в случае продолжения этой тенденции, вскоре меткомбинаты вообще вынуждены будут останавливаться из-за отсутствия необходимого для их работы сырья, каковым является лом.

"Ситуация с обеспечением ломом украинских меткомбинатов во второй половине лета существенно ухудшилась. На ряде заводов запасы на складах не превышают технологический минимум, а на некоторых они просто пустые", - отметил Головко.

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Он напомнил, что львиная доля украинского металлолома скупается Турцией, в которой металлурги поддерживаются государством, в то время как украинские такой поддержки не имеют и не способны конкурировать с ними в закупках металлолома. Поэтому, по мнению эксперта, украинская власть должна немедленно запретить экспорт этого стратегически важного для отечественной промышленности сырья и защитить собственного производителя.

"Многие страны не гнушаются вводить временные запреты по соображениям национальной безопасности. Россия повысила пошлину на экспорт лома с 45 до 70 евро/тонна. Запрещают экспорт металлолома Аргентина, ОАЭ, Армения, ЮАР. В ЕС лоббируют запрет на экспорт лома в связи с необходимостью выполнять нормы Green Deal", - рассказал Головко.

Он подчеркнул: Украина не должна быть последней в списке стран, иначе она может потерять целую металлургическую отрасль.

"Киеву нужно уже сейчас рассматривать возможность, по крайней мере временно, запретить экспорт лома. Это будет грамотной экономической политикой государства, задача которой не "кормить" турецких металлургов, а развивать свою промышленность", - подытожил Головко.

Ранее народный депутат Муса Магомедов заявил, что необходимо немедленно вводить запрет на экспорт металлолома, чтобы не допустить остановки металлургических предприятий, которые уже испытывают его дефицит.

В свою очередь Федерация работодателей Украины обратилась к премьер-министру Денису Шмыгалю с требованием ввести до 2024 года запрет на экспорт металлолома, в связи с тем, что рост мировых цен на лом привел к его резкому экспорту и отечественные предприятия ощущают дефицит сырья. В ФРУ при этом подчеркнули, что металлолом является критическим сырьем для декарбонизации украинской металлургии.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+28
Цены нормальные на металлолом предлагайте, а не истериками о запретах народ будоражьте
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23.08.2021 17:38
+18
Ахметка плак плак.
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23.08.2021 17:37
+13
ахметовское враньё
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23.08.2021 17:39
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Страница 2 из 2
Что отжали? Металлургические предприятия? ГОКи отжали? Или может всего навсего коксующийся уголь, который кстати уже давным давно там было добывать нерентабельно почему последние несколько десятков лет Украина и дотировала эти депрессивные районы под названием Донбасс. Или Вы тоже считаете что Донбасс всю Украину кормил. Как типа сейчас пытаетесь убедить, что вся экономика Украины это Ахметов.
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23.08.2021 20:59 Ответить
Если не улучшить жизнь населения,власть имущие могут потерять оставшихся рабов.
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23.08.2021 18:41 Ответить
Улучшай. Для начала улучш свою и устройся на работу . А не металлобрухт на дачах не вору
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23.08.2021 19:40 Ответить
Я смотрю у Вас все работающие разделились надвое. Одни на предприятиях Ахметова работают - другие металлолом у Ахметова по дачам воруют. Примитивненькое мышление однако. Якщо не заборонити експорт брухту, Україна може втратити металургійну галузь, - експерт - Цензор.НЕТ 8666
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23.08.2021 21:13 Ответить
Ты, по ходу - первое, т.к. это ЧМО пишешь, как фамилию и с большой буквы
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24.08.2021 04:34 Ответить
Заборона експорту металобрухту дасть Україні 85 млрд до бюджету, Джерело: https://censor.net/ua/n3284220 А чому ж не забороняють, хто "кришує", хто заробляє, хто наведе порядок і коли...?
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24.08.2021 05:49 Ответить
Если бы государство в свое время
Взяло экспорт метлома
То не нужны бы были кредиты МВФ
Теперь когда на 90% выбрали метлом
Сватились как баба за одно место
В сумской области порезали 19 сахарных заводов
И так везде
Наши ''слуги ,,на 90% думают о себе
и только 10% о своих '''госпадах,,,
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23.08.2021 18:44 Ответить
всё катитса по песте
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23.08.2021 18:44 Ответить
Цены на металлочерепицу и профиль взлетели в два раза и никто не чихнул на верху а теперь паника.. Якщо не заборонити експорт брухту, Україна може втратити металургійну галузь, - експерт - Цензор.НЕТ 1980
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23.08.2021 18:45 Ответить
Ахмєтка з Пінчуком не пробували платити більше за металобрухт?
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23.08.2021 18:48 Ответить
Сало - сила, брухт... Тільки сам на брухт здав дві гантелі - не вивожу вже здоровий спосіб життя Якщо не заборонити експорт брухту, Україна може втратити металургійну галузь, - експерт - Цензор.НЕТ 2886
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23.08.2021 19:04 Ответить
Здоров'я на здоровий спосіб життя не вистачає Якщо не заборонити експорт брухту, Україна може втратити металургійну галузь, - експерт - Цензор.НЕТ 4376
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23.08.2021 19:06 Ответить
А, у нас нет что-ли месторождения железных руд?
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23.08.2021 20:11 Ответить
Понимаю, что у нас нету месторождения стали и чугуна, но железо!
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23.08.2021 20:12 Ответить
Цены на лом скинули а на метал у два разы подняли ахмет 200% навара неимеет наверное
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23.08.2021 20:11 Ответить
вы эту хрень пишите нам. а должны ложить требования на стол презЕденту и премьеру. а то с охраной солдату, ЯНЕЛОХ,я президент, а ермаку, извините янелоха оманского, делайте как знаете...
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23.08.2021 20:12 Ответить
Он же твой брат или жид жида?
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24.08.2021 04:36 Ответить
ККупил в Эпицентре смеситель для кухни за 2000 грн, прошло пол года и шейка смесителя на чала вбок ссать: проржавела, и сбоку еще куча дыр...а, вы ****** Савецкий прокат
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23.08.2021 20:15 Ответить
Китай?
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23.08.2021 23:18 Ответить
Ахметкины деньги не пахнут, дорогая редакция?
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23.08.2021 20:43 Ответить
Что будем делать, если залежи лома кончатся?
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23.08.2021 21:27 Ответить
Зе Цзінпін
Якщо не заборонити експорт брухту, Україна може втратити металургійну галузь, - експерт - Цензор.НЕТ 3396

Це реальна цитата Зе.

Нуачо, народ такоє любіт. А то шо "велика приватизація держпідприємств" і одночасно "створення нових заводів державою" - це ознаки шизофренії, так кого ті ознаки парили в 2019-му?

Взагалі, судячи з приступу показного патріотизму і патерналізму Зеленського, вони таки готуються до дострокових президентських виборів.
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23.08.2021 22:54 Ответить
покупайте его за адекватные деньги и все будет гуд!
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23.08.2021 23:05 Ответить
Хуже уже не будет (с)
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25.08.2021 11:39 Ответить
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