Вступил в силу закон, который приравнивает цифровые паспорта к обычным

23 августа вступил в силу закон №1368-ІХ "О внесении изменений в закон Украины "О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Гордон".

Документ был подписан президентом Владимиром Зеленским 15 апреля. Он приравнивает цифровые паспорта в приложении "Дія" к физическим.

Закон позволяет использовать цифровые документы для подтверждения личности на запрос полиции, а также при путешествиях по железной дороге или самолетом в пределах Украины, во время медицинского обслуживания, банковских операций, получения разнообразных услуг и приобретении товаров.

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Напомним, 30 марта закон, приравнивающий цифровые паспорта к обычным, приняла Верховная Рада. Вице-премьер – министр цифровой информации Михаил Федоров заявлял, что Украина стала первым государством, где цифровые паспорта стали полноценным аналогом обычных документов.

Цифровые паспорта (заграничный биометрический и внутренний в виде ID-карты) доступны в приложении "Дія" с апреля 2020 года.

При этом Федров заявлял, что в "Дії" не будут отображать бумажные паспорта – только ID-карты или биометрические загранпаспорта.

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