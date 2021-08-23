Бывшего "регионала" и владельца водочного бизнеса Климца приговорили в РФ к 9 годам строгого режима

Суд установил, что владеющий коньячным заводом в оккупированном Крыму Павел Климец пытался дать сотрудникам Следственного комитета России взятку в 20 млн рублей.

Климца признали виновным в покушении на дачу особо крупной взятки. Приговор вынес Пресненский суд Москвы. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российский ""Интерфакс".

По данным следствия, в 2017 году завод "Бахчисарай", бенефициаром которого является Климец, был арестован. Бизнесмен хотел решить этот вопрос при помощи взятки оккупационным крымским "правоохранителям".

При этом взятку дать не удалось: Климца обманул бизнесмен Грохольский, который пообещал "решить вопрос" и похитил предназначенные для этого 20 млн рублей. "Сдал" Климца адвокат, который был посредником при передаче денег.

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Климец был депутатом Верховной Рады V и VI созывов. Он был членом "Партии регионов", но покинул ряды политсилы в 2010 году.