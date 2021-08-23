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Новости Политика Украины
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Крым (26014) ООН (3926) Порошенко (19359) деоккупация (837) Крымская платформа (305)

Порошенко призывает инициировать заседание Генассамблеи ООН по деоккупации Крыма: Кремль не соскочит с крючка международной ответственности

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Порошенко призывает инициировать заседание Генассамблеи ООН по деоккупации Крыма: Кремль не соскочит с крючка международной ответственности

За Крым Украина боролась с первых дней оккупации в 2014 году.

Об этом заявил пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко с трибуны Верховной Рады, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Порошенко призвал продолжить укрепление проукраинской международной коалиции, созданной еще при его президентстве, и инициировать проведение в этом году специального заседания Генассамблеи ООН по вопросам деоккупации Крыма.

"Освобождение украинских территорий от российской оккупации относится к основным приоритетам нашего государства. И очень важно, что этот приоритет нас всех объединяет. Международная платформа по деоккупации Крыма полностью совпадает с нашими принципами и целями. Мы искренне благодарны всем странам, в том числе тем, представители которых присутствуют сейчас в этом зале, за формирование мировой коалиции в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - сказал Порошенко.

"Как украинскую армию, мы с первого дня противостояния российскому агрессору ежедневно творили и умножали международную коалицию единства и солидарности с Украиной. И очень важно, чтобы мы понимали, что за Крым мы боролись с начала оккупации, с февраля-марта 2014 года. Международная коалиция была создана до "Крымской платформы" и сейчас требует своего дополнительного развития на ее базе. Кремлю не удастся соскочить с крючка международной ответственности за попытку аннексии Крыма. Эта работа относительно ответственности Кремля нами была начата с марта - тогда на площадке ООН была принята резолюция Генассамблеи о поддержке территориальной целостности нашего государства. И 100 стран мира в Генассамблее нас поддержали. Без мартовской резолюции 2014 года нам было бы намного труднее", - отметил Порошенко.

Читайте также: Зеленский соврал, что сегодня РФ впервые признали страной-агрессором. Это зафиксировано в резолюции Генассамблеи ООН от 2016 года, - Елисеев

"Так же было бы труднее, если бы не было ежегодных резолюций Генассамблеи о состоянии прав человека в Крыму. Отдельно о милитаризации Крыма и Севастополя, о милитаризации частей Черного и Азовского морей и других. Тем более, без крымской Декларации 2018 года Соединенных Штатов - так называемой "Декларации Помпео". Без решений Международного суда ООН, где Россия должна нести ответственность. И сейчас нам надо объединить усилия для того, чтобы запланировать четкие шаги и в этом году провести специальное заседание Генассамблеи ООН с четкой повесткой дня, которую утвердит эта международная коалиция", - призвал Порошенко.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+41
Когда речь Пятого сильнее блеяния недоразумения на пол шестого Порошенко призывает инициировать заседание Генассамблеи ООН по деоккупации Крыма: Кремль не соскочит с крючка международной ответственности - Цензор.НЕТ 4804
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23.08.2021 18:21
+30
Порошенко закликає ініціювати засідання Генасамблеї ООН з деокупації Криму: Кремль не зіскочить з гачка міжнародної відповідальності - Цензор.НЕТ 2374
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23.08.2021 18:29
+22
Да, 73% быдло тогда промычало. Теперь кое-кто из них начинает догадываться, что зарплат $4000 не будет, что тарифы не снизят. Некоторые даже уже утверждают, что за бубочку не голосовали.
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23.08.2021 18:29
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Когда речь Пятого сильнее блеяния недоразумения на пол шестого Порошенко призывает инициировать заседание Генассамблеи ООН по деоккупации Крыма: Кремль не соскочит с крючка международной ответственности - Цензор.НЕТ 4804
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23.08.2021 18:21 Ответить
Не те, щоб сильніша але притомні га і конкретна. 😊
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23.08.2021 18:31 Ответить
чего чего тебе талосом голову натёрло Порошенко закликає ініціювати засідання Генасамблеї ООН з деокупації Криму: Кремль не зіскочить з гачка міжнародної відповідальності - Цензор.НЕТ 5081
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23.08.2021 20:44 Ответить
по теме возразить есть что или подоляк обосраный не платит вам уже из охфиса пол шестого Порошенко призывает инициировать заседание Генассамблеи ООН по деоккупации Крыма: Кремль не соскочит с крючка международной ответственности - Цензор.НЕТ 6296
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23.08.2021 18:24 Ответить
Какой нагод?
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23.08.2021 18:24 Ответить
тот, что прозревает от своей тупости... зеленая лапша й брехня испаряется....
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23.08.2021 18:26 Ответить
Порошенко закликає ініціювати засідання Генасамблеї ООН з деокупації Криму: Кремль не зіскочить з гачка міжнародної відповідальності - Цензор.НЕТ 903
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23.08.2021 18:26 Ответить
Да, 73% быдло тогда промычало. Теперь кое-кто из них начинает догадываться, что зарплат $4000 не будет, что тарифы не снизят. Некоторые даже уже утверждают, что за бубочку не голосовали.
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23.08.2021 18:29 Ответить
О, заседание Генасамблеи ООН, даёшь еще немножко ОЗАБОЧЕННОСТЕЙ и ОБЕСПОКОЕННОСТЕЙ!
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23.08.2021 18:24 Ответить
Та да! Кримська платформа імені Зєлєнского - це крутіше! Там все конкретно - палатка, інсталяції, оформлення - 25 лимонів. Бідному, але вочевидь зеленому, а тму і чесному ФОПу. Можлво, результат і однаковий, але для б'юджету варіант з Генасамблеєю - значно дешевший. 😊
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23.08.2021 18:35 Ответить
В рамках противодействия агрессии РФ(видимо) МВФ выделил ********** 18 миллиардов долларов.
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23.08.2021 18:25 Ответить
Akyla Sasori Це показує яка сильна економіка цапів.
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23.08.2021 18:34 Ответить
Украина получила сегодня - $2,7 млрд., Грузия - $114 млн , Беларусь - $1 млрд.....
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23.08.2021 19:04 Ответить
Художественный хрюсский свист под аккомпанемент эрзянских ложкарей ,рашкотварь...
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23.08.2021 20:07 Ответить
На РФ проблемы? Давно Кремль не просил кредит у МВФ, примерно с тех пор, как Мальчиш-Кибальчиш объявил дефолт.
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24.08.2021 10:24 Ответить
Порошенко закликає ініціювати засідання Генасамблеї ООН з деокупації Криму: Кремль не зіскочить з гачка міжнародної відповідальності - Цензор.НЕТ 837
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23.08.2021 18:26 Ответить
Порошенко закликає ініціювати засідання Генасамблеї ООН з деокупації Криму: Кремль не зіскочить з гачка міжнародної відповідальності - Цензор.НЕТ 2374
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23.08.2021 18:29 Ответить
Порошенко закликає ініціювати засідання Генасамблеї ООН з деокупації Криму: Кремль не зіскочить з гачка міжнародної відповідальності - Цензор.НЕТ 7703
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23.08.2021 18:29 Ответить
А мені краще подобається: Другий - обраний, перший посланий.
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23.08.2021 19:02 Ответить
Для другого ще не вечір ...
А обраними вони були обидва.
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23.08.2021 19:10 Ответить
гарно сказано
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23.08.2021 20:40 Ответить
здесь не принято самолайкать, дурилка
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24.08.2021 00:55 Ответить
🚑
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23.08.2021 18:40 Ответить
🙄швидка забрала😆
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23.08.2021 18:41 Ответить
Коментаторам на цензорі не так важлива Украіна, як дві особистості - Порошенко і Зеленський. обидва можуть робити зеркальні речі, та казати одне й теж. або діяти в одному руслі. Але, "це ж не мій президент казав!!!! - волають одні, а ваш не такий як наш - вторять інші." Шановні, на шо вам Україна, ближче або сивочолий або зелений))).
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23.08.2021 18:48 Ответить
Так что сидишь -иди освобождай украинские земли или хотя бы Армию обеспечь уровнем 2018го...а то только при Порохе у нас мудрАй нарит трудился не покладая рук -при зекретине вообще нифига не делаете
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23.08.2021 19:34 Ответить
Хитрожопый сечо волий паренек, не надо сравнивать хэ с пальцем (Пороха с Зеро)
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23.08.2021 20:12 Ответить
кого интересуют проблемы идиота Жириновского ?
если он нагадит в своей песочнице, тоже писать будете ? Порошенко закликає ініціювати засідання Генасамблеї ООН з деокупації Криму: Кремль не зіскочить з гачка міжнародної відповідальності - Цензор.НЕТ 2517
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23.08.2021 18:56 Ответить
Дай Боже розуму моїм співвітчизникам.
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23.08.2021 18:50 Ответить
А что же ты Петя не иницировал за 5 лет?
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23.08.2021 18:51 Ответить
Мертвечук заважав, але зараз цей кум під арештом.
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23.08.2021 18:53 Ответить
барига праклятий! єму то лєгка гаваріть, он страну на ліпєцкує хвабріку абмєнял, абшори! а у вави ж там дом, і комуналка платиться регулярно Порошенко закликає ініціювати засідання Генасамблеї ООН з деокупації Криму: Кремль не зіскочить з гачка міжнародної відповідальності - Цензор.НЕТ 9667
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23.08.2021 18:53 Ответить
Коли в кнура млярди то йому пох на ту комуналку
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23.08.2021 19:00 Ответить
Тепер вони будуть змагатись, хто радикальніший) А обидва ж були миролюбні-миролюбні...
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23.08.2021 19:00 Ответить
Та невже ...
Скільки міст та сіл відвоївав Зєля?
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23.08.2021 19:13 Ответить
відвоював чи здав?
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23.08.2021 19:16 Ответить
Це питання також можна поставити дивній особі, яка ставить знак рівності між ПП і Зе, оцінюючи ступінь "миролюбності".
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23.08.2021 19:21 Ответить
Наразі питання вам - президенти особисто відвойовують?
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23.08.2021 19:25 Ответить
Так иди сейчас,при зекрысе , и отвоюй,а то нихрена уже третий год не делаете
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23.08.2021 19:30 Ответить
"Валерия, ты ли это милый друг?"©
Які ж тільки недобрі люди є на світі - через заздрість перешкоджають вільному розвитку нашого спільного великого українського почуття.
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24.08.2021 06:36 Ответить
Відвойовує армія, якщо їй віддає відповідні накази верховний головнокомандувач.
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23.08.2021 19:38 Ответить
Де відповідь на питання про звільнені під командуавнням Зєлі міста?
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23.08.2021 19:41 Ответить
Просувались хоча б по пару км вперед.
Зєля тільки відповзає і бреше про власні гарантії безпеки для мешканців.
А люди потім отримують поранення і гинуть.
Приклад - Золоте.
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23.08.2021 19:53 Ответить
Абсолютно згоден. Але у нас завжди ініциатива йде з низів, а для народу ця війна дещо втратила актуальність. Як тільки виникне запит, під нього буде одразу або політпартія, або змінення курсу якоїсь з існуючих партій. А запит виникне тоді, коли три ніжні поверхи піраміди Маслоу будуть пройдені, і ніяк не раніше.
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23.08.2021 20:25 Ответить
Стадо баранів має очолювати тільки баран?
Може й так ...
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23.08.2021 20:28 Ответить
Порошенко закликає ініціювати засідання Генасамблеї ООН з деокупації Криму: Кремль не зіскочить з гачка міжнародної відповідальності - Цензор.НЕТ 4012 Порошенко закликає ініціювати засідання Генасамблеї ООН з деокупації Криму: Кремль не зіскочить з гачка міжнародної відповідальності - Цензор.НЕТ 3368
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23.08.2021 20:50 Ответить
Я в курсі.
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23.08.2021 21:02 Ответить
Скільки нових ніків повилазило... Подоляк явно працює краще за Фьодорова.
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23.08.2021 19:41 Ответить
Спохватився...
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23.08.2021 19:58 Ответить
Порошенко закликає ініціювати засідання Генасамблеї ООН з деокупації Криму: Кремль не зіскочить з гачка міжнародної відповідальності - Цензор.НЕТ 8975 Порошенко закликає ініціювати засідання Генасамблеї ООН з деокупації Криму: Кремль не зіскочить з гачка міжнародної відповідальності - Цензор.НЕТ 6039
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23.08.2021 20:52 Ответить
Респект Пороху!
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24.08.2021 05:14 Ответить
В ООН потрібно розробити міжнародні норми і механізми, щоб у таких випадках як з Білоруссю, Донбасом, Кримом можна було за участю міжнародних спеціалістів провести опитування (референдум) і встановити дійсну волю і прагнення жителів. А потім вже від цього відштовхуватись у своїх рішеннях. А то всі кажуть про "волю народу", а в народа ніхто по-справжньому так і не запитав нічого. У випадку з Кримом є лише референдум 2014 року. Результати якого ніхто аргументовано досі не спростував.
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24.08.2021 06:02 Ответить
НЕЛЬЗЯ проводить выборы на территории, где войска оккупанта!!!
Люди будут БОЯТЬСЯ высказывать своё мнение!!!
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24.08.2021 10:29 Ответить
Мова не про вибори, а про незалежні анонімні опитування (референдуми) за участю міжнародних комісій.
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24.08.2021 12:06 Ответить
У разі, коли на вулиці агрессор, то ніяки опитування не можуть бути вільними та об'єктивними.
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24.08.2021 12:58 Ответить
С самого начала не питал никаких иллюзий насчёт ЗЕлёносопельного БлаЗЕня - клоун и на Банковой клоун - жалкий, лживый, подлый негодяй. Но стоило ЗЕ-паяцу взболтнуть, пусть даже трижды бесполезную, но всё-таки пену, как Порохатого Барыгу сразу задушила жаба: тут же "в поросячий* голос"© давай трезвонить хоть в ООН, хоть черту лысому - лишь бы на виду, лишь бы не забыли.
_____________________________________________________________________________________
*Слово "ПОРОШЕНКА"Google-переводчик с сербского языка переводит как "ПОРОСЁНОК"
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24.08.2021 06:57 Ответить
 
 