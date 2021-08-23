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закон (3088) паспорт (1134) биометрические паспорта (254) диджитализация (181) Дія (353)

Вступил в силу закон, который приравнивает цифровые паспорта к обычным

Новости Цензор.НЕТ Общество

Вступил в силу закон, который приравнивает цифровые паспорта к обычным

23 августа вступил в силу закон №1368-ІХ "О внесении изменений в закон Украины "О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Гордон".

Документ был подписан президентом Владимиром Зеленским 15 апреля. Он приравнивает цифровые паспорта в приложении "Дія" к физическим.

Закон позволяет использовать цифровые документы для подтверждения личности на запрос полиции, а также при путешествиях по железной дороге или самолетом в пределах Украины, во время медицинского обслуживания, банковских операций, получения разнообразных услуг и приобретении товаров.

Читайте: Электронный рецепт для рецептурных препаратов заработает в марте 2022 года, - "слуга народа" Радуцкий

Напомним, 30 марта закон, приравнивающий цифровые паспорта к обычным, приняла Верховная Рада. Вице-премьер – министр цифровой информации Михаил Федоров заявлял, что Украина стала первым государством, где цифровые паспорта стали полноценным аналогом обычных документов.

Цифровые паспорта (заграничный биометрический и внутренний в виде ID-карты) доступны в приложении "Дія" с апреля 2020 года.

При этом Федров заявлял, что в "Дії" не будут отображать бумажные паспорта – только ID-карты или биометрические загранпаспорта.

Также читайте: С 1 сентября система здравоохранения переходит на е-больничные: уже работаем над быстрой синхронизацией, - Ляшко

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+11
И какое это имеет отношение к ПАСПОТРАМ вообще? Ты в курсе, что такое паспорт? Набув чинності закон, який прирівнює цифрові паспорти до звичайних - Цензор.НЕТ 4237
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23.08.2021 19:56
+10
Кожного місяця шахраями в Україні продаються нові і найновіші бази даних. Електронний паспорт в корумпованій країні це прямий шлях до грабунку та репресій громадян. Навіть надзвичайно розвинуті країни собі такої дурості не дозволяють бо сьогодні не існує гарантованого захисту особистих даних від злочинних посягань.
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23.08.2021 20:35
+5
1. Открываете счет в банке на ксерокопию по доверенности (сам делал.)
2. Верифицируетесь в Дие через банк.
3. Получаете действительный цифровой паспорт.
4. Берете кредит с помошью цифрового паспорта.

Фишка в том что счет открыть по ксерокопии чужого паспорта.
Думаете не сработает? Ага, Людмила Ж. теж так думала.

https://minfin.com.ua/ua/2021/07/02/67282762/
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23.08.2021 20:50
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Правила форума Совет форумчан
Покажете его там, где надо срочно ну например своего человека всунуть в вагон...а поезд уже должен отходить
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23.08.2021 19:05 Ответить
И в чем проблема?
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23.08.2021 19:22 Ответить
Ни в чем тебя просто пошлют на 3 буквы и поезд уйдет с пассажиром который расчитался с проводником напрямую...а ты будешь с тихой грустью писать заявление в линейный райотдел, управление железной дороги, звать журналистов (на усмотрениее)...и ждать следующего поезда на которм будут свободные места купив билет заново...
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23.08.2021 19:53 Ответить
И какое это имеет отношение к ПАСПОТРАМ вообще? Ты в курсе, что такое паспорт? Набув чинності закон, який прирівнює цифрові паспорти до звичайних - Цензор.НЕТ 4237
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23.08.2021 19:56 Ответить
Тоже самое с водительским и консульством Украины. Неси оригинала, в нас сканера QR немеє
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24.08.2021 01:38 Ответить
и без печати СПД в госструктурах , у нотариуса, в обленерго и тп никто с тобой общаться не будет, герои ликвидировали печати, теперь принялись за ликвидацию паспортов
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24.08.2021 07:16 Ответить
Печати уже давно отменили.
Но чиновники у нас исполняют только те законы, которые им выгодны.
Отмена всяких печатей, подписей и справок воспринимают как прямую угрозу своему существованию. Поэтому всё это просто саботируется.
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24.08.2021 10:59 Ответить
Для необразованных, там сканеры не обязательны - достаточно будет сгенерировать код (в виде штрих кода) в дии (пальчиком нажать на паспорт) и по этому коду гос.учреждение (например) может у себя получить копии паспорта и т.д. Код действителен пару минут. Ко-ко-ко, зрада.
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25.08.2021 10:30 Ответить
нет на водительском штрих кода, это раз. во вторых мне эта инфа зачем, мне предъявлять надо, а не сканить. А пока от меня требуют оригиналы, апликуха эта бесполезна
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25.08.2021 14:31 Ответить
Да, согласен с водительскими, но ведь тема/закон о паспорте (обычном и загранке), остальное же в процессе...
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25.08.2021 15:03 Ответить
а узаконте регистрацию места жительства на лбу. а то лист а4 не совсем удобно носить в бумажнике.
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23.08.2021 19:51 Ответить
Та в любом тату-салоне тебе это узаконят за несколько минут! Заходи! Набув чинності закон, який прирівнює цифрові паспорти до звичайних - Цензор.НЕТ 1782
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23.08.2021 19:57 Ответить
я иронизирую что все делают чарез жопппу а ты меня под...бываешь. не хорошо...
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23.08.2021 20:23 Ответить
назови мне реформу, которая с самого начала работала на все 100%
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25.08.2021 10:32 Ответить
ни одной
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26.08.2021 09:36 Ответить
Ничего не попутал? Это же ты тут ноешь
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26.08.2021 09:47 Ответить
ты явно СН.
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26.08.2021 10:48 Ответить
шутіть ізволітє....
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23.08.2021 21:14 Ответить
Самый правильный коммент. Чуваки в игрушки играются, заместо реальных дел( кроме распила бабла на вэлыком крадивныцтве), а потом на этой дряни пиаряцца.
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24.08.2021 04:10 Ответить
Так в чем проблема? Что не так? Набув чинності закон, який прирівнює цифрові паспорти до звичайних - Цензор.НЕТ 9785
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24.08.2021 12:47 Ответить
Лбы могут быть узкими, не у всех поместицца.
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24.08.2021 12:50 Ответить
Не ссы! Три шестерки поместятся! Можешь идти Набув чинності закон, який прирівнює цифрові паспорти до звичайних - Цензор.НЕТ 5798
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24.08.2021 12:52 Ответить
Думав цим я здихався тих шморгалок на кшталт ІПН, а ні. Тягай з собов довідку про реєстрацію. Яку я, до речі, так не зміг отримати, бо в сервісі сервак загнувся, а в мене часу було обмаль. Треба знову записуватись в чергу і іти кланятись, бо моєї адреси в реєстрі немає.
При чому, в банку є рідер ID картки, але вимагали цей папірець.
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23.08.2021 19:52 Ответить
Кожного місяця шахраями в Україні продаються нові і найновіші бази даних. Електронний паспорт в корумпованій країні це прямий шлях до грабунку та репресій громадян. Навіть надзвичайно розвинуті країни собі такої дурості не дозволяють бо сьогодні не існує гарантованого захисту особистих даних від злочинних посягань.
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23.08.2021 20:35 Ответить
Респект Тут так щодня ідіоти погрожують сплатити неіснуючий борг . Хоча контакту ніхто не давав , а лінії київстару і різної хрєнотєні кацапського розливу вільно зливаю ідіотам і зеконнікам якісь дані. Гидота і паспорт жидівський в придачу.
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23.08.2021 21:23 Ответить
Ви не розумієте логіки електронного паспорту. Срати на зліплені кимось бази даних. Анонімності і секретності в цифрову епоху не існує. Головне щоб держава була на 100% впевнена що людина яка отримує від неї послугу це саме той ким він себе називає і як показав приват24 це працює.
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24.08.2021 08:02 Ответить
Та ну? А чому ж тоді ми постійно читаємо повідомлення про "безслідно зниклі" з рахунків гроші клієнтів Приват-24? Всі банківські рахунки я закрив ще в 2008 році. І за весь цей час жодного разу про це не пошкодував бо ніяких послуг від держави я не отримую. Хіба що плачу кешем ПДВ на всі товари та послуги. Знаю людей у яких зникли грубі гроші з карткових рахунків особисто. Тепер вони знімають всі гроші які приходять на картку протягом дня і повністю відмовились від онлайн оплат будь яких рахунків. Мета впровадження електронного паспорту це привязка його до електронного банкінгу для оподаткування всіх операцій і збагачення банкірів на % за операції та обслуговування рахунку. Ніякої іншої мети крім спрощення для держави визискування коштів "з нічого" дана "реформа" не переслідує.
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24.08.2021 15:28 Ответить
Вау яке кулсторі. Якби у ваших словах була правда, то ніхто б не користувався пластиковими карточками і не відкривав рахунки, а так це просто маніпуляція.
Реформа електронного паспорта призначена для того щоб нарешті наповнити демографічний реєстр справжніми даними, а це реальні числа по перепису населення що секунди. По складу населення, його якості, дані по професії та місцю роботи кожного, дані по мобілізаційному резерву та ще багато чого іншого. І не треба витрачати гроші розпилюючи бюджет на лоховський обхід будинків та імітацію перепису через опитування, завищуючи в такий спосіб реальні числа. Це реальний спосіб знайти всяких злочинців, які мають по декілька паперових паспорті. (Вони ще ******* замолювати свої гріхи в РПЦ) Це реальний спосіб виявити всі мертві душі коли є паспорт, але люди якій він належить не існує. Держава точно буде знати хто її населяє і скільки їх, та зможе легко планувати і створювати додану вартість, не кажучи вже що взаємодіяти держави із громадянами через електронні сповіщення все сильно прискорить та облегшить.
І навіть якщо допустити що ваша теорія про банкінг правдива - так це ж супер. Це страшна економія для держави на паперових грошах та монетах. Якщо замість витрат на них люди будуть платити смішний відсоток від транзакції банкам, то ці гроші в кінці отримає держава, бо правила для банків встановлює Національний Банк. Тобто замість витрати бюджету одні прибутки.
"бо ніяких послуг від держави я не отримую" - ви дихаєте повітрям держави. Ви п'єте воду і їсте їжу держави. Ви ходите по землі і дорогам держави. Держава дає вам захист. Без держави перша мимо проходяча банда вас пограбує, вже не кажучи за те що без держави земля на якій ви будете знаходитись із імовірністю в 99% буде належати якісь банді що буде брати з вас за кришу.

Треба розуміти що будь-яка влада-держава це банда-мафія:
- застосування насильства в процесі захисту зон впливу одна з рис, загальних для держави і банди; Тобто обидві структури захищають свої території і інтереси від інших.

- щоб домогтися порядку, держава створює закони і збирає податки з громадян; І знову насильство в зонах впливу-основа становлення системи законності та оподаткування; Тобто обидві структури беруть податки за захист-кришу тих хто знаходиться на їх території, а в разі якщо хтось не захоче платити змушують їх силою-законами.

Наслідком цієї концепції є те що країна, із суспільством з анархічними політичними поглядами, яка як тільки знищить свою банду буде практично зразу окупована чужою сусідньою. Яка перетворить цих чужих їм анархістів в скот та буде стригти його і забивати на м'ясо і інші ресурси. Якось так.

Ось вам пояснення чому відбулись події із Кримом та Донбасом. Текст вище це перекладений текст із розважального твору для дітей. (Твору комедії про банду) Тобто щоб ви зрозуміли в деяких країнах таким простим істинам вчать дітей. В Україні текст вище з високою імовірністю навіть дорослим буде не зрозумілий через наявність великої кількості слів із невідомим значенням. Тобто в Україні совком настільки деградоване населення що жесть.

Так ось продовжуючи написане вище - Виходом із цієї патової ситуації де тебе в обох випадках експлуатує банда є стати частиною банди, а це так звана концепція національної держави, або більш пізній варіант концепція держави корпорації. Тобто без власної держави нікуди бо підеш на метан або м'ясо.
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24.08.2021 20:54 Ответить
Не переконали. Сьогодні держава знищила банківську таємницю і наділила себе правом блокувати будь який особистий рахунок громадянина. Оподаткування у нас найвище в Європі і разом з ПДВ та прихованими податками складає приблизно 80% заробленого. До речі ми також ми маємо найвищу вартість утримання державного апарату в світі. За совка "будівники комунізму" отримували на руки 7 копійок з заробленого карбованця. Сьогодні 20 копійок. Як бачите недалеко ми відійшли від СРСР але пожбурили на смітник безкоштовну освіту, медицину, транспорт і всі соціальні гарантії. За оці "20 копійок з гривні" я маю лікуватися, вчити дітей, харчуватися, одягатися, відпочивати, забезпечувати себе житлом і відкладати на старість. Ось і маємо що після такого оподаткування дожити до наступної зарплати (середньої) не вистачає. Єдиний порятунок від узаконеного пограбування це внутрішня еміграція. де я і перебуваю. Ви пишете що коли держава забирає 80% то це добре. Для кого? Для мене добре віддавати 20% ПДВ а на решту отримувати родину і самому дбати за свій добробут а не стояти з протягнутим до держави, яка мене і пограбувала, загрібайлом. Наприклад, за 12 років внутрішньої еміграції я збудував квартиру і будинок які здаю в оренду. Це і є мій пенсійний фонд і моя зарплата. Теща має 44 роки викладацького стажу і отримує пенсію якої ледве вистачає на сплату комуналки а ось на їжу та ліки вже нічого не лишається. Мій батько працював і платив всі податки 51 рік. Помер в 67, через 2 роки на пенсії. Але він 51 рік платив в пенсійний фонд!!! Всі ці кошти привласнила держава... Мої діти після моєї смерті успадкують мій пенсійний фонд. Що до безпеки, Ви ж памятаєте!, якби ми не скинулись на армію то вже б мали ***** в Києві. А якщо хтось спробує влізти до мене в дім то я таких просто розстріляю а трупи тихенько вивезу на смітник.
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24.08.2021 21:59 Ответить
"віддавати 20% ПДВ" - пдв ви віддаєте не державі. Раз ви такого не знаєте то у вас гігантські пробіли в знаннях того як працює держава. ПДВ ви віддаєте експортерам. Це один із найшкідливіших та найтупіших податків так як перетворює населення в рабів експортера і бюджет нічого не отримує.

"За совка "будівники комунізму" отримували на руки 7 копійок з заробленого карбованця. Сьогодні 20 копійок." - знову ж таки астрономічна діра у ваших знаннях. За совка отримували фантік за який не можна було купити товари глобального ринку, а за спробу була конфіскація майна. З цим фантіком ви могли тільки стояти в черзі за всім. (Ви можете згадати квартири тільки ось їх будували німці та раби системи гулаг, а ще вони - різні комуналки були власністю ворогів народу. І навіть так вони вам не належали і ви могли їх тільки обміняти. Якби не доброта держави Україна всі квартири так би і залишились на балансі держави та її власністю.)

"ми відійшли від СРСР але пожбурили на смітник безкоштовну освіту, медицину, транспорт і всі соціальні гарантії" - знову діра в знаннях. Безкоштовна освіта ссср вирощувала біоматеріал без мізків (інакше не скажеш), який потім повівся на МММ та заряджав воду біля зомбоящика. Тобто освіти в совку не було. Безкоштовна медицина була на рівні лікування каланхоє, алоє, йодом, звездочкою, банками, малиною, молоком, маслом і медом. І ця медицина совка була зовсім не справедливою так як спадок такого висеру як совок досі існує в Україні та називається відомчими лікарнями - це там де лікують вибраних, де колись лікували членів компартії і де зараз лікують депутатів і дуже важливих держслужбовців. Ну і соціальні гарантії совка - В ссср в 1980х мінімальна пенсія була 32 рубля. Її отримувало 25% населення. Штани коштували 30 рублів, Черевики 45 рублів, жіночі Черевики із штучним мехом 80 рубів, жіноче Пальто 110 рублів.

"Теща має 44 роки викладацького стажу" - у вас діри в усьому. В Україні солідарна пенсійна система, а не накопичувальна. Тому ваша теща може мати хоч 100 років стажу і її пенсія від цього більше не стане. Тому що солідарна пенсія залежить від того скільки зараз молоді в країні працює офіційно та на яку зарплату. Якщо ваша теща разом із своїми однолітками голосувала за популістів і не побудувала для своїх нащадків таку країну щоб у ній хотіла жити та працювати молодь то це її вини що така мала пенсія у неї.
"Всі ці кошти привласнила держава" - ви неук. Всі ці кошти привласнили ті пенсіонери що жили та отримували пенсію коли жив ваш батько.

І того як висновок маємо що у вас страшні пробіли в знаннях в усьому що пов'язано з державою та економікою і як наслідок ви легко піддались ідіотським пропагандистським маніпуляціям якими вас промили. Подумайте та проаналізуйте це у ваших інтересах.
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24.08.2021 22:50 Ответить
Згоден. Я неук з декількома дипломами про вищу освіту і докторською від Лондонської Школи Економіки в галузі соціального управління. Я багато років жив, вчився і працював за кордоном. Тому маю досвід нормального життя і прекрасно памятаю совок... А ще я затятий індивідуаліст і вважаю що все що погано і невигідно для мене погано для держави в цілому. Промити мізки мені жодному містечковому "державнику" не вдасться бо я на все реагую прагматично - власною кишенею. В нашій державі, як і за совка, джерелом добробуту і збагачення продовжує бути влада (посада) а не чесна праця і тому податки тут ніколи не повертаються до платників в вигляді соціальних гарантій. В моїх інтересах зберігати "статус кво" та нести повну відповідальність за власний добробут. Підміняючи поняття і жонглюючи як депутат словами Вам навряд чи вдасться змусити будь кого відмовитись від здорового глузду і почати діяти собі на шкоду в "інтересах прийдешніх поколінь". Особливо "потішило" звинувачення моєї тещі в чесній праці протягом всього її життя... Набув чинності закон, який прирівнює цифрові паспорти до звичайних - Цензор.НЕТ 9814
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25.08.2021 00:36 Ответить
Ви самі показали якість ваших дипломів. Ви не знаєте яка в Україні пенсійна система. Ви не знаєте як працює пдв. Ви розказуєте казки, то про відсутність банківських рахунків, то про внутрішню еміграцію, то тепер про декілька дипломів. Я думаю ви бот маніпулятор ціль яка вкладання шкідливих ідей що розкладають суспільство.
Ви ніяк не заперечили жоден із моїх аргументів. Та навіть більше ви їх проігнорили і виїхали на емоціях та спростуванні через свою особистість, яку ви звичайно в інтернеті ні як підтвердити не можете. Це стандартні методи ботів із параші та те що називається логічними помилками в діалозі.
А як ви восхваляли совок. І що головне знову повний ігнор наведених мною фактів які показують що ви нічого про нього не знаєте... Ви не заперечуєте не зручні для себе факти, ви вдаєте що їх немає та не було наведено в діалозі.
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25.08.2021 20:06 Ответить
Не маю бажання щось Вам особисто доводити. Як співрозмовник Ви мене не зацікавили. Не бачу сенсу виправдовуватись, "розвивати розвинуте" і "пропихати ************" в голову віруючої в колективізм особи.
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25.08.2021 20:43 Ответить
В мене аргументи, факти у вас кулсторі і ніякого спростування моїх фактів. Але віруючий з нас двох я - весело.
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25.08.2021 21:15 Ответить
На спростування "Ваших фактів" та "Ваших аргументів" мені просто шкода витрачати час. Писати довелось би багато і "товкти воду в ступі". Не бачу сенсу в препаруванні популістських тез. Хай буде кожному по вірі його - Вам колективне, а мені приватне. Набув чинності закон, який прирівнює цифрові паспорти до звичайних - Цензор.НЕТ 1213
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25.08.2021 21:31 Ответить
шановний НБ, прочитав Вашу переписку з Е ..Р. Вам треба було зразу зрозумі, що це або проплачена, або людина з "влади" Його все влаштовує... про що Ви ведете з ним мову як що він каже що коли Ви купили квартиру а потім отримали посаду в другому місті, Ви повинні з продажу квартири зплатити 20% пдв. Додана вартість на що, якщо Ви ще й втратили на купівлі- продажу. квартира яка продалась 5 разів принесе державі вартість самої квартири. а чи не існує тут правило "гроші з повітря"? або живемо за рахунок простих громадян....
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26.08.2021 15:44 Ответить
Ну и как ксерокопии ваших бумажных документов гарантируют защиту личных данных?
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24.08.2021 10:50 Ответить
1. Открываете счет в банке на ксерокопию по доверенности (сам делал.)
2. Верифицируетесь в Дие через банк.
3. Получаете действительный цифровой паспорт.
4. Берете кредит с помошью цифрового паспорта.

Фишка в том что счет открыть по ксерокопии чужого паспорта.
Думаете не сработает? Ага, Людмила Ж. теж так думала.

https://minfin.com.ua/ua/2021/07/02/67282762/
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23.08.2021 20:50 Ответить
Только вот у нее НЕ БЫЛО цифрового паспорта Набув чинності закон, який прирівнює цифрові паспорти до звичайних - Цензор.НЕТ 5250 Был бы, всё б закончилось на п.3 Набув чинності закон, який прирівнює цифрові паспорти до звичайних - Цензор.НЕТ 6541
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24.08.2021 12:54 Ответить
А у скольких людей его никогда не будет? Миллионов 10?
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24.08.2021 17:21 Ответить
А у скольких миллионов без всякой Дии и до появления Дии "левые" кредиты обнаружились? Дело не в документах, а в кредитных организациях, которые оформляют кредиты без надлежащей проверки.
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24.08.2021 17:23 Ответить
головне заникати національнісь.Лайна в Україні достатньо....
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23.08.2021 21:16 Ответить
УРА !!! УРА !!! УРА !!! СЛАВА УКРАЇНІ !!! НАРЕШТІ СТАЛОСЯ .
МИ - МОЛОДЦІ !!! УКРАЇНА ПОНАД УСЕ !!!🤟😁🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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23.08.2021 21:54 Ответить
Мене стара паспорт-книжечка зразка 1995 року абсолютно влаштовує...
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24.08.2021 00:50 Ответить
Вас може влаштовувати навіть касетний магнітофон , ламповий ч/б телевізор ,аналогове радіо , старі "Жигулі" і велосипед з однією передачею . Але людство пішло далеко вперед . Просто ви застрягли в минулому . І це сумно .
Паспорт з паперу . Б-ррррррр . Боже , який жах , яке темне минуле . Уявіть ким будуть вважати вас ваші внуки . Доісторичний дід , що все життя бігав по кабінетах за різного роду довідками і знав що без бумажки він букашка . Бідна людина .
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24.08.2021 07:24 Ответить
Федоров и его шайка-спрофанировали идею. Вместо серьезной работы тупо прожрали на свое содержание десятки миллионов бюджетных денег. В результате гора родила мышь. Куча тупых программистов спромоглыся написать токо корявый интерфейс доступа к базам. И то работает через пень-колоду.
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24.08.2021 17:01 Ответить
Странно это всё... Думаю что какой-нибудь захудалой Швейцарии или Лихтенштейну было бы такое сделать раз плюнуть. Или США. Не сделали. И в чём тут подвох..?
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23.08.2021 23:06 Ответить
Выше человек написал-дело в неосуществимости создать защищенную базу данных и противодействию всех возможных алгоритмов мошенничества. Сделать интерфейс доступа к базе данных паспортов - примитивная, как для разработчика задача. Федоров этим и ограничился. Теперь дело за скандалами.
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24.08.2021 04:16 Ответить
Вся банковская система существует в электронном виде и никого это не волнует. А какая-то там ID картка вдруг стала проблемой? Почему? Набув чинності закон, який прирівнює цифрові паспорти до звичайних - Цензор.НЕТ 4804
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24.08.2021 12:49 Ответить
Патаму ша у тебя узкий лоб. Не на чем уму обосновацца.
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24.08.2021 14:25 Ответить
Хе-хе. Забавно наблюдать судорожные кОрчи пiд-ращек на успехи Украины Набув чинності закон, який прирівнює цифрові паспорти до звичайних - Цензор.НЕТ 5561
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24.08.2021 14:42 Ответить
Клоун піде, а нам це розгрібати.
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23.08.2021 23:43 Ответить
Так что разгребать? В чем проблема электронной идентификации?
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24.08.2021 12:49 Ответить
Ну от вже кредити почали видавати через "дію", скоро навчаться і квартири переписувати.
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24.08.2021 15:01 Ответить
А по обычному паспорту кредиты не выдают и квартиры не переписывают? В чем проблема? Набув чинності закон, який прирівнює цифрові паспорти до звичайних - Цензор.НЕТ 5374
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24.08.2021 15:45 Ответить
Диджитализация по-нашему,это грубое изнасилование прав и свобод граждан.В развитых странах,кроме защиты личных данных двигается тезис о "праве на забвение". То есть я имею право безконтрольно,извините,писять и какать, а также не оставлять и не хранить данные при покупек еды и одежды и др. Попробуйте у нас удалить аккаунт в интернет магазине.В большинстве случаев нифига не получится.
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24.08.2021 06:33 Ответить
В Афганистане щас никакой диджитализации. Даже ТВ отключили. Езжай. Набув чинності закон, який прирівнює цифрові паспорти до звичайних - Цензор.НЕТ 1338
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24.08.2021 10:03 Ответить
Д...к ты Даня,хоть и прикидываешся заграницей.Нет, скорее тролль слабоумный.Ничего, скоро и к тебе нагрянут талибы - вместе поржем.
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24.08.2021 21:44 Ответить
цель-уничтожение
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24.08.2021 07:27 Ответить
кацапов? Согласен Набув чинності закон, який прирівнює цифрові паспорти до звичайних - Цензор.НЕТ 8987
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24.08.2021 12:50 Ответить
Якщо кацапи скіглять , заздрять і скрегочуть зубами - значить все ми робимо правильно . Україна - перша в світі по цифровізації документів та державних послуг . СЛАВА УКРАЇНІ !!!
ВСІХ ВІТАЮ З ДНЕМ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ !!!
СЛАВА НАЦІЇ !!!
СЛАВА ЦИФРОВІЗАЦІЇ !!!
ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ - ПОНАД УСЕ !!!
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24.08.2021 07:34 Ответить
Визьмёш в руки маешь ричь все остальное виртуальная прокладка которой ты не распоряжаешься.
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24.08.2021 10:20 Ответить
Ты и своей бумажной книжечкой не распоряжаешься Набув чинності закон, який прирівнює цифрові паспорти до звичайних - Цензор.НЕТ 7721 В электронном реестре ее аннулируют и твоя книжечка летит в сортир Набув чинності закон, який прирівнює цифрові паспорти до звичайних - Цензор.НЕТ 9645
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24.08.2021 12:51 Ответить
Что написано пером не вырубишь топором
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25.08.2021 07:06 Ответить
Ты свою книжечку просто в воду уронишь, и её уже никто за паспорт не будет считать Набув чинності закон, який прирівнює цифрові паспорти до звичайних - Цензор.НЕТ 4764 Заметь - и топор не потребуется Набув чинності закон, який прирівнює цифрові паспорти до звичайних - Цензор.НЕТ 5197
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25.08.2021 10:12 Ответить
моя книжечка что хочу то иделаю а твоя запись электронная у дяди.
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25.08.2021 16:38 Ответить
Твоя книжка тоже "у дяди" Набув чинності закон, який прирівнює цифрові паспорти до звичайних - Цензор.НЕТ 3134 А в руках бумажка...
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25.08.2021 17:58 Ответить
И без бумажки ты какашка...
Вот смотри в Одессе чтобы зарегистрироваться и выписаться по месту жительства не надо ехать в другой город...Все делается в едином центре вроде хорошо и прекрасно...
Но...далее мне нужно было снятся с воинского учета по месту бывшего прохождения службы в другом городе и стать на воинский учет в Одессе...И тут сказали что это невозможно инадо ехать в военкомат другого города, там сниматься с учета, а потом ехать в Одессу и становится на учет по месту регистрации ..и все разговоры о диджитализации оказались банальным сотрясением воздуха..еще и сказали, что я нарушаю закон...
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25.08.2021 20:58 Ответить
А теперь прочитай заголовок статьи и дату её публикации Набув чинності закон, який прирівнює цифрові паспорти до звичайних - Цензор.НЕТ 5567 Ты б ещё вспомнил, о чем говорил отец Варлаам с Гришкой самозванцем на литовской границе Набув чинності закон, який прирівнює цифрові паспорти до звичайних - Цензор.НЕТ 2640
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25.08.2021 21:04 Ответить
берешь прячешь бумажные документы в бронированный сейф, а сам ходишь и показываешь документы в дие. это правильно, наверное. но зеленского нужно гнать, это да
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24.08.2021 13:24 Ответить
Не везде прокатит...так что рискуешь и даже очень с тихой грустью поехать обратно с Червоного Дишла в Киев матюкаясь и ничего не доказав за бумажкой...Ибо там диджитализация не дошла...
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25.08.2021 20:52 Ответить
Диджитализация в умелых руках - лучше,чем отмычка и даже фомка.
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24.08.2021 21:49 Ответить
 
 