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С начала суток 3 нарушения режима "тишины". Наемники РФ стреляли из 120-мм минометов у Водяного и дистанционно минировали местность у Широкино, - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

С начала суток 3 нарушения режима

Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 в рамках Трехсторонней контактной группы. По состоянию на 17.00 23 августа зафиксированы 3 нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Подчеркивается, что вблизи Водяного, у Донецка, враг обстрелял украинские позиции из минометов 120-го калибра.

У Широкино вооруженные формирования Российской Федерации с помощью БПЛА типа "квадрокоптер" осуществили дистанционное минирование территории.

Кроме этого, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

По данным штаба, среди украинских военнослужащих боевых потерь в результате вражеского огня нет.

На обстрел российско-оккупационных войск наши защитники открывали ответный огонь.

Автор: Ірина Дашківська
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23.08.2021 18:09 Ответить
Від початку доби 3 порушення режиму "тиші". Найманці РФ стріляли зі 120-мм мінометів біля Водяного і дистанційно мінували місцевість поблизу Широкиного, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6609

Від початку доби 3 порушення режиму "тиші". Найманці РФ стріляли зі 120-мм мінометів біля Водяного і дистанційно мінували місцевість поблизу Широкиного, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1952
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23.08.2021 18:19 Ответить
"Кормили всю Украину", а потом пришел руССССкий мир, жестокий и беспощадный.
Уезжают они проститутки. А кто будет развивать наротную рышпублику???
Від початку доби 3 порушення режиму "тиші". Найманці РФ стріляли зі 120-мм мінометів біля Водяного і дистанційно мінували місцевість поблизу Широкиного, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 699
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23.08.2021 18:22 Ответить
 
 