На саммите первых леди и джентльменов приняли документ о защите женщин, детей и семей в военных конфликтах
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Участники первого киевского Саммита первых леди и джентльменов приняли документ о защите женщин, детей и семей в условиях военных конфликтов во всем мире.
Об этом сообщила первая леди Украины Елена Зеленская, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
По словам Зеленской, женщины и дети чаще других становятся жертвами дискриминации, запугивания, сексуального насилия и торговли людьми. Она перечислила регионы, в которых фиксируют такие случаи: Буркина-Фасо, Сирия, Ливия, Палестина, Йемен, Эфиопия, Афганистан, Дарфур, Нигерия, Мозамбик, Венесуэла, Судан, Конго, Кашмир, Донбасс и Крым.
"В нашем заявлении мы также обращаемся ко всем сторонам, которые контролируют ситуацию в Афганистане – гарантировать безопасность женщин и детей, обеспечение их прав и свобод, а также предотвращение принудительного разъединения семей", - сказала Зеленская.
"Мы призываем международные организации, религиозные сообщества, неправительственные организации и гражданские инициативы стать на защиту женщин и детей, в приоритетном порядке предоставлять им необходимую гуманитарную помощь", - добавила первая леди.
Она также призвала первых леди и джентльменов, экспертов и политиков, лидеров мнений по всему миру присоединиться и поддержать стартовавшее движение "We can save them" ("Мы можем их спасти"), а также активно распространять информацию о положении женщин, детей и семей во всех конфликтах и способах предоставления им помощи.
"Каждый может стать голосом тех, кто лишен возможности быть услышанным", - подчеркнула Зеленская.
Также в рамках мероприятия была принята открытая для присоединения Декларация Саммита "с принципами и целями по усилению в мире института первых леди и джентльменов".
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"Истребитель Миг-29 сгорел в Астраханской области"
5 раз за последний месяц запоребрик поздравлял нас с праздником!
tZE inform
@tZEinform
"Президент Украины может считать свою жену кем угодно - киской, зайчиком, котеночком или "первой леди", но только в пределах своей квартиры. Все остальное именуется скучным словосочетанием "не целевое использование бюджетных средств" (с)
Венедиктовій, чи судді вовку???
Поки ця клованська влада сама на себе накопичує матеріал, а відповілальність настане обов'язково, бо самі відімкнули скриню тьоті Пандори...
Дайте їй кубік Рубіка, чи книжку з роскрасками!...
На первое мозгов точно не хватит!
"Попрошу делать взносы, господа" - добавила первая леди.
Иммитаторы хреновы...
Правда, що таке Екібастуз він узнав після моєї короткий лекції.
Але це не зробило його (старшину) менш харизматичним.😎