МИД известно о 50 украинцах, находящихся в Афганистане. Мы никого не бросим на произвол судьбы, - Кулеба
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В настоящее время в Афганистане осталось около 50 граждан Украины, о которых известно в МИД.
Об этом на брифинге в кулуарах саммита Крымской платформы заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, количество находящихся в стране украинцев, которым нужна помощь с эвакуацией, постоянно меняется: некоторым людям удается вылететь из Афганистана на самолетах других государств, вместе с тем, поступают и новые просьбы о помощи.
"Мы никого не бросим на произвол судьбы, поэтому будем работать над дальнейшей эвакуацией двумя путями: с партнерами, чтобы они подхватывали наших граждан или организовывать собственные борты", - сказал Кулеба.
Министр добавил, что последний рейс, которым из Кабула было вывезено более ста человек, удалось осуществить буквально накануне того, как местный аэропорт был закрыт на неопределенное время.
Пожалуйста, подождите...
"Истребитель Миг-29 сгорел в Астраханской области".
Напомним, это пятое подобное поздравление за последние две недели.
Ещё черноморское побережье Кавказа залили нефтью - пятно в две Бельгии.
Но это совсем другая история.
Поэтому правильно говорить не "самолётопад", а "звездолётопад".
Єрмак,вчора,після приземлення евакуйованих,стоячи поруч з Кулябою:
"У нас в Афганістані залишається ще понад 100 українців. І найближчими днями буде продовжена операція щодо евакуації".В Афганістані залишаються ще понад 100 українців - Єрмак
ЧТО ОНИ ТАМ ДЕЛАЛИ последние четыре месяца, после объявления США о выводе войск?!
Имеем этнический расклад Афганистана..ну укрупненно...это этнические таджики и пуштуны. Те же талибы это поголовно пуштуны. Убегают в большинстве ....угадайте....правильно, таджики. *****! Рядом, абсолютно рядом Таджикистан с авиабазой Фархор, которую отстроила Индия и вбехкала в нее ...тен милян далларз! 10 миллионов долларов и это только к 2005 году, а угадайте для чего? ....для поддержки северного альянса состоящего из таджиков. Это тот же Ахмат Масуд!
Для чего, ну для чего надо было везти таджиков к Иглесиасу, если Индия рядом на границе любезно для них отстроила базу????