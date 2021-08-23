Бывшего "регионала" и владельца водочного бизнеса Климца приговорили в РФ к 9 годам строгого режима
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Суд установил, что владеющий коньячным заводом в оккупированном Крыму Павел Климец пытался дать сотрудникам Следственного комитета России взятку в 20 млн рублей.
Климца признали виновным в покушении на дачу особо крупной взятки. Приговор вынес Пресненский суд Москвы. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российский ""Интерфакс".
По данным следствия, в 2017 году завод "Бахчисарай", бенефициаром которого является Климец, был арестован. Бизнесмен хотел решить этот вопрос при помощи взятки оккупационным крымским "правоохранителям".
При этом взятку дать не удалось: Климца обманул бизнесмен Грохольский, который пообещал "решить вопрос" и похитил предназначенные для этого 20 млн рублей. "Сдал" Климца адвокат, который был посредником при передаче денег.
Климец был депутатом Верховной Рады V и VI созывов. Он был членом "Партии регионов", но покинул ряды политсилы в 2010 году.
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Нам надо у них в этих вопросах учиться.
урка Климец и взяткодатель.
по-делом его наказали
Вариант ватана запакували на 9 років строгача.
Як то кажуть: Сто еще надо Климцу на старости лет ? 😂
відчуйте красу рюскага міра!
- Ccущие вместе.
Ну хоч кацапський камінь з неба прилетів ригоаналу раз в Україні не сів у тюрягу.
Чудова реклама для бізнесменів, котрі сумують за обіймашками братушок.
Аплодую стоячи!
Головне - розумний, не те що наші сусіди-азіати!
такие "бизнесюки" весной 2014 года говорили, а какая разница чей флаг, главное "деньги"..
оказывается флаг, вера, Армия, Украина это в первую очередь, а "деньги" это уже после..
вчiться, панове, у Орди, як не панькатися з лайном!
а в Ненцi тебе,придурку, нiхто б не зачiпав та не образив би...берiг би краще її, чим заглядати в дупу кацапам, все було б гаразд...
нема нiякого сумнiву, що все манкуртське лайно буде поступово лiквiдоване або украiнськими вояками та СБУ, або iх порiшає сама кацапо-орда...
дуже небагато хто з манкуртiв та колаборантiв нормально доживе вiку та здохне своєю смертю.
А проблему "наезда" на предпринимателей с целью получения личной взятки - уже поднимает даже Путин для усей РФ