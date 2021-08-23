С начала суток 3 нарушения режима "тишины". Наемники РФ стреляли из 120-мм минометов у Водяного и дистанционно минировали местность у Широкино, - штаб ООС
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Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 в рамках Трехсторонней контактной группы. По состоянию на 17.00 23 августа зафиксированы 3 нарушения режима прекращения огня.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Подчеркивается, что вблизи Водяного, у Донецка, враг обстрелял украинские позиции из минометов 120-го калибра.
У Широкино вооруженные формирования Российской Федерации с помощью БПЛА типа "квадрокоптер" осуществили дистанционное минирование территории.
Кроме этого, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
По данным штаба, среди украинских военнослужащих боевых потерь в результате вражеского огня нет.
На обстрел российско-оккупационных войск наши защитники открывали ответный огонь.
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Уезжают они проститутки. А кто будет развивать наротную рышпублику???