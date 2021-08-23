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Новости Политика Украины
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саммит (1030) первая леди (19) Елена Зеленская (206)

На саммите первых леди и джентльменов приняли документ о защите женщин, детей и семей в военных конфликтах

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

На саммите первых леди и джентльменов приняли документ о защите женщин, детей и семей в военных конфликтах

Участники первого киевского Саммита первых леди и джентльменов приняли документ о защите женщин, детей и семей в условиях военных конфликтов во всем мире.

Об этом сообщила первая леди Украины Елена Зеленская, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По словам Зеленской, женщины и дети чаще других становятся жертвами дискриминации, запугивания, сексуального насилия и торговли людьми. Она перечислила регионы, в которых фиксируют такие случаи: Буркина-Фасо, Сирия, Ливия, Палестина, Йемен, Эфиопия, Афганистан, Дарфур, Нигерия, Мозамбик, Венесуэла, Судан, Конго, Кашмир, Донбасс и Крым.

"В нашем заявлении мы также обращаемся ко всем сторонам, которые контролируют ситуацию в Афганистане – гарантировать безопасность женщин и детей, обеспечение их прав и свобод, а также предотвращение принудительного разъединения семей", - сказала Зеленская.

Смотрите: Саммит первых леди и джентльменов проходит в Софии Киевской. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Мы призываем международные организации, религиозные сообщества, неправительственные организации и гражданские инициативы стать на защиту женщин и детей, в приоритетном порядке предоставлять им необходимую гуманитарную помощь", - добавила первая леди.

Она также призвала первых леди и джентльменов, экспертов и политиков, лидеров мнений по всему миру присоединиться и поддержать стартовавшее движение "We can save them" ("Мы можем их спасти"), а также активно распространять информацию о положении женщин, детей и семей во всех конфликтах и способах предоставления им помощи.

"Каждый может стать голосом тех, кто лишен возможности быть услышанным", - подчеркнула Зеленская.

Читайте: Вопрос не в бюджете, а в желании помогать людям, - Зеленский о создании офиса первой леди

Также в рамках мероприятия была принята открытая для присоединения Декларация Саммита "с принципами и целями по усилению в мире института первых леди и джентльменов".

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+19
За все хорошее, против всего плохого.
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23.08.2021 18:33
+18


tZE inform

@tZEinform

"Президент Украины может считать свою жену кем угодно - киской, зайчиком, котеночком или "первой леди", но только в пределах своей квартиры. Все остальное именуется скучным словосочетанием "не целевое использование бюджетных средств" (с)
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23.08.2021 18:43
+14
А тем временем приятные новости-поздравления приходят из-за поребрика:
"Истребитель Миг-29 сгорел в Астраханской области"
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23.08.2021 18:35
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За все хорошее, против всего плохого.
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23.08.2021 18:33 Ответить
декреть о мирѣ принят! ура таварисчи!
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23.08.2021 19:11 Ответить
За хорошее реальное бабло против всего абстрактного плохого...
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23.08.2021 20:24 Ответить
лгбт забыли..
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23.08.2021 18:34 Ответить
А тем временем приятные новости-поздравления приходят из-за поребрика:
"Истребитель Миг-29 сгорел в Астраханской области"
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23.08.2021 18:35 Ответить
во время планово-ремонтных работ сгорел На саммите первых леди и джентльменов приняли документ о защите женщин, детей и семей в военных конфликтах - Цензор.НЕТ 8405
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23.08.2021 18:36 Ответить
Мы принимаем поздравления в любом виде - и в виде амфибии, и в виде транспортника, который должен был "похоронить проекты Ан", и в виде истребителя, и в виде "планово-ремонтных работ".
5 раз за последний месяц запоребрик поздравлял нас с праздником!
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23.08.2021 18:38 Ответить
Переработалсі. Аки комуніст-стахановєц - сгорєл на работє! Аум!
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23.08.2021 18:45 Ответить
це вже другий за тиждень на астраханьщині
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23.08.2021 19:02 Ответить
Там вирішили більш усіх вітати Україну зі святами.
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23.08.2021 19:06 Ответить
так и хочется спросить - кто заплатит за банкет?
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23.08.2021 18:37 Ответить
Зебіли. Ну і ми, звичайно. Але наша сума - менша.
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23.08.2021 18:46 Ответить
Лига смеха. На саммите первых леди и джентльменов приняли документ о защите женщин, детей и семей в военных конфликтах - Цензор.НЕТ 7694
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23.08.2021 18:39 Ответить
На саммите первых леди и джентльменов приняли документ о защите женщин, детей и семей в военных конфликтах - Цензор.НЕТ 4534
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23.08.2021 18:39 Ответить
А то пишут, пишут… Конгресс, немцы какие-то… Голова пухнет. Взять всё, да и поделить…
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23.08.2021 18:42 Ответить
А может ли муж ,у леди, быть вороватым клоуном?! Так ото ж и вся "леди"!
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23.08.2021 18:43 Ответить
На саміті перших леді та джентльменів ухвалили документ про захист жінок, дітей і сімей у військових конфліктах - Цензор.НЕТ 9216 На саміті перших леді та джентльменів ухвалили документ про захист жінок, дітей і сімей у військових конфліктах - Цензор.НЕТ 9216 На саміті перших леді та джентльменів ухвалили документ про захист жінок, дітей і сімей у військових конфліктах - Цензор.НЕТ 9216
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23.08.2021 21:04 Ответить


tZE inform

@tZEinform

"Президент Украины может считать свою жену кем угодно - киской, зайчиком, котеночком или "первой леди", но только в пределах своей квартиры. Все остальное именуется скучным словосочетанием "не целевое использование бюджетных средств" (с)
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23.08.2021 18:43 Ответить
А вы можите доказать не целевой использование средств?
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23.08.2021 19:06 Ответить
Зараз???
Венедиктовій, чи судді вовку???
Поки ця клованська влада сама на себе накопичує матеріал, а відповілальність настане обов'язково, бо самі відімкнули скриню тьоті Пандори...
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23.08.2021 19:19 Ответить
І чо? Покажуть талібам? Погано, що не внесли пункт про захист сексменшин. Це талібам точно сподобалося б. А якщо серйозно, то нахрена приймати якісь документи, які нікого ні до чого не зобов'язують і які насправді документами не є. Краще прийняти чесно на груди сотчку, пофоткатися під звуки "Сі" і роз'їхатися з добрими споминами про гостину Україну.
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23.08.2021 18:44 Ответить
Ни о чем. Видимость деятельности. Нассать зебилам в глаза. В две струи.
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23.08.2021 18:51 Ответить
Ну і гут (!) , гарну важливу справу роблять перші леді, але де кому обосрати звичайно потрібно, як ж повз пройти?
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23.08.2021 18:54 Ответить
да кто же спорит . теперь то . после того как документ приняли . все прикрылась в Афгане лавочка . связала Ленка талибов по рукам и ногам . не смогут они больше нарушать права и свободы
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23.08.2021 18:58 Ответить
А ще лайна слабо дмухнути в сторону цієі подіі ?
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23.08.2021 19:02 Ответить
та я бы может и дмухнул . только події то ни какой и нет . не воспринимать же всерьез Ленкины посиделки с нулевым результатом на выходе На саміті перших леді та джентльменів ухвалили документ про захист жінок, дітей і сімей у військових конфліктах - Цензор.НЕТ 7037
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23.08.2021 19:06 Ответить
Поясните, будь ласка, значимость этого события. Кто это такие, с легальной точки зрения? Шо стоит подписанный этими людьми документ, с легальной точки зрения?
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23.08.2021 19:35 Ответить
Ну если такой "документ" на стандартном офисном листе формата А-4, то он не годится даже в качестве обычной туалетной бумаги. Такой документ годится разве что на то, чтоб разжечь огонь в дровяной печи в сельской местности.
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23.08.2021 19:59 Ответить
А меня это таки вдохновило. Вот на следующем нашем саммите с соседями мы тоже какой-нибудь тугамент изобразим и подпишем. Аж на четырех языках. И будет он иметь совершенно такой же вес, только без распихивания по карманам бюджетных денег.
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23.08.2021 20:03 Ответить
О!! Нас тож вдохновило, мы тож с соседями и друзьями что нибудь задекларируем, только бумагу мы решили не тратить, а сразу писать мелом на заборе. Наш "документ" будет иметь точно такую же юридическую силу, как и тот, что на саммите.))))
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23.08.2021 20:08 Ответить
На саміті перших леді та джентльменів ухвалили документ про захист жінок, дітей і сімей у військових конфліктах - Цензор.НЕТ 6655
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23.08.2021 20:11 Ответить
Я вас проооошу … дайте спокій !) той бюджет тупо розкрадається на всіх рівнях , від голови сільради до Мін оборони . А до чого тут перші лєді 43 краін ??
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23.08.2021 20:16 Ответить
Не, ну я ж не спорю - если страна невпроворот богатая, то действительно какаяразница - там украли, тут украли, пААдумаешь... А кроме названия "первая леди", какие должности занимают все эти люди?
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23.08.2021 20:22 Ответить
Ок тоді відповім вам , крадуть ( мій погляд) зовсім не прилюдно , невже на цьому саммиті можно тихенько тако вкрасти і ніхто й не помітить ? А краде хто ? Перша лэді ?)
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23.08.2021 20:36 Ответить
А разве это действо не было задумано как раз под Ленку? Тобто, держ.бюджет оплатил личные амбиции Ленки чувствовать себя значительной фигурою. И уж Ленка ну аж никак не тянет даже на название "первой леди", максимум - на центровую шмару.
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23.08.2021 20:41 Ответить
Я как раз к этому отношусь вполне спокойно. Точно так же, как к нашим с соседями регулярным саммитам с горилкой, граппой и вудкой нашего производства. Абсолютно равнозначные события, только мы из бюджета денег не крадем на них.
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23.08.2021 20:10 Ответить
видали ? документ приняли На саміті перших леді та джентльменів ухвалили документ про захист жінок, дітей і сімей у військових конфліктах - Цензор.НЕТ 2015 а завистники говорили бесполезное сборище . первые леди зря шампанское не пьют и икру не трескают На саміті перших леді та джентльменів ухвалили документ про захист жінок, дітей і сімей у військових конфліктах - Цензор.НЕТ 4605
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23.08.2021 18:54 Ответить
Документ ни о чем...пустой треп...
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23.08.2021 18:55 Ответить
Да, талибы уже "трепещут".
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23.08.2021 19:31 Ответить
НИОЧЕМ))))))))
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23.08.2021 18:56 Ответить
Вы можите устраивать тут срачь какой вам угодно, но на этом саммите тёлок что именуют себя "леди", (а по своей сущности они типичные бЛЕДИ) дурочек нет. Умнейшие люди. На голом и совершенно ровном месте, за мои налоги, устроить себе такой роскошный гешефт. И главное, всё законно. ЗеДолбо..бы, вы это сделали вместе.
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23.08.2021 19:04 Ответить
З часом спливе в якості організатора цього дійства знову якийсь ФОП.
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23.08.2021 19:26 Ответить
"Роль милиции в кролиководстве"...😂
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23.08.2021 19:29 Ответить
😂😂😂
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23.08.2021 20:12 Ответить
Остап Бендер также призывал ударить автопробегом по бездорожью и бюрократизму, оба сие явления благоденствуют и поныне.
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23.08.2021 19:29 Ответить
Що то було? Мабуть, НЛО.
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23.08.2021 19:29 Ответить
В нас же гендерна рівність, чому саме жінки на першому місці, а не діти та старі?
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23.08.2021 19:33 Ответить
всі надіюсь бачили фото першого торшера України

На саміті перших леді та джентльменів ухвалили документ про захист жінок, дітей і сімей у військових конфліктах - Цензор.НЕТ 9231
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23.08.2021 19:39 Ответить
це трибуна ? торшер? що воно таке?
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23.08.2021 20:05 Ответить
та ото ж таке
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23.08.2021 20:09 Ответить
Займіть вже чимось це непорозучіння!
Дайте їй кубік Рубіка, чи книжку з роскрасками!...
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23.08.2021 19:47 Ответить
Скорее второе.
На первое мозгов точно не хватит!
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23.08.2021 19:49 Ответить
Коменти просто вражають….
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23.08.2021 20:09 Ответить
Джентльмены удачи, мля...
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23.08.2021 20:18 Ответить
На саміті перших леді та джентльменів ухвалили документ про захист жінок, дітей і сімей у військових конфліктах - Цензор.НЕТ 211
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23.08.2021 20:45 Ответить
На саміті перших леді та джентльменів ухвалили документ про захист жінок, дітей і сімей у військових конфліктах - Цензор.НЕТ 7742
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23.08.2021 20:46 Ответить
кто его исполнять будет, энтот документ лядей?
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23.08.2021 22:23 Ответить
"Мы призываем международные организации, религиозные сообщества, неправительственные организации и гражданские инициативы стать на защиту женщин и детей..."
"Попрошу делать взносы, господа" - добавила первая леди.
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23.08.2021 22:26 Ответить
Надо дать ей парабеллум.
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24.08.2021 11:18 Ответить
"На саммите первых леди и джентльменов приняли документ "--какой? меморандум, обращение, декларация и прочая профанация?
Иммитаторы хреновы...
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23.08.2021 23:44 Ответить
Як говорив один старшина в армії:" ***...ний Екібастуз!"

Правда, що таке Екібастуз він узнав після моєї короткий лекції.
Але це не зробило його (старшину) менш харизматичним.😎
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24.08.2021 00:09 Ответить
А этот документ имеет название? Куда его дальше направят, как минимум для ознакомления? Иначе больше похоже: посидели на лавочке, поговорили. Жалко приглашенных, кто не смог отказаться. Пришлось участвовать в шоу.
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24.08.2021 13:48 Ответить
 
 